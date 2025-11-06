Doi administratori ai unei firme de pază, suspectați că au declarat cheltuieli fictive de peste 2 milioane de lei pentru a se sustrage de la plata taxelor
MainNews.ro, 6 noiembrie 2025 15:40
Doi administratori ai unei societăți comerciale de pază sunt cercetați pentru evaziune fiscală în formă continuată, fiind suspectați că au înregistrat cheltuieli fictive de peste 2,8 milioane de lei în scopul sustragerii de la plata taxelor către bugetul de stat, cauzând un prejudiciu estimat la aproape jumătate de milion de lei. Parchetul de pe lângă …
Acum 5 minute
16:00
Uniunea Salvați România (USR) a nominalizat-o pe Roxana Rizoiu pentru funcția de Avocat al Poporului, conform înțelegerilor din coaliția de guvernare. Rizoiu, expertă în drepturile omului și fost Agent Guvernamental al României la CEDO, a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM) și beneficiază în prezent de pensie specială. De asemenea, a susținut campania …
Acum 15 minute
15:50
SUA își consolidează prezența militară în Siria: Trump îl primește pe liderul sirian la Casa Albă pentru discuții de securitate cu Israelul # MainNews.ro
Statele Unite se pregătesc să stabilească o prezență militară la o bază aeriană din Damasc, în contextul eforturilor de a media un acord de securitate între Siria și Israel, potrivit a șase surse citate de Reuters. Această mișcare ar putea marca o apropiere strategică între Siria și Washington după căderea președintelui Bashar al-Assad, aliat al …
Acum 30 minute
15:40
Doi administratori ai unei firme de pază, suspectați că au declarat cheltuieli fictive de peste 2 milioane de lei pentru a se sustrage de la plata taxelor # MainNews.ro
Doi administratori ai unei societăți comerciale de pază sunt cercetați pentru evaziune fiscală în formă continuată, fiind suspectați că au înregistrat cheltuieli fictive de peste 2,8 milioane de lei în scopul sustragerii de la plata taxelor către bugetul de stat, cauzând un prejudiciu estimat la aproape jumătate de milion de lei. Parchetul de pe lângă …
15:40
Autoritățile din Georgia au deschis un dosar penal împotriva principalilor membri ai opoziției, sub acuzația de tentativă de răsturnare a guvernului # MainNews.ro
Procurorii georgieni au inițiat joi proceduri penale împotriva a opt figuri importante ale opoziției, acuzându-le că pledează pentru schimbarea regimului și că ajută puteri străine, relatează Reuters. Printre cei acuzați se numără fostul președinte Mihail Saakașvili și alte șapte personalități cheie care reprezintă cele trei blocuri principale de opoziție din statul caucazian. Șase dintre persoane, …
Acum o oră
15:30
Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire după ce nu au fost găsiți pentru a fi încarcerați # MainNews.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, sunt căutați de polițiști după ce nu au fost găsiți la locuința lor din Ștefănești, județul Argeș, unde oamenii legii au mers pentru a pune în executare mandatele de condamnare la închisoare emise pe numele lor. Cei doi au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor, …
Acum 2 ore
15:00
Guvernul alocă peste 319 milioane de lei pentru servicii sociale: fonduri pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici # MainNews.ro
Guvernul României a aprobat alocarea a 319,53 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru susținerea serviciilor sociale din întreaga țară. Fondurile vor fi direcționate către centrele de protecție a copilului, centrele pentru persoane cu dizabilități și căminelor pentru vârstnici, asigurând funcționarea acestora până la sfârșitul anului 2025. Decizia a fost luată la propunerea …
14:50
Întâlnire la București între ministrul Apărării și adjunctul Secretarului General al NATO: Discuții despre consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic # MainNews.ro
Ministrul Apărării, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut o întrevedere cu adjunctul Secretarului General al NATO, Radmila Shekerinska, la București, unde au abordat subiecte privind consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic al Alianței și sprijinul pentru partenerii din regiune. Întâlnirea dintre ministrul român al Apărării, Liviu-Ionuț Moșteanu, și Radmila Shekerinska, adjunctul Secretarului General al Alianței Nord-Atlantice, …
14:30
Afaceristul Fănel Bogos, reţinut de DNA pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă # MainNews.ro
Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat joi reţinerea omului de afaceri Fănel Bogos, administrator al mai multor ferme avicole din judeţul Vaslui, acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, ambele în formă continuată. În acelaşi dosar au fost reţinute alte trei persoane, cercetate pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj, iar două …
14:20
Metrorex, societatea care administrează rețeaua de metrou din București, se confruntă cu o nouă criză după ce compania franceză Alstom a instituit o poprire pe conturile acesteia. Disputa dintre cele două a pornit de la furnizarea și punerea în funcțiune a celor 13 garnituri de metrou achiziționate pentru deservirea magistralei M5, relatează Buletin de București. …
Acum 4 ore
12:40
BREAKING Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor # MainNews.ro
Curtea de Apel Brașov a hotărât joi să îl condamne pe manelistul Dani Mocanu la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Sentința este definitivă. Articolul BREAKING Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor apare prima dată în Main News.
