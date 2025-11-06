Mirel Rădoi şi-a înţepat contestatarii după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1: „Poate se frustrează şi îmi spun că îmi caut scuze!” Ce spune de cartonaşul roşu încasat
Fanatik, 7 noiembrie 2025 00:50
Mirel Rădoi a avut un mesaj dur la finalul meciului Rapid Viena - Universitatea Craiova la adresa contestatarilor şi a declarat că echipa sa nu poate câştiga toate meciurile. Ce a spus despre eliminarea suferită în prima repriză.
