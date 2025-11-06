Guvernul ceh își dă demisia, pentru a lăsa loc noului Cabinet condus de miliardarul populist Babis
SportMedia, 6 noiembrie 2025 20:20
Guvernul de centru-dreapta al Cehiei a fost de acord să demisioneze, a anunțat joi premierul Petr Fiala, un pas formal necesar pentru transferul puterii către noul cabinet aflat în formare sub conducerea miliardarului populist Andrej Babis, după victoria acestuia în alegerile din octombrie. Cabinetul demisionar va rămâne în funcție până la numirea echipei lui Babis,
• • •
Guvernul ceh își dă demisia, pentru a lăsa loc noului Cabinet condus de miliardarul populist Babis
Guvernul de centru-dreapta al Cehiei a fost de acord să demisioneze, a anunțat joi premierul Petr Fiala, un pas formal necesar pentru transferul puterii către noul cabinet aflat în formare sub conducerea miliardarului populist Andrej Babis, după victoria acestuia în alegerile din octombrie. Cabinetul demisionar va rămâne în funcție până la numirea echipei lui Babis,
Genoa l-a numit pe Daniele De Rossi în funcția de antrenor după ce l-a demis pe Patrick Vieira, a anunțat joi clubul din Serie A, deținut de românul Dan Șucu, informează Reuters. Genoa l-a concediat pe francezul Vieira după un început de sezon fără victorie, cu trei remize și șase înfrângeri, ceea a dus echipa
Poliţiştii au făcut, joi, cinci percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, în cazul sesizărilor din luna iulie, potrivit cărora pe panourile pentru plata parcării în Sectorul 1 al Capitalei au fost lipite stickere cu coduri QR diferite de cele originale. La percheziţii, au fost depistate cele două persoane bănuite că au comis faptele, una
Victorie la Curtea Supremă pentru statul român în dosarul Roșia Montană: Sechestru pe acțiunile Gabriel Resources
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv ca acțiunile companiei Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, pentru a garanta recuperarea sumei de aproape 47 de milioane de lei cheltuite de statul român în procesul de arbitraj de la Washington. Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat joi, verdictul final în
Șeful PNL Vaslui, pus sub control judiciar în dosarul lui Fănel Bogos, pe care l-a dus la Bolojan UPDATE A fost suspendat din toate funcțiile din PNL
Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, este cercetat de DNA sub control judiciar după ce şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri vasluian Fănel Bogos cu înalţi funcţionari ai statului, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan. PNL a anunțat că Barbu a fost suspendat din toate funcțiile pe care
Scump, zgomotos și cu 8 ani prea târziu. Mai e noul vehicul de luptă al armatei britanice bun de ceva?
Scump, zgomotos și cu opt ani întârziere. Dar armata britanică are în sfârșit un nou vehicul blindat de luptă pe care trupele l-ar putea desfășura în Ucraina în cazul unui acord de pace. Ajax, care costă aproape 10 milioane de lire sterline și cântărește peste 40 de tone, este la fel de greu ca un
Fraudele care implică modificarea kilometrajului și ascunderea daunelor rămân parte din realitatea pieței mașinilor second-hand din România. Din păcate, nu există semne că aceste practici se vor schimba în curând. Compania de date auto carVertical realizează o analiză anuală a nivelului de transparență din piața auto din Europa, pentru a identifica cele mai riscante țări
Lionel Messi a primit o ofertă neașteptată. Galatasaray intenționează să îi propună lui Lionel Messi un contract pe termen scurt, valabil doar pe durata pauzei competiționale din MLS. Campionatul american se încheie la începutul lunii decembrie și reia activitatea în martie. Clubul din Istanbul este dispus să-i plătească starului argentinian salariul lunar integral pe toată
Joi a avut loc tragerea la sorți pentru cele două grupe ale Turneului Campionilor, competiție programată între 9 și 16 noiembrie. Duelul dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovici va avea loc chiar în faza grupelor, în timp ce Jannik Sinner și Alexander Zverev vor fi rivali în cealaltă grupă. Prima grupă, denumită „Jimmy Connors", îi
La nici o lună după demitere, fostul șef al DSP Neamț și-a găsit un nou job călduț în sistemul sanitar
La nici o lună după ce a fost demis din funcția de director al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Neamț, avocatul Radu Firăstrău revine în sistemul sanitar, de această dată ca manager al Spitalului Orășenesc „Sfântul Ierarh Nicolae" Bicaz. Numirea sa a fost făcută joi, unitatea medicală fiind în subordinea primăriei locale. „Vin cu respect
Ziua 1352 Ucrainenii au lovit o centrală electrică și o rafinărie din Rusia. Incendiu major la un depozit de petrol din Crimeea. Avertismentul lui Rutte (Foto & Video)
Ziua 1352 de război a debutat cu un atac în forță al ucrainenilor: au lovit o centrală electrică și o rafinărie de petrol din Rusia. Mai multe explozii s-au auzit în orașul Volgorecenșk din regiunea Kostroma, în urma unui atac cu drone asupra centralei electrice Kostroma, a treia cea mai mare centrală termoelectrică din Rusia.
FCSB a luat o decizie importantă în privința campaniei de transferuri. Oficialii campioanei au stabilit că nu vor mai aduce jucători africani, deoarece au o viață extrasportivă tumultuoasă. Picătura care a umplut paharul a fost un derapaj comis de fundașul central Siyabonga Ngezana. „Uite ce îți spun. Să nu se creadă că e discriminare. Eu
Primăria Parisului a lansat o loterie neobișnuită: câștigătorii nu primesc bani, ci ocazia de a achiziționa și restaura unul dintre cele 30 de morminte istorice din cimitirele Père-Lachaise, Montparnasse și Montmartre. În plus, aceștia trebuie să plătească o taxă de concesiune pentru locul de veci, valabilă între 10 ani și perpetuitate, și costurile lucrărilor de
Peripețiile Angelinei Jolie în Ucraina: episod tensionat cu recrutorii Armatei Kievului
Vizita neanunțată a Angelinei Jolie în Ucraina, destinată unor acțiuni umanitare în zonele de front, s-a transformat într-un episod tensionat, după ce șoferul actriței ar fi fost reținut de recrutorii militari la un punct de control din regiunea Nikolaiev. Surse oficiale și militare au confirmat incidentul, însă circumstanțele exacte rămân neclare. Autoritățile ucrainene au deschis
Secretarul general al NATO a venit la București să convingă România că retragerea parțială a trupelor americane nu afectează securitatea statului, fiindcă „toată Alianța va veni să salveze țara" în cazul unui atac. Liderul NATO, Mark Rutte, primit pentru prima dată în această calitate la București, a declarat că președintele american Donald Trump a păstrat
Guvernul a adoptat ordonanța urșilor. Vor fi împușcați mai ușor. Amenzi de până la 30.000 de lei pentru hrănire și investiție de 6 milioane de euro în garduri electrice (Video)
Urșii care intră în localități și reprezintă un pericol pentru viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat, potrivit unei ordonanțe aprobate joi de Guvern, anunță ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Ordonanța mai prevede și amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei pentru cei care hrănesc urșii. Ministrul a mai promis şi investiţii de 30 de
Internaționalul nigerian Victor Osimhen, atacantul echipei Galatasaray Istanbul, a preluat conducerea în clasamentul golgheterilor actualei ediții a Ligii Campionilor la fotbal, grație hat-trick-ului reușit miercuri seara pe terenul formației Ajax Amsterdam (scor 3-0). Osimhen a ajuns la un total de șase goluri în cea mai importantă competiție continentală intercluburi, depășindu-i pe francezul Kylian Mbappe (Real
Consiliul Concurenței e îngrijorat: Preluarea La Cocoș ar putea reduce concurența și crește prețurile
Consiliul Concurenței a identificat o serie de îngrijorări legate de tranzacția prin care patronul Kaufland și Lidl vrea să preia magazinele La Cocoș. „În urma analizei efectuate, autoritatea de concurență a constatat că operațiunea ridică probleme atât pe piața comerțului cu amănuntul, cât și pe piața achizițiilor de produse de consum curent, preponderent alimentare. Astfel,
Guvernul confirmă o întâlnire între Bolojan și Fănel Bogos, afaceristul reținut pentru șpăgi de sute de mii de euro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat, joi, că premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit pe 23 septembrie cu Fănel Bogos, omul de afaceri reținut de DNA într-un dosar de trafic de influență și șantaj. Discuția, intermediată de Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, a durat 15 minute și a fost consemnată în registrul oficial
