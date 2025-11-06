China ține Occidentul în șah
National.ro, 6 noiembrie 2025 15:40
Pământurile rare sunt un grup de 17 elemente, până de curând puțin cunoscute în afara laboratoarelor de chimie, dar vitale pentru industriile de înaltă tehnologie, de la avioane de vânătoare, submarine și sateliți până la telefoane mobile, vehicule electrice, turbine eoliene și baterii. China controlează 61% din exploatările miniere mondiale și 92% din rafinare, potrivit
• • •
Acum 15 minute
15:50
Pe fondul creșterii prețurilor la toate produsele, scăderea volumului cifrei de afaceri cu amănuntul, înregistrată atât în România, cât și în UE, arată clar că sărăcia a pus stăpânire pe întreaga Uniune Europeană. În țara noastră, cele mai mari scăderi ale consumului s-au înregistrat la produsele alimentare, iar în statele UE, cetățenii au tăiat din
Acum 30 minute
15:40
Pământurile rare sunt un grup de 17 elemente, până de curând puțin cunoscute în afara laboratoarelor de chimie, dar vitale pentru industriile de înaltă tehnologie, de la avioane de vânătoare, submarine și sateliți până la telefoane mobile, vehicule electrice, turbine eoliene și baterii. China controlează 61% din exploatările miniere mondiale și 92% din rafinare, potrivit
Acum o oră
15:30
Explicații de la Guvern: „A durat 15 minute, nu mai mult”. Ce spune Dogioiu despre discuția lui Bolojan cu omul de afaceri reținut de DNA – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, în data de 23 septembrie, la Palatul Victoria, o discuție de „15 minute" cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, și cu omul de afaceri Fănel Bogos, rezultă din precizările făcute, joi, de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Totul, ca răspuns la întrebările jurnaliștilor venite în contextul informațiilor apărute
Acum 2 ore
14:50
1. Rutte, secretar general al NATO și oaspete de seamă la București. "Dacă va avea loc un atac în România, sunt 31 de state NATO care vor veni să o salveze." Domnul Rutte nu putea să-i spună asta doar lui Nicușor? De ce trebuia să o facă în public? Ca să-i zgândăre pe unii, ca
14:30
Momente grele pentru Horia Moculescu care este internat la Terapie Intensivă, la Institutul „Matei Balș" din Capitală. Starea sa este una critică spun medicii. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe. Medicii sunt rezervați în privința evoluției pozitive a pacientului,
Acum 4 ore
13:10
Ultimul sondaj: cu cine votează românii, dacă mâine ar fi alegeri! Are mai mulți simpatizanți decât PSD și PNL la un loc # National.ro
Au apărut datele celui mai recent sondaj de opinie. E vorba despre un sondaj INSCOP ale cărui rezultate au fost făcute publice joi, 6 noiembrie. Partidul condus de George Simion figurează primul în intențiile de vot ale românilor, la alegerile parlamentare. Deși datele celui mai recent sondaj INSCOP arată o scădere a numărului de simpatizanți,
12:40
Cântărețul Dani Mocanu a aflat joi, 6 noiembrie, decizia definitivă a instanței. Interpretul de manele a fost condamnat în dosarul de tentativă de omor în care fusese deferit justiției. Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare în dosarul de tentativă de omor, anunță Antena3. E vorba despre
Acum 6 ore
11:50
Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, dar mai mică decât era anunțat inițial. Bonurile de masă vor crește până la 45 de lei, de la 40 de lei, cât sunt în prezent. Și totuși, majorarea este mai mică decât era anunțat inițial. Din negocierile purtate de Guvern și patronate și sindicate,
11:50
Haos în SUA, din cauza blocajului bugetar: reducere cu 10% a zborurilor pe cele mai importante aeroporturi din țară # National.ro
De la blocaj guvernamental, la un posibil blocaj în sfera transportului aerian. Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a anunțat că are în vedere să reducă traficul aerian cu 10% pe 40 dintre cele mai mari aeroporturi. Administrația Federală a Aviației (FAA) din Statele Unite a anunțat miercuri că intenționează să reducă cu 10%
11:30
Bolojan a luat banii, pentru CASS, din indemnizațiile mamelor, dar suma adunată e ridicolă! Nici nu se observă la bugetul de Sănătate # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a vrut să acopere gaura de la buget cu bani din indemnizaţiile mamelor. Le-a aplicat un impozit de 10% pe indemnizațiile primite în concediul de îngrijire a copilului. Momentan, PSD are un proiect de lege în Parlament prin care vrea să anuleze măsura. S-a observat că decizia aduce foarte puțini bani la
11:10
Vești nu dintre cele mai bune pentru angajații OMV Petrom. Au început disponibilizările, iar procesul va continua și în perioada următoare. Se estimează că vor fi reduse aproximativ 1.000 de posturi. Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din România, dar și din regiune, confirmă, potrivit Profit.ro, cifrele privind
11:00
Spiritul comercial al Crăciunului a venit cu mult înaintea celui religios. Brazii se vând deja la preţuri halucinante! # National.ro
Cu 7 săptămâni înainte de Crăciun, comercianţii au început să vândă brazi, dar la preţuri exorbitante. Şi nici nu sunt naturali, pentru că, logic, nu ar rezista în case până la venirea Sărbătorilor. Astfel, pomii artificiali ating preţuri halucinante. Dedeman vinde brad artificial cu 4.463 lei Cel mai scump brad artificial de pe piaţă, comercializat
10:40
Nicușor Dan pune bugetul României la dispoziția NATO. Ce promisiuni i-a făcut președintele lui Mark Rutte – VIDEO # National.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat, joi, la NATO-Industry Forum 2025, eveniment ce are loc la Bucureşti. Șeful statului a afirmat că ameninţările tot mai diverse cu care ne confruntăm în prezent „ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate". Potrivit spuselor președintelui, făcute în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, „reînarmarea nu
10:30
Cine sunt bugetarii care scapă de concedierile lui Ilie Bolojan. Guvernul nu se „atinge” de aceşti angajaţi din domenii-cheie # National.ro
Liderii politici au ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi eliberați din funcție. Vor dispărea 30% din numărul total de posturi posibile din instituțiile publice locale, însă nu vor pleca acasă mai mult de 20% din numărul de locuri de muncă efectiv ocupate. Practic, vor fi daţi afară 13.000
Acum 8 ore
10:00
Moldova se „uneşte” cu Muntenia! Autoritățile au anunţat când vor circula românii pe autostradă de la București la Focșani # National.ro
Ziua Naţională a României vine cu un cadou pentru şoferi. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, de la 1 decembrie 2025, românii vor putea parcurge integral Autostrada Moldovei (A7) între București și Focșani, odată cu finalizarea lucrărilor pe lotul Ploiești-Buzău. Autorităţile au confirmat că, până la finalul lunii noiembrie, va
10:00
Legea RCA și subteranele pieței de asigurări. Cum s-a evitat o lovitură de proporții împotriva șoferilor români # National.ro
Florin Pandele, vicepreședinte COTAR, atrage atenția că, sub pretextul transpunerii unei directive europene, un grup de parlamentari și reprezentanți ai ASF au încercat să promoveze modificări care ar fi lovit direct în cei peste 10 milioane de șoferi români și ar fi generat pierderi anuale de peste 2 miliarde de euro pentru bugetul de stat.
09:30
Scandal într-o comună din România: imaginile cu primarul care agresează sexual o angajată în biroul său au devenit virale # National.ro
Traian Simionca, primarul din comuna Livezile, județul Bistriţa-Năsăud, apare în câteva imagini distribuite masiv pe reţelele sociale, unde pare că agresează sexual o femeie, faptele având loc chiar în biroul edilului. Primarul susţine că totul e realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale şi că nu a comis faptele. Poliţiştii au deschis un dosar penal. Primarul susține
09:00
Important furnizor de energie, bănuit că a păcălit statul pentru a încasa subvenții uriașe. Percheziții în mai multe locații # National.ro
Mai multe percheziții au loc la această oră la firmele din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie. Firmele din grupul Tinmar sunt acuzate că tranzacționau energie între ele ca să îi crească artificial prețul și să deconteze mai mult de la stat în cadrul schemei de plafonare-compensare, potrivit unor surse citate
08:30
Deja morții de la Rahova au fost îngropați și lumea începe să uite de caz sub noianul de știri referitoare la candidații la Primăria Capitalei. Dar parcă morții și răniții de la Rahova nu vor să se lase! Am făcut cunoscut și mulțumesc pentru aceasta, întregii mass media naționale, Notificarea publică cu privire la riscul
08:30
Momente grele pentru Horia Moculescu care este internat la Terapie Intensivă, la Institutul „Matei Balș" din Capitală. Starea sa este una critică spun medicii. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe. Medicii sunt rezervați în privința evoluției pozitive a pacientului,
Acum 12 ore
07:20
05:30
BERBEC Trebuie să lași idei noi să intre în viața ta sau în moduri de abordare a lucrurilor care sunt diferite de cele cu care ești obișnuit. Dacă vă schimbați mentalitatea și nu credeți că știți totul, mintea dvs. va fi foarte receptivă și puteți lua decizii interesante. TAUR Tot ceea ce propuneți astăzi nu
Acum 24 ore
23:20
Compozitorul Horia Moculescu se află internat în stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș" din București, potrivit unor surse medicale citate de presa centrală. Artistul, în vârstă de 88 de ani, este tratat pe secția ATI, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ în ultimele zile. De-a lungul ultimilor ani,
23:10
Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru Avocatul Poporului, l-a împrumutat pe Nicușor Dan în campania electorală # National.ro
Roxana Rizoiu, expertă în apărarea drepturilor omului, este propunerea USR pentru Avocatul Poporului. Ea apare în declarația de avere a președintelui Nicușor Dan cu un împrumut de 120.000 lei pentru campania acestuia în alegerile prezidențiale din acest an. Roxana Rizoiu, jurista care l-a împrumutat pe Nicușor Dan pentru campania prezidențială Potrivit declarației de avere depuse
22:10
REȚINERI în dosarul REZERVIȘTILOR: conexiuni politice, șantaj și cumpărare de influență # National.ro
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost reținut miercuri seara de procurorii DNA Iași, fiind scos în cătușe din sediul instituției și condus de polițiști către arestul IPJ Iași. În urma audierilor de miercuri seara, procurorii DNA Iași au dispus reținerea a trei oameni de afaceri: Fănel Bogoș, Mihai Aniței, CEO
21:20
Angelina Jolie, vizită cu incidente în Ucraina: șoferul actriței a fost săltat din trafic și înrolat în armată # National.ro
Actrița și activista americană Angelina Jolie a ajuns din nou în Ucraina pe 5 noiembrie 2025, marcând cea de-a doua sa vizită în țara aflată sub invazia rusă. Îmbrăcată într-o vestă antiglonț, Jolie a fost văzută pe străzile din Herson, unde a vizitat mai multe instituții medicale și centre pentru copii, întâlnindu-se atât cu minori
21:00
19:30
Încă o dată, România este prinsă între tensiunile geopolitice și propriile fragilități interne. Începând cu explozia de la rafinăria „Petrotel" și terminând cu posibila preluare a combinatului siderurgic de la Galați de către un miliardar ucrainean, toate semnele arată că marile decizii strategice care ne privesc se iau exclusiv în afara granițelor. Într-o Europă care
19:10
Sindicatul Polițiștilor "Diamantul" semnalează că un proiect al MAI de reabilitare finanțat din fonduri europene, în valoare de peste 8,3 milioane de euro, este sub cercetare administrativă pentru pagube majore, la doar un an și jumătate după o recepție "fără obiecțiuni" și de la care au lipsit reprezentanți ai Inspectorului de Stat în Construcții. Motivul
18:40
Interzicerea motoarelor cu combustie provoacă furia dreptei europene. ”Opriți fanaticii climatici!” # National.ro
Partidele de dreapta se opun cu vehemență legii UE care interzice vânzarea de mașini noi pe benzină și motorină începând din 2035. La Praga, partidul de extremă dreapta Motorist for Themselves critică „fanaticii ecologiști" și a înregistrat un succes în alegerile naționale de luna trecută, cu aproape 7% din voturi, relatează Politico. Partidul populist ANO,
18:10
Emeric Ienei, simbol al eleganței și al performanței din fotbalul românesc, a murit la vârsta de 88 de ani, la locuința sa din Oradea, în urma unei comoții cerebrale. Dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci și al unei povești
17:40
Ministrul Justiției o face țăndări pe userista de la Mediu. Proiectul de reformă la Romsilva, plin de ilegalități # National.ro
Observațiile Ministerului Justiției asupra proiectului de ordonanță privind modificarea unor acte din domeniul silviculturii, așa-zisa reformă din Romsilva a ministrului userist de la Mediu, desființează, practic, actul normativ. Acesta este plin de ilegalități și încălcări grosolane ale Constituției, totul pentru a schimba persoanele aflate în funcții de conducere, de la directori până la șefi de […] The post Ministrul Justiției o face țăndări pe userista de la Mediu. Proiectul de reformă la Romsilva, plin de ilegalități first appeared on Ziarul National.
