Sorin Paraschiv, intervenție rară! A intrat în direct la GSP Live Special, imediat după Basel - FCSB: „Se întâmplă niște lucruri imprevizibile”
Gazeta Sporturilor, 6 noiembrie 2025 23:20
Sorin Paraschiv (44 de ani), fost jucător la Steaua și FCSB în perioada 2000-2007, a avut o intervenție în direct la emisiunea „GSP Live Special”, în care a comentat prestația campioanei en-titre din Superliga în eșecul cu Basel din Europa League, scor 1-3.Fostul internațional român i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu pentru eliminarea din minutul 12 și l-a lăudat pe Darius Olaru pentru golul de generic reușit în Elveția. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
23:30
Fotografiile sezonului la Viena! Mirel Rădoi, cu walkie-talkie în tribune, după eliminare » Imagini fabuloase de la pauză # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a fost trimis în tribune în partida cu Rapid Viena, din etapa #3 Conference League, după ce a încasat două galbene. Tehnicianul a fost surprins de fotoreporterul GSP pe Allianz Stadium vorbind cu fanii la pauza partidei. ...
23:20
FC Basel - FCSB 3-1. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei, a oferit prima reacție după insuccesul din Elveția, în etapa 4 din grupa principală de Europa League.Acesta și-a lăudat jucătorii pentru evoluție, în ciuda rezultatului. Nu i-a reproșat nimic lui Ștefan Târnovanu pentru gafa din minutul 12, atunci când a comis un henț și a fost eliminat de „centralul” Xhaja. ...
23:20
Sorin Paraschiv, intervenție rară! A intrat în direct la GSP Live Special, imediat după Basel - FCSB: „Se întâmplă niște lucruri imprevizibile” # Gazeta Sporturilor
Sorin Paraschiv (44 de ani), fost jucător la Steaua și FCSB în perioada 2000-2007, a avut o intervenție în direct la emisiunea „GSP Live Special”, în care a comentat prestația campioanei en-titre din Superliga în eșecul cu Basel din Europa League, scor 1-3.Fostul internațional român i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu pentru eliminarea din minutul 12 și l-a lăudat pe Darius Olaru pentru golul de generic reușit în Elveția. ...
Acum o oră
23:10
Incredibil ce s-a întâmplat la Viena, după golul Craiovei » Gestul strict interzis în România # Gazeta Sporturilor
Rapid Viena - Universitatea Craiova. Oltenii au deschis scorul în minutul 37, iar Oleksandr Romanchuk, marcatorul, s-a bucurat în fața galeriei adverse.Imediat, alături de fundașul central ucrainean au venit și ceilalți coechipieri. Aceștia s-au bucurat împreună, iar suporterii austrieci nu i-au iertat pentru că au celebrat în fața lor.FOTO. Fanii lui Rapid Viena, cu berea pe stadion. ...
23:10
Un jucător din NFL s-ar fi sinucis după ce a fost urmărit de polițiștii din Texas # Gazeta Sporturilor
Marshawn Kneeland, jucător în NFL la Dallas Cowboys, a decedat în această noapte, după ce a fost urmărit de poliție. În urma investigațiilor, se bănuiește că sportivul de 24 de ani s-ar fi sinucis.Originar din Grand Rapids, Michigan, Marshawn Kneeland a fost selectat în NFL, liga de fotbal american, în 2024, de Dallas Cowboys. În sezonul de debut, el a jucat în 11 meciuri. ...
23:00
Maria și Florin Lehaci, canotorii campioni mondiali, împărtășesc dorința de a-i ajuta pe copii, dar și interesul pentru sportul-rege, fotbalul # Gazeta Sporturilor
Maria și Florin Lehaci, campioni mondiali la Shanghai anul acesta în proba de 8 plus 1 rame mixt, au participat la Gala Burselor DAR, oferite de oferite de Fundația Hope and Homes for Children Romania. Ei au vorbit despre ce i-a determinat să se implice în astfel de acțiuni, dar și despre interesul pentru fotbal, Florin fiind mare fan Real Madrid. ...
22:50
Mirel Rădoi (44 de ani) a fost eliminat în minutul 19 al meciului disputat de Universitatea Craiova în deplasare cu Rapid Viena, în etapa a treia a grupei unice din Conference League.Extrem de iritat de deciziile „centralului” Martin Matosa, tehnicianul oltenilor a văzut un cartonaș galben pentru proteste încă din primele minute ale meciului. ...
