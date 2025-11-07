Poliţia Capitalei: Suspecţii care au lipit coduri QR false pe panourile de parcare din Sectorul 1 au fost depistaţi
7 noiembrie 2025
Poliţiştii i-au identificat pe cei care au lipit în luna iulie stickere QR peste cele originale în parcări din Sectorul 1 al Capitalei pentru a sustrage bani. Oamenii legii au făcut ieri percheziţii în Bucureşti şi în Teleorman, au descoperit că patru persoane ar fi responsabile de fapte – două direct şi două în complicitate. […]
• • •
Preşedintele american, Donald Trump, a găzduit la Casa Albă lideri din cinci state central-asiatice. El a declarat că sunt importante acordurile pe marginea resurselor vaste de minerale esenţiale din regiune. Statele Unite urmăresc extinderea accesului american într-o regiune cu care Rusia şi China au deja legături aprofundate. Preşedintele Trump a declarat că unul dintre statele […]
O furtună puternică, ce a cauzat moartea a peste 180 de persoane în Filipine, a provocat pagube masive în centrul Vietnamului. Taifunul Kalmaegi a ajuns joi noaptea în Vietnam, cu vânt de aproape 150 km pe oră. Furtuna a scos din rădăcină copaci, a distrus acoperişuri şi a spart ferestre mari. Mii de oameni s-au […]
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Participarea Președintelui, Nicușor Dan, la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025 – Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia – ora 10:00, la InterContinental Athénée Palace Bucharest. Alocuțiunea Președintelui României va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale: https://bit.ly/LIVEPR – […]
EURONEWS: Rutte dă asigurări despre retragerea trupelor din România: „Statele Unite sunt implicate în apărarea flancului estic” # Rador
EURONEWS (Italia), 6 noiembrie 2025 – Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a încercat să minimalizeze îngrijorările legate de retragerea parțială a trupelor americane din România în timpul unei vizite în țară, insistând că Washingtonul va rămâne angajat în apărarea flancului estic al Alianței. „Schimbările la poziția forțelor americane nu sunt neobișnuite”, a declarat Rutte […]
NATO a readus România pe prima pagină a ziarelor străine și, asta, datorită prezenței la București a secretarului general al organizației, Mark Rutte. După cum este de altfel cunoscut, secretarul general al NATO s-a aflat la București cu ocazia Forumului anual al NATO pentru Industria de Apărare, organizat anul acesta în capitala României. Presa americană […]
Germania a decis joi ca armata sa, Bundeswehr, să ofere Belgiei sprijin rapid în materie de capacități anti-dronă, a anunțat Ministerul Apărării. Decizia vine ca răspuns la solicitarea Belgiei de asistență, în urma apariției unor drone deasupra unei baze militare aeriene./aionita/atataru (REUTERS – 6 noiembrie)
Fosta președintă a Camerei Reprezentanţilor din SUA, democrata Nancy Pelosi, nu va mai candida pentru un nou mandat # Rador
Fosta președintă a Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite ale Americii, democrata Nancy Pelosi, a anunțat că se va pensiona în 2027, atunci când își va încheia actualul mandat de deputat, al 19-lea. Postul american de televiziune ABC News notează că doamna Pelosi, în vârstă de 85 de ani, a fost prima femeie aleasă președinte […]
Ministerul de Externe anunță că în Bulgaria amenzile de circulație trebuie achitate în mod obligatoriu pe loc # Rador
Ministerul de Externe anunță că în Bulgaria amenzile de circulație trebuie achitate în mod obligatoriu pe loc. Potrivit unui comunicat al diplomației de la București, măsura luată prin modificarea legii privind circulația pe drumurile publice se aplică tuturor șoferilor care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor români. Plata se va face prin card […]
Interpretul de manele, Dani Mocanu, a fost dat în urmărire generală după ce nu a fost găsit la domiciliu de polițiști # Rador
