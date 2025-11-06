EXCLUSIV | Flavius Daniliuc, emoţionat înaintea duelului cu FCSB: „E ceva frumos pentru mine, vine toată familia să mă vadă, vin prieteni şi din Austria” ! Ce a spus fundaşul centrat despre posibilitatea de a evolua pentru România

EXCLUSIV | Flavius Daniliuc, emoţionat înaintea duelului cu FCSB: „E ceva frumos pentru mine, vine toată familia să mă vadă, vin prieteni şi din Austria” ! Ce a spus fundaşul centrat despre posibilitatea de a evolua pentru România

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro