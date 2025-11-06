Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!” Ce i-a reproșat oficialul FCSB
Fanatik, 6 noiembrie 2025 18:50
Cristi Balaj a intrat în gura lui Mihai Stoica! Președintele C.A. de la FCSB nu uită și nu iartă declarațiile pe care fostul său omolog de la CFR Cluj le-a dat în trecut
• • •
Acum 30 minute
18:50
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!” Ce i-a reproșat oficialul FCSB # Fanatik
Cristi Balaj a intrat în gura lui Mihai Stoica! Președintele C.A. de la FCSB nu uită și nu iartă declarațiile pe care fostul său omolog de la CFR Cluj le-a dat în trecut
Acum o oră
18:30
”Ambuscada” lui Sorin Grindeanu se vede în sondaje. Cum explică specialiștii creșterea PSD și căderea AUR: „Nicușor Dan ne-a vândut, exact ca Iohannis” # Fanatik
De ce urcă PSD în sondaje în timp ce AUR pierde teren? Ce strategie a pus în aplicare Sorin Grindeanu și cum îl compară specialiștii pe Nicușor Dan cu Klaus Iohannis?
18:30
Giovanni Show, vineri, 7 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali după meciurile din cupele europene # Fanatik
Vineri, 7 noiembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
18:20
„Regele amenzilor” de la FCSB știe cum pot roș-albaștrii să câștige cu Basel! Sfaturi importante înainte de meciul din Elveția # Fanatik
Fostul fotbalist de la FCSB a jucat împotriva lui Basel în Champions League și știe ce trebuie să facă roș-albaștrii pentru a obține un rezultat pozitiv acum în Europa League.
Acum 2 ore
18:00
Daniel Băluţă face apel la fair-play în campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Polemicile inutile nu duc nicăieri”. Video # Fanatik
Daniel Băluţă vrea o campanie "fără certuri inutile şi discuţii sterile". Candidatul PSD la Primăria Capitalei le-a transmis un mesaj public celorlalţi competitori.
17:50
Legendele Universității Craiova, șocate de ce au văzut pe străzile din Viena! Ce s-a întâmplat înaintea meciului din Conference League # Fanatik
Legendele Universității Craiova au luat la pas Viena înainte de meciul de joi seară din Conference League și au rămas uimite! Cum au reacționat Costică Donose și Emil Săndoi.
17:20
Jucătorul de la FCSB pe care Bănel Nicoliță îl laudă în mod special: “Steluța mea e pe drumul cel bun!” # Fanatik
Ce a spus Bănel Nicoliță despre jucătorul de la FCSB pe care îl laudă în mod special. Cine crede fostul fotbalist că este motorul echipei lui Gigi Becali
17:10
Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de euro de la Cluj # Fanatik
Mai multe indicii arată un interes crescut al familiei Trump în proiectul Transilvania Smart City, abandonat de Elena Udrea din lipsă de fonduri. Cât mai valorează terenul și construcția
Acum 4 ore
16:50
Europa League, rezultate etapa 4. Măsuri de securitate sporite la Aston Villa – Maccabi Tel Aviv # Fanatik
Europa League, rezultatele din etapa 4. Toate scorurile finale, clasament actualizat live și program complet al următoarei etape din cea de-a doua competiție continentală.
16:30
Fotbalul românesc a fost lovit de o nouă tragedie. După decesul lui Emeric Ienei, un fost jucător al Corvinului Hunedoara s-a stins din viață la vârsta de doar 18 ani. Care este cauza decesului
16:10
FCSB, gest superb în memoria lui Emeric Ienei! Cum îl vor omagia roș-albaștrii pe legendarul antrenor al Stelei # Fanatik
Cei de la FCSB pregătesc un moment special în memoria Emeric Ienei. Ce vor face jucătorii lui Gigi Becali în următorul meci: cum va fi comemorat „nea Imi”.
15:50
Dani Mocanu, dat în urmărire internațională! Manelistul condamnat la închisoare e de negăsit # Fanatik
Dani Mocanu este dat în urmărire internațională! Manelistul a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor. Ce spun polițiștii? Cântărețul, căutat de ore bune!
