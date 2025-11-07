Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale
Profit.ro, 7 noiembrie 2025 11:20
Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului.
Acum 15 minute
11:40
Vibes, o rețea socială cu „video scurt”, creat de inteligența artificială dezvoltