Guvernul ceh își dă demisia, pentru a lăsa loc noului Cabinet condus de miliardarul populist Babis

02:10

Un învățător în vârstă de 51 de ani din Lugoj a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat fizic două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs. A lovit fetele cu palma în zona feței pe fondul unor presupuse acte de indisciplină. Miercuri, polițiștii din Lugoj au fost sesizați, … The post Învățător din Lugoj, reținut după ce ar fi lovit cu palma două eleve de 10 ani appeared first on spotmedia.ro.