Acum 2 ore
22:40
Mihai Rotaru, așa cum nu a mai fost văzut vreodată: ce făcea pe stadion la Rapid Viena - Craiova # Gazeta Sporturilor
Rapid Viena - Universitatea Craiova. Mihai Rotaru, acționarul majoritar al echipei oltene, a făcut deplasarea în Austria și a urmărit meciul din tribune.Reporterul GSP deplasat la Viena l-a surprins pe Mihai Rotaru în startul meciului în timp ce fotografia scenografia adversarilor.GALERIE FOTO. ...
22:40
Ce a scris presa din Elveția după Basel - FCSB: „S-au împușcat singuri în picior. Nu au reușit să aprindă artificii ofensive” # Gazeta Sporturilor
Presa din Elveția a reacționat după ce Basel a reușit să învingă cu 3-1 FCSB, în etapa #4 din Europa League. Elvețienii de la Blick au punctat faptul că Basel nu a excelat, dar cu toate acestea campioana României s-a autosabotat prin succesiunea de faze din primele 15 minute. Atunci Târnovanu a fost eliminat în urma unui henț, iar la faza imediată următoare Siyabonga Ngezana a comis și el tot un henț care a rezultat într-un penalty transformat de Xherdan Shaqiri. ...
22:40
MM Stoica și-a găsit cu greu cuvintele: „Demult nu ni s-a mai întâmplat așa ceva! Ei trei au avut un joc de excepție” # Gazeta Sporturilor
FC Basel - FCSB 3-1. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei României, a oferit prima reacție după eșecul din Elveția. Acesta a vorbit de ghinion și a lăudat trei jucători. Este vorba despre căpitanul Darius Olaru și fundașii Daniel Graovac și Alexandru Pantea.N-a vrut să nominalizeze niciun jucător în momentul în care a fost întrebat de cei care au greșit. ...
22:20
Darius Olaru a dezvăluit ce s-a vorbit în vestiar, după eșecul FCSB-ului cu Basel # Gazeta Sporturilor
Basel - FCSB 3-1. Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, a analizat eșecul din etapa a patra a grupei unice de Europa League.Mijlocașul ofensiv a înscris golul celor de la FCSB cu un șut superb, din afara careului. El s-a bucurat precum Luca Toni, fostul mare atacant italian, și a explicat cum a ajuns la această celebrare.De asemenea, Olaru a spus ce au discutat jucătorii de la FCSB în vestiar, după eșecul din Elveția. ...
22:20
22:10
S-au prăbușit pe gazon după Basel - FCSB » Ce s-a întâmplat la final: Shaqiri a fost asaltat, ce a făcut românul Daniliuc # Gazeta Sporturilor
FCSB, în inferioritate numerică încă din debutul meciului, după eliminarea lui Ștefan Târnovanu, a pierdut în deplasarea cu Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei unice din Europa League.Xherdan Shaqiri, cu o „dublă”, și Ibrahim Salah cu o reușită, a cărui assist a fost semnat de același Shaqiri, au adus victoria elvețienilor în meciul cu campioana en-titre din Superliga, pentru care a înscris Darius Olaru în minutul 57. ...
22:10
Simona Halep și Horia Tecău, înapoi pe teren! Cei doi tenismeni legendari se antrenează pentru Wimbledon 2026 # Gazeta Sporturilor
Horia Tecău (40 de ani) și Simona Halep (34 de ani), două dintre cele mai mari personalități din istoria tenisului românesc, au jucat tenis împreună și au postat o fotografie pe un teren interior cu zgură.Retrași din activitate, Horia Tecău și Simona Halep se bucură de viața în afara circuitului, însă tenisul rămâne o pasiune uriașă pentru amândoi. Drept dovadă, aceștia sunt văzuți adesea la evenimente legate de acest sport sau în jurul unor terenuri de tenis. ...
22:10
David Miculescu a reacționat după înfrângerea de la Basel: „Eu zic că erau o echipă de bătut” # Gazeta Sporturilor
David Miculescu, fotbalistul celor de la FCSB, a reacționat imediat după înfrângerea cu Basel, scor 3-1, în etapa #4 din faza principală Europa League.Acesta a vorbit despre cum s-a trăit înfrângerea cu Basel, a treia la rând în faza principală din Europa League. Roș-albaștrii au doar 3 puncte după 4 meciuri. Atacantul roș-albaștrilor a transmis că elvețienii erau „o echipă de bătut”. ...
22:10
După Basel - FCSB, Gigi Becali și-a vărsat nervii pe 5 jucători: „Aerian! N-am văzut niciodată așa ceva” # Gazeta Sporturilor
FC Basel - FCSB 3-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a intrat în direct la TV imediat după eșecul din grupa principală de Europa League. Acesta a criticat cinci jucători pentru evoluția din această seară.În afară de Ștefan Târnovanu, patronul celor de la FCSB s-a luat și de Adrian Șut, cel pe care l-a schimbat la pauză cu Edjouma. Nici francezul nu l-a convins pe Becali.Despre el, finanțatorul a spus faptul că nu mai este cu gândul la fotbal. ...
21:50
10 concluzii imediat după Basel - FCSB 3-1 în runda a 4-a din Europa League.1. Un meci până în minutul 12. Păcat, FCSB părea în stare de un rezultat pozitiv la Basel.2. Altă partidă după '13. Târnovanu a amputat șansele FCSB - nu avea nicio noimă ieșirea lui. Dar mai gravă decât eroarea tehnică e reacția lui Ștefan. A contestat vehement, zeci de secunde, o hotărâre inteligibilă. ...
Acum 4 ore
21:40
Haos în Conference League: Bătaie generală între suporteri, fotbaliștii au privit uimiți # Gazeta Sporturilor
Prima repriză a meciului dintre Noah, fosta adversară a Universității Craiova, și Sigma Olomouc, la Erevan, din etapa 3 a grupei unice din Conference League, a fost marcată de incidente majore. În tribune a avut loc un conflict amplu între suporterii gazdă și cei oaspeți.În momentul în care echipa cehă conducea cu 2-1, a izbucnit o bătaie, iar suporterii s-au confruntat peste gard. Aceștia au încercat chiar să dărâme gardul în timp ce își împărțeau lovituri. ...
21:40
Hora de la Basel » Românii au dat tonul în Elveția timp de un sfert de oră: cum s-a trăit în stadion golul de colecție al lui Olaru # Gazeta Sporturilor
BASEL - FCSB. Superreușita lui Darius Olaru, prin care roș-albaștrii au restabilit egalitatatea la basel, a declanșat „nebunia” în sectorul ocupat de fanii români. Golul de colecție al lui „Mexic” a fost celebrat zgomotos și de către compatrioții împrăștiați prin toate colțurile stadionului. De nicăieri, în inferioritate numerică, FCSB a reaprins, măcar pentru câteva minute, speranțele celor peste o mie de suporteri români prezenți pe St. Jakob Park. ...
21:30
Basel - FCSB. Darius Olaru, căpitanul campioanei României, a marcat pentru 1-1 în debutul reprizei secunde.Mijlocașul ofensiv a egalat cu un gol superb în Elveția. Olaru a trecut de Barisic, dând mingea peste fundașul lui Basel, acesta căzând după ce a fost driblat. Apoi, jucătorul de la FCSB a trimis mingea, aflată în aer, la colțul lung.GALERIE FOTO. Golul superb marcat de Olaru în Basel - FCSB+1 FOTOBalonul s-a dus peste Hitz, care a plonjat în van. ...
21:30
21:30
Atac brutal al unui pugilist britanic asupra unui taximetrist turc » Sportivul riscă o pedeapsă uriașă # Gazeta Sporturilor
Boxerul britanic Ross Kitchen ar putea fi condamnat la 33 de ani în închisoare, după un incident care a avut loc la finalul lunii aprilie în Istanbul. Acesta a agresat fizic un taximetrist și l-a lăsat pe stradă, într-o stare deplorabilă.În ultimele zile, presa din întreaga lume a scris despre cazul șocant al unui boxer britanic, Ross Kitchen, care a atacat un taximetrist în Eyupsultan, un district din Istanbul, în 25 aprilie 2025. ...
21:00
Paris Saint-Germain analizează posibilitatea de a-l transfera pe Eric Garcia (24 de ani), fundașul central de la Barcelona. Antrenorul Luis Enrique (55 de ani) și-ar dori să colaboreze din nou cu internaționalul spaniol, potrivit sportal.bg.Garcia are evoluții foarte bune sub comanda lui Hansi Flick (60 de ani) în acest sezon. Valul de accidentări din lotul parizian a grăbit căutarea unui jucător polivalent pentru zona apărării. ...