17:10
Recentele falimente ale furnizorului de piese auto First Brands și creditorului auto Tricolor Holdings au stârnit discuții despre o criză iminentă într-un sector financiar în plină expansiune, dar foarte puțin înțeles. Jamie Dimon, CEO-ul JP Morgan, a provocat frisoane pe burse, când s-a referit la aceste falimente ca la niște „gândaci” și a avertizat: „Când […] The post Creditul privat va declanșa următoarea prăbușire financiară? first appeared on Ziarul National.
17:10
Cercetătoarea care transformă datele biologice în instrumente pentru prevenirea bolilor vine la București, la Congresul Internațional de Longevitate # National.ro
Pe 11 noiembrie, în cadrul Congresului Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, la București, va fi prezentă Dr. Amy Morgan, lector în biochimie la University of Salford, Marea Britanie. Face parte din noul val de cercetători care pun accent nu doar pe înțelegerea îmbătrânirii, ci pe detectarea […] The post Cercetătoarea care transformă datele biologice în instrumente pentru prevenirea bolilor vine la București, la Congresul Internațional de Longevitate first appeared on Ziarul National.
16:50
BREAKING NEWS. Numele premierului Bolojan, pomenit în dosarul afaceristului de la Vaslui: alte nume grele apar în discuții (stenograme) # National.ro
Apar noi detalii în contextul perchezițiilor pe care le-au făcut procurorii DNA, miercuri, în dosarul în care ar fi vizat, între alții, un om de afaceri din Vaslui. Nume grele pomenite în dosarul milionarului de la Vaslui: premierul Ilie Bolojan, Rareș Bogdan (eurodeputat), Radu Oprea (secretar general al Guvernului), precum și alți demnitari sau ofițeri […] The post BREAKING NEWS. Numele premierului Bolojan, pomenit în dosarul afaceristului de la Vaslui: alte nume grele apar în discuții (stenograme) first appeared on Ziarul National.
16:40
Liderii din domeniul combustibililor fosili au salutat schimbarea de paradigmă privind tranziția energetică. În cadrul unui interviu acordat CNBC în marja International Petroleum Exhibition and Conference din Abu Dhabi (ADIPEC), secretarul general al OPEC, Haitham Al Ghais, a declarat că a avut loc o „schimbare majoră” în modul în care liderii din industrie și factorii […] The post Big Oil anunță era ”energiei suplimentare” first appeared on Ziarul National.
16:10
Dragnea iese la atac cu două zile înainte de Congresul PSD și-l acuză pe Grindeanu că minte: „Nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune…” # National.ro
Fostul lider al formațiunii social-democrate a ieșit la atac, cu doar câteva zile înainte de Congresul PSD, programat pentru 7 noiembrie. Liviu Dragnea l-a acuzat pe Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al Partidului Social Democrat, și singurul candidat în cursa pentru scaunul destinat numărului 1 din partid, că a mințit când a făcut, recent, declarații […] The post Dragnea iese la atac cu două zile înainte de Congresul PSD și-l acuză pe Grindeanu că minte: „Nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune…” first appeared on Ziarul National.
