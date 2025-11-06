A suferit un infarct Directorul sportiv al unui club din La Liga a fost transportat de urgență la spital: „Starea lui este stabilă, dar gravă”
Golazo.ro, 6 noiembrie 2025 17:00
Fran Garagarza, directorul sportiv al lui Espanyol, a suferit marți un infarct miocardic acut și a fost transportat de urgență la spital.
• • •
Acum 30 minute
17:00
17:00
Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP) a clarificat din nou speculațiile despre o eventuală retragere a sa.
Acum o oră
16:40
Ce le-a cerut Chivu Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter, după victoria din Liga Campionilor în fața celor de la Kairat Almaty # Golazo.ro
Inter - Kairat Almaty 2-1. Cristi Chivu, antrenorul formației italiene, a avut o discuție cu jucătorii săi imediat după partida din runda #4 din Liga Campionilor.
16:30
„FCSB ar trebui să câștige” Latovlevici, mesaj pentru roș-albaștri înainte de meciul cu Basel » Amintiri despre duelul cu Salah, de acum 12 ani # Golazo.ro
Basel - FCSB. Iasmin Latovlevici (39 de ani), fostul jucător al roș-albaștrilor, le-a dat sfaturi elevilor lui Elias Charalambous (45 de ani).
Acum 2 ore
16:20
„Jefuiți!” Van Basten are o concluzie radicală după Club Brugge - Barcelona: „Nici nu l-a atins” # Golazo.ro
Marco van Basten, unul dintre marii atacanți ai anilor ‘80-’90, protestează după ce arbitrul Anthony Taylor a anulat golul marcat de Club Brugge în prelungiri. Și a rămas 3-3 cu Barcelona
16:20
Liga 1 versus Liga Campionilor Cum arată raportul audiențelor TV între meciurile tari din UCL și cele din campionatul intern # Golazo.ro
În ultima săptămână, Liga 1 și Champions League au propus derby-uri și meciuri extrem de spectaculoase.
16:10
Vești bune pentru Ceahlăul Clubul din Liga 2 ar putea scăpa de faliment: „Suntem în discuții finale” # Golazo.ro
Anton Măzărianu, fostul finanțator al celor de la Ceahlăul, a vorbit despre posibilul faliment al clubului din Piatra Neamț.
16:10
Gică Popescu, investiție uriașă FOTO. Fostul fotbalist a inaugurat complexul comercial din Hunedoara # Golazo.ro
Gheorghe Popescu și-a inaugurat miercuri complexul comercial din municipiul Hunedoara.
15:30
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro # Golazo.ro
Pafos a furnizat o surpriză de proporții miercuri, în Liga Campionilor: a bătut-o pe Villarreal, cu Vlad Dragomir titular și integralist.
Acum 4 ore
15:10
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE # Golazo.ro
Gabi Balint, povestind după aproape 40 de ani discursul lui Emeric Ienei în vestiarul de pe „Sanchez Pizjuan”, la Steaua - Barcelona 2-0.
15:00
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda lui AS Roma # Golazo.ro
Daniele De Rossi (42 de ani) a fost numit oficial antrenor la Genoa.
14:40
Tony Allen (43 de ani), fost jucător NBA, a fost arestat în Arkansas pentru posesie de droguri. Fostul baschetbalist de la Memphis Grizzlies se afla în mașină alături de prietenul său, William Hatton, când au fost opriți pentru un control rutier.
14:40
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele # Golazo.ro
Fotbalul englez va renunța la minutele de reculegere pentru dezastre globale, după ce s-a constatat că astfel de gesturi și-au pierdut impactul.
14:20
Haaland scrie istorie Atacantul lui Manchester City a reușit o performanță pe care nici Cristiano Ronaldo nu a bifat-o # Golazo.ro
Manchester City - Borussia Dortmund 4-1. Erling Haaland, atacantul „cetățenilor”, a înscris în minutul 29 și a stabilit un nou record.
13:50
Scene șocante în Vallecas Fanii lui Rayo și ai lui Lech Poznan, grupuri radicale cu ideologii opuse, s-au bătut în stradă, înainte de meciul din Conference League # Golazo.ro
Fanii lui Rayo Vallecano și ai lui Lech Poznan s-au bătut miercuri noaptea pe străzile din Madrid, chiar înaintea duelului direct dintre cele două echipe.
13:50
Special pentru Ienei UEFA a confirmat pentru GOLAZO.ro ce se va întâmpla joi înainte de Basel - FCSB # Golazo.ro
Meciul Basel - FCSB, din etapa a 4-a de Europa League, va fi dedicat amintirii lui Emeric Ienei. „Se va ține un minut de reculegere pe St. Jakob-Park”, a confirmat UEFA
Acum 6 ore
12:50
Zidul din fața FCSB Basel a câștigat ceva important după transferul austriacului de origine română # Golazo.ro
Flavius Daniliuc, 24 de ani, e marele atu al apărării lui Basel după transferul de la Salernitana. Omul de forță al atacului e căpitanul Shaqiri
12:40
Tensiuni la Atalanta Antrenorul Ivan Juric s-a luat de Ademola Lookman! De la ce a pornit conflictul și cine a intervenit # Golazo.ro
Marseille - Atalanta 0-1. Ademola Lookman (28 de ani) l-a înfruntat pe antrenorul Ivan Juric (50 de ani) în momentul în care a fost înlocuit.
12:40
Poarta Bosniei are fisuri VIDEO. Viitorul rival al „tricolorilor” are probleme. Cum a gafat la ultimul joc al lui St. Pauli # Golazo.ro
Nikola Vasilj, goalkeeperul Bosniei, greșește sub presiune. Portarul în vârstă de 29 de ani a făcut o eroare majoră la St. Pauli, în ultima etapă de Bundesliga
12:00
Basel - FCSB Live de la 19:45. Campioana României caută victoria după două înfrângeri consecutive în Europa League # Golazo.ro
FCSB va juca astăzi cu Basel, în deplasare, în cadrul rundei #4 din Europa League. Partida va începe la 19:45 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:00
Universitatea Craiova va juca în deplasare împotriva celor de la Rapid Viena, astăzi, de la 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
11:40
Ronaldo e fan Trump Ce a declarat starul portughez despre președintele SUA » I-a oferit și un cadou americanului # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo, jucătorul lui Al Nassr, a vorbit în cadrul unui interviu despre Donald Trump, președintele SUA.
11:40
Și Basel s-a prins de FCSB! Ce a observat antrenorul campioanei Elveției la roș-albaștri # Golazo.ro
Ludovic Magnin, tehnicianul lui Basel, a spus ce a remarcat în analiza făcută campioanei Ligii 1.
Acum 8 ore
11:00
Chivu, dezamăgit după victorie Tehnicianul român a surprins, după Inter - Kairat 2-1: „A fost o lecție” # Golazo.ro
Inter Milano - Kairat Almaty 2-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul formației italiene, a vorbit despre cea de-a patra victorie obținută de echipa sa în Liga Campionilor.
11:00
FIFA, mesaj după decesul lui Emeric Ienei Gianni Infantino, despre legenda Stelei: „Model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui” # Golazo.ro
Gianni Infantino, președintele FIFA, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Emeric Ienei.
10:50
„Sunt fericit, concentrat pe muncă” Lamine Yamal nu e impresionat de ostilitatea fanilor adverși: „Înseamnă că-mi fac bine treaba pe teren” # Golazo.ro
Club Brugge - Barcelona 3-3. Lamine Yamal, starul catalanilor, a lămurit situația privind accidentarea sa și a declarat că se simte foarte bine la echipă.
10:20
Primăria publică salariile Premieră absolută în România: toate contractele dezvăluite la un club care a primit 5 milioane de € doar în 2025 # Golazo.ro
CS Minaur Baia Mare, clubul Primăriei, a postat lista salariilor tuturor jucătorilor, jucătoarelor și membrilor staff-ului tehnic de la cele 3 echipe pe care le deține.
10:00
Război între steliști Florin Talpan îi cere demisia lui Daniel Oprița: „Nu ți-e rușine?” » Răspunsul antrenorului + Ce spune Lăcătuș # Golazo.ro
Florin Talpan, juristul clubului din Ghencea, a lansat un atac dur la adresa antrenorului principal, Daniel Oprița. Oficialul i-a cerut public demisia lui Oprița, la scurt timp după ce echipa din Liga 2 a câștigat procesul legat de marca „Steaua” împotriva celor de la FCSB
Acum 12 ore
09:10
Pierderi de peste 2 milioane de € GOLAZO.ro a aflat bilanțul Arenei Naționale din 2025! Planul Primăriei pentru a transforma cel mai mare stadion al țării # Golazo.ro
GOLAZO.ro știe câți bani consumă anual Arena Națională, stadion care de la inaugurare până în prezent a găzduit 480 de evenimente
Acum 24 ore
00:00
00:00
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea # Golazo.ro
A fostă gimnastă antrenată de Camelia Voinea în anii 2000, la clubul Farul Constanța, o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice.
5 noiembrie 2025
23:50
„Nu e ușor” Daniel Pancu știe de ce Louis Munteanu trece printr-o formă slabă + Ce sfat i-a dat atacantului # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenor al celor de la CFR Cluj, a identificat motivele pentru care Louis Munteanu (22 de ani) a avut un start slab de sezon.
23:30
„Știu că toți vor fi geloși” Cu cine s-a pozat David Popovici la evenimentul organizat de Google: „Ne vedem la bazin!” # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani) s-a fotografiat alături de Inna și Deliric, doi artiști români foarte cunoscuți.
22:30
Rădoi, „trădat” de un rapidist Le-a dat informații adversarilor Craiovei: „Chiar l-am rugat după meci, nu s-a putut abține” + Vor fi peste 1000 de fani olteni la Viena # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, se așteaptă ca elevii săi să fie motivați de numărul mare de fani ce vor fi prezenți la meciul cu Rapid Viena.