Interpretul de manele, Dani Mocanu, condamnat astăzi definitiv la patru ani de închisoare cu executare într-un dosar de tentativă de omor și tulburare a ordinii și liniștii publice, a fost dat în urmărire generală după ce nu a fost găsit la domiciliu de polițiști. Oamenii legii l-au dat în urmărire generală și pe fratele său, […]
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, atrage atenția că sărăcia pare să-și mențină nivelul sau chiar să se accentueze # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, atrage atenția că în pofida politicilor și țintelor guvernelor de la nivel global, sărăcia pare să-și mențină nivelul sau chiar să se accentueze, ceea ce impune o abordare nouă din partea politicului. Inclusiv în Uniunea Europeană anumite tendințe sunt alarmante, crede ea. Roxana Mînzatu a participat […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Taifunul Kalmaegi a atins coastele centrale ale Vietnamului, după ce a devastat Filipine. Ministerul vietnamez al Mediului a declarat că în mai multe zone din centrul Vietnamului se înregistrează rafale de vânt cu viteze de aproape 150 km/h. Mii de vietnamezi din zonele de coastă au fost deja evacuaţi, fiind temeri că nivelul mării ar […]
Curs online gratuit: „Narațiuni, știri și zgomot” despre instrumente AI, dezinformare și jurnalism # Rador
O nouă resursă de învățare dezvoltată pentru profesioniștii media din domeniul jurnalismului, pentru studenții și pentru profesorii de jurnalism și comunicare de masă din întreaga Europă: „Narațiuni, știri și zgomot: AI, jurnalism și integritatea informațiilor” (Narratives, News, and Noise: AI, Journalism, and the Integrity of Information), disponibilă în limba engleză aici. Creat în cadrul proiectului PROMPT, finanțat de […]
Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic # Rador
Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Noul Arhiepiscop Major a […]
Omul de afaceri Fănel Bogos a fost reținut de procurorii DNA din Iași într-un dosar de corupție # Rador
Omul de afaceri Fănel Bogos, administrator al unei societăți din domeniul creșterii păsărilor, a fost reținut de procurorii DNA din Iași, fiind acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată. În același dosar, alte trei persoane au fost reținute și două persoane au fost plasate sub control judiciar. […]
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord politic care deschide Ucrainei posibilitatea de a se alătura Fondului european de apărare (EDF), în valoare de 7,3 miliarde de euro – transmite Ukrinform, citând un comunicat publicat pe site-ul Comisiei Europene, care a şi salutat acest pas. „Este un pas important în cooperarea […]
Numărul concediilor medicale a scăzut semnificativ în această vară, după aplicarea măsurilor de control în sistemul de sănătate. În perioada iulie-septembrie au fost acordate cu peste 200.000 de concedii mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce a însemnat economii de aproximativ 310 milioane de lei din bugetul destinat acestor plăți. Ministrul […]
Mai multe evenimente religioase sunt organizate la mănăstirea Radu Vodă din București cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nectarie # Rador
Mai multe evenimente religioase sunt organizate de joi la mănăstirea Radu Vodă din capitală cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, hramul de toamnă al acestui lăcaș de cult. Moaștele Sfântului Nectarie și ale Sfântului Efrem cel Nou vor fi purtate în procesiune și așezate spre închinare în baldachinul din curtea mănăstirii începând […]
Guvernul a aprobat alocarea a 8 milioane de lei pentru funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Vâlcea. Banii vor acoperi o parte din cheltuielile cu salariile restante ale personalului instituției. Conducerea Consiliului Județean Vâlcea afirmă că, pentru acoperirea integrală a cheltuielilor până la sfârșitul acestui an, ar mai fi nevoie de […]
Introducere Pe 6 noiembrie 1494 se năștea la Trabzon, pe malul Mării Negre, unul dintre cei mai emblematici conducători ai Imperiului Otoman – Suleiman I, cunoscut în istorie drept Suleiman Magnificul sau, în lumea musulmană, Suleiman Kanuni („Legiuitorul”). Figura sa domină secolul al XVI-lea, epoca de aur a puterii otomane, în care imperiul s-a extins […]