Ieri
16:00
După ce au trimis nave și soldați în Caraibe, Statele Unite s-ar pregăti să lovească ținte militare în Venezuela. Secretarul de stat Marco Rubio, principalul susținător al schimbării de regim în Venezuela, a insistat pentru aceste operațiuni – pretinse ca parte a eforturilor de a lua măsuri dure împotriva cartelurilor de droguri, încadrând națiunea latino-americană […] The post Trump este pe cale să comită o greșeală de proporții first appeared on Ziarul National.
15:50
”Mare de roșu pe burse”. Vânzarea acțiunilor tehnologice șterge sute de miliarde de dolari din capitalizare # National.ro
Vânzarea globală a acțiunilor din sectorul semiconductorilor s-a accelerat din cauza îngrijorărilor legate de evaluările ridicate ale unora dintre cei mai mari câștigători ai boomului inteligenței artificiale. Acțiunile Samsung Electronics au scăzut cu 4,6%, în timp ce rivalul său SK Hynix a înregistrat o scădere de 1,9%, potrivit Bloomberg. Advantest din Japonia a scăzut cu […] The post ”Mare de roșu pe burse”. Vânzarea acțiunilor tehnologice șterge sute de miliarde de dolari din capitalizare first appeared on Ziarul National.
15:50
Criză majoră în sistemul energetic. Se dau bani pentru reducerea voluntară a consumului # National.ro
ANRE a pregătit un proiect de ordin prin care va permite Transelectrica să ofere bani furnizorilor și consumatorilor pentru reducerea necesarului de consum pe anumite interval orare, atunci când cererea este mai mare decât oferta sau, mai exact, când sistemul intră în criză. Flexibilitatea consumului se va aplica atunci când funcționarea SEN este pusă în […] The post Criză majoră în sistemul energetic. Se dau bani pentru reducerea voluntară a consumului first appeared on Ziarul National.
15:00
Cum influențează limbajul structura creierului: gândim diferit în funcție de limba vorbită # National.ro
Limba nu este doar un instrument de comunicare — ea modelează și felul în care clasificăm lumea. Vorbim, deci gândim: nu în sens absolut, dar în moduri subtile și măsurabile. Studiile moderne arată că limbajul influențează percepția culorilor, reprezentările spațiale, atenția asupra timpului și chiar structura cerebrală la vorbitorii bilingvi. Cum îți dai seama că […] The post Cum influențează limbajul structura creierului: gândim diferit în funcție de limba vorbită first appeared on Ziarul National.
14:50
Declarația lui Donald Trump, potrivit căreia SUA vor relua testele armelor nucleare „pe picior de egalitate” cu Rusia și China, i-a luat prin surprindere atât pe propriii săi oficiali, cât și pe cei de la Beijing și Moscova. Reluarea testelor ar încălca moratoriul de trei decenii impus de marile puteri nucleare. Lumea se îndreaptă către […] The post Noua cursă a înarmării nucleare first appeared on Ziarul National.
14:10
VIDEO. Incident șocant în Franța! Un şofer ar fi lovit intenţionat mai mulți pietoni: zece răniți/Ce s-a întâmplat cu suspectul # National.ro
Un incident șocant a avut loc, miercuri dimineață, în vestul Franței, acolo unde, conform primelor informații, 10 persoane au fost lovite de o mașină, patru dintre răniți fiind în stare gravă. Un bărbat de 35 de ani a fost reţinut miercuri dimineaţă la Saint-Pierre-d’Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franţei după ce ar fi lovit […] The post VIDEO. Incident șocant în Franța! Un şofer ar fi lovit intenţionat mai mulți pietoni: zece răniți/Ce s-a întâmplat cu suspectul first appeared on Ziarul National.
