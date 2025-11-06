Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap acasă, în timpul unui live pe TikTok, a murit. Fusese transportat la spital în comă
SpyNews, 6 noiembrie 2025 18:50
A decedat bărbatul în vârstă de 74 de ani, din oraşul Roman, care a încercat să îşi ia viaţa în timpul unei conversaţii video, cu mai multe persoane, pe o reţea de socializare. Fusese transportat la spital în comă.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
Vecinul acuzat de Petronela, la Acces Direct, că o terorizează, a reacționat, după ultimul scandal. Gestul pe care bărbatul l-ar fi făcut aseară # SpyNews
Petronela a declarat ieri, la Acces Direct, că este terorizată de vecinul ei, Valentin. Situația ar dura de mai mulți ani și alți vecini ar fi avut probleme cu Valentin. Femeia spune că bărbatul i-a luat niște scânduri din gard, după ce ea a apărut și a spus cu ce probleme se confruntă.
18:30
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, crochete din cartofi și ton, un fel principal, aripioare de pui cu miere, şi un desert, prăjitură cu struguri.
Acum 2 ore
17:50
Florin Cercel reacționează, după ce a fost acuzat că a filmat ilegal videoclipul piesei lui în biserica din Muzeul Golești. Cum explică manelistul situația # SpyNews
Florin Cercel a fost acuzat că a filmat ilegal un videoclip pentru piesa lui în biserica din Muzeul Golești. Conducerea instituției susține că nimeni nu a permis așa ceva, în timp ce manelistul spune că el și echipa lui au avut aprobare.
Acum 4 ore
17:00
Decizie de ultimă oră în cazul șoferului care a lovit-o mortal pe mama de 35 de ani, în Apărătorii Patriei. Ce se întâmplă cu Sebastian # SpyNews
Accidentul din Apărătorii Patriei a avut loc în urmă cu o lună, când un tânăr de 20 de ani a lovit mortal o femeie, pe trecerea de pietoni. Bărbatul se află în arest preventiv, iar astăzi a aflat că va rămâne în continuare în arest.
16:30
Singura obligație pe care o au șoferii auto pe timpul iernii. RAR a dezmințit un fake news despre Codul Rutier # SpyNews
RAR a dezmințit un fake news care a circulat în ultimele zile pe internet, despre presupuse schimbări cu privire la Codul Rutier. Ar fi vorba despre o obligație pe care șoferii auto ar avea-o pe timpul iernii.
16:30
Dani Mocanu și fratele lui, dați în urmărire, după condamnarea la închisoare. Reacția incredibilă a tatălui celor doi, întrebat dacă știe ceva de ei # SpyNews
Dani Mocanu și fratele lui au fost dați în urmărire generală, după condamnarea la închisoare, decizie care a venit astăzi. Manelistul și Nando nu au fost găsiți la domiciliu, iar tatăl lor a avut o reacție neașteptată atunci când a fost întrebat dacă știe ceva de ei.
16:20
Joseph Adam, primul mesaj după ce el și Anda Adam au fost eliminați de la Asia Express. Cei doi au părăsit competiția în etapa 9 din 10 # SpyNews
Anda Adam și soțul ei au fost eliminați de la Asia Express. Cei doi s-au aflat printre ultimele patru echipe rămase în competiție. Joseph Adam a transmis un mesaj, după ce au părăsit competiția în etapa 9 din 10.
15:50
Bogdan Mocanu, fotografie cu iubita sa, Iasmina, fără niciun fel de filtru. Ce mesaj cu subînțeles a scris # SpyNews
Bogdan Mocanu se mândrește tare cu Iasmina, iubita lui, de la care pare că nu-și mai ia ochii! Acesta a postat o fotografie cu bruneta care i-a furat inima, în care aceasta apare total nemachiată și fără niciun fel de filtru. A scris și un mesaj cu subînțeles.
15:20
Accident înfiorător în Italia! Român de 33 de ani, mort după ce mașina lui s-a izbit de un autobuz plin cu copii # SpyNews
Un accident mortal a avut loc pe o șosea din Italia, după ce mașina unui șofer român s-a izbit de un autobuz plin cu copii. Bărbatul de 33 de ani a decedat, din păcate.