15:40
Cristi Chivu a făcut ravagii în vestiarul lui Inter! Italienii au dezvăluit totul după 2-1 cu Kairat Almaty în Champions League # Fanatik
Inter s-a impus în fața lui Kairat Almaty, scor 2-1, însă Cristi Chivu nu a fost mulțumit. Italienii au dezvăluit ce a făcut românul în vestiar după fluierul final.
15:30
Conference League, rezultate etapa 3. Incidente grave între suporteri înainte de Rayo Vallecano – Lech Poznan # Fanatik
Conference League, rezultatele din etapa 3. Toate scorurile finale, clasament actualizat live și programul complet al următoarei etape din cea de-a treia competiție europeană.
15:30
Dani Mocanu, mesaj șocant pentru judecătoare înainte de sentință. Manelistul, condamnat la 4 ani de închisoare # Fanatik
Cântărețul Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, după un proces extrem de tensionat. Ce a declarat manelistul după ce i s-a acordat ultimul cuvânt în instanță
15:10
Adrian Mazilu, apariție de senzație la antrenamentul lui Dinamo. Când revine pe teren și reacțiile virale ale fanilor. Foto # Fanatik
Dinamo a dat lovitura pe piața transferurilor în vară și l-a adus pe Adrian Mazilu. Ce se întâmplă cu jucătorul care încă nu a reușit să debuteze sub comanda lui Zeljko Kopic.
Acum 6 ore
14:50
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Florin Tănase despre Darius Olaru. „El este cel mai bun jucător de la FCSB” # Fanatik
Gigi Becali a povestit în direct discuția de necrezut pe care a avut-o cu Florin Tănase despre Darius Olaru. Ce i-a spus decarul.
14:00
Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este cunoscută pentru asta” # Fanatik
Un jucător de la Basel a copilărit în România, loc în care s-au născut părinții săi. Ce spune adversarul FCSB-ului din Europa League despre țara noastră.
13:50
Planul secret al suveraniștilor pentru Anca Alexandrescu. Îi înlocuiește pe Călin Georgescu și George Simion, șeful AUR? Analist: „Ar putea candida la președinție” # Fanatik
Ce șanse reale are Anca Alexandrescu să câștige alegerile pentru primăria Capitalei și ce ar urmări, de fapt, jurnalista susținută de AUR? Informații tari circulă pe piață.
13:40
Prima reacție a lui David Beckham după ce soția sa, Victoria, și-a schimbat numele: ”Va dura ceva să ne obișnuim” # Fanatik
David Beckham a oferit o primă reacție după soția sa, Victoria, și-a schimbat numele. Ce s-a întâmplat cu cei doi și cum a venit o astfel de decizie, de fapt?
13:10
Marea supărare a lui Ionel Dănciulescu, după ce a fost forţat să plece de la Dinamo: “Cine a rămas în locul meu?” # Fanatik
Ionel Dănciulescu a vorbit despre momentul în care a fost forțat să își încheie cariera de fotbalist. Fostul mare atacant a dezvăluit care a fost marea sa supărare după ce s-a retras.
Acum 8 ore
12:50
După ce au prezis scorul corect din FCSB – Bologna, englezii au spus cât se termină meciul cu Basel # Fanatik
Jurnaliștii englezi au dat verdictul înainte de Basel - FCSB. Pe ce scor mizează experții care au nimerit pronosticul în precedentul meci al roș-albaștrilor, cel cu Bologna.
12:40
Marius Șumudică l-a rugat în direct pe Mihai Rotaru să ia atitudine în privința jucătorului: „Ne ocupăm cu mare atenție de el. Știm situația” # Fanatik
Marius Șumudică îi cere lui Mihai Rotaru să aibă grijă de fotbalistul Universității Craiova împrumutat tot în SuperLiga, la Oțelul. Jucătorul se află într-o perioadă dificilă.
12:20
Rapid Viena – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 3. Oltenii, în căutarea primei victorii # Fanatik
Urmărește Rapid Viena - U Craiova live video în etapa 3 de Conference League! Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meci, formații de start, analize și declarații de final.
12:10
Fanii Stelei, omagiu pentru Emeric Ienei în Ghencea! Ce banner uriaș a afișat Peluza Sud: „Cei care nu au trădat”. Foto # Fanatik
Moartea lui Emeric Ienei a îndoliat lumea fotbalului din România. Fanii echipei Steaua s-au adunat la stadionul Ghencea pentru a-i aduce un omagiu marelui antrenor.
