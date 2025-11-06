Momentul care a făcut diferența Darius Olaru a dezvăluit ce s-a discutat în vestiarul FCSB după înfrângerea cu FC Basel

10:00

Florin Talpan, juristul clubului din Ghencea, a lansat un atac dur la adresa antrenorului principal, Daniel Oprița. Oficialul i-a cerut public demisia lui Oprița, la scurt timp după ce echipa din Liga 2 a câștigat procesul legat de marca „Steaua” împotriva celor de la FCSB