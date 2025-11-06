Mirel Rădoi a explicat de ce a fost eliminat și i-a transmis un mesaj categoric pentru Baiaram: „Când voi considera”
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a reacționat după ce a fost eliminat în minutul 19 al deplasării din Conference League cu Rapid Viena, încheiată cu victoria oltenilor, scor 1-0, unicul gol fiind marcat de Oleksandr Romanchuk în minutul 37.
Declarație războinică după prima victorie obținută de Universitatea Craiova în Conference League: „Cât timp e Mirel Rădoi antrenor..."
Adrian Rus (29 de ani), integralist în centrul apărării Universității Craiova în succesul din deplasare cu Rapid Viena, scor 1-0, în etapa a treia a grupei unice din Conference League, a comentat eliminarea lui Mirel Rădoi (44 de ani), survenită în prima repriză a meciului din Austria.Tehnicianul oltenilor a primit două cartonașe galbene până în minutul 19, al doilea fiind venit după un conflict cu un jucător advers.
Mirel Rădoi a explicat de ce a fost eliminat și i-a transmis un mesaj categoric pentru Baiaram: „Când voi considera"
Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1. Sorin Cârțu, președintele onorific al echipei oltene, a analizat victoria din Conference League la emisiunea GSP Live Special.Fostul mare atacant s-a declarat mulțumit de jocul prestat de Craiova și consideră că echipa lui Mirel Rădoi putea câștiga la o diferență mai mare de scor.De asemenea, Cârțu a comentat gestul antrenorului Craiovei, care a fost eliminat în prima repriză.
Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1. Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a intrat în direct la TV după succesul din grupa principală de Conference League, primul din istorie. Acesta și-a lăudat jucătorii și visează din nou frumos.După un start de sezon foarte bun, Craiova a avut o serie de rezultate negative. În acest moment pare că și-a revenit, iar despre acest aspect a discutat și Rotaru.
Nu s-a văzut la TV » Ce s-a întâmplat pe gazon, imediat după victoria uriașă a Craiovei de la Viena
Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1. A fost bucurie mare în tabăra oltenilor, după prima victorie din istoria clubului în Conference League.La prima participare din istorie în Conference League, oltenii au avut nevoie de 3 meciuri pentru a obține prima victorie. Craiova a câștigat la Viena prin golul lui Romanchuk, care a punctat în prima repriză cu o lovitură de cap din careu, după centrarea lui Mora.
Căpitanul Nicușor Bancu a dat declarația serii, după victoria Craiovei de la Viena: „Să se aprindă!"
Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1. Oltenii au obținut o victorie uriașă în grupa principală de Conference League, prima din istorie. La final, Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul echipei, a oferit prima reacție.Acesta consideră faptul că oltenii au avut un meci extrem de greu. Chiar și așa, oltenii puteau să facă 2-0 și să închidă meciul, însă s-au jucat cu ocaziile.
David Popovici (21 de ani) a participat la Gala Burselor DAR, oferite de Fundația Hope and Homes for Children România, și le-a oferit celor 26 de tineri prezenți la evenimentul de la Banca Națională a României medalii de aur cucerite de el în cadrul Campionatelor Naționale.„Visuri" a fost probabil cel mai rostit cuvânt în cadrul Galei Burselor DAR, susținute de Hope and Homes for Children, și desfășurate în incinta Băncii Naționale.
Românul de la Basel este pregătit de convocarea la echipa națională a României: „Nu închid niciodată ușa"
Flavius Daniliuc (24 de ani), jucător născut la Viena, din părinți români, integralist în centrul apărării lui Basel în victoria cu FCSB, scor 3-1, a declarat că nu este exclus să aleagă să joace pentru echipa națională a României, deși a adunat până acum 3 apariții pentru prima reprezentativă a Austriei.Crescut la academia lui Bayern Munchen, Daniliuc a mai evoluat pentru Nice, Salernitana, Salzburg și Verona, înainte de a ajunge la FC Basel.
Bîrligea, explicații pentru faza care a schimbat Basel - FCSB: „Am avut o presimțire"
Basel - FCSB 3-1. Daniel Bîrligea, atacantul roș-albaștrilor, a analizat eșecul din Elveția, din etapa a patra a grupei unice de Europa League.Bîrligea a explicat ce s-a întâmplat la faza în care Basel a primit penalty. Shaqiri a executat lovitura liberă de la marginea careului, primită după hențul lui Târnovanu, iar Ngezana a respins cu mâna, fiind în zid. Fundașul central a fost surprins de balon în timp ce îl trăgea pe Bîrligea, aflat și el în zid.
Basarab Panduru s-a luat de doi jucători, după Basel - FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva"
FC Basel - FCSB 3-1. Fostul internațional Basarab Panduru a analizat partida din Elveția. Acesta nu și-a putut explica ce s-a întâmplat la faza care a dus la primul gol marcat de elvețieni.După eliminarea lui Târnovanu, cel care a comis o greșeală incredibilă care i-a adus cartonașul roșu în minutul 12, elvețienii au executat o lovitură liberă, iar Ngezana a respins cu mâna.În acel moment, stoperul îl ținea de tricou pe Bîrligea, în zid.
Fotografiile sezonului la Viena! Mirel Rădoi, cu walkie-talkie în tribune, după eliminare » Imagini fabuloase de la pauză
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a fost trimis în tribune în partida cu Rapid Viena, din etapa #3 Conference League, după ce a încasat două galbene. Tehnicianul a fost surprins de fotoreporterul GSP pe Allianz Stadium vorbind cu fanii la pauza partidei.
FC Basel - FCSB 3-1. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei, a oferit prima reacție după insuccesul din Elveția, în etapa 4 din grupa principală de Europa League.Acesta și-a lăudat jucătorii pentru evoluție, în ciuda rezultatului. Nu i-a reproșat nimic lui Ștefan Târnovanu pentru gafa din minutul 12, atunci când a comis un henț și a fost eliminat de „centralul" Xhaja.
Sorin Paraschiv, intervenție rară! A intrat în direct la GSP Live Special, imediat după Basel - FCSB: „Se întâmplă niște lucruri imprevizibile"
Sorin Paraschiv (44 de ani), fost jucător la Steaua și FCSB în perioada 2000-2007, a avut o intervenție în direct la emisiunea „GSP Live Special", în care a comentat prestația campioanei en-titre din Superliga în eșecul cu Basel din Europa League, scor 1-3.Fostul internațional român i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu pentru eliminarea din minutul 12 și l-a lăudat pe Darius Olaru pentru golul de generic reușit în Elveția.
Incredibil ce s-a întâmplat la Viena, după golul Craiovei » Gestul strict interzis în România
Rapid Viena - Universitatea Craiova. Oltenii au deschis scorul în minutul 37, iar Oleksandr Romanchuk, marcatorul, s-a bucurat în fața galeriei adverse.Imediat, alături de fundașul central ucrainean au venit și ceilalți coechipieri. Aceștia s-au bucurat împreună, iar suporterii austrieci nu i-au iertat pentru că au celebrat în fața lor.
Un jucător din NFL s-ar fi sinucis după ce a fost urmărit de polițiștii din Texas
Marshawn Kneeland, jucător în NFL la Dallas Cowboys, a decedat în această noapte, după ce a fost urmărit de poliție. În urma investigațiilor, se bănuiește că sportivul de 24 de ani s-ar fi sinucis.Originar din Grand Rapids, Michigan, Marshawn Kneeland a fost selectat în NFL, liga de fotbal american, în 2024, de Dallas Cowboys. În sezonul de debut, el a jucat în 11 meciuri.