22:00
Ienei, omagiat în Ghencea și la Oradea Ce mesaj a apărut pe stadion + FC Bihor, gest special în memoria legendei # Golazo.ro
Emeric Ienei a fost omagiat pe stadionul „Steaua” în ziua în care s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani.
21:40
Omagiu pentru Ienei Președintele Nicușor Dan a reacționat, după decesul antrenorului: „Am pierdut una dintre figurile legendare” # Golazo.ro
Președintele României, Nicușor Dan (55 de ani), a postat un mesaj în memoria lui Emeric Ienei.
21:10
„Pentru asta este cunoscută” Fundașul cu origini românești de la Basel a caracterizat România într-un singur cuvânt # Golazo.ro
Flavius Daniliuc (24 de ani), fundașul austriac de la Basel, care are origini românești, a rememorat lucruri legate de țara noastră.
20:40
„Exagerat!” Andrei Nicolescu, despre prețul uneia dintre perlele Ligii 1 + cum merg negocierile de prelungire cu Boateng # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre negocierile cu Kennedy Boateng (28 de ani), fotbalist care intră în ultimele 6 luni de contract în luna ianuarie.
20:30
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Basel - FCSB și Rapid Viena - U Craiova din Europa League și Conference League # Golazo.ro
FCSB și Universitatea Craiova continuă, joi, campania europeană. Cele două reprezentante ale României joacă în această seară, de la 19:45, respectiv 22:00, în Europa League și Conference League.
20:30
Rămâne Mircea Lucescu? Omul lui Burleanu, detalii despre viitorul naționalei: „Negociem cu antrenorul câștigător” # Golazo.ro
Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a vorbit despre posibilitatea ca Mircea Lucescu să continue la națională și după campania de calificare la CM 2026.
20:20
Ienei, la finala de la Sevilla GOLAZO.ro a descoperit conferințele antrenorului Stelei în Marca din 7-8 mai 1986. I-a surprins pe spanioli # Golazo.ro
Emeric Ienei, în primăvara lui 1986, înainte și după finala Cupei Campionilor Europeni, în ziarul spaniol Marca. Antrenorul a explicat secretele Stelei la triumful în fața Barcelonei, subliniind avantajul psihic al roș-albaștrilor
20:20
Pancu, prezentat la CFR Cluj! Antrenorul își avertizează noii jucători: „Cine face asta, va avea o problemă cu mine!” # Golazo.ro
Daniel Pancu (49 de ani), noul antrenor al celor de la CFR Cluj, a susținut, astăzi, prima conferință în calitate de tehnician al echipei.
19:20
Ienei, înmormântat cu onoruri militare Unde și când va avea loc ceremonia de adio pentru legendarul antrenor # Golazo.ro
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, de la ora 14:00, la Oradea. Toate detaliile despre ceremonia de adio a marelui tehnician, în rândurile de mai jos.
19:10
Fără jocuri de noroc până la 21 de ani Un nou proiect de lege împotriva pariurilor: „Distrug vieți și familii”+ Reclame doar noaptea și fără influenceri # Golazo.ro
Tinerilor sub 21 de ani le va fi interzisă participarea la jocuri de noroc, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații din coaliția de guvernare.
18:40
Ana Maria Barbosu a semnat cu Dinamo Ignorată de Steaua după negocierile inițiale, medaliata olimpică va fi legitimată la clubul din „Ștefan cel Mare” # Golazo.ro
Ana Maria Barbosu (19 ani) a semnat cu Dinamo, după ce luna trecută a fost curtată intens de Steaua.
18:40
„E nevoie ca Steaua să fie la locul corect” Suporterii steliști cer amânarea meciului de sâmbătă după decesul lui Emeric Ienei # Golazo.ro
Asociația Steliștilor 47 a cerut, astăzi, printr-un comunicat adresat clubului Steaua și FRF, amânarea meciului cu Muscelul Câmpulung.
18:10
Liga Campionilor LIVE de la 19:45. Manchester City - Dortmund, capul de afiș al serii » Intră în scenă și Chivu și Vlad Dragomir # Golazo.ro
Pafos - Villarreal și Qarabag - Chelsea sunt meciurile care deschid seara de Liga Campionilor.
17:50
„Asta a fost puterea lui Nea Imi” O legendă a lui Dinamo a vorbit despre principala calitate a lui Emeric Ienei : „Ne-a inspirat pe toți” # Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), fost internațional, a postat un mesaj emoționant după decesul lui Emeric Ienei.
Ieri
17:10
Milionara erei „NIL” Olivia Dunne a transformat gimnastica într-un brand personal de milioane: cum a reușit # Golazo.ro
Olivia Dunne își ia adio de la gimnastică. N-a fost o mare campioană, dar a știut să exploateze un stil foarte la modă: NIL (Name, Image and Likeness). Averea ei e una impresionantă
17:00
„Mi-a fost frate, coechipier, antrenor, reper” Anghel Iordănescu, îndurerat de moartea lui Emeric Ienei # Golazo.ro
Anghel Iordănescu (75 de ani), fostul elev al lui Emeric Ienei, a vorbit despre cum a primit vestea morții legendarului antrenor al Stelei.