România are legi pentru animale, dar nu are protecție reală. Cifrele invizibile ale cruzimii
În fiecare zi, în România, 4–5 animale trăiesc cruzimi atât de grave încât ajung în anchete penale. Peste 5 oameni sunt sancționați, dar doar un singur animal este scos din mediul care îi pune viața în pericol. Ceilalți rămân acolo: în lanțuri, în curți, în subsoluri. Conform datelor Poliției pentru Protecția Animalelor, între 2020 și
Un suspect al jafului de la Luvru este vedetă pe rețelele sociale și fost paznic de muzeu
Unul dintre bărbații arestați sub suspiciunea că ar fi furat bijuterii regale în valoare de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru este o mini-vedetă a rețelelor sociale, pasionat de motociclete și fost agent de securitate la Centrul Pompidou. Identificat de autoritățile judiciare ca Abd
Guvernul de la Sofia elaborează un proiect de lege care va permite statului bulgar să preia controlul asupra rafinăriei ruse Lukoil din Burgas și să o vândă unui nou proprietar, pentru a proteja uzina de eventuale sancțiuni americane. Burgas este singura rafinărie din Bulgaria şi a fost o parte esenţială a imperiului comercial din străinătate … The post Bulgaria vrea să salveze rafinăria Lukoil de sancțiunile SUA appeared first on spotmedia.ro.
AUR scade sub 40%, însă rămâne la un scor dublu față de următorul clasat. PSD crește înainte de congres – sondaj INSCOP # SportMedia
Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, cei mai mulți români ar vota cu AUR. Însă, pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, formațiunea condusă de George Simion coboară sub pragul de 40%. Chiar și cu această scădere, rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, arată datele unui sondaj INSCOP Research, … The post AUR scade sub 40%, însă rămâne la un scor dublu față de următorul clasat. PSD crește înainte de congres – sondaj INSCOP appeared first on spotmedia.ro.
Amanda Anisimova s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor, (WTA Finals) după ce a învins-o pe poloneza Iga Swiatek cu 6-7 (3/7), 6-4, 6-2, miercuri, la Riad, în ultimul meci din Grupa ”Serena Williams” a competiției de final de sezon în circuitul profesionist feminin (WTA). Anisimova, numărul patru mondial, a avut nevoie de două ore și … The post Rezultatele de la Turneul Campioanelor: Iga Swiatek, eliminată appeared first on spotmedia.ro.
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, în urma unui scandal petrecut în anul 2022, în incinta unei benzinării din Piteşti, unde împreună cu fratele său au bătut cu ranga doi bărbați. Una dintre victime a avut nevoie de două luni de îngrijiri … The post Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare pentru tentativă de omor appeared first on spotmedia.ro.
Un contabil a furat 1,2 milioane de lei de la două școli din București. A cheltuit toți banii # SportMedia
Contabilul a două şcoli din Bucureşti este acuzat că a furat bani, timp de şase ani, din conturile unităţilor de învăţământ, pe care i-a cheltuit. Suma delapidată depăşeşte 1,2 milioane de lei, informează Poliţia Capitalei. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, este vorba despre Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” şi de Şcoala 126, ambele din Sectorul … The post Un contabil a furat 1,2 milioane de lei de la două școli din București. A cheltuit toți banii appeared first on spotmedia.ro.