11:50
El e jucătorul de la FCSB care calcă apăsat pe urmele lui Vlad Chiricheș. Gigi Becali: „Acum am aflat și eu” # Fanatik
Gigi Becali a numit jucătorul de la FCSB care ar putea deveni „noul Vlad Chiricheș”. Patronul campioanei a dezvăluit că fotbalistul va evolua începând de acum pe postul de fundaș central.
11:40
Cristi Dulca a semnat un nou contract în fotbalul românesc! La ce echipă a ajuns să antreneze fostul selecționer # Fanatik
Cristi Dulca a semnat un nou contract în fotbalul românesc. Ultima oară selecționer la feminin, antrenorul a preferat să continue în aceeași direcție.
11:40
Care este, de fapt, starea lui Horia Moculescu? Celebrul compozitor se luptă pentru viață, iar medicii fac tot ce pot pentru a-l salva. Situația este extrem de delicată!
11:20
Gianni Infantino, președintele FIFA, reacție emoționantă după decesul lui Emeric Ienei: „Cuvintele par insuficiente” # Fanatik
Gianni Infantino a oferit un mesaj emoționant după decesul lui Emeric Ienei. Ce a spus președintele FIFA despre trecerea în neființă a antrenorului român.
11:20
Daniel Băluță a prezentat contractul de finanţare pentru extinderea magistralei M4. „Metroul trebuie să treacă la Primăria Capitalei”. Video # Fanatik
Prelungirea magistralei M4, cel mai amplu proiect de infrastructură derulat vreodată în București, este o realitate, anunţă Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei.
11:10
Universitatea Craiova, „spionată“ la meciul cu Rapid, de pe Oblemenco. Declarații impresionante ale jucătorului din SuperLiga în presa din Austria: „Sunt cei mai buni pe care i-am văzut!“ # Fanatik
Un jucător care evoluează în SupeLiga le-a oferit celor de la Rapid Viena mai multe informații prețioase despre Universitatea Craiova. Cum a descris echipa lui Mirel Rădoi.
Acum 12 ore
10:50
Singurul antrenor român din Elveția a analizat pe larg Basel înainte de duelul cu FCSB: „Aici e o pâine de mâncat!” # Fanatik
Singurul tehnician român care activează în Elveția a vorbit despre următorul duel al FCSB-ului împotriva lui Basel. Cum poate campioana României să câștige acest meci
10:50
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub 40%. Ce scor are PSD înainte de Congresul pentru alegerea președintelui # Fanatik
Cel mai recent sondaj INSCOP care arată intenția de vot a românilor pentru alegerile parlamentare poziționează AUR tot pe locul 1, dar în scădere. Ce scoruri au PSD, PNL și USR.
10:30
„S-a băgat vreodată Neluțu Varga peste tine să facă primul 11 la CFR Cluj?”. Marius Șumudică a dezvăluit tot! # Fanatik
Marius Şumudică a vorbit despre implicarea lui Neluţu Varga în echipa de start şi la schimbările de la CFR Cluj. Fostul antrenor al ardelenilor a avut o reacţie categorică.
10:10
Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai ieftine”. De câte ori pe an mai vine în România # Fanatik
Mircea Sandu vine cu detalii despre stilul de viață pe care îl are în Franța. Fostul internațional român spune că traiul este mai bun decât în România.
10:00
FC Basel – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 4. Echipa de start anunțată de Gigi Becali # Fanatik
Urmărește FC Basel - FCSB live video în etapa 4 de Europa League! FANATIK îți aduce toate informațiile despre meci, formații de start, analize și declarații de final.
09:50
Rio Ferdinand a dezvăluit de ce s-a mutat definitiv în Dubai. Legenda lui Manchester United critică guvernul britanic # Fanatik
Rio Ferdinand spune care este motivul pentru care s-a stabilit în orașul Dubai. Celebrul sportiv vine cu o serie de acuzații la adresa guvernului din Marea Britanie.
09:30
Susținere specială pentru Universitatea Craiova chiar de la Viena! Dinamovistul înfocat va face galerie pe Allianz: „Poate le dau vreun sfat!” # Fanatik
Universitatea Craiova va fi susținută la Viena nu doar de fanii veniți din Bănie, ci și de comunitatea de români din capitala Austriei. Cum a fost catalogată Rapid Viena și ce șanse i s-au dat trupei lui Mirel Rădoi.