15:20
Ionela și Teodor de la MPFM, declarații emoționante înainte să devină părinți a doua oară! Cum a reacționat fiul lor când a aflat vestea # SpyNews
Ionela și Teodor de la MPFM se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară! Foștii concurenți au fost prezenți în platoul emisiunii ”Viața fără filtru”, alături de băiețelul lor, Dominic, și au vorbit despre viața de familie.
Acum 6 ore
14:50
Ce mesaj a transmis Dani Mocanu, înainte să fie condamnat la închisoare! Ar fi presimțit sentința: ”Te-au rezolvat băieții” # SpyNews
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare, în dosarul în care a fost cercetat pentru tentativă de omor. Cu o zi înainte ca magistrații de la Curtea de Apel Brașov să decidă sentința, manelistul a avut o apariție total neașteptată!
14:40
Georgiana Lobonț s-a filmat în noua casă și este extrem de fericită de rezultatul final. Cântăreața are o sufragerie imensă, mobilată în culori plăcute. Iată cât de frumos arată!
14:40
Spectacol culinar impresionant: Chef Richard Abou Zaki a deschis pop-up-ul Retroscena cu o seară memorabilă la Domeniul Știrbey # SpyNews
Primul pop-up cu stea Michelin din România, pregătit de Chef Richard Abou Zaki, a început ieri la Domeniul Știrbey, pe acorduri de Vivaldi, cu o seară în care juratul Chefi la cuțite a oferit, alături de echipa sa, o impresionantă demonstrație culinară. O seară în care mâncarea a fost ridicată la rang de artă și niciun detaliu nu a fost lăsat la voia întâmplării. O seară în care cei prezenți s-au bucurat de un veritabil spectacol al gustului și emoțiilor.
14:00
O mulțime de români se mută în alte țări în speranța unui trai mai bun. Spania se află în topul preferințelor pe care aceștia le au. O familie de români a dezvăluit cât costă să trăiești acolo și care este, de fapt, realitatea în ceea ce privește posibilitățile pe care le au.
14:00
Sâmbătă, de la ora 19:00, pe Antena Stars, Mirela Vaida vă invită la o ediție specială a emisiunii „Petrecem în familie”, dedicată Sfinților Mihail și Gavril.
13:50
Sfinții Mihail și Gavriil sunt pomeniți anual pe data de 8 noiembrie în calendarul creștin ortodox. Persoanele care poartă numele celor doi arhangheli sunt sărbătorite de la an la an prin urări frumoase. Iată câteva idei de mesaje de "La mulți ani"!
13:50
Annemarie Hoarau a dat lovitura în imobiliare. Astăzi, deţine 15 proprietăţi în Nisa. Povestea ei, sâmbătă, la ”Visul românesc-Succes internaţional” # SpyNews
A plecat din Ploiești cu un vis și o valiză plină de speranță. De mică, Annemarie Hoarau a iubit limbile străine și și-a dorit să descopere lumea. Curajul a purtat-o departe, pe Coasta de Azur, acolo unde trăiește de peste 20 de ani.
13:30
Emil Rengle dezvăluie diseară, la MediCOOL, de la 18:00, cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: “M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia” # SpyNews
MediCOOL aduce, în fiecare ediție, specialiști care oferă sfaturi prețioase pentru a recunoaște simptomele diferitelor probleme medicale, căci prevenția ne poate ajuta să avem o viață cât mai confortabilă. Medicina nu mai este un domeniu greu, ci unul prietenos, explicat pe înțelesul tuturor. În ediția de diseară, care va fi difuzată de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Emil Rengle vine să vorbească despre cum a reușit să gestioneze diagnosticul primit din partea medicilor, care are legătură cu o boală autoimună.
13:20
Sfinții Mihail și Gavril se sărbătoresc pe data de 8 noiembrie 2025. Este una dintre cele mai importante zile din calendar pentru creștini, de la începutul lunio. Soborul Sfinţilor Arhangheli are mai multe obiceiuri și tradiții.
Acum 8 ore
12:50
Marilu Dobrescu a tras o sperietură de proporții în Australia! Influencerița are acum frică de apă: "Nu mai intru în apă aici în viața mea" # SpyNews
Marilu Dobrescu a fost speriată de iubitul australian, în timp ce acesta se afla pe plajă. Influencerița a explicat că nu va mai intra în apă în Australia niciodată. Iată cum a reacționat!
12:50
Carmen Negoiţă, Dana Săvuică şi Sensy, protagonistele ediţiei de sâmbătă “Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 15:00, la Antena Stars, Laura Cosoi vă invită într-o nouă călătorie “Vacanţă de vedetă” alături de trei femei care trăiesc cu pasiune, libertate și curaj: Carmen Negoiță, Dana Săvuică și Sensy.
12:40
Andrei Diaconu, despre cum te pot ghida arhanghelii zi de zi, sâmbătă, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 14:00, în „Lumea nevăzută”, Dana Bălăceanu te poartă într-o călătorie profundă către lumină, credință și ghidare divină.
12:10
Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare! Ce pedeapsă a primit pentru infracțiunea de tentativă de omor # SpyNews
Decizie de ultimă oră. Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la închisoare în dosarul de tentativă de omor. Curtea de Apel Brașov a dispus asupra lui o pedeapsă de 4 ani de închisoare, după incidentul grav din data de 18 august 2022, în care manelistul, fratele său și alte persoane au bătut crunt doi bărbați într-o benzinărie.
12:00
Accident de proporții în Capitală, astăzi! O mașină s-a răsturnat în urma impactului puternic, în timp ce alta a fost distrusă. Incidentul s-a petrecut în Cartierul Pipera.
11:50
Unul dintre suspecții jafului din muzeul Luvru este celebru pe TikTok! ADN-ul său a fost găsit pe vitrine # SpyNews
Anchetatorii fac cercetări în cazul jafului secolului de la muzeul Luvru, evaluat la aproximativ 100 de milioane de euro. Unul dintre suspecți este o persoană cunoscută pe TikTol. ADN-ul bărbatului de 39 de ani a fost găsit pe vitrinele muzeului.
11:50
Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Ce spun medicii de la Institutul "Matei Balș" # SpyNews
Horia Moculescu este internat la secția ATI, în stare gravă. Dirijorul este constant supravegheat de medici, iar reporterii Știrilor Antena Stars au obținut primele declarații din partea doctorilor.
11:30
Kris Jenner a împlinit 70 de ani! Mama surorilor Kardashian arată demențial la vârsta ei. A primit mesaje emotionante din partea fiicelor # SpyNews
Kris Jenner a schimbat prefixul! Mama surorilor Kardashian a împlinit 70 de ani, iar fiicele sale au avut grijă să-i transforme ziua într-una de neuitat, așa cum au făcut-o în fiecare an. Cât de bine arată la anii ei!
11:10
Clipe de panică într-un avion! Pasagerii și însoțitorii de zbor au fost doborâți la pământ din cauza turbulențelor puternice # SpyNews
Pasagerii unui avion au trăit clipe de panică din cauza turbulențelor puternice. Două persoane ar fi fost doborâte la pământ, iar însoțitorii de zbor s-au ținut de scaune pentru a nu-și pierde echilibrul. Totul a fost filmat.
Acum 12 ore
10:50
Imaginile cu noul primar al New York City, Zohran Mamdani, au făcut înconjurul Internetului. Ei bine, nu multă lume știe cine este și cu ce se ocupă soția lui, Rama Duwaji. I-a fost mereu alături liderului NYC.
10:20
Ce s-a întâmplat, de fapt, la concertul lui Jador din Olanda! Artistul, filmat în timp ce are o reacție nervoasă # SpyNews
Au apărut imaginile care surprind momentul în care Jador este implicat într-un scandal la concertul pe care l-a susținut, recent, în Olanda. Cântărețul a oprit muzica și a cerut cu insistență ca o persoană să fie scoasă afară.
10:10
Scandal de proporții la Miss Universe! Concurentele, solidare față de contracandidata lor, după ce s-a solicitat ca aceasta să fie scoasă afară # SpyNews
Scene tensionante în cadrul competiției Miss Universe în Thailanda. A izbucnit un scandal de proporții după ce comportamentul vicepreședintelui organizației din Asia a lăsat de dorit. Acesta i-a adresat cuvinte jignitoare unei concurente, iar contracandidatele i-au sărit în ajutor tinerei.
09:30
Trei echipe s-au calificat în finala Asia Express, sezonul 8, din Coreea de Sud. Irina Fodor a oferit, în urmă cu o ediție, biletul direct spre ultima etapă din concurs, în timp ce restul concurenților au plecat în cursa pentru ultima șansă. Iată cine a fost eliminat și cine a intrat în etapa finală a sezonului 8.
09:20
Victoria Beckham își schimbă numele! Cum își dorește soția lui David Beckham să fie strigată de acum înainte # SpyNews
Victoria Beckham a luat o decizie la care nu multă lume se aștepta. Soția lui David Beckham își schimbă numele și își dorește ca persoanele apropiate și nu numai să nu o mai strige "Victoria". Iată cum își dorește să fie cunoscută de acum!
08:50
Care este starea de sănătate a lui Horia Moculescu, după o noapte petrecută în spital. Compozitorul este la ATI # SpyNews
Horia Moculescu a fost internat, în urmă cu o zi, la spitalul Matei Balș din Capitală. Starea lui de sănătate este gravăvși primește îngrijiri medicale la secția ATI. Iată cum se simte compozitorul, după o noapte petrecută în spital.
08:40
Tom Brady a făcut mărturisiri șocante despre câinele său decedat în 2023 pe care l-a iubit mult. Fotbalistul american a clonat animalul și a recunoscut acest fapt fără perdea. Iată ce a spus!
Acum 24 ore
23:30
Asia Express, 5 noiembrie 2025. Tensiuni între Anda și Joseph Adam. Cei doi s-au luat la ceartă în stradă: "Nu mai fac nimic" # SpyNews
În ediția din 5 noiembrie 2025 a Asia Express, tensiunile au atins cote maxime între Anda și Joseph Adam. Cei doi au avut un conflict aprins în mijlocul străzii. De la ce a pornit totul.
23:30
Cornel Palade, declarații emoționante despre pierderea mamei, decedată la doar 27 de ani. Actorul îi păstrează vie amintirea femeii care i-a dat viață # SpyNews
Cornel Palade îi duce dorul mamei lui, care a decedat la doar 27 de ani. Actorul avea o vârstă fragedă atunci când femeia care i-a dat viață a murit. A fost crescut de mama vitregă, într-o casă cu încă cinci frați.
22:40
Alertă în București, după o scurgere de gaze la o conductă în subteran. Pompierii au izolat zona # SpyNews
Alertă miercuri seară, în centrul Capitalei. Pompierii intervin pe strada Popa, după o scurgere de gaze la o conductă în subteran. Zona a fost izolată, iar autoritățile au transmis că nu a fost nevoie ca oamenii să fie evacuați
22:30
Asia Express, 5 noiembrie 2025. Irina Fodor a anunțat primii finaliști ai sezonului. Ce echipă a câștigat biletul de aur de pe Drumul Eroilor: "A meritat" # SpyNews
În ediția din această seară, 5 noiembrie 2025, Irina Fodor a anunțat primii finaliști ai sezonului. Doi concurenți au reușit să obțină mult doritul bilet de aur de pe Drumul Eroilor.
22:30
Unde vor pleca Nicolai Tand și familia lui de sărbători. Soția lui, Monica, se ocupă mereu de vacanțe # SpyNews
Nicolai Tand și familia lui știu unde vor pleca de sărbători. Celebrul bucătar, soția și copiii lor vor reveni într-un loc drag lor. Nicolai Tand recunoaște că în familia lor, soția lui, Monica, este cea care se ocupă mereu de vacanțe.
