EXCLUSIV | Flavius Daniliuc, emoţionat înaintea duelului cu FCSB: „E ceva frumos pentru mine, vine toată familia să mă vadă, vin prieteni şi din Austria” ! Ce a spus fundaşul centrat despre posibilitatea de a evolua pentru România

Primasport.ro, 6 noiembrie 2025 17:00

EXCLUSIV | Flavius Daniliuc, emoţionat înaintea duelului cu FCSB: „E ceva frumos pentru mine, vine toată familia să mă vadă, vin prieteni şi din Austria” ! Ce a spus fundaşul centrat despre posibilitatea de a evolua pentru România

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
17:20
EXCLUSIV | „În momentul de faţă, cred că e printre cei mai buni din România” ! Fotbalistul FCSB-ului care nu are voie să lipsească din primul 11 Primasport.ro
EXCLUSIV | „În momentul de faţă, cred că e printre cei mai buni din România” ! Fotbalistul FCSB-ului care nu are voie să lipsească din primul 11
17:20
Ianis Zicu, pe punctul să fie antrenor cu acte. ”Am terminat cursurile, examenul va fi probabil peste o săptămână” Primasport.ro
Ianis Zicu, pe punctul să fie antrenor cu acte. ”Am terminat cursurile, examenul va fi probabil peste o săptămână”
Acum 15 minute
17:10
Anglia limitează omagiile înaintea meciurilor de fotbal Primasport.ro
Anglia limitează omagiile înaintea meciurilor de fotbal
17:10
Securitate sporită la Birmingham înaintea meciului Aston Villa - Maccabi Tel-Aviv Primasport.ro
Securitate sporită la Birmingham înaintea meciului Aston Villa - Maccabi Tel-Aviv
Acum 30 minute
17:00
EXCLUSIV | Flavius Daniliuc, emoţionat înaintea duelului cu FCSB: „E ceva frumos pentru mine, vine toată familia să mă vadă, vin prieteni şi din Austria” ! Ce a spus fundaşul centrat despre posibilitatea de a evolua pentru România Primasport.ro
EXCLUSIV | Flavius Daniliuc, emoţionat înaintea duelului cu FCSB: „E ceva frumos pentru mine, vine toată familia să mă vadă, vin prieteni şi din Austria” ! Ce a spus fundaşul centrat despre posibilitatea de a evolua pentru România
Acum o oră
16:40
Cum să alegi gelul de duş potrivit pielii tale Primasport.ro
Cum să alegi gelul de duş potrivit pielii tale
16:40
Echipă dintr-o primă ligă europeană, exclusă în plin sezon. Care este motivul Primasport.ro
Echipă dintr-o primă ligă europeană, exclusă în plin sezon. Care este motivul
Acum 2 ore
16:20
FCSB îl va omagia pe marele Emeric Ienei la meciul de la Basel Primasport.ro
FCSB îl va omagia pe marele Emeric Ienei la meciul de la Basel
15:30
Novak Djokovic şi Carlos Alcaraz, în aceeaşi grupă la Turneul Campionilor Primasport.ro
Novak Djokovic şi Carlos Alcaraz, în aceeaşi grupă la Turneul Campionilor
Acum 4 ore
15:20
Accidentarea lui Achraf Hakimi a provocat îngrijorare în Maroc. Jucătorul echipei PSG va lipsi cel puţin şase săptămâni Primasport.ro
Accidentarea lui Achraf Hakimi a provocat îngrijorare în Maroc. Jucătorul echipei PSG va lipsi cel puţin şase săptămâni
15:10
FC Basel - FCSB | Pariază LIVE pe victoria FCSB şi pariul e câştigător dacă "roş-albaştri" înscriu în primele 20 de minute, pe Mozzart Bet Primasport.ro
FC Basel - FCSB | Pariază LIVE pe victoria FCSB şi pariul e câştigător dacă "roş-albaştri" înscriu în primele 20 de minute, pe Mozzart Bet
15:00
Investiţie colosală la un club din România: "Peste 100 de milioane! E proiectul vieţii mele" Primasport.ro
Investiţie colosală la un club din România: "Peste 100 de milioane! E proiectul vieţii mele"
14:50
E gata! Dan Şucu i-a găsit înlocuitor lui Patrick Vieira! Campionul Mondial a fost prezentat oficial de Genoa Primasport.ro
E gata! Dan Şucu i-a găsit înlocuitor lui Patrick Vieira! Campionul Mondial a fost prezentat oficial de Genoa
14:10
Câţi suporteri vor fi prezenţi în tribune la Basel - FCSB! Anunţul făcut de UEFA Primasport.ro
Câţi suporteri vor fi prezenţi în tribune la Basel - FCSB! Anunţul făcut de UEFA
13:50
Luis Suarez şi-a aflat pedeapsa după gestul nesportiv comis în ultimul meci al lui Inter Miami Primasport.ro
Luis Suarez şi-a aflat pedeapsa după gestul nesportiv comis în ultimul meci al lui Inter Miami
Acum 6 ore
12:40
Italienii nu s-au ferit de cuvinte după ce Inter s-a impus cu mari emoţii în Champions League: „Ştearsă, neatenţie generală!” Primasport.ro
Italienii nu s-au ferit de cuvinte după ce Inter s-a impus cu mari emoţii în Champions League: „Ştearsă, neatenţie generală!”
