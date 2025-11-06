Trump se bucură de retragerea lui Nancy Pelosi, „o femeie malefică”: „A fost o povară imensă pentru țară”
HotNews.ro, 6 noiembrie 2025 22:50
Președintele republican al SUA, Donald Trump, a criticat-o joi pe democrata Nancy Pelosi, despre care a spus că „a făcut un mare serviciu țării” prin decizia de a se retrage când i se încheie actualul…
Acum 5 minute
23:30
Bombardiere americane B-52, în survol de-a lungul coastei venezuelene, într-o nouă demonstrație de forță în regiune # HotNews.ro
Două bombardiere B-52 ale armatei SUA au zburat joi deasupra Mării Caraibilor, paralel cu coasta Venezuelei, arată datele de urmărire a zborurilor, potrivit AFP. Zborul a avut loc în contextul campaniei militare lansate de Washington…
Acum o oră
22:50
Trump se bucură de retragerea lui Nancy Pelosi, „o femeie malefică": „A fost o povară imensă pentru țară"
Președintele republican al SUA, Donald Trump, a criticat-o joi pe democrata Nancy Pelosi, despre care a spus că „a făcut un mare serviciu țării” prin decizia de a se retrage când i se încheie actualul…
22:50
Tribunalul Vaslui a decis în urmă cu puțin timp aresatarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos, care e acuzat de procurorii anticorupție de șantaj și cumpărare de influență. În cazul celorlalți trei inculpați, judecătorul…
Acum 2 ore
22:20
Ministrul Apărării, despre sistemul american anti-drone din România: „Îl testăm și urmează să fie integrat” / Avantajul față de „armamentul tradițional” # HotNews.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a declarat, vineri, la Digi24, că sistemul Merops a venit „de la partenerii americani” și este în prezent în teste „de integrare cu sistemele de comandă și control NATO” din România. Ministrul…
22:10
Un român provoacă stupoare în Germania. A desenat cu propriul sânge svastici pe zeci de mașini și ziduri # HotNews.ro
Poliția din Hanau, oraș german care a fost scena unui atac armat comis de un extremist de dreapta în urmă cu cinci ani, a arestat un bărbat român suspectat că a desenat svastici pe automobile,…
21:50
Sistem american anti-drone, dislocat în România și Polonia: „Vor fi drone contra drone” # HotNews.ro
România și Polonia vor instala un nou sistem de arme pentru a se apăra împotriva dronelor rusești, după incursiunile recente în spațiul aerian al NATO, au declarat pentru Associated Press oficiali militari ai alianței. Este…
21:40
Guvernul Marii Britanii ia în considerare introducerea unei taxe noi în cazul vehiculelor electrice, potrivit anunțului făcut joi, în ceea ce cabinetul a descris drept o intenție de a face „un sistem mai echitabil pentru…
Acum 4 ore
21:20
Consilierul care are două roluri în cadrul Administrației Prezidențiale, decorat de Nicușor Dan și cu gradul diplomatic de ambasador # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat joi un decret prin care Marius Lazurca primește gradul diplomatic de ambasador. Lazurca este consilier prezidențial pentru securitate națională și politică externă și a fost unul dintre numele vehiculate pentru…
21:10
Traficul aerian a fost suspendat la Aeroportul Gothenburg-Landvetter de pe coasta vestică a Suediei, joi, după observarea unor drone în zona aeroportului, a anunțat autoritatea de aviație civilă, citată de cotidianul Aftonbladet, potrivit Reuters. Publicația…
20:50
„O raritate medicală”. Asistată de o echipă de 25 de doctori, o germancă a născut cvintupleți # HotNews.ro
O femeie din Germania a născut cvintupleți într-un spital din Berlin. Spitalul de obstetrică Charité a anunțat joi că cei cinci bebeluși, trei fete și doi băieți, s-au născut la sfârșitul lunii septembrie, scrie agenția…
20:40
O întrebare care apare de fiecare Black Friday este „La ce oră va începe eMAG?”. Compania nu anunță ora, ci spune în general că va porni campania „dimineața devreme”. Ce ne spune însă matematica pentru…
20:30
Rușii se reorientează spre vinurile locale, pe fondul sancțiunilor occidentale. „Sunt cele mai bune” # HotNews.ro
Rafturile supermarketurilor din Rusia, cândva dominate de vinurile franceze Burgundia și de vinurile italiene Barolo, sunt acum aprovizionate cu o gamă largă de vinuri autohtone, în condițiile în care sancțiunile occidentale împing consumatorii către podgoriile…
20:20
Rețeta antistres a lui Mark Rutte, dezvăluită la București. „Cel mai mare hobby al meu e să dorm” # HotNews.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, a afirmat joi, într-un dialog cu studenți și profesori ai Universității din București, că rețeta lui împotriva stresului este pasiunea pentru ceea ce face și umorul pe care îl găsește în…