București: O femeie a fost grav rănită de un cablu rupt de tramvai. Circulația mai multor linii e blocată # SportMedia
O femeie a fost rănită, joi, după ce un cablu al rețelei electrice de contact a tramvaielor s-a rupt și a căzut pe trotuar, pe Calea Dudești din București. Victima este în stop cardio-respirator, anunță reprezentanții ISU București-Ilfov. Ea a fost transportată în stare gravă la spital. Incidentul s-a produs în jurul orei 11.20, când … The post București: O femeie a fost grav rănită de un cablu rupt de tramvai. Circulația mai multor linii e blocată appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj începe curățenia după numirea lui Daniel Pancu antrenor. Principala problemă sesizată de Daniel Pancu a fost că lotul lui CFR Cluj este prea mare. Drept urmare, CFR Cluj se va despărți în iarnă de 10 jucători, cărora le va rezilia contractele. Momentan, numele jucătorilor nu este cunoscut, deoarece Pancu vrea să aibă o … The post Curățenie la CFR Cluj: 10 jucători vor fi dați afară appeared first on spotmedia.ro.
Detalii tulburătoare despre ultimele clipe ale lui Emeric Ienei. Șeful UPU Oradea: „Era într-o formă gravă” # SportMedia
Luna trecută, Emeric Ienei a fost internat la Spitalul Județean Oradea. La aproape o săptămână după ce a fost externat, a murit acasă. „A fost internat, prin serviciul nostru, în data de 16 octombrie, cu afectare respiratorie care, în contextul său medical – cu multe probleme anterioare – era într-o formă gravă”, spune dr. Hadrian … The post Detalii tulburătoare despre ultimele clipe ale lui Emeric Ienei. Șeful UPU Oradea: „Era într-o formă gravă” appeared first on spotmedia.ro.
Inter Milano a obținut a patra sa victorie consecutivă în actuala ediție a Ligii Campionilor la fotbal, însă antrenorul Cristian Chivu nu a fost mulțumit în totalitate de evoluția elevilor săi în fața formației kazahe Karat Almatî, pe care italienii au învins-o la limită, cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe stadionul San Siro. ‘Luăm … The post Cristi Chivu, nemulțumit de jucătorii lui Inter: Și-a făcut și reproșuri appeared first on spotmedia.ro.
Forum NATO la București. Nicușor Dan: Reînarmarea nu e o alegere, ci o necesitate. Mark Rutte: Amenințarea Rusiei nu se încheie odată cu războiul # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au lansat mesaje ferme, joi, la deschiderea NATO-Industry Forum 2025, organizat la Bucureşti. Şeful statului român a subliniat că „reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate”, în timp ce liderul alianţei a avertizat că „ameninţarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul”, … The post Forum NATO la București. Nicușor Dan: Reînarmarea nu e o alegere, ci o necesitate. Mark Rutte: Amenințarea Rusiei nu se încheie odată cu războiul appeared first on spotmedia.ro.
Complexul Educațional Laude-Reut se mândrește cu o nouă confirmare a valorii educației sale: Andrada Pantelimon, absolventă a instituției, a fost inclusă în Forbes România 30 Under 30 – Honourable Mention 2025, o distincție care onorează tinerii cu realizări de excepție în domeniile lor. Andrada Pantelimon devine astfel a doua absolventă Laude-Reut inclusă în Forbes 30 … The post Două absolvente ale Complexului Educațional Laude-Reut în Forbes România 30 Under 30 appeared first on spotmedia.ro.
Schemă complexă de fraudă cu energie compensată de la buget: Patru firme au creat artificial prețuri record și au păgubit statul cu 100 de milioane de lei # SportMedia
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi procurorii Parchetului General efectuează joi opt percheziţii în Capitală, la sediile unor furnizori de energie electrică şi la domiciliile unor persoane, într-un dosar de înşelăciune şi spălare a banilor. Ancheta vizează un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de lei, produs prin manipularea mecanismului de compensare … The post Schemă complexă de fraudă cu energie compensată de la buget: Patru firme au creat artificial prețuri record și au păgubit statul cu 100 de milioane de lei appeared first on spotmedia.ro.
Trump se folosește de amenințarea „comunismului” după înfrângeri electorale usturătoare # SportMedia
Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare după ce a suferit înfrângeri usturătoare în alegerile locale, care pun partidul său într-o poziţie delicată pentru alegerile legislative din toamna anului 2026. Acum un an, a fost reales după ce a promis că va stimula puterea de cumpărare a americanilor. Dar alegătorii consideră că promisiunea … The post Trump se folosește de amenințarea „comunismului” după înfrângeri electorale usturătoare appeared first on spotmedia.ro.