12:30
NHL: Alex Ovechkin a ajuns la 900 de goluri şi a intrat în istorie Primasport.ro
NHL: Alex Ovechkin a ajuns la 900 de goluri şi a intrat în istorie
11:50
Gigi Becali, decizie radicală după ce un jucător de bază de la FCSB l-a scos din sărite în acest sezon: „Nu e vorba de discriminare. Nu au civilizaţie” Primasport.ro
Gigi Becali, decizie radicală după ce un jucător de bază de la FCSB l-a scos din sărite în acest sezon: „Nu e vorba de discriminare. Nu au civilizaţie”
11:40
Cristi Dulca a bătut palma şi revine în antrenorat: "Obiectivul este să ajungem cât mai sus" Primasport.ro
Cristi Dulca a bătut palma şi revine în antrenorat: "Obiectivul este să ajungem cât mai sus"
11:30
Gianni Infantino, reacţie copleşitoare după moartea lui Emeric Ienei: „Moştenirea şi parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absenţa sa va fi profund resimţită” Primasport.ro
Gianni Infantino, reacţie copleşitoare după moartea lui Emeric Ienei: „Moştenirea şi parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absenţa sa va fi profund resimţită”
Acum 8 ore
11:10
Cât de aproape a fost Petrescu de CFR Cluj, de fapt? "Eu nu cred! Nu-l interesează" Primasport.ro
Cât de aproape a fost Petrescu de CFR Cluj, de fapt? "Eu nu cred! Nu-l interesează"
10:50
Şumudică, detalii despre imixtiunile lui Neluţu Varga la CFR: "Este adevărat!" Primasport.ro
Şumudică, detalii despre imixtiunile lui Neluţu Varga la CFR: "Este adevărat!"
10:40
Evangelos Marinakis, proprietarul clubului Nottingham Forest, judecat la Atena pentru instigare la violenţă şi sprijinirea unei organizaţii criminale Primasport.ro
Evangelos Marinakis, proprietarul clubului Nottingham Forest, judecat la Atena pentru instigare la violenţă şi sprijinirea unei organizaţii criminale
10:40
UEFA i-a dedicat un întreg articol lui Emeric Ienei: „Prima pentru un club din estul Europei” Primasport.ro
UEFA i-a dedicat un întreg articol lui Emeric Ienei: „Prima pentru un club din estul Europei”
10:20
Pancu, şedinţă de ultimă oră cu Louis Munteanu: "Mesajul a fost scurt. Asta i-am zis!" Primasport.ro
Pancu, şedinţă de ultimă oră cu Louis Munteanu: "Mesajul a fost scurt. Asta i-am zis!"
10:10
Legendarul Fabio Capello l-a mustrat pe Cristi Chivu, după ce Inter s-a impus la limită în meciul cu Kairat Almaty: „Dezamăgire” Primasport.ro
Legendarul Fabio Capello l-a mustrat pe Cristi Chivu, după ce Inter s-a impus la limită în meciul cu Kairat Almaty: „Dezamăgire”
09:50
Jannik Sinner şi-a justificat decizia de a nu participa la faza finală a Cupei Davis: „La sfârşitul sezonului, o săptămână de odihnă înseamnă mult” Primasport.ro
Jannik Sinner şi-a justificat decizia de a nu participa la faza finală a Cupei Davis: „La sfârşitul sezonului, o săptămână de odihnă înseamnă mult”
09:40
Cristi Chivu îşi face „mea culpa” după ce Inter s-a chinuit în Champions League: „Pentru mine, este o lecţie” Primasport.ro
Cristi Chivu îşi face „mea culpa” după ce Inter s-a chinuit în Champions League: „Pentru mine, este o lecţie”
09:30
Phil Foden a făcut un selfie cu un fan din tribune după ce a marcat primul gol al meciului cu Borussia Dortmund Primasport.ro
Phil Foden a făcut un selfie cu un fan din tribune după ce a marcat primul gol al meciului cu Borussia Dortmund
Acum 12 ore
09:00
VIDEO | FC Basel - FCSB, ASTĂZI, de la 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României vrea să producă surpriza în Elveţia Primasport.ro
VIDEO | FC Basel - FCSB, ASTĂZI, de la 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României vrea să producă surpriza în Elveţia
09:00
VIDEO | Rapid Viena – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii caută prima victorie în Conference League Primasport.ro
VIDEO | Rapid Viena – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii caută prima victorie în Conference League
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Inter Milano - Kairat Almaty 2-1. Trupa lui Chivu a avut un meci foarte complicat Primasport.ro
VIDEO | Inter Milano - Kairat Almaty 2-1. Trupa lui Chivu a avut un meci foarte complicat
00:00
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Şoc total la Club Brugge - Barcelona! Cristi Chivu, un nou succes european pe banca lui Inter! Toate rezultatele serii Primasport.ro
