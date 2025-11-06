Cum explică Bolojan pierderea încrederii românilor de când ajuns premier: „Am făcut totul pentru țară”
Adevarul.ro, 6 noiembrie 2025 20:00
Ilie Bolojan susține că a făcut totul pentru stabilizarea economiei României, pentru că altfel țara ar fi intrat într-o zonă de instabilitate majoră.
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) a început un control general privind activitatea desfășurată în perioada 2023–2024 de 15 organisme de gestiune colectivă, verificările fiind realizate conform prevederilor legale în vigoare.
Premierul Ilie Bolojan a reafirmat că pachetele pensiilor magistraților și administrației publice au atât efecte asupra încasării veniturilor la buget, cât și efecte de echitate socială, asigurând un minim de justiție socială.
Mark Zuckerberg, directorul executiv Meta, și soția sa, Priscilla Chan, au anunțat joi o restructurare majoră a organizației lor filantropice, Chan Zuckerberg Initiative (CZI), concentrându-se acum pe inteligența artificială pentru a accelera descoperirile în biologie și medicină.
Ilie Bolojan susține că a făcut totul pentru stabilizarea economiei României, pentru că altfel țara ar fi intrat într-o zonă de instabilitate majoră.
ELCEN are un nou director general provizoriu. Mirela-Adriana Pavel a fost numită la conducerea companiei pentru două luni, în condiţiile în care mandatul actualului interimar expiră, iar fostul director Claudiu Crețu se află sub control judiciar pentru luare de mită pentru 60 de zile.
Liberalul Alexandru Popa, deputat de Brăila, a anunțat inițierea unui proiect de lege privind „introducerea pedepsei de castrare chimică pentru toți cei care abuzează sexual minorii sub 14 ani”.
Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit joi seara la Digi 24 despre scandalul în care este implicat un om de afaceri și trezorierul PNL, în care a fost invocat și numele său.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că autorităţile din țara vecină au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice, cu obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.
Oficialii Carrefour au reacționat la „la articolele apărute în media în privința operațiunilor sale locale” și au oferit mai multe informații despre vehiculata potențială plecare a gigantului din România.
O familie britanică a părăsit Anglia în urmă cu trei ani în căutarea unei vieți mai bune. După mai multe mutări, s-a stabilit în cele din urmă în Italia, alegând regiunea Umbria pentru peisajele sale pitorești și pentru accesul la un stil de viață mai relaxat
O femeie din Hunedoara a fost prinsă în flagrant după ce ar fi înșelat o localnică cu peste 25.000 de euro. Polițiștii au descoperit că timp de un an, „vrăjitoarea” ar fi profitat de credulitatea victimei, promițându-i „dezlegări și farmece”.
Ramona Olaru și sportivul Cătălin Cazacu, fostul său logodnic, s-au înțepat reciproc după ce vedeta TV a pomenit despre inelul de logodnă pe care fostul său iubit i l-a cerut înapoi după ruperea relației.
Descoperire şocantă, joi dimineaţă, într-un cunoscut camping din Vama Veche, după ce poliţiştii au fost alertaţi că o persoană s-ar fi spânzurat.
Un român a fost arestat de poliţia germană, după ce ar fi "pictat" mai multe svastici pe maşinile şi cutiile poştale dintr-un oraş din Germania.
PNL a anunțat suspendarea lui Mihai Barbu „din toate funcțiile deținute în cadrul partidului”, joi seară, în contextul dosarului DNA care îl vizează.
România a instalat un sistem avansat de apărare împotriva dronelor, oferit de Statele Unite, ca parte a eforturilor NATO de protejare a flancului estic. Sistemul, numit Merops, a fost deja implementat în Polonia și este evaluat pentru utilizare în Danemarca.
Barometrul lunar realizat de Inscop Research arată, pentru prima dată, o scădere a AUR sub pragul de 40% în intențiile de vot. În același timp, PSD câștigă două puncte procentuale, semn că o parte din electoratul pierdut în trecut revine către social-democrați.
Un agent de poliție din Vaslui a fost reținut de procurorii anticorupție după ce ar fi cerut bani pentru a „aranja” soluționarea unui dosar penal.
A murit Simion Stan, fost președinte al Partidei Romilor, filiala Neamț, după ce s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare.
Un bărbat, cetățean străin, a fost reținut de polițiștii bucureșteni și este cercetat într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.
Polonia va începe în această lună un nou program de instruire militară în cadrul unui plan mai amplu care presupune pregătirea a circa 500.000 de persoane până în 2026, a anunţat joi Ministerul Apărării de la Varşovia.
Poliţiştii au făcut, joi, cinci percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, în cazul sesizărilor din luna iulie, potrivit cărora pe panourile pentru plata parcării în Sectorul 1, au fost lipite stickere cu coduri QR diferite de cele originale.