12:30
Noi percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter. Au fost vizate firme suspectate că au vrut să obțină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false # MainNews.ro
Polițiștii au efectuat 20 de percheziții în mai multe județe din țară. Au fost vizate persoane și firme suspectate că au vrut să obțină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false. „În cadrul Operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General … Articolul Noi percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter. Au fost vizate firme suspectate că au vrut să obțină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
11:40
Partidul AUR ar fi votat de 38% dintre românii care și-au exprimat o opțiune de vot, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Inscop Research. Formațiunea condusă de George Simion înregistrează astfel o scădere ușoară față de lunile anterioare, după ce în octombrie era creditată cu 40%, în …
10:50
Caz revoltător în județul Dolj. Un profesor de 63 de ani a fost reținut, fiind suspectat că, a întreținut raporturi sexuale cu o elevă 16 ani timp de un an și jumătate # MainNews.ro
Un profesor în vârstă de 63 de ani din județul Dolj a fost reținut, fiind acuzat că a întreținut, timp de un an și jumătate, raporturi sexuale cu o elevă care avea la momentul comiterii faptelor 16 și 17 ani. El ar fi determinat-o pe victimă să producă materiale pornografice, iar anchetatorii au găsit în …
Acum 8 ore
09:10
Membrii Consiliului Politic Național al PSD se reunesc joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congres și pentru a adopta modificările la Statutul partidului. Pe 7 noiembrie va avea loc congresul formațiunii politice, unde Sorin Grindeanu urmează să fie ales președinte al PSD. Liderul politic …
08:40
BREAKING Percheziții la grupul Tinmar, acuzat de manipularea pieței de energie pentru obținerea de compensații ilegale de la stat # MainNews.ro
Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR efectuează joi dimineață percheziții la firmele din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie din România, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, potrivit G4Media. Descinderile au loc la sediile companiilor Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall, precum …
Acum 24 ore
21:00
Rareș Bogdan, prima reacție după ce a fost menționat în dosarul DNA care vizează un om de afaceri din Vaslui: „Mă felicit acum” # MainNews.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan a reacționat după ce numele său apare menționat în dosarul instrumentat de DNA în care este vizat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Contactat de HotNews, liderul liberal a precizat că nu a avut niciodată legătură cu acesta și că a aflat despre existența lui abia acum. Mediafax a publicat recent fragmente …
20:50
Polonia negociază importuri suplimentare de GNL din SUA, pentru a alimenta Ucraina şi Slovacia # MainNews.ro
Polonia poartă negocieri cu Statele Unite pentru a importa volume suplimentare de gaz natural lichefiat (GNL), destinate aprovizionării Ucrainei şi Slovaciei, potrivit unor surse familiare cu discuţiile, citate de Reuters. Acordul ar consolida legăturile energetice dintre Uniunea Europeană şi SUA, în contextul strategiei de reducere a dependenţei de gazul rusesc. Potrivit surselor, părţile ar urma …
18:00
Fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei descoperită de ANAF: patru firme „în familie” au creat un circuit fictiv pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări de TVA ilegale # MainNews.ro
ANAF a anunțat descoperirea unei fraude fiscale complexe în valoare de peste 55 de milioane de lei, realizată de patru firme înrudite între ele care au creat un circuit economic fictiv pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. „Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite …
17:00
Nicuşor Dan: Ţara noastră are aliaţi şi este protejată corespunzător/ România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare/ Rutte: Dacă va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze România # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, în declaraţiile comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de …
16:10
Liviu Dragnea se plânge că nu a fost invitat de Grindeanu la Congresul PSD: „Nu am fost invitat din lașitate” # MainNews.ro
Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat miercuri pe președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, pentru faptul că nu l-a invitat la congresul partidului. „Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru că este doar o parodie politică și care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici …
16:10
Criza politică din SUA se prelungește. Blocarea guvernului a devenit cea mai lungă din istorie # MainNews.ro
Blocarea guvernului federal american a intrat în cea de-a 36-a zi, devenind în acest fel cea mai lungă din istoria țării. Lipsa unui acord între republicani și democrați privind rezolvarea crizei face imposibilă estimarea momentului în care activitatea guvernamentală va putea fi reluată, relatează BBC. Ce reprezintă blocarea guvernului american? Blocarea guvernului american reprezintă o …
Ieri
15:10
Tentative de interferență digitală din străinătate la alegerile din Franța din 2024. Un grup rus, principalul suspect, potrivit raportului Viginum # MainNews.ro
Anul electoral 2024 a adus Franței nu doar provocări politice interne, ci și un val de tentative de manipulare online venite din afara țării. Conform unui raport al serviciului guvernamental Viginum – structura responsabilă cu supravegherea și contracararea campaniilor digitale de dezinformare – au fost identificate 25 de acțiuni de interferență digitală străină, majoritatea atribuite …
15:00
Șeful ANRE, despre extinderea rețelelor de gaze: Dezvoltarea de noi rețele nu poate înlocui mentenanța celor existente # MainNews.ro
România continuă să înregistreze de peste o sută de ori mai multe victime din cauza scurgerilor de gaze naturale decât țările din Europa de Vest. În timp ce operatorii de distribuție investesc masiv în extinderea rețelelor, reabilitarea și mentenanța infrastructurii existente par să rămână în plan secund. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), …
14:30
O mașină a intrat într-un grup de pietoni în Franța. Mai multe persoane au fost rănite # MainNews.ro
Cel puțin cinci persoane au fost rănite după ce o mașină a intrat într-un grup de pietoni și bicicliști în Franța. Incidentul a avut loc în Saint Pierre d'Oléron, pe Île d'Oléron, situată pe coasta de vest a țării, relatează The Guardian. Ministrul de interne Laurent Nuñez a anunțat într-o postare pe X că două …
14:20
Fostul premier Andrian Năstase, dublu condamnat pentru corupție, participă la congresul PSD: # MainNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a anunțat miercuri că va participa la Congresul PSD, la invitația președintelui interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu. „Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de conştiinţă. Simt că trăim un moment important pentru partid şi, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului …
13:40
CCR amână pentru 12 noiembrie sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private # MainNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României au amânat pentru 12 noiembrie, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție și AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Ce critici aduc magistrații ICCJ legii? Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament și prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II, …
13:30
Primul primar musulman al New York-ului: Zohran Mamdani aduce o victorie majoră progresiștilor democrați # MainNews.ro
Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, de origine indiană născut în Uganda, a fost ales marți primar al orașului New York, marcând o victorie istorică pentru aripa progresistă a Partidului Democrat. El devine astfel primul primar musulman și primul sud-asiatic din istoria metropolei americane, fiind totodată unul dintre cei mai …
13:20
Congresul SUA critică dur Pentagonul pentru lipsa de comunicare privind retragerea trupelor din România # MainNews.ro
Într-o rară manifestare de frustrare bipartizană, congresmenii americani au criticat aspru Pentagonul marți, în cadrul unei audieri în Comitetul Senatului pentru Servicii Armate. Principala nemulțumire a vizat lipsa de comunicare a departamentului de apărare cu legislatorii, în special în privința unor decizii de securitate națională. Potrivit Reuters, oficialii de rang înalt ai Pentagonului au fost …
13:10
BREAKING Percheziții DNA în casa unui general SIE apropiat de gruparea Georgescu – Potra / Doi rezerviști SRI, un procuror militar și șeful PNL Vaslui, vizați în aceeași anchetă # MainNews.ro
