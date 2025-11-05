Rareș Bogdan, prima reacție după ce a fost menționat în dosarul DNA care vizează un om de afaceri din Vaslui: „Mă felicit acum”

10:00

Fraţii Micula se află în epicentrul anchetei ample desfăşurate de Parchetul General prin Operaţiunea ‹Jupiter› lansată în urmă cu două zile. Surse judiciare au dezvăluit pentru Gândul că aceştia nu au fost găsiţi pânâ acum pentru a fi aduşi la audieri şi că există indicii că ar fi plecaţi din ţară. Afaceriştii sunt bănuiți că …