25 de ani de Internetics. Cele mai bune proiecte și campanii digitale din România urcă pe scena Galei de Premiere Internetics 2025 # Rador
Internetics, un proiect The Institute, va premia pe 27 noiembrie 2025, cele mai bune proiecte și campanii digitale din România, în cadrul Galei de Premiere Internetics 2025. Evenimentul moderat de Andi Moisescu, va avea loc la MINA Museum, începând cu ora 19:30. Accesul se face pe bază de bilet, disponibil aici. 25 DE ANI DE […]
Introducere Pe 6 noiembrie 1814 se năștea la Dinant, în Belgia, Antoine-Joseph Sax, cunoscut lumii sub numele de Adolphe Sax, inventatorul saxofonului, unul dintre cele mai expresive și revoluționare instrumente muzicale din istoria modernă. Viața sa, plină de geniu, pasiune și încercări, a fost dedicată desăvârșirii sunetului, armoniei și inovației. De la primele sale experimente […]
În regiunea Mikolaiv, din Ucraina, a fost oprită coloana de maşini în care se afla şi Angelina Jolie # Rador
Vedeta Angelina Jolie a vizitat oraşul Herson, din Ucraina. În regiunea Mikolaiv, reprezentanţii Centrului Teritorial de Recrutare și Asistență Socială Mikolaiv au oprit coloana în care se afla actrița americană, care este Ambasador de Bunăvoință al UNICEF, Angelina Jolie. Potrivit unor surse din cadrul Forțelor Terestre Ucrainene, unul dintre șoferii coloanei în care se afla […]
Catedrala Naţională din Capitală este deschisă pentru vizitare de astăzi şi până pe 14 noiembrie inclusiv, între orele 11:00-19:00. Potrivit Patriarhiei Române, din data de 15 şi până pe 29 noiembrie, lăcaşul de cult se va închide pentru continuarea lucrărilor interioare, pictură în mozaic şi instalaţii. Pe 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Catedrala […]
Bursa de Valori București a închis în creștere pe majoritatea indicilor ședința de ieri. Principalul indice al Bursei, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate, s-a apreciat cu 0,24% până la 22.700 de puncte. Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, urmate de acțiunile Evergent Investments și de cele […]
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, ocupanții ruși au atacat infrastructura feroviară din comunitățile aflate în apropierea frontului din regiunile Harkiv, Cernihiv și Dnipropetrovsk. Potrivit lui Oleksi Kuleba, vicepremier pentru reconstrucție şi ministru pentru dezvoltarea comunităților și teritoriilor, ţinta principală a atacurilor ruseşti de noaptea trecută a fost regiunea […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Ministrul francez de Externe a îndemnat joi Comisia Europeană să sancționeze retailerul online de fast-fashion Shein # Rador
Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a îndemnat joi Comisia Europeană să sancționeze retailerul online de fast-fashion Shein, despre care a spus că încalcă regulile blocului comunitar european. „Cred că platforma încalcă în mod clar regulile europene pe care le-am adoptat în 2022 la îndemnul Franței. Cred că Comisia Europeană trebuie să ia măsuri. Nu […]
„Mergem la Washington pentru a deschide un nou capitol în relațiile ungaro-americane cu președintele Trump” (Viktor Orbán) # Rador
„Astăzi mergem la Washington pentru a deschide un nou capitol în relațiile ungaro-americane cu președintele Trump”, a scris joi, pe Facebook, premierul Viktor Orbán. Premierul a amintit că de la realegerea președintelui Trump s-au deschis noi perspective în relațiile ungaro-americane. „Primele zece luni ale acestui an au fost prima etapă în care am reparat tot […]
Trupele ucrainene au reuşit recent să înainteze în zona tactică Dobropillia, din regiunea estică Donețk. Imagini geolocalizate confirmă controlul forțelor ucrainene asupra unor sectoare din apropierea localității Șahove – potrivit unui raport analitic al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Înregistrări video geolocalizate, publicate pe 4 noiembrie, indică faptul că forțele ucrainene au avansat spre nord-est […]
Individul care a intrat miercuri cu mașina într-o mulțime de oameni în vestul Franței, suspect de „autoradicalizare” (Laurent Nunez) # Rador
Șoferul care a intrat miercuri cu mașina într-o mulțime de oameni în vestul Franței este suspectat de „autoradicalizare” și avea „referințe religioase explicite” acasă, a declarat joi ministrul de Interne al țării, Laurent Nunez. „Pe baza mai multor factori existenți în cazul acestui individ și a faptului că a strigat de fapt «Allahu Akbar», există […]
Anchetă a guvernului sud-african privind modul în care 17 cetățeni au fost ademeniți să lupte în Ucraina # Rador
Guvernul Africii de Sud a transmis joi că a primit apeluri de urgență de la 17 cetățeni care s-au alăturat forțelor mercenare în conflictul ruso-ucrainean și că face eforturi pentru a-i aduce acasă. Bărbații au fost atrași în luptă sub pretextul unor contracte de muncă profitabile, se arată în comunicat. Toți au vârste cuprinse între […]
Coreea de Sud – Șapte persoane ar putea să fie prinse sub dărâmături în urma unui incident la o centrală termică din Ulsan # Rador
Autoritățile din Coreea de Sud se tem că șapte persoane au rămas blocate joi după prăbușirea unei structuri mari la o centrală electrică din orașul Ulsan, a relatat agenția de știri Yonhap, alte două fiind recuperate de sub dărâmături. Un reprezentant al pompierilor din district nu a putut confirma imediat numărul persoanelor dispărute. Anterior, Yonhap […]
Raportul naţional al Bulgariei cu privire la măsurile întreprinse pentru consolidarea protecţiei drepturilor omului în ţară în perioada 2020-2025 va fi prezentat oficial la Geneva, informează centrul de presă al Ministerului Afacerilor Externe de la Sofia. Prezentarea se va desfăşura în cadrul celui de-al IV-lea ciclu al Evaluării Periodice Universale a Consiliului ONU pentru Drepturile […]
SUA – Cinci persoane arestate la solicitarea Germaniei într-o anchetă vizând rețele de fraudă online și spălare de bani # Rador
Autoritățile din Statele Unite au arestat cinci persoane la cererea Germaniei, într-o anchetă coordonată la nivel internațional, condusă de Germania, privind rețelele de fraudă online și spălare de bani care utilizau furnizori de servicii de plată, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA. Persoanele – patru cetățeni americani și un canadian – au fost arestate […]
Peste 1.200 de blocuri din București au în prezent probleme cu apa caldă și căldura, din cauza avariilor # Rador
Peste 1.200 de blocuri din București au în prezent probleme cu apa caldă și căldura, din cauza avariilor. Amintim că, la începutul acestei săptămâni, Termoenergetica a anunțat că deschide mai multe șantiere pentru repararea unor defecțiuni la conducte în sectoarele 3, 4, 5 și 6. Termenul-limită pentru aceste lucrări a fost anunțat pentru mâine seară. […]
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Programul președintelui Nicușor Dan: ora 8:30 – Participare la NATO Industry Forum; alocuțiune – la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Participarea Președintelui României va fi transmisă prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale: https://bit.ly/LIVEPR. Președintele României și Secretarul General al NATO, Mark Rutte, vor participa […]
Fostul antrenor de fotbal Emeric Ienei a murit ieri la Oradea, la vârsta de 88 de ani. Considerat marele gentleman al fotbalului românesc, Emeric Ienei va rămâne pentru totdeauna în memoria iubitorilor sportului drept antrenorul care a reușit o performanță istorică pentru fotbalul românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. A antrenat și […]
Autoritățile filipineze au declarat stare de urgență, după ce taifunul Kalmaegi a lovit regiunile din centrul țării. Cel puțin 114 oameni au fost uciși, însă un număr chiar mai mare de oameni sunt declarați dispăruți. Taifunul este cea mai mare furtună tropicală de anul acesta, Insula Cebu fiind în mod deosebit afectată. Corespondentul BBC transmite […]