Procurorii DNA efectuează 23 de percheziții în mai multe județe într-un dosar de corupție ce implică persoane cu legături în serviciile secrete, mediul politic și afacerile din industria avicolă. Printre cei vizați se află Nicolae Iană, fost general SIE, apropiat al grupării Călin Georgescu – Horațiu Potra, potrivit Gândul.ro. Ancheta vizează fapte de trafic de …
13:10
Percheziții DNA într-un dosar de corupție legat de un afacerist din Vaslui. Sunt vizați generalul SIE în rezervă Nicolae Iană, fostul procuror militar Vasile Doană și doi rezerviști din SRI # MainNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții extinse pe 05
12:20
Emeric Ienei, un mare fotbalist care a antrenat Steaua București în 1986, când a câștigat Cupa Campionilor Europeni, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani, în urma unei comoții cerebrale, relatează Gazeta Sporturilor. Născut în 1937 în localitatea Agrișu Mare din județul Arad, Emeric Ienei a prins gustul fotbalului încă din copilărie. Cariera … Articolul Fostul mare fotbalist Emeric Ienei a încetat din viață la 88 de ani apare prima dată în Main News.
10:10
Procurorii anchetează mai mulți medici care au cerut ilegal echivalarea studiilor de rezidențiat realizate în Republica Moldova. Anchetatorii suspectează că acestea nu au fost efectuate # MainNews.ro
Procurorii și polițiștii efectuează 14 percheziții într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Mai mulți medici au cerut Ministerului Sănătății recunoașterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chișinău, dar anchetatorii suspectează că … Articolul Procurorii anchetează mai mulți medici care au cerut ilegal echivalarea studiilor de rezidențiat realizate în Republica Moldova. Anchetatorii suspectează că acestea nu au fost efectuate apare prima dată în Main News.
09:50
Victorie în instanță pentru Gruia Stoica. STB, obligată să cumpere tramvaie din Federația Rusă # MainNews.ro
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a hotărât din nou să oblige Societatea de Transport București să cumpere 40 de tramvaie de 18 metri din Federația Rusă prin intermediul unei firme deținute de controversatul afacerist Gruia Stoica, relatează Club Feroviar. Povestea datează din anul 2019, în timpul mandatului de primar al Gabrielei Firea. La vremea … Articolul Victorie în instanță pentru Gruia Stoica. STB, obligată să cumpere tramvaie din Federația Rusă apare prima dată în Main News.
09:10
Secretarul general al NATO sosește în România. Care este programul vizitei lui Mark Rutte # MainNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în vizită de două zile în România. El va avea convorbiri cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, precum și cu președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu. Înaltul oficial al alianței va lua parte și la două evenimente publice. Potrivit programului publicat pe site-ul … Articolul Secretarul general al NATO sosește în România. Care este programul vizitei lui Mark Rutte apare prima dată în Main News.
4 noiembrie 2025
22:00
Prefectul Capitalei anunță că 39 de familii din blocul din cartierul Rahova care a explodat sunt deja mutate în locuințe ale căror chirii sunt decontate de Primăria Municipiului București # MainNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că 39 de familii care locuiau în scara blocului din cartierul Rahova care a fost puternic afectată de explozia din octombrie au fost deja mutate în locuințe ale căror chirii sunt decontate de Primăria Municipiului București. Restul de 11 familii ar urma să fie relocate în perioada următoare. El … Articolul Prefectul Capitalei anunță că 39 de familii din blocul din cartierul Rahova care a explodat sunt deja mutate în locuințe ale căror chirii sunt decontate de Primăria Municipiului București apare prima dată în Main News.
20:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat obiectivul țării sale de a adera la Uniunea Europeană până în 2030. Ea a avertizat care sunt riscurile în cazul în care statul de peste Prut nu va face parte din blocul comunitar, relatează Euronews. Lidera statului vecin a făcut declarațiile în cadrul unui eveniment dedicat extinderii UE … Articolul Maia Sandu reafirmă obiectivul Republicii Moldova de a adera la UE până în 2030 apare prima dată în Main News.
19:00
Roxana Rizoiu, o juristă cu experiență în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), a fost propusă de USR în funcția de Avocat al Poporului. „Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului. România are nevoie de un om integru, curajos și competent, care să apere cu … Articolul USR a propus-o pe Roxana Rizoiu în funcția de Avocat al Poporului apare prima dată în Main News.
18:10
Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării Naționale, a declarat marți că nu există o relație de cauzalitate directă între retragerea parțială a trupelor americane și potențiale strategii ale Rusiei. El a exclus posibilitatea ca statul est-european să atace NATO, dat fiind că „abia reușește să țină frontul cu Ucraina”. „Cred că nu este o relație de cauzalitate … Articolul Ionuț Moșteanu exclude posibilitatea ca Rusia să atace NATO: „Nu, nicio șansă” apare prima dată în Main News.
17:30
BREAKING Val de eliberări în dosare de mare corupție, anunțat de Instanța supremă condusă de Lia Savonea: Vâlcov, Vlădescu și cumnatul lui Geoană ies din pușcărie # MainNews.ro
Fostul ministru de finanțe Darius Vâlcov a fost eliberat, marți, pe prescripție, de Înalta Curte de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea, printr-o cale extraordinară de atac, arată un comunicat de presă transmis de instituție. Curtea Supremă susține în comunicat faptul că acesta ar urma să plătească un prejudiciu calculat la 6.200.000 lei și … Articolul BREAKING Val de eliberări în dosare de mare corupție, anunțat de Instanța supremă condusă de Lia Savonea: Vâlcov, Vlădescu și cumnatul lui Geoană ies din pușcărie apare prima dată în Main News.
16:50
Comisia Europeană a publicat rapoartele anuale de evaluare a statelor candidate la aderarea la UE # MainNews.ro
Comisia Europeană a publicat rapoartele anuale de evaluare a parcursului țărilor care sunt candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Concluziile referitoare la Ucraina, Republica Moldova, Albania și Muntenegru au fost pozitive, în vreme ce Serbia și Georgia au fost criticate pentru regresele din ultimul an, relatează Euronews. Comisia Europeană a remarcat progresele Ucrainei, dar a … Articolul Comisia Europeană a publicat rapoartele anuale de evaluare a statelor candidate la aderarea la UE apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Hidroelectrica a depăşit pragul de 1 milion de clienţi / Compania de stat practică cel mai mic tarif la energia electrică # MainNews.ro
Compania de stat Hidroelectrica anunţă că a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final şi ocupă locul 1 în topul furnizorilor de electricitate. „Astăzi, 4 noiembrie 2025, Hidroelectrica, a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul … Articolul Hidroelectrica a depăşit pragul de 1 milion de clienţi / Compania de stat practică cel mai mic tarif la energia electrică apare prima dată în Main News.
15:30
Ministrul Finanțelor anunță o reorganizare la Banca de Investiții și Dezvoltare: Vom schimba conducerea # MainNews.ro
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) va trece printr-un proces amplu de reorganizare a conducerii, în urma controverselor legate de cheltuielile salariale ridicate din anul 2024. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, 4 noiembrie, că se va iniția o nouă selecție pentru Consiliul de Supraveghere al Băncii de Investiții și Dezvoltare. Declarația a fost … Articolul Ministrul Finanțelor anunță o reorganizare la Banca de Investiții și Dezvoltare: Vom schimba conducerea apare prima dată în Main News.
15:20
Scurgere de gaz de la o vană exterioară, la Liceul Theodor Pallady / Unitatea a fost evacuată # MainNews.ro
Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară de la Liceul Theodor Pallady, unitatea fiind evacuată. ISU Bucureşti-Ilfov intervine, marţi, la Liceul Theodor Pallady, unde Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară. Gazul a fost oprit, iar elevii şi personalul şcolii au fost evacuaţi. ”Au fost efectuate verificări … Articolul Scurgere de gaz de la o vană exterioară, la Liceul Theodor Pallady / Unitatea a fost evacuată apare prima dată în Main News.