21:00
A intervenit la pauză și i-a distrus pe jucătorii de la FCSB: „Două verigi slabe. Nu ai voie să faci așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Basel - FCSB. Invitat la GSP Live Special, antrenorul Gabriel Manu i-a criticat pe Ștefan Târnovanu și Syiabonga Ngezana, jucătorii campioanei României, pentru greșelile din prima repriză a meciului din Elveția, din grupa de Europa League.În minutul 12, Târnovanu a ieșit mult din poartă și a făcut un henț în afara careului, blocând un șut al lui Borschinski. Portarul de la FCSB a fost eliminat, iar Basel a primit lovitură liberă.Shaqiri a executat. ...
20:50
Ce au scris elvețienii după succesiunea de hențuri din Basel - FCSB: „A început cu o dramă” # Gazeta Sporturilor
Presa din Elveția reacționat imediat după secvența șocantă de faze care a dus la eliminarea lui Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, în minutul 12 al partidei cu Basel și hențul lui Siyabonga Ngezana din care a rezultat golul marcat din penalty de Shaqiri.FCSB a comis două hențuri consecutive: la prima fază Ștefan Târnovanu a fost eliminat, iar în urma loviturii libere rezultate Ngezana a comis un nou henț în careu. ...
20:30
Alertă pe străzile din Birmingham înainte de Aston Villa - Maccabi Tel Aviv » Școli închise mai devreme, 700 de polițiști pe străzi # Gazeta Sporturilor
Aston Villa primește joi, 6 noiembrie, vizita israelienilor de la Maccabi Tel-Aviv, în etapa a patra a grupei unice din Europa League. Meciul, marcat de controverse, la fel ca alte meciuri ce implică cluburi sau selecționate israeliene, se pregătește să fie întâmpinat cu proteste și măsuri stricte de securitate. ...
20:30
Novak Djokovic s-a calificat în a 199-a semifinală ATP a carierei! Victorie în 2 seturi în capitala Greciei # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) s-a calificat în semifinala turneului ATP 250 de la Atena, după o victorie în 2 seturi, 7-6 (1), 6-4, în fața lui Nuno Borges (28 de ani, 47 ATP). Pentru tenismenul sârb urmează a 199-a semifinală a carierei.Joi, 6 noiembrie, în Telekom Center din Atena, Novak Djokovic a intrat din nou pe teren, la 2 zile după victoria din „optimi” cu Alejandro Tabilo (28 de ani, 89 ATP), scor 7-6 (3), 6-1. ...
20:20
ȘOC în Basel - FCSB » Târnovanu, eliminat după un gest de neînțeles: ce a urmat este de necrezut # Gazeta Sporturilor
Basel - FCSB. Black-out total al jucătorilor campioanei României, în startul meciului. Mai întâi, Ștefan Târnvoanu a fost eliminat pentru un henț comis în afara careului. La lovitura liberă care a urmat, Ngezana, aflat în zid, a comis un henț cum rar se vede.Totul a plecat din minutul 12. FCSB a încercat un atac, dar a pierdut mingea la 40 de metri de poarta adversă. Elvețienii au recuperat și au plecat pe un contraatac rapid. ...
20:10
Copleșitor ce s-a întâmplat la Basel, la momentul de reculegere dedicat lui Emeric Ienei » Scenele care ar trebui să fie regulă și în România # Gazeta Sporturilor
FC BASEL - FCSB. Tăcere, recunoștință și privirile ridicate spre tabelă. Startul din FC Basel - FCSB a fost prefațat de un moment de reculegere dedicat memoriei lui Emeric Ienei, legenda care a încetat din viață miercuri, la 88 de ani. 20.000 de oameni au respectat cu sfințenie minutul comemorativ, arena ținându-și respirația preț de câteva zeci de secunde. Forul continental a aprobat solicitarea efectuată ieri de FCSB, astfel că partida a început cu un moment solemn. ...
20:00
Universitatea Craiova se pregătește pentru meciul din deplasare cu Rapid Viena, în etapa 3 din grupa principală de Conference League. Duelul începe la ora 22:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Cu mai bine de două ore înaintea partidei, Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, a oferit ultimele vești.Acesta a vorbit despre situația atacantului Monday Etim (26 de ani), care n-a făcut deplasarea în Austria. ...
Acum 6 ore
19:40
Aryna Sabalenka, pentru a 4-a oară la rând în semifinalele Turneului Campioanelor # Gazeta Sporturilor
În ultimul meci al grupei Stefanie Graf, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a învins-o cu 7-6 (5), 6-2 pe Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA) și s-a calificat de pe prima poziție în semifinalele Turneului Campioanelor.Înaintea confruntării dintre Aryna Sabalenka și Coco Gauff, în jurul grupei Stefanie Graf plana un nor de incertitudine, existând mai multe scenarii cu privire la jucătoarele calificate în semifinalele WTA Finals. ...
19:30
Confuzie totală la UEFA » Cum l-a prezentat pe Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB # Gazeta Sporturilor
FCSB a făcut cerere ca înaintea meciului cu Basel, din Europa League, să aibă loc un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, fostul antrenor al Stelei, decedat miercuri, la 88 de ani.UEFA a acceptat solicitarea făcută de campioana României. ...
19:30
Lotul României pentru Trofeul Carpați și Campionatul Mondial de handbal feminin » Surprize mari din partea lui Ovidiu Mihăilă # Gazeta Sporturilor
Selecționerul Ovidiu Mihăilă a anunțat lotul de 18 jucătoare pentru Trofeul Carpați la handbal feminin. Mai mult ca sigur, ele vor reprezenta România și la Campionatul Mondial.Între 20 și 23 noiembrie, la Bistrița, are loc Trofeul Carpați. La competiție participă România, Austria, Portugalia și Cehia. Imediat după turneul amical, naționala lui Ovidiu Mihăilă pornește spre Rotterdam, locul unde va disputa meciurile grupei A de la Campionatul Mondial. ...
19:20
Înainte de Rapid Viena - Craiova, Sorin Cârțu a vorbit despre problema fotbalistului: „A avut o perioadă de traumă” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a oferit ultimele vești înaintea meciului cu Rapid Viena, din etapa 3 a grupei principale de Conference League. Meciul are loc în această seară, de la 22:00, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
19:10
Mormântul lui Bruce McLaren, fondatorul echipei de Formula 1, și al soției sale a fost vandalizat: „Nu avem cuvinte” # Gazeta Sporturilor
Mormintele lui Bruce McLaren, fostul campion mondial la Formula 1 și fondatorul echipei McLaren, și ale altor membri ai familiei sale au fost vandalizate la finalul lunii octombrie.Bruce McLaren este un nume emblematic din Formula 1, acesta concurând în perioada 1958-1970. Campion mondial în 1960, pilotul din Noua Zeelandă a fondat echipa McLaren în 1963, însă a decedat 7 ani mai târziu, după un accident. ...
19:00
Ilie Dumitrescu a remarcat principalul avantaj al celor de la FCSB împotriva lui Basel # Gazeta Sporturilor
Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual analist TV, a analizat echipa de start a celor de la FCSB împotriva celor de la Basel, meci în etapa #4 din Europa League. FC Basel - FCSB e programat azi, de la 19:45, pe „St. Jakob-Park”. Reporterii speciali Remus Dinu și Cezar Titor se află în Elveția și transmit pentru cititorii Gazetei cele mai relevante informații înaintea partidei din Europa League. ...
18:50
A văzut echipa de start și a reacționat » Cei doi jucători de la FCSB care nu pot lipsi: „El e printre cei mai buni din România” # Gazeta Sporturilor
Marius Baciu, fostul fundaș de la Steaua, a analizat echipa de start a celor de la FCSB la meciul cu Basel, din etapa a patra a grupei unice de Europa League.Fostul campion al României consideră că Olaru și Tănase, ambii titulari, nu pot lipsi din primul 11. L-a lăudat pe Florin, declarând că e printre cei mai buni jucători din Superliga în acest moment.Tănase, mijlocaș ofensiv, a fost trimis alături de Adrian Șut, la închidere. ...
18:40
Erik Ten Hag, antrenor liber de contract, e dorit de Ajax, care la-a demis pe John Heitinga.Ten Hag e liber de pe 1 septembrie. El a început sezonul pe banca lui Bayer Leverkusen, dar a fost dat afară după două etape de Bundesliga.Olandezul a fost abordat zilele trecute de Wolves, clubul din Premier League rămas fără antrenor. Acum, a fost contactat și de Ajax, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano. ...
18:40
Clubul de tradiție din Liga 2, la un PAS să evite falimentul! Vești despre finanțare # Gazeta Sporturilor
Ceahlăul Piatra Neamț s-a confruntat cu mari probleme financiare în acest sezon. Anton Măzărianu, principalul finanțator, și-a retras sprijinul, iar echipa a intrat în insolvență. Cum autoritățile publice n-au intervenit, echipa risca să intre în faliment.Acest lucru nu se va întâmpla, potrivit aceluiași Măzărianu, care a oferit și o veste bună pentru clubul din Liga 2. ...
18:30
Jessica Pegula, victorie clară în fața lui Jasmine Paolini, la Turneul Campioanelor » Calcule complicate în grupa Stefanie Graf # Gazeta Sporturilor
Jessica Pegula (31 de ani, 5 WTA) s-a impus cu 6-2, 6-3 în fața lui Jasmine Paolini (29 de ani, 8 WTA) într-un meci din ultima zi a fazei grupelor de la Turneul Campioanelor. Americanca a ajuns la un bilanț de 2-1 și va afla dacă s-a calificat în semifinale după duelul dintre Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA), care se desfășoară în aceste momente.A 6-a zi a Turneului Campioanelor a început cu meciul dintre Jessica Pegula și Jasmine Paolini. ...
18:30
Ocupanta locului 99 în clasamentul WTA, Gabriela Ruse, și-a sărbătorit în Maldive împlinirea vârstei de 28 de ani, pe data de 6 noiembrie. Sportiva română a postat mai multe imagini pe contul personal de Instagram, iar prietena cea mai bună din circuit, Marta Kostyuk (23 de ani, #26 WTA), i-a comentat: „Sexy!”, la care Gabriela i-a răspuns: „La fel ca tine”. ...
18:10
Zohran Mamdani, primarul orașului New York, a dezvăluit ce echipă din Premier League susține: „Urmăream închiderea ferestrei de transferuri” # Gazeta Sporturilor
Democratul socialist Zohran Mamdani (34 de ani), primarul ales al orașului New York, a dezvăluit ce echipă de fotbal susține în Premier League. Zohran Mamdani este omul momentului în Statele Unite ale Americii. Născut în Kampala, Uganda, i-a convins pe oameni cu o serie de promisiuni bombastice, mesaj centrat pe reducerea costului de trai și accesul newyorkezilor la servicii publice gratuite. ...
18:00
Inter, peste PSG, Real Madrid și Barcelona » Topul care îi dă speranțe lui Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Inter a câștigat cu Kairat Almaty, scor 2-1, în etapa a patra a grupei unice de Champions League. Echipa lui Cristi Chivu și-a crescut șansele de a ajunge direct în optimile competiției.Pentru a se califica în optimi, Inter trebuie să termine în top 8. Pentru formația lui Chivu urmează meciuri infernale, cu Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Dortmund.În ciuda programului, Inter e văzută cu șanse de 76% să termine în primele 8, potrivit Football Meets Data. ...
18:00
Cristiano Ronaldo a dezvăluit abia acum! Motivul neștiut pentru care a absentat de la înmormântarea lui Diogo Jota: „Niciodată” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu acordat lui Piers Morgan, Cristiano Ronaldo (40 de ani) și-a justificat absența de la ceremoniile funerare ale fostului său coleg din echipa Portugaliei și ale fratelui, Andre Silva. El a mărturisit că nu a mai intrat într-un cimitir după moartea tatălui său, în septembrie 2005. ...
18:00
Casa unui antrenor din NBA a fost distrusă de un incendiu! Imagini devastatoare din Miami # Gazeta Sporturilor
Casa lui Erik Spoelstra (55 de ani), antrenorul lui Miami Heat, a fost distrusă de un incendiu uriaș care a izbucnit pe proprietatea dublului campion NBA. Tehnicianul trupei din Florida nu era acasă, iar flăcările nu au provocat victime.Miercuri seara, Miami Heat a fost învinsă de Denver Nuggets cu 122-112, după o evoluție excelentă a vedetei Nikola Jokic: 33 de puncte, 16 pase decisive, 15 recuperări. ...
17:50
Multipla câștigătoare a Ligii Campionilor și-a demis antrenorul la doar o zi după o nouă umilință! # Gazeta Sporturilor
John Heitinga (41 de ani) a fost demis din funcția de antrenor al lui Ajax, triplă câștigătoare a Ligii Campionilor, a doua zi după eșecul usturător de pe teren propriu cu Galatasaray, scor 0-3, în etapa a patra a grupei unice.Fost jucător la Ajax, Heitinga a preluat banca tehnică a echipei în această vară, înlocuindu-l pe italianul Francesco Farioli. ...
17:50
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapelor #18 și #19 din Superliga. Derby-ul FCSB - Dinamo din etapa 19 va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Partida nu a fost programată duminică din cauza alegerilor pentru Primăria București.Etapa 18 din Superliga va debuta vineri, 28 noiembrie, cu meciul Rapid - Csikszereda (20:30). Este singurul meci al zilei. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.