Puțini oameni reușesc să unească printr-o singură poveste două comunități – maghiară și română – așa cum o face Bölöni László, o legendă împărtășită, născută din pasiune, respect și demnitate. În același spirit, Săptămâna Filmului Maghiar de la București, ajunsă la cea de-a 19-a ediție și devenită de-a lungul anilor un eveniment de tradiție în […]
Guvernul va aloca, astăzi, din fondul de rezervă bugetară circa 319 milioane de lei pentru finanţarea, până la final de an, a serviciilor sociale de protecţie a copilului, a centrelor pentru persoane cu handicap şi pentru cheltuielile curente ale căminelor de bătrâni. Solicitările au venit din partea a 40 de consilii judeţene. Printr-o altă hotărâre […]
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va participa la prima ediție a Forumului NATO pentru Industria de Apărare de la București # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va participa astăzi, alături de președintele Nicușor Dan, la prima ediție a Forumului NATO pentru Industria de Apărare, organizat la București. Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 de state membre NATO și partenere, dar și peste 300 de companii din industria de apărare. Obiectivele principale ale Forumului […]
SUA – Administrația Federală a Aviației anunță că va reduce cu zece procente traficul aerian # Rador
Departamentul american pentru Transporturi urmează să anunțe o reducere a numărului de surse aeriene, măsură ce va intra în vigoare de vineri, din cauza blocajului guvernamental care continuă. Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a anunțat că va reduce traficul aerian cu zece procente în 40 de aeroporturi aglomerate, măsură necesară pentru păstrarea siguranței. […]
Regiunea Doneţk – Peste 1.000 de civili sunt blocați în Pokrovsk, evacuarea fiind imposibilă din cauza luptelor intense # Rador
Autorităţile ucrainene au anunţat că peste 1.000 de civili au rămas în Pokrovsk (regiunea Doneţk), iar evacuarea lor este, practic, imposibilă, din cauza luptelor intense. „Conform datelor furnizate de autoritățile locale, în prezent, în comuna Pokrovsk, se află 1.800 de persoane, iar în orașul Pokrovsk – 1.200 de civili” – a detaliat Dmitro Petlin, reprezentantul […]
Aflat la București, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a minimalizat consecințele pentru Alianță ale retragerii unor trupe americane din România, anunțată săptămâna trecută. „Cred cu adevărat că exagerăm puțin în această privință”, i-a declarat el presei, flancat de președintele român Nicușor Dan. „Aceste ajustări se întâmplă constant”, a adăugat el. Și chiar și după […]
În contextul preocupărilor de securitate pe flancul estic al Alianței, Euronews comentează vizita secretarului general NATO la București. “Să nu facem prea mult caz” privind retragerea trupelor americane, a spus Rutte în cursul întâlnirii cu președintele României. „Atât șeful NATO, cât și președintele României au insistat că nu au nicio îngrijorare că retragerea trupelor americane […]
Roșia, fiind o planta de origine tropicală nu se împacă bine cu temperaturile scăzute. Ideal ar fi să crească la 20-28°C, iar sub 10-12°C, dezvoltarea ei are de suferit. Un studiu publicat în prestigiosul jurnal Plant Physiology deschide drumul către crearea unor soiuri de roșii (Solanum lycopersicum) mai puternice și mai rezistente la frig. Rezultatele […]
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că ar putea lucra la un plan de denuclearizare cu China și Rusia, fără a oferi detalii. „Ne-am refăcut puterea nucleară – suntem puterea nucleară numărul unu, lucru pe care urăsc să-l recunosc, pentru că este atât de oribil„, a spus preşedintele Trump în timpul unui discurs rostit […]
Guvernul va modifica ordonanța de urgență privind intervenția imediată în cazul atacurilor comise de urși # Rador
Guvernul va modifica, mâine, ordonanța de urgență privind intervenția imediată în cazul atacurilor comise de urși asupra oamenilor și a bunurilor acestora. Proiectul creează un cadru unitar pentru extragerea exemplarelor agresive, care nu se feresc de om și clarifică legislația pentru încheierea contractelor de prestări servicii, implicând un medic veterinar autorizat. Documentul are drept scop […]