Aflată la Riad, Simona Halep a primit o întrebare neașteptată. Sportiva noastră a fost întrebată dacă se gândește să înceapă o carieră de antrenoare în tenis. Totuși, Simona a afirmat că nu se gândește momentan la acest lucru, deoarece vrea să stea mai mult acasă. „În acest moment, nu, nu mă gândesc la asta. Probabil … The post Simona Halep a primit o întrebare neașteptată: Răspunsul sportivei noastre appeared first on spotmedia.ro.
Fabio Capello l-a taxat pe Cristi Chivu după victoria lui Inter Milano din meciul cu Kairat din Liga Campionilor. Inter s-a impus cu emoții, scor 2-1, contra echipei din Kazahstan, iar jocul a fost taxat de Fabio Capello. „Inter m-a dezamăgit. Echipa a adormit în fața unui adversar mult prea slab. A avut momente bune, … The post Cristi Chivu, taxat de Fabio Capello: Verdictul legendarului antrenor appeared first on spotmedia.ro.
Mutarea într-o casă nouă este un moment special – o combinație de emoție, entuziasm și mândrie. Pentru prietenii tăi, care pun accent pe detalii, pe design și pe calitatea vieții, alegerea cadoului potrivit devine o misiune importantă. Vrei ca darul tău să fie memorabil, util și în același timp elegant, un obiect care să completeze … The post Cadouri de casă nouă pentru prietenii tăi sofisticați – cu ce îi poți surprinde appeared first on spotmedia.ro.
Unde te poți adresa pentru a obține un atestat profesional în Suceava? Școala BDG are răspunsurile # SportMedia
Oricine poate evolua în meseria aleasă, chiar și șoferii experimentați. Unii dintre ei pot evolua prin obținerea de atestate profesionale, care le pot aduce un nou loc de muncă în Suceava. Chiar și cei care au în plan o afacere personală, cunosc importanța acestui aspect. Un atestat profesional certifică faptul că persoana respectivă poate conduce … The post Unde te poți adresa pentru a obține un atestat profesional în Suceava? Școala BDG are răspunsurile appeared first on spotmedia.ro.
UEFA a aprobat solicitarea pe care conducerea FCSB a făcut-o. Campioana României a solicitat un minut de reculegere înaintea meciului cu FC Basel din Europa League. Forul continental a fost de acord, iar decesul legendarului antrenor Emeric Ienei va fi marcat astfel în Elveția, conform DigiSport. Meciul dintre FC Basel și FCSB va avea loc … The post Decizia luată de UEFA după solicitarea făcută de FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Alarmă trasă de Consiliul Investitorilor Străini: Atractivitatea României ca destinație de investiție continuă să sufere, marii investitori rămân precauți # SportMedia
Atractivitatea României în materie de investiții, în comparație cu locații similare, continuă să se situeze la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, conform celui mai recent sondaj al Consiliului Investitorilor Străini (FIC), prin care organizația monitorizează modul în care investitorii din țara noastră răspund la contextul economic. Răspunsurile investitorilor sunt compilate în așa-numitul Business … The post Alarmă trasă de Consiliul Investitorilor Străini: Atractivitatea României ca destinație de investiție continuă să sufere, marii investitori rămân precauți appeared first on spotmedia.ro.
Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din România, dar şi din regiune, confirmă cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei. Ea precizează că tăierea de posturi deja a început. Profit.ro a anunţat în septembrie că OMV Petrom poate disponibiliza aproximativ 1.000 de angajaţi, în urma unei decizii de … The post Reduceri de posturi la OMV Petrom. Aproape 1.000 de angajați vor fi disponibilizați appeared first on spotmedia.ro.
5 efecte ale alegerilor din SUA. Ce impact vor avea asupra lui Donald Trump – Analiză video # SportMedia
Un referendum lansat, organizat și promovat de Gavin Newsom, guvernatorul celui mai întins și bogat stat american, e vorba de California, îl transformă pe acesta în liderul Opoziției, cu șanse mari de a obține nominalizarea pentru a intra în cursa pentru Casa Albă din 2028. Marți, 4 noiembrie, în SUA a avut loc un test … The post 5 efecte ale alegerilor din SUA. Ce impact vor avea asupra lui Donald Trump – Analiză video appeared first on spotmedia.ro.