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, pare să fi intrat în dizgrația lui Vladimir Putin, după un schimb de replici nereușit cu noul secretar de stat american, Marco Rubio — un episod care a dus, potrivit presei ruse, la anularea mult-așteptatului summit dintre liderul de la Kremlin și Donald Trump
Regele Juan Carlos I al Spaniei, aflat în exil, a dezvăluit pentru prima dată cum și-a ucis fratele mai mic când erau adolescenți.
Guvernul României a adoptat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 81/2021, actul normativ care reglementează intervenţia imediată în cazurile de prezenţă sau atac ale urşilor bruni în localităţi.
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, atestarea a zece noi localități ca zone cu resurse turistice, un statut care le oferă acces prioritar la investiții și finanțări destinate dezvoltării.
Charley Ottley a obţinut cetăţenia română. Jurnalistul britanic a depus joi, 6 noiembrie, jurământul de credință.
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv ca acțiunile companiei Gabriel Resources (Jersey) Limited să fie puse sub sechestru asigurator.
O femeie de 69 de ani a fost surprinsă de un cablu de tensiune care s-a prăbușit peste ea, joi dimineață, pe trotuarul din București. Victima a intrat în stop cardio-respirator.
Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, a fost chemat la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos, omul de afaceri reținut pentru cumpărare de influență și șantaj.
Genul de figuri pro-Kremlin care sunt răsplătite de regim pentru loialitate se trezesc acum vizate chiar de mașinăria represivă pe care au susținut-o, relatează The Guardian.
Papa Leon al XIV-lea a confirmat alegerea episcopului de Cluj-Gherla, PS Claudiu-Lucian Pop, în demnitatea de arhiepiscop major de Făgăraș și Alba Iulia. Decizia, luată de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică la Roma, a fost validată prin scrisoarea semnată la 5 noiembrie.
Prestigiosul Campionat Mondial al Pizzei Picante, desfășurat în orașul Scalea, a fost câştigat de un român, Lucian Scărlătescu, care şi-a deschis o afacere de familie în Italia.
Într-o lume în care „vindecarea” a devenit un ideal social, iar dezvoltarea personală un ritual aproape obligatoriu, granița dintre autenticitate și narcisism spiritual este tot mai fină.
Nouăzeci şi patru de migranţi plecaţi de pe coasta franceză şi care încercau să ajungă în Anglia au fost salvaţi joi dimineaţa după ce ambarcaţiunea lor s-a spart, au anunţat autorităţile maritime franceze.
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs, joi, la ora locală 14.54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
E-Proprietatea sistemul informatic integrat, dezvoltat de Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care va centraliza toate datele despre proprietățile imobiliare din România, ar putea fi dat în folosință abia în 2027, susțin reprezentanții Ey România.
Joi, 6 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Duminică, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.161 de câștiguri în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei.
Privit din fața televizorului sau a calculatorului, războiul nu este diferit de un joc video, transmițând chiar mai puțină emoție decât eroii inteligenței artificiale. În jocuri se moare eroic, la război, însă, moartea vine în cele mai nefericite feluri, neașteptat de crud și de prozaic.
Primarul comunei Livezile din Bistrița-Năsăud, Traian Simionca, şi-a luat concediu de odihnă după izbucnirea scandalului în care este acuzat că a agresat sexual o angajată.
Pe 7 decembrie 2025 vor avea loc noi alegeri pentru fotoliul de primar general al Capitalei. Într-un singur tur. Timpul este foarte scurt până la scrutin, iar candidații anunțați sunt deja în campanie electorală, ademenind bucureștenii cu sumedenie de promisiuni.
Procurorii Parchetului General au efectuat joi, 6 noiembrie, percheziții la sediile firmelor din Grupul Tinmar, controlate de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România.
Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, nu au fost găsiți joi, 6 noiembrie, de polițiști la domiciliul lor pentru a fi duși la penitenciar, după ce au fost condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.
Vineri, 7 noiembrie, PPC Energie lansează o nouă ediție de Bright Friday, o campanie specială care aduce oferte foarte avantajoase la energie electrică, împreună cu reduceri la electrocasnice, soluții pentru casă și servicii cu valoare adăugată.
Daniele De Rossi este noul antrenor al Genovei. anunțul a fost făcut de clubul din Serie A.
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat că până la sfârșitul anului vor fi investiți 30 de milioane de lei în garduri electrice, pentru a preveni atacurile urșilor în zonele locuite.
Bugetul Rabla auto pentru persoane fizice a fost epuizat în proporție de 80% în primele patru ore de la lansare.
Dicționarul Collins a desemnat sintagma „Vibe coding” drept cuvântul anului 2025.
Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate (PIAS) le dă din nou bătăi de cap furnizorilor de servicii medicale, iar asta încă de la finele lunii octombrie. CNAS a emis un ordin prin care dezactivează regula raportării online a serviciilor în trei zile lucrătoare.
Un bărbat de 59 de ani, dat dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit mort într-o fosă septică dezafectată din comuna Bălănoaia, județul Giurgiu.
