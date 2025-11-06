Sorin Paraschiv, intervenție rară! A intrat în direct la GSP Live Special, imediat după Basel - FCSB: „Se întâmplă niște lucruri imprevizibile”

22:10

FC Basel - FCSB 3-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a intrat în direct la TV imediat după eșecul din grupa principală de Europa League. Acesta a criticat cinci jucători pentru evoluția din această seară.În afară de Ștefan Târnovanu, patronul celor de la FCSB s-a luat și de Adrian Șut, cel pe care l-a schimbat la pauză cu Edjouma. Nici francezul nu l-a convins pe Becali.Despre el, finanțatorul a spus faptul că nu mai este cu gândul la fotbal. ...