Motivul pentru care Adina Buzatu ne recomandă să ținem blugii la congelator: „Doar dacă nu se murdăresc vizibil”

13:10

Pregătește-ți cardul și nervii, pentru că eMAG dă startul celui mai așteptat Black Friday din 2025! Retailerul online promite reduceri uriașe, produse-vedetă la prețuri record și chiar bilete la „Untold” și „Beach, Please!” la sume care par ireal de mici. Campania din acest an vine cu discounturi de