20:10
Black Friday 2025. Un antreprenor dezvăluie secretul murdar al reducerilor dintr-un domeniu de mare interes: „Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte” # HotNews.ro
E deja plină campanie de Black Friday 2025, când magazine din domenii multiple se laudă că oferă reduceri substanțiale, dar, pe piața materialelor de construcții, un comerciant online din România denunță „iluzia” ofertelor speciale din…
20:10
„Nu există nimeni în Guvern cu percepții anti-americane”. Bolojan, întrebat dacă Grindeanu a greșit cu declarațiile despre numirea Oanei Gheorghiu: „Cetățenii ne vor judeca la timpul potrivit” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Digi24, că în Guvernul României „nu există nimeni care să aibă percepții anti-americane”, după ce Sorin Grindeanu a criticat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, afirmând…
20:00
Gică Popescu, investiție uriașă: fostul fotbalist a inaugurat un complex comercial de top. Cât a cheltuit | FOTO # HotNews.ro
Gheorghe Popescu (58 de ani) și-a inaugurat, miercuri, complexul comercial din municipiul Hunedoara. Investiția totală depășește 7 milioane de euro, iar întreaga construcție este realizată de compania deținută de Gheorghe Popescu. Complexul comercial din municipiul…
20:00
Când și cum vrea Ilie Bolojan să fie adoptate pachetele privind pensiile magistraților și reforma în administrație. Premierul avertizează că dobânzile ar putea ajunge la „3% din PIB” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că adoptarea măsurilor de reformă în ceea ce privește pensiile magistraților și reforma în administrația locală și centrală „este o necesitate” pentru ca anul viitor „să…
19:50
VIDEO Bolojan, despre trezorierul PNL vizat în dosarul omului de afaceri Bogos: PNL a luat decizia corectă. Nu dăm noi sentințe # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut joi seară prima reacție publică după ce Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui și totodată trezorierul formațiunii liberale, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile,…
Acum 6 ore
19:10
Black Friday 2025 la Samsung: reduceri de până la 45% și o experiență digitală care schimbă regulile jocului # HotNews.ro
În 2025, Samsung a transformat Black Friday într-o experiență digitală de durată, desfășurată pe toată perioada Black Days, perioada lor de reduceri bombă. Nu mai e vorba de o singură zi cu oferte, ci de…
19:10
Cea mai bogată femeie din Rusia, miliardara Kim, și-a finalizat divorțul, la un an după confruntarea sângeroasă de la sediul celui mai mare retailer online din Rusia # HotNews.ro
Tatiana Kim, fondatoarea retailerului online Wildberries și cea mai bogată femeie din Rusia, și fostul ei soț, Vladislav Bakalchuk, au finalizat acordul în cadrul procesului lor de divorț, a anunțat joi un tribunal din Moscova.…
19:10
Ilie Bolojan, prima reacție publică despre afaceristul vasluian. Premierul povestește cum a ajuns Bogos în biroul lui # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că omul de afaceri Fănel Bogos a fost la el în audiență la solicitarea președintelui PNL Vaslui, Mihai Barbu, care „are o vechime destul de mare”…
19:00
Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe o rețea de socializare a murit la spital # HotNews.ro
Bărbatul de 74 de ani, din orașul Roman, care s-a împuşcat în cap, la începutul acestei săptămâni, în timp ce făcea live pe o platformă de socializare, a murit la spital, au anunţat, joi, reprezentanţii…
18:40
„Nu trebuie să tolerăm asa ceva”. Academia Română oprește organizarea unei conferințe cu teorii anti-vaccin / Ministerul Sănătății face plângere la parchet # HotNews.ro
Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitală”, care a stârnit controverse după ce a avut loc și în luna septembrie, la Brașov, urmau să organizeze o nouă ediție a conferinței pseudoștiințifice pe 14 noiembrie, în amfiteatrul…
18:30
ULTIMA ORĂ Trump ajută involuntar România. Gigant japonez mută producția din China în România # HotNews.ro
Corporația japoneză Makita, specializată în producția de scule electrice, a decis să mute producția spre România și Thailanda, lăsând piața din China. Decizia a fost luată pentru a evita problemele generate de războiul taxelor vamale…
18:30
Mihai Barbu, suspendat „din toate funcțiile deținute” în cadrul PNL „pe durata aplicării controlului judiciar” # HotNews.ro
PNL a anunțat suspendarea lui Mihai Barbu „din toate funcțiile deținute în cadrul partidului”, joi seară, în contextul dosarului DNA care îl vizează. Joi, Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a plasat pe Mihai Barbu sub control…