22:10
Meseriașul care i-a înșelat pe Selly și Zbîr, trimis în judecată | Cine sunt celelalte 17 victime! # SpyNews
„Mecanicul vedetelor” a demarat în trombă spre sentință: Sorin Dumitru „Giti”, alias „Mecanicul vedetelor”, a fost trimis în judecată, după o anchetă care a durat doi ani, iar 19 dintre victime, printre care și Selly și Zbîr, s-au constituit părți civile, solicitând despăgubiri.
22:10
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula iubirii, a recunoscut că se confruntă cu dificultăți financiare. În ce a investit: „Nu cer bani de la părinți” # SpyNews
Cristina Scarlevschi a recunoscut că se confruntă cu dificultăți financiare. Extrem de sinceră, ispita de la Insula iubirii a recunoscut că a investit bani în ceva în ultima perioadă și că își dorește să fie independentă și în astfel de momente.
22:10
Fulgy de la Clejani, lovitură teribilă în dosarul în care este acuzat că a șofat drogat | Ce substanță interzisă consumase artistul! | Declarație exclusivă a procurorului # SpyNews
Fulgy de la Clejani a intrat în linie dreaptă, spre o sentință! Fie una favorabilă, ca și în anii trecuți, fie una s-ar putea lăsa anumite interdicții, cu îngrădirea unor drepturi sau chiar a libertății. Judecătorii au admis, în camera preliminară, probele administrate de procurori, în noul dosar în care artistul este acuzat că a șofat drogat.
22:10
Chiar dacă nu mai sunt în fața peisajului spectaculos din Maldive, iubirea dintre Dorian Popa și soția sa rămâne la fel de puternică. Cei doi continuă să se bucure de fiecare moment împreună, iar imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro sunt dovada clară. Cum au fost surprinşi cei doi îndrăgostiți după căsătoria din Maldive!
22:10
Asia Express, 5 noiembrie 2025. Concurenții și-au scris scrisori. Ștefan Floroaică a fost emoționat de ceea ce a transmis Alexandru Ion # SpyNews
În ediția din această seară a emisiunii „Asia Express”, concurenții au avut parte de un moment emoționant: fiecare dintre ei a scris o scrisoare, iar aceste mesaje au fost citite de Irina Fodor.
22:10
Nicoleta Nucă nu se pune cu soacra și nu concurează cu ea! Motivul pentru care cântăreața nu se ia la întrecere cu mama iubitului | VIDEO # SpyNews
Nicoleta Nucă nu se pune cu soacra și nu concurează cu ea! Artista ne-a mărturisit motivul pentru care nu se ia la întrecere cu mama partenerului său. Mai mult, am aflat și care este strategia cântăreței. Declarații savuroase!
22:10
Bianca Drăgușanu a răbufnit! La șapte ani de la încheierea colaborării, vedeta susține că un brand se folosește încă de numele și imaginea ei | VIDEO # SpyNews
Bianca Drăgușanu a răbufnit! La șapte ani de la încheierea colaborării, vedeta susține că o companie îi folosește în continuare numele și imaginea. Iată acuzațiile pe care le aduce firmei din același domeniu cu al ei.
22:10
Armin Nicoară și Claudia Puican pleacă separați în luna de miere: ea în Dubai, el în Punta Cana! Care este motivul acestei decizii incredibile! Exclusiv! # SpyNews
Așa cum se întâmplă, în mod normal, după nuntă, proaspeții căsătoriți pleacă în luna de miere împreună. Totuși, în cazul lui Armin Nicoară și al Claudiei Puican, lucrurile stau cu totul diferit. La o săptămână după nunta fastuoasă, cei doi au hotărât să se relaxeze separat: ea va pleca în Dubai alături de copil și bona, iar el va zbura tocmai în Republica Dominicană, în Punta Cana, alături de una dintre nașe și câțiva prieteni. De ce se va întâmpla asta?
22:00
Horia Moculescu, unul dintre cei mai iubiti compozitori și dirijori ai muzicii ușoare românești, se află într-o stare gravă. Potrivit informațiilor, artistul a fost internat de urgență la secția ATI a Spitalului „Matei Balș” din Capitală.
