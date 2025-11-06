VIDEO | Rapid Viena – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Primasport.ro, 6 noiembrie 2025 22:00
VIDEO | Rapid Viena – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 5 minute
22:10
22:10
Acum 15 minute
22:00
VIDEO | Rapid Viena – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 30 minute
21:50
VIDEO | FC Basel - FCSB 1-3. Un start marcat de gafe antologice a rupt echilibrul partidei
Acum o oră
21:30
Marshawn Kneeland, jucător în vârstă de 24 de ani al echipei Dallas Cowboys, s-a sinucis după o urmărire cu poliţia
21:30
VIDEO | FC Basel - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Shaqiri profită de o devirere norocoasă şi face ”dubla”
21:20
FA-BU-LOS! Darius Olaru o readuce la viaţă pe FCSB cu un euro-gol!
Acum 2 ore
21:10
VIDEO | FC Basel - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! GOL fabulos semnat de Olaru!
21:00
Sabalenka a învins-o pe deţinătoarea trofeului, Coco Gauff, şi s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor
20:40
Programul etapelor 18 şi 19. Două meciuri de Ziua Naţională
20:30
Arena Romană din Verona va găzdui ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă
20:20
VIDEO | Început dezastruos de meci pentru FCSB! Două greşeli capitale făcute de jucătorii campioanei României
Acum 4 ore
20:10
VIDEO | FC Basel - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Shaqiri deschide scorul din penalty. Târnovanu e eliminat
20:00
Ajax Amsterdam l-a demis pe antrenorul John Heitinga, după startul dezastruos din Champions League
19:50
EXCLUSIV | Fostul atacant din SuperLigă, văzut drept un real pericol pentru FCSB în meciul cu Basel: „Vii aici, ai 18 meciuri şi nouă goluri. Senzaţie”
19:40
VIDEO | FC Basel - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:30
Lotul României pentru meciurile de la Trofeul Carpaţi, ce va avea loc între 20-23 noiembrie, la Bistriţa
19:30
Nick Kyrgios spune că poate spera la ”un miracol” pentru a juca la Openul Australiei
19:30
EXCLUSIV | Avertismentul lui Sorin Cârţu înainte de Universitatea Craiova – Rapid Viena: „Au două înfrângeri la rând şi e clar că...”
18:40
Jessica Pegula a învins-o pe Jasmine Paolini şi este aproape de semifinale la Turneul Campioanelor
18:40
Un club de mare tradiţie a scăpat de riscul de a intra în faliment. ”Finanţarea este ca rezolvată”
Acum 6 ore
18:10
Didier Deschamps ar fi vrut ca Franţa să nu joace la 13 noiembrie, când se împlinesc 10 ani de la atentatele din 2015
17:40
Darius Olaru, optimist înaintea duelului cu FC Basel: „Cred că în continuare avem şanse de a ne califica”
17:20
EXCLUSIV | „În momentul de faţă, cred că e printre cei mai buni din România” ! Fotbalistul FCSB-ului care nu are voie să lipsească din primul 11
17:20
Ianis Zicu, pe punctul să fie antrenor cu acte. ”Am terminat cursurile, examenul va fi probabil peste o săptămână”
17:10
Anglia limitează omagiile înaintea meciurilor de fotbal
17:10
Securitate sporită la Birmingham înaintea meciului Aston Villa - Maccabi Tel-Aviv
17:00
EXCLUSIV | Flavius Daniliuc, emoţionat înaintea duelului cu FCSB: „E ceva frumos pentru mine, vine toată familia să mă vadă, vin prieteni şi din Austria” ! Ce a spus fundaşul centrat despre posibilitatea de a evolua pentru România
16:40
16:40
Echipă dintr-o primă ligă europeană, exclusă în plin sezon. Care este motivul
16:20
FCSB îl va omagia pe marele Emeric Ienei la meciul de la Basel
Acum 8 ore
15:30
Novak Djokovic şi Carlos Alcaraz, în aceeaşi grupă la Turneul Campionilor
15:20
Accidentarea lui Achraf Hakimi a provocat îngrijorare în Maroc. Jucătorul echipei PSG va lipsi cel puţin şase săptămâni
15:10
FC Basel - FCSB | Pariază LIVE pe victoria FCSB şi pariul e câştigător dacă "roş-albaştri" înscriu în primele 20 de minute, pe Mozzart Bet
15:00
Investiţie colosală la un club din România: "Peste 100 de milioane! E proiectul vieţii mele"
14:50
E gata! Dan Şucu i-a găsit înlocuitor lui Patrick Vieira! Campionul Mondial a fost prezentat oficial de Genoa
Acum 12 ore
14:10
Câţi suporteri vor fi prezenţi în tribune la Basel - FCSB! Anunţul făcut de UEFA
13:50
Luis Suarez şi-a aflat pedeapsa după gestul nesportiv comis în ultimul meci al lui Inter Miami
12:40
Italienii nu s-au ferit de cuvinte după ce Inter s-a impus cu mari emoţii în Champions League: „Ştearsă, neatenţie generală!”
12:30
NHL: Alex Ovechkin a ajuns la 900 de goluri şi a intrat în istorie
11:50
Gigi Becali, decizie radicală după ce un jucător de bază de la FCSB l-a scos din sărite în acest sezon: „Nu e vorba de discriminare. Nu au civilizaţie”
11:40
Cristi Dulca a bătut palma şi revine în antrenorat: "Obiectivul este să ajungem cât mai sus"
11:30
Gianni Infantino, reacţie copleşitoare după moartea lui Emeric Ienei: „Moştenirea şi parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absenţa sa va fi profund resimţită”
11:10
Cât de aproape a fost Petrescu de CFR Cluj, de fapt? "Eu nu cred! Nu-l interesează"
10:50
Şumudică, detalii despre imixtiunile lui Neluţu Varga la CFR: "Este adevărat!"
10:40
Evangelos Marinakis, proprietarul clubului Nottingham Forest, judecat la Atena pentru instigare la violenţă şi sprijinirea unei organizaţii criminale
10:40
UEFA i-a dedicat un întreg articol lui Emeric Ienei: „Prima pentru un club din estul Europei”
10:20
Pancu, şedinţă de ultimă oră cu Louis Munteanu: "Mesajul a fost scurt. Asta i-am zis!"
10:10
Legendarul Fabio Capello l-a mustrat pe Cristi Chivu, după ce Inter s-a impus la limită în meciul cu Kairat Almaty: „Dezamăgire”
09:50
Jannik Sinner şi-a justificat decizia de a nu participa la faza finală a Cupei Davis: „La sfârşitul sezonului, o săptămână de odihnă înseamnă mult”