18:20
Oficial: De ce este acuzat Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, care a fost plasat sub control judiciar # HotNews.ro
Direcția Națională Anticorupție a anunțat joi că Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui și totodată trezorierul partidului, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Liberalul, care este și președinte al…
18:10
Charlie Ottley a devenit cețățean român. Detalii despre „paradisul” unde îi place să locuiască / Jurnalistul indică „o problemă mare” din România # HotNews.ro
În timpul depunerii jurământului, Charley Ottley s-a încurcat puțin, fiind în mod vizibil foarte emoționat. După o așteptare de doi ani, jurnalistul și producătorul britanic de film Charley Ottley a depus joi, la București, jurământul…
18:10
Cum răspunde un înalt oficial NATO întrebat la București de ce nu ar trebui ca țările europene să cumpere armament doar din Europa # HotNews.ro
Țările europene din NATO au început în acest an o redirecționare a proceselor de înarmare și dotare cu echipamente militare spre marii producători europeni, după ce politicile administrației Trump referitoare la protecția SUA în cadrul…
18:00
Securitate precară la Luvru. Doar 39% dintre sălile muzeului aveau camere de supraveghere în 2024. Curtea de Conturi: „Modernizările vor dura ani de zile” # HotNews.ro
Muzeul Luvru a început un audit de securitate în urmă cu un deceniu, însă modernizările recomandate nu vor fi finalizate înainte de anul 2032, potrivit unui raport al Curții de Conturi publicat joi, întocmit înaintea…
18:00
„Colega noastră e în concediu medical”. Ce spun angajații din primăria Livezile, după ce edilul comunei a fost acuzat că a hărțuit sexual o angajată în biroul său # HotNews.ro
Secretara Primăriei Livezile a declarat că angajații instituției sunt „profund afectați” de scandalul în care este implicat primarul Traian Simionca, care a apărut în mai multe fotografii în ipostaze intime alături de o altă angajată…
17:40
Startup Nation: Percheziții la patroni de firme care au accesat 2,4 milioane lei prin program # HotNews.ro
Polițiștii și procurorii au făcut joi percheziții în București și 5 județe, la patroni de firme care au încercat să ia de la stat fonduri nerambursabile de 2,4 milioane de lei în total, prin programul…
17:40
Rusia vrea să îi convingă pe oameni să se mute „benevol și cu bucurie” în Siberia, „ca în timpul erei sovietice” # HotNews.ro
Siberia trebuie să devină centrul unei noi industrializări, iar statul rus trebuie să creeze condiții care să încurajeze oamenii să se mute în estul țării, a declarat Serghei Șoigu, secretar al Consiliului de Securitate și…
17:40
SuperLiga: Cel mai important transfer al lui Dinamo, aproape de revenirea pe teren – FOTO # HotNews.ro
Atacantul Adrian Mazilu, cel mai important transfer făcut de Dinamo în 2025, este aproape de revenirea pe teren, după accidentarea care l-a ținut un an pe bară. Mazilu (20 de ani) are aproape două luni…
Acum 8 ore
17:20
Parlamentul Bulgariei a înființat o comisie de anchetă privind presupusa influență în țară a miliardarului și filantropului american George Soros. Măsura a fost promovată de un oligarh aflat, din motive de corupție, pe lista de…
17:20
Victorie pentru statul român la Curtea Supremă în procesul cu Gabriel Resources. Sechestru pe acțiunile companiei canadiene # HotNews.ro
Decizia luată joi de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitivă și are ca scop protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul…
17:20
Trezorierul PNL, pus sub control judiciar în dosarul omului de afaceri din Vaslui pe care l-a dus la Bolojan / Ce interdicții a primit # HotNews.ro
Președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, susțin surse judiciare pentru HotNews. Decizia a fost luat la sfârșitul audierilor în dosarul lui Fănel Bogos, omul de afaceri…
17:20
Rusia este aproape de a captura cel mai mare oraș ucrainean din 2023 și până în prezent. Ce înseamnă asta – HARTĂ # HotNews.ro
Bătălia pentru orașul Pokrovsk, din estul Ucrainei, pare să fi intrat într-o fază decisivă. Forțele ruse au preluat controlul parțial asupra orașului și fac eforturi pentru a cuceri complet localitatea aflată într-o zonă strategică, ce…
17:20
Poliția anunță că i-a găsit pe cei care lipeau coduri QR frauduloase pe panourile de parcare. Percheziții în București și în Teleorman # HotNews.ro
Poliția Municipiului București a declarat, joi, că le-a identificat pe persoanele bănuite de săvârșirea faptei și că una dintre ele se află în prezent în arest în Belgia pentru fapte similare. În 24 iulie, polițiștii…