15:20
Dick Cheney, unul dintre cei mai polarizanți vicepreședinți ai SUA, a încetat din viață la 84 de ani # MainNews.ro
Dick Cheney, unul dintre cei mai puternici și mai polarizanți vicepreședinți ai SUA, care a fost printre cei mai importanți susținători ai invaziei în Irak din 2003, a decedat la vârsta de 84 de ani, relatează Euronews. Cariera politică a lui Dick Cheney a început în 1968, ocupând funcția de șef al cabinetului în timpul … Articolul Dick Cheney, unul dintre cei mai polarizanți vicepreședinți ai SUA, a încetat din viață la 84 de ani apare prima dată în Main News.
14:20
Anca Alexandrescu s-a enervat când a fost întrebată de excursiile Nordis: „Dar cine sunteți dumneavoastră, sunteți instanță de judecată” # MainNews.ro
Candidata susținută de AUR pentru funcția de primar general al Capitalei, Anca Alexandrescu, a făcut o criză de nervi, luni seară, în conferința de presa, când a fost întrebată despre excursiile efectuate prin firma Nordis, implicată într-un imens scandal imobiar. „Nu vă mai obosiți să citiți pentru că am răspuns deja în emisiunea mea, prezentând … Articolul Anca Alexandrescu s-a enervat când a fost întrebată de excursiile Nordis: „Dar cine sunteți dumneavoastră, sunteți instanță de judecată” apare prima dată în Main News.
13:20
Pelerinajul la Catedrala Națională se încheie miercuri: Când va fi redeschisă pentru vizitare # MainNews.ro
Închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, la miezul nopții (ora 24.00), a anunțat Patriarhia Română. După încheierea pelerinajului, Catedrala va fi deschisă pentru vizitare zilnic, în perioada 6–14 noiembrie, între orele 11.00 și 19.00. Potrivit comunicatului Patriarhiei, începând cu 15 noiembrie și până pe 29 noiembrie, Catedrala Națională va fi … Articolul Pelerinajul la Catedrala Națională se încheie miercuri: Când va fi redeschisă pentru vizitare apare prima dată în Main News.
12:50
PNL a validat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Bolojan: „Ar fi un primar foarte bun pentru București” # MainNews.ro
Partidul Național Liberal l-a validat marți, în unanimitate, pe Ciprian Ciucu drept candidat al formațiunii pentru funcția de primar general al Capitalei. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Biroului Politic Național, la propunerea organizației PNL București. În timpul reuniunii, Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat că Ciucu are calitățile necesare pentru a conduce administrația … Articolul PNL a validat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Bolojan: „Ar fi un primar foarte bun pentru București” apare prima dată în Main News.
12:50
Ședință a Coaliției: Reforma pensiilor magistraților și salariul minim, subiecte principale # MainNews.ro
Liderii Coaliției de guvernare se întâlnesc marți într-o nouă ședință politică, având pe agendă reforma pensiilor magistraților și majorarea salariului minim brut pe economie. Premierul Ilie Bolojan s-ar arăta dispus să negocieze perioada de tranziție pentru creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani, propunând o durată mai lungă decât cei … Articolul Ședință a Coaliției: Reforma pensiilor magistraților și salariul minim, subiecte principale apare prima dată în Main News.
12:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea conducerii Alianţei Nord-Atlantice. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, vizita înaltului oficial are loc în contextul participării sale la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum, care … Articolul Nicuşor Dan îl primeşte la Cotroceni pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte apare prima dată în Main News.
11:40
Metrou ca-n Bangladesh. Aglomerație de nedescris pe Magistrala 1 din cauza corupției și incopetenței # MainNews.ro
Zeci de mii de oameni se înghesuie de luni până vineri pe Magistrala 1 de metrou din București. Aglomerația a crescut semnificativ din 2020, odată cu inaugurarea Magistralei 5 Drumul Taberei, unde au fost alocate șase rame Bombardier dintre cele destinate M1. După multiple amânări, Metrorex a reușit să aducă în țară noi rame pentru … Articolul Metrou ca-n Bangladesh. Aglomerație de nedescris pe Magistrala 1 din cauza corupției și incopetenței apare prima dată în Main News.