Maria și Florin Lehaci, canotorii campioni mondiali, împărtășesc dorința de a-i ajuta pe copii, dar și interesul pentru sportul-rege, fotbalul
Maria și Florin Lehaci, campioni mondiali la Shanghai anul acesta în proba de 8 plus 1 rame mixt, au participat la Gala Burselor DAR, oferite de oferite de Fundația Hope and Homes for Children Romania. Ei au vorbit despre ce i-a determinat să se implice în astfel de acțiuni, dar și despre interesul pentru fotbal, Florin fiind mare fan Real Madrid.
Mirel Rădoi (44 de ani) a fost eliminat în minutul 19 al meciului disputat de Universitatea Craiova în deplasare cu Rapid Viena, în etapa a treia a grupei unice din Conference League.Extrem de iritat de deciziile „centralului" Martin Matosa, tehnicianul oltenilor a văzut un cartonaș galben pentru proteste încă din primele minute ale meciului.
Mihai Rotaru, așa cum nu a mai fost văzut vreodată: ce făcea pe stadion la Rapid Viena - Craiova
Rapid Viena - Universitatea Craiova. Mihai Rotaru, acționarul majoritar al echipei oltene, a făcut deplasarea în Austria și a urmărit meciul din tribune.Reporterul GSP deplasat la Viena l-a surprins pe Mihai Rotaru în startul meciului în timp ce fotografia scenografia adversarilor.
Ce a scris presa din Elveția după Basel - FCSB: „S-au împușcat singuri în picior. Nu au reușit să aprindă artificii ofensive"
Presa din Elveția a reacționat după ce Basel a reușit să învingă cu 3-1 FCSB, în etapa #4 din Europa League. Elvețienii de la Blick au punctat faptul că Basel nu a excelat, dar cu toate acestea campioana României s-a autosabotat prin succesiunea de faze din primele 15 minute. Atunci Târnovanu a fost eliminat în urma unui henț, iar la faza imediată următoare Siyabonga Ngezana a comis și el tot un henț care a rezultat într-un penalty transformat de Xherdan Shaqiri.
MM Stoica și-a găsit cu greu cuvintele: „Demult nu ni s-a mai întâmplat așa ceva! Ei trei au avut un joc de excepție” # Gazeta Sporturilor
FC Basel - FCSB 3-1. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei României, a oferit prima reacție după eșecul din Elveția. Acesta a vorbit de ghinion și a lăudat trei jucători. Este vorba despre căpitanul Darius Olaru și fundașii Daniel Graovac și Alexandru Pantea.N-a vrut să nominalizeze niciun jucător în momentul în care a fost întrebat de cei care au greșit. ...
Darius Olaru a dezvăluit ce s-a vorbit în vestiar, după eșecul FCSB-ului cu Basel # Gazeta Sporturilor
Basel - FCSB 3-1. Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, a analizat eșecul din etapa a patra a grupei unice de Europa League.Mijlocașul ofensiv a înscris golul celor de la FCSB cu un șut superb, din afara careului. El s-a bucurat precum Luca Toni, fostul mare atacant italian, și a explicat cum a ajuns la această celebrare.De asemenea, Olaru a spus ce au discutat jucătorii de la FCSB în vestiar, după eșecul din Elveția. ...
S-au prăbușit pe gazon după Basel - FCSB » Ce s-a întâmplat la final: Shaqiri a fost asaltat, ce a făcut românul Daniliuc # Gazeta Sporturilor
FCSB, în inferioritate numerică încă din debutul meciului, după eliminarea lui Ștefan Târnovanu, a pierdut în deplasarea cu Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei unice din Europa League.Xherdan Shaqiri, cu o „dublă”, și Ibrahim Salah cu o reușită, a cărui assist a fost semnat de același Shaqiri, au adus victoria elvețienilor în meciul cu campioana en-titre din Superliga, pentru care a înscris Darius Olaru în minutul 57. ...