17:10
Parlamentul Bulgariei a înființat o comisie de anchetă privind presupusa influență în țară a miliardarului și filantropului american George Soros. Măsura a fost promovată de un oligarh aflat, din motive de corupție, pe lista de…
17:00
VIDEO Soluția propusă de ministra Mediului pentru amendarea celor care hrănesc urșii pe Transfăgărășan # HotNews.ro
Ministrul Mediului vrea un parteneriat cu Ministerului Afacerilor Interne (MAI) privind monitorizarea video continuă a unor zone cu risc, precum Transfăgărășan, astfel încât pe baza probelor video să fie amendați automat persoanele care hrănesc urșii…
16:50
„Va înlocui vânzătorul din magazin”. eMAG lansează în 2026 un „robot” AI de shopping dezvoltat de români # HotNews.ro
eMAG a lansat la final de 2022 un chatbot denumit Dana, iar în interiorul companiei este testat un agent AI de shopping care ar trebui să fie lansat în 2026 și va permite clienților să…
16:50
Adolescent acuzat că plănuia un „atac terorist grav” la un festival din Stockholm. „Simpatii pentru Statul Islamic” # HotNews.ro
Procurorii suedezi l-au pus joi sub acuzare pe un tânăr de 18 ani, despre care spun că planificase comiterea unui atac terorist la un festival cultural din Stockholm în numele grupării Statul Islamic (SI), transmite…
16:40
„AI ne va crește speranța de viață”. Microsoft pune la bătaie „o mulțime de bani” pentru o echipă de „superinteligență” medicală # HotNews.ro
Microsoft formează o nouă echipă care dorește să construiască o formă de inteligență artificială (AI) mult mai capabilă decât oamenii în anumite domenii, începând cu diagnosticul medical, a declarat pentru Reuters directorul executiv care conduce…
16:40
Franța intensifică războiul împotriva Shein și cere UE să ancheteze „fără întârziere” platforma de vânzări online # HotNews.ro
Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri împotriva companiei Shein, au declarat joi oficiali ai guvernului francez care au acuzat că retailerul online chinez a încălcat reglementările blocului comunitar prin vânzarea pe platforma sa de păpuși…
16:30
Fosta lideră democrată Nancy Pelosi a anunțat că se retrage din Congres după o carieră de aproape 40 de ani # HotNews.ro
Nancy Pelosi, prima și singura femeie care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților din Statele Unite și una dintre cele mai influente figuri ale Partidului Democrat timp de decenii, a anunțat că nu…
16:20
„Coaliția celor dispuși” s-a transformat într-o „coaliție a celor care așteaptă”: Un fost șef al NATO spune că Ucraina riscă un „război fără sfârșit” dacă Europa nu acționează mai ferm împotriva Rusiei # HotNews.ro
Ucraina riscă să se confrunte cu un „război fără sfârșit” și cu o erodare treptată a teritoriului, dacă Europa nu intensifică semnificativ presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin trimiterea de trupe și crearea unui scut de…
16:20
10 localități atestate de Guvern ca „zone cu resurse turistice”. Beneficiile aduse de noul statut # HotNews.ro
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, „atestarea ca zone cu resurse turistice” a 10 localități, care vor intra astfel „în circuitul strategic de dezvoltare”, a anunțat Ministerul Dezvoltării, instituția care a făcut prorpunerea. Măsura…
16:20
Șeful PNL Vaslui, care l-a dus pe Bogos în biroul lui Bolojan, povestește cum a decurs întâlnirea: „Am prezentat un om care poate fi un eventual candidat în viitor. Nu a fost o discuție despre salmonella” # HotNews.ro
Președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este și trezorierul partidului, a declarat la Antena 3 CNN că a vrut să i-l prezinte premierului Ilie Bolojan pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, însă spune că scopul întâlnirii…
16:10
Detalii despre discuția avută de ministrul Moșteanu cu adjunctul Secretarului General al NATO pe tema Flancului Estic # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Liviu-Ionuţ Moşteanu, a avut, joi, o întrevedere cu Radmila Shekerinska, adjunctul Secretarului General al Alianţei Nord-Atlantice, în marja Forumului NATO pentru Industrie, care are loc la Bucureşti. Discuțiile dintre Moșteanu și Shekerinska s-au…
16:10
„Cancerul ginecologic nu doare la început.” De ce este vitală ecografia transvaginală anuală și cum pot testele genetice salva vieți # HotNews.ro
Cancerul ginecologic rămâne una dintre cele mai silențioase forme de cancer: simptomele apar, de cele mai multe ori, abia în stadii avansate, atrage atenția dr. Alexandra Trăilă, medic ginecolog supraspecializat în ginecologie oncologică, în cadrul…
