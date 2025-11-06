Medaliații olimpici la baschet 3x3 de la Paris se reunesc la București în weekend

12:10

Coca-Cola a lansat săptămâna aceasta trei reclame pentru campania de Crăciun, însă una dintre ele a atras valuri de critici. Clipul, generat cu ajutorul inteligenței artificiale, este o reinterpretare a celebrei reclame „Holidays are Coming” din 1995, dar imaginile create de AI sunt pline de erori e