Simona Halep și Horia Tecău, înapoi pe teren! Cei doi tenismeni legendari se antrenează pentru Wimbledon 2026 # Gazeta Sporturilor
Horia Tecău (40 de ani) și Simona Halep (34 de ani), două dintre cele mai mari personalități din istoria tenisului românesc, au jucat tenis împreună și au postat o fotografie pe un teren interior cu zgură.Retrași din activitate, Horia Tecău și Simona Halep se bucură de viața în afara circuitului, însă tenisul rămâne o pasiune uriașă pentru amândoi. Drept dovadă, aceștia sunt văzuți adesea la evenimente legate de acest sport sau în jurul unor terenuri de tenis. ...
David Miculescu a reacționat după înfrângerea de la Basel: „Eu zic că erau o echipă de bătut” # Gazeta Sporturilor
David Miculescu, fotbalistul celor de la FCSB, a reacționat imediat după înfrângerea cu Basel, scor 3-1, în etapa #4 din faza principală Europa League.Acesta a vorbit despre cum s-a trăit înfrângerea cu Basel, a treia la rând în faza principală din Europa League. Roș-albaștrii au doar 3 puncte după 4 meciuri. Atacantul roș-albaștrilor a transmis că elvețienii erau „o echipă de bătut”. ...
După Basel - FCSB, Gigi Becali și-a vărsat nervii pe 5 jucători: „Aerian! N-am văzut niciodată așa ceva” # Gazeta Sporturilor
FC Basel - FCSB 3-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a intrat în direct la TV imediat după eșecul din grupa principală de Europa League. Acesta a criticat cinci jucători pentru evoluția din această seară.În afară de Ștefan Târnovanu, patronul celor de la FCSB s-a luat și de Adrian Șut, cel pe care l-a schimbat la pauză cu Edjouma. Nici francezul nu l-a convins pe Becali.Despre el, finanțatorul a spus faptul că nu mai este cu gândul la fotbal. ...
10 concluzii imediat după Basel - FCSB 3-1 în runda a 4-a din Europa League.1. Un meci până în minutul 12. Păcat, FCSB părea în stare de un rezultat pozitiv la Basel.2. Altă partidă după '13. Târnovanu a amputat șansele FCSB - nu avea nicio noimă ieșirea lui. Dar mai gravă decât eroarea tehnică e reacția lui Ștefan. A contestat vehement, zeci de secunde, o hotărâre inteligibilă. ...
Haos în Conference League: Bătaie generală între suporteri, fotbaliștii au privit uimiți # Gazeta Sporturilor
Prima repriză a meciului dintre Noah, fosta adversară a Universității Craiova, și Sigma Olomouc, la Erevan, din etapa 3 a grupei unice din Conference League, a fost marcată de incidente majore. În tribune a avut loc un conflict amplu între suporterii gazdă și cei oaspeți.În momentul în care echipa cehă conducea cu 2-1, a izbucnit o bătaie, iar suporterii s-au confruntat peste gard. Aceștia au încercat chiar să dărâme gardul în timp ce își împărțeau lovituri. ...
Hora de la Basel » Românii au dat tonul în Elveția timp de un sfert de oră: cum s-a trăit în stadion golul de colecție al lui Olaru # Gazeta Sporturilor
BASEL - FCSB. Superreușita lui Darius Olaru, prin care roș-albaștrii au restabilit egalitatatea la basel, a declanșat „nebunia” în sectorul ocupat de fanii români. Golul de colecție al lui „Mexic” a fost celebrat zgomotos și de către compatrioții împrăștiați prin toate colțurile stadionului. De nicăieri, în inferioritate numerică, FCSB a reaprins, măcar pentru câteva minute, speranțele celor peste o mie de suporteri români prezenți pe St. Jakob Park. ...