13:00
1. Radu Gyr, un caz literar amuzant. Precursorul, adică Gyr, a fost mult sub talentul urmașului, Adrian Păunescu. Gyr era poet de șezători. Păunescu a fost tunet și fior. ”Poet de inimă și de stadioane”, cum l-a numit nu mai știu cine. Forță, forță, era forță Păunescu. Dar Gyr a însemnat doar încălzirea progresiștilor pentru […] The post Useriștii și georgiștii trebuie luați la pachet first appeared on Ziarul National.
12:00
O veste grea lovește, miercuri, 5 noiembrie, lumea fotbalului românesc. S-a stins din viață legendarul antrenor Emeric Ienei. Emeric Ienei a decedat miercuri, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea, potrivit gsp.ro. Vestea tristă a fost confirmată de Sandu Boc, apropiatul lui Ienei. Recunoscut și apreciat pentru eleganța […] The post A murit legendarul antrenor Emeric Ienei first appeared on Ziarul National.
12:00
Asia Express, episodul umilinței: un show care ar trebui difuzat la Protecția Consumatorului, nu la TV # National.ro
Episodul din 4 noiembrie 2025 a fost dovada supremă că Asia Express a ajuns o caricatură de emisiune. Concurenții au fost trimiși în Coreea de Sud, o țară a disciplinei și a perfecțiunii, dar ce am văzut pe ecran a fost exact opusul: o gloată de oameni sleiți și transpirați, rătăciți într-o fabrică de kaki, […] The post Asia Express, episodul umilinței: un show care ar trebui difuzat la Protecția Consumatorului, nu la TV first appeared on Ziarul National.
12:00
Zile libere în decembrie 2025. Angajaţii din România se bucură de o nouă minivacanţă. Iată când se stă acasă! # National.ro
Așa cum era de aşteptat, decembrie 2025 este o lună „scurtă” pentru angajaţii din România. Sărbătorile de Iarnă prilejuiesc minivacanţe pentru oameni. 1 decembrie „cade” într-o zi de luni, astfel că angajaţii vor beneficia de un weekend prelungit. Şi asta nu e tot. Urmează Crăciunul şi Revelionul! Ziua Națională a României se suprapune cu o […] The post Zile libere în decembrie 2025. Angajaţii din România se bucură de o nouă minivacanţă. Iată când se stă acasă! first appeared on Ziarul National.
11:40
O veste grea lovește, miercuri, 5 noiembrie, lumea fotbalului românesc. S-a stins din viață legendarul antrenor Emeric Ienei. Emeric Ienei a decedat miercuri, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea, potrivit gsp.ro. Vestea tristă a fost confirmată de Sandu Boc, apropiatul lui Ienei. Știre în curs de actualizare! The post A murit legendarul antrenor Emerich Ienei first appeared on Ziarul National.
11:30
Românii care locuiesc la bloc ar putea fi amendaţi cu 9.000 de lei dacă mai comit această greşeală des întâlnită! # National.ro
Proprietarii de apartamente în blocurile din România trebuie să ştie că sunt obligaţi să respecte o serie de reguli pentru un trai civilizat în comunitate. De exemplu, nu pot face orice modificare în interiorul locuinței lor. Autorităţile pot dispune amenzi uriaşe, chiar şi de 9.000 de lei. O regulă foarte importantă se referă la lucrările […] The post Românii care locuiesc la bloc ar putea fi amendaţi cu 9.000 de lei dacă mai comit această greşeală des întâlnită! first appeared on Ziarul National.
11:20
VIDEO. Incendiu la un azil de bătrâni din Bosnia: 10 oameni au murit și mai mulți au fost răniți. „O catastrofă de proporții enorme” # National.ro
Un incendiu ce a cuprins marți o parte din clădirea unui azil de bătrâni situat în nord-estul Bosniei a făcut numeroase victime. Un incendiu izbucnit marți la un azil din orașul Tuzla, din nord-estul Bosniei, s-a soldat cu moartea a cel puțin 10 oameni, relatează Euronews. Premierul Nermin Niksic a făcut referire la această situație […] The post VIDEO. Incendiu la un azil de bătrâni din Bosnia: 10 oameni au murit și mai mulți au fost răniți. „O catastrofă de proporții enorme” first appeared on Ziarul National.