Trump, lovit de propriile promisiuni: inflația și costul vieții prăbușesc Partidul Republican # SportMedia
Președintele american Donald Trump se confruntă cu un eșec major după alegerile locale din 2025, unde Partidul Republican a suferit pierderi considerabile. Potrivit unei analize AFP, votul sancționează promisiunile nerespectate ale liderului de la Casa Albă privind scăderea costului vieții, tema-cheie care i-a adus realegerea cu doar un an în urmă. Deși Trump insistă că … The post Trump, lovit de propriile promisiuni: inflația și costul vieții prăbușesc Partidul Republican appeared first on spotmedia.ro.
Un învățător în vârstă de 51 de ani din Lugoj a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat fizic două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs. A lovit fetele cu palma în zona feței pe fondul unor presupuse acte de indisciplină. Miercuri, polițiștii din Lugoj au fost sesizați, … The post Învățător din Lugoj, reținut după ce ar fi lovit cu palma două eleve de 10 ani appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 6 noiembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 6 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate miercuri, 5 noiembrie, în etapa a 4-a de pe tabloul principal al Ligii Campionilor. În partidele disputate de la ora 19:45, Pafos a câștigat pe teren propriu cu Villarreal, în timp ce Qarabag și Chelsea au oferit un egal cu multe goluri. De la 22:00, Inter, echipa lui Chivu, s-a impus … The post Liga Campionilor: Rezultatele de miercuri appeared first on spotmedia.ro.
Gelul revoluționar care poate regenera smalțul dinților ar putea fi disponibil chiar de anul viitor. Cum funcționează # SportMedia
O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Nottingham, în colaborare cu cercetători din întreaga lume, a dezvoltat un gel care poate repara și regenera smalțul dentar deteriorat. Potrivit cercetătorilor, nu există în prezent nicio altă soluție de acest fel disponibilă – odată pierdut, smalțul era pierdut pentru totdeauna până acum –, deci … The post Gelul revoluționar care poate regenera smalțul dinților ar putea fi disponibil chiar de anul viitor. Cum funcționează appeared first on spotmedia.ro.
Nu sună bine, dar ar putea fi o rezolvare: bacteriile din alimentele contaminate, exterminate cu virusuri? # SportMedia
Aproximativ 600 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor contaminate. De vină sunt adesea bacterii comune, dar periculoase, precum E. coli și Salmonella, care se dezvoltă în alimente insuficient gătite sau manipulate necorespunzător. Aceste microorganisme reprezintă o problemă majoră mai ales în produsele gata de consum, provocând frecvent rechemări masive din comerț. Oamenii de știință … The post Nu sună bine, dar ar putea fi o rezolvare: bacteriile din alimentele contaminate, exterminate cu virusuri? appeared first on spotmedia.ro.
Administrarea pe termen lung a suplimentelor de melatonină, adesea folosite pentru a combate insomnia sau pentru a îmbunătăți somnul, ar putea fi asociată cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă, spitalizare și deces din orice cauză. Un studiu, realizat de o echipă de la SUNY Downstate/Kings County Primary Care din New York și care … The post Melatonina, mai puțin inofensivă decât se credea? Ce-a arătat cel mai recent studiu appeared first on spotmedia.ro.
Soldații ruși care pleacă pe front sunt vânați de văduve negre, care abia așteaptă să fie uciși în Ucraina # SportMedia
Tot mai multe femei din Rusia se căsătoresc cu militari care pleacă pe front, în încercarea de a obține despăgubirile acordate de stat în caz de deces. Când soldatul rus Serghei Khandojko s-a căsătorit a doua zi după înrolare, în octombrie 2023, membrii familiei și prietenii săi erau nedumeriți. Bărbatul de 40 de ani nu … The post Soldații ruși care pleacă pe front sunt vânați de văduve negre, care abia așteaptă să fie uciși în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