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Şoc total la Club Brugge - Barcelona! Cristi Chivu, un nou succes european pe banca lui Inter! Toate rezultatele serii
5 noiembrie 2025
23:50
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Nebunie totală la Club Brugge - Barcelona! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Nebunie totală la Club Brugge - Barcelona! Programul complet
23:30
Un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, stabilit pentru 17 martie 2026 Primasport.ro
Un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, stabilit pentru 17 martie 2026
23:20
Sepsi Sfântu Gheorghe, victorie în FIBA EuroCup. Rapid a pierdut Primasport.ro
Sepsi Sfântu Gheorghe, victorie în FIBA EuroCup. Rapid a pierdut
22:50
Suporterii Stelei, omagiu emoţionant pentru Emeric Ienei Primasport.ro
Suporterii Stelei, omagiu emoţionant pentru Emeric Ienei
22:40
Ce notă a primit Vlad Dragomir pentru meciul în care Pafos a bifat un succes istoric în CL Primasport.ro
Ce notă a primit Vlad Dragomir pentru meciul în care Pafos a bifat un succes istoric în CL
22:30
Gianni Infantino va înmâna primul premiu „FIFA pentru pace” în cadrul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026 Primasport.ro
Gianni Infantino va înmâna primul premiu „FIFA pentru pace” în cadrul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026
22:30
Amanda Anisimova a învins-o pe Iga Swiatek şi s-a calificat în semifinale la Turneul Campioanelor Primasport.ro
Amanda Anisimova a învins-o pe Iga Swiatek şi s-a calificat în semifinale la Turneul Campioanelor
22:10
VIDEO | Qarabag - Chelsea 2-2. Azerii mai fac un rezultat mare Primasport.ro
VIDEO | Qarabag - Chelsea 2-2. Azerii mai fac un rezultat mare
22:10
VIDEO | Pafos - Villarreal 1-0. Prima victorie din istorie pentru trupa lui Vlad Dragomir în Liga Campionilor Primasport.ro
VIDEO | Pafos - Villarreal 1-0. Prima victorie din istorie pentru trupa lui Vlad Dragomir în Liga Campionilor
22:10
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Manchester City - Dortmund este capul de afiş al zilei! Interul lui Cristi Chivu caută o nouă victorie europeană! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Manchester City - Dortmund este capul de afiş al zilei! Interul lui Cristi Chivu caută o nouă victorie europeană! Programul complet
21:40
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Vlad Dragomir, integralist în Pafos - Villareal 1-0! Surpriză de proporţii la Qarabag - Chelsea! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | UEFA Champions League, la Prima Sport! Vlad Dragomir, integralist în Pafos - Villareal 1-0! Surpriză de proporţii la Qarabag - Chelsea! Programul complet
21:30
Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, după moartea lui Emeric Ienei. ”Ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc” Primasport.ro
Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, după moartea lui Emeric Ienei. ”Ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc”
21:30
CSM Oradea, victorie cu AEK Larnaca, iar Corona Braşov, învinsă de Aliaga, în grupa C a FIBA Europe Cup Primasport.ro
CSM Oradea, victorie cu AEK Larnaca, iar Corona Braşov, învinsă de Aliaga, în grupa C a FIBA Europe Cup
21:30
VIDEO | UBT Cluj - Cedevita Ljubljana 87-93. Al treilea eşec pentru campioana României în BKT EuroCup Primasport.ro
VIDEO | UBT Cluj - Cedevita Ljubljana 87-93. Al treilea eşec pentru campioana României în BKT EuroCup
21:00
Mirel Rădoi se aşteaptă la un meci foarte complicat cu Rapid Viena. ”Două echipe în căutarea primei victorii” Primasport.ro
Mirel Rădoi se aşteaptă la un meci foarte complicat cu Rapid Viena. ”Două echipe în căutarea primei victorii”
20:50
Mario Tudose la Dinamo?! Anunţul făcut de Andrei Nicolescu în direct: „1 milion de euro pentru 50%" | EXCLUSIV Primasport.ro
Mario Tudose la Dinamo?! Anunţul făcut de Andrei Nicolescu în direct: „1 milion de euro pentru 50%" | EXCLUSIV
20:50
Un singur meci acasă pentru România, în faza grupelor Europe Championship 2026 Primasport.ro
Un singur meci acasă pentru România, în faza grupelor Europe Championship 2026
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.