Basel - FCSB. Darius Olaru, căpitanul campioanei României, a marcat pentru 1-1 în debutul reprizei secunde.Mijlocașul ofensiv a egalat cu un gol superb în Elveția. Olaru a trecut de Barisic, dând mingea peste fundașul lui Basel, acesta căzând după ce a fost driblat. Apoi, jucătorul de la FCSB a trimis mingea, aflată în aer, la colțul lung.GALERIE FOTO. Golul superb marcat de Olaru în Basel - FCSB+1 FOTOBalonul s-a dus peste Hitz, care a plonjat în van. ...
Atac brutal al unui pugilist britanic asupra unui taximetrist turc » Sportivul riscă o pedeapsă uriașă # Gazeta Sporturilor
Boxerul britanic Ross Kitchen ar putea fi condamnat la 33 de ani în închisoare, după un incident care a avut loc la finalul lunii aprilie în Istanbul. Acesta a agresat fizic un taximetrist și l-a lăsat pe stradă, într-o stare deplorabilă.În ultimele zile, presa din întreaga lume a scris despre cazul șocant al unui boxer britanic, Ross Kitchen, care a atacat un taximetrist în Eyupsultan, un district din Istanbul, în 25 aprilie 2025. ...
Paris Saint-Germain analizează posibilitatea de a-l transfera pe Eric Garcia (24 de ani), fundașul central de la Barcelona. Antrenorul Luis Enrique (55 de ani) și-ar dori să colaboreze din nou cu internaționalul spaniol, potrivit sportal.bg.Garcia are evoluții foarte bune sub comanda lui Hansi Flick (60 de ani) în acest sezon. Valul de accidentări din lotul parizian a grăbit căutarea unui jucător polivalent pentru zona apărării. ...
A intervenit la pauză și i-a distrus pe jucătorii de la FCSB: „Două verigi slabe. Nu ai voie să faci așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Basel - FCSB. Invitat la GSP Live Special, antrenorul Gabriel Manu i-a criticat pe Ștefan Târnovanu și Syiabonga Ngezana, jucătorii campioanei României, pentru greșelile din prima repriză a meciului din Elveția, din grupa de Europa League.În minutul 12, Târnovanu a ieșit mult din poartă și a făcut un henț în afara careului, blocând un șut al lui Borschinski. Portarul de la FCSB a fost eliminat, iar Basel a primit lovitură liberă.Shaqiri a executat. ...
Ce au scris elvețienii după succesiunea de hențuri din Basel - FCSB: „A început cu o dramă” # Gazeta Sporturilor
Presa din Elveția reacționat imediat după secvența șocantă de faze care a dus la eliminarea lui Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, în minutul 12 al partidei cu Basel și hențul lui Siyabonga Ngezana din care a rezultat golul marcat din penalty de Shaqiri.FCSB a comis două hențuri consecutive: la prima fază Ștefan Târnovanu a fost eliminat, iar în urma loviturii libere rezultate Ngezana a comis un nou henț în careu. ...
Alertă pe străzile din Birmingham înainte de Aston Villa - Maccabi Tel Aviv » Școli închise mai devreme, 700 de polițiști pe străzi # Gazeta Sporturilor
Aston Villa primește joi, 6 noiembrie, vizita israelienilor de la Maccabi Tel-Aviv, în etapa a patra a grupei unice din Europa League. Meciul, marcat de controverse, la fel ca alte meciuri ce implică cluburi sau selecționate israeliene, se pregătește să fie întâmpinat cu proteste și măsuri stricte de securitate. ...
Novak Djokovic s-a calificat în a 199-a semifinală ATP a carierei! Victorie în 2 seturi în capitala Greciei # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) s-a calificat în semifinala turneului ATP 250 de la Atena, după o victorie în 2 seturi, 7-6 (1), 6-4, în fața lui Nuno Borges (28 de ani, 47 ATP). Pentru tenismenul sârb urmează a 199-a semifinală a carierei.Joi, 6 noiembrie, în Telekom Center din Atena, Novak Djokovic a intrat din nou pe teren, la 2 zile după victoria din „optimi” cu Alejandro Tabilo (28 de ani, 89 ATP), scor 7-6 (3), 6-1. ...
ȘOC în Basel - FCSB » Târnovanu, eliminat după un gest de neînțeles: ce a urmat este de necrezut # Gazeta Sporturilor
Basel - FCSB. Black-out total al jucătorilor campioanei României, în startul meciului. Mai întâi, Ștefan Târnvoanu a fost eliminat pentru un henț comis în afara careului. La lovitura liberă care a urmat, Ngezana, aflat în zid, a comis un henț cum rar se vede.Totul a plecat din minutul 12. FCSB a încercat un atac, dar a pierdut mingea la 40 de metri de poarta adversă. Elvețienii au recuperat și au plecat pe un contraatac rapid. ...
Copleșitor ce s-a întâmplat la Basel, la momentul de reculegere dedicat lui Emeric Ienei » Scenele care ar trebui să fie regulă și în România # Gazeta Sporturilor
FC BASEL - FCSB. Tăcere, recunoștință și privirile ridicate spre tabelă. Startul din FC Basel - FCSB a fost prefațat de un moment de reculegere dedicat memoriei lui Emeric Ienei, legenda care a încetat din viață miercuri, la 88 de ani. 20.000 de oameni au respectat cu sfințenie minutul comemorativ, arena ținându-și respirația preț de câteva zeci de secunde. Forul continental a aprobat solicitarea efectuată ieri de FCSB, astfel că partida a început cu un moment solemn. ...
Universitatea Craiova se pregătește pentru meciul din deplasare cu Rapid Viena, în etapa 3 din grupa principală de Conference League. Duelul începe la ora 22:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Cu mai bine de două ore înaintea partidei, Mirel Rădoi (44 de ani), tehnicianul oltenilor, a oferit ultimele vești.Acesta a vorbit despre situația atacantului Monday Etim (26 de ani), care n-a făcut deplasarea în Austria. ...
Aryna Sabalenka, pentru a 4-a oară la rând în semifinalele Turneului Campioanelor # Gazeta Sporturilor
În ultimul meci al grupei Stefanie Graf, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a învins-o cu 7-6 (5), 6-2 pe Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA) și s-a calificat de pe prima poziție în semifinalele Turneului Campioanelor.Înaintea confruntării dintre Aryna Sabalenka și Coco Gauff, în jurul grupei Stefanie Graf plana un nor de incertitudine, existând mai multe scenarii cu privire la jucătoarele calificate în semifinalele WTA Finals. ...
Confuzie totală la UEFA » Cum l-a prezentat pe Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB # Gazeta Sporturilor
FCSB a făcut cerere ca înaintea meciului cu Basel, din Europa League, să aibă loc un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, fostul antrenor al Stelei, decedat miercuri, la 88 de ani.UEFA a acceptat solicitarea făcută de campioana României. ...
Lotul României pentru Trofeul Carpați și Campionatul Mondial de handbal feminin » Surprize mari din partea lui Ovidiu Mihăilă # Gazeta Sporturilor
Selecționerul Ovidiu Mihăilă a anunțat lotul de 18 jucătoare pentru Trofeul Carpați la handbal feminin. Mai mult ca sigur, ele vor reprezenta România și la Campionatul Mondial.Între 20 și 23 noiembrie, la Bistrița, are loc Trofeul Carpați. La competiție participă România, Austria, Portugalia și Cehia. Imediat după turneul amical, naționala lui Ovidiu Mihăilă pornește spre Rotterdam, locul unde va disputa meciurile grupei A de la Campionatul Mondial. ...
Înainte de Rapid Viena - Craiova, Sorin Cârțu a vorbit despre problema fotbalistului: „A avut o perioadă de traumă” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a oferit ultimele vești înaintea meciului cu Rapid Viena, din etapa 3 a grupei principale de Conference League. Meciul are loc în această seară, de la 22:00, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