09:20
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a luat o decizie radicală din cauza unui fotbalist de la FCSB. Totul a plecat după ce jucătorul a avut mai multe prestații slabe.
09:10
Cum arăta Bucureștiul acum 25 de ani, cât de mult s-a schimbat și ce promit candidații la alegerile din 7 decembrie # Fanatik
Cum arăta Bucureștiul acum 25 de ani, cât de mult s-a schimbat cel mai mare oraș din România și ce promit candidații la noile alegeri, cele din 7 decembrie 2025?
08:40
Puțină lume știe acest lucru despre Emeric Ienei. Ce funcție importantă a ocupat legendarul antrenor al Stelei din ’86 # Fanatik
De-a lungul vieții sale, Emeric Ienei a primit ranguri și a ocupat poziții importante, însă nu toată lumea cunoaște aceste lucruri. Află cele mai interesante aspecte despre viața profesională a tehnicianului
08:10
Universitatea Craiova va juca pe un stadion construit în timp record! Care sunt asemănările arenei din Viena cu celebra „Allianz Arena“ din Munchen # Fanatik
Universitatea Craiova și Rapid Viena se întâlnesc la Viena, pe unul dintre stadioanele moderne ale Europei, ridicate în timp record! Cât timp a durat construcția și de ce se aseamănă cu stadionul lui Bayern Munchen.
07:40
Incredibil! Mașina de 1.800 CP pe care Cristiano Ronaldo a plătit peste 4.000.000 de euro, însă pe care nu o va conduce vreodată. Foto # Fanatik
Cristiano Ronaldo și-a achiziționat recent o mașină de 1.800 CP pentru o sumă fabuloasă, însă nu plănuiește să o conducă vreodată. Care este motivul pentru care a cumpărat-o
07:10
Daniel Bîrligea și Darius Olaru, doi dintre fotbaliștii importanți ai lui FCSB, sunt optimiști înaintea partidei cu Basel. Ce au declarat înaintea partidei din Elveția
06:30
Cerința expresă a suporterilor Stelei după moartea lui Emeric Ienei: „Este o datorie morală!” # Fanatik
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani. Ce dorință și-au manifestat suporterii Stelei, de fapt, după dispariția legendei clubului. Cerere către FRF!
Acum 24 ore
05:50
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă pentru care Bolojan și-a irosit capitalul politic # Fanatik
Câți bani a strâns statul în prima lună la fondul de sănătate de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Numărul total al persoanelor care au fost taxate cu 10% din indemnizația de creștere a copilului
01:10
Cristi Chivu, pus la zid de Fabio Capello în direct! Antrenorul lui Inter și-a turnat cenușă în cap după meciul cu Kairat # Fanatik
„Inter m-a dezamăgit!” Fabio Capello, atac după meciul cu Kairat! Reacția antrenorului român a venit pe loc. „La final mă interesează cele trei puncte”.
00:40
Ce i-a spus Mirel Rădoi lui Emeric Ienei: „Îmi pare rău, nea Imi, nu pot fi ca dumneavoastră!” # Fanatik
Mirel Rădoi, reacție sinceră după moartea lui Emeric Ienei: „Am învățat multe de la dânsul.” Ce amintire l-a marcat pe antrenor. „A intrat în vestiar râzând”.
00:20
Decizie ireală în Club Brugge – Barcelona! Arbitrul le-a anulat un gol belgienilor în prelungiri după o gafă colosală a lui Szczesny. Video # Fanatik
Scandal în Club Brugge - Barcelona! Belgienilor li s-a anulat golul victoriei în prelungiri, după o gafă uriașă a lui Szczęsny. Decizia luată de arbitru e greu de înțeles.
5 noiembrie 2025
23:40
Apărarea lui Cristi Chivu a dormit la golul lui Kairat Almaty! Vedetele lui Inter au greșit fatal # Fanatik
Apărarea lui Cristi Chivu a gafat grav în meciul cu Kairat Almaty! Inter a încasat un gol neașteptat după o eroare colectivă a vedetelor din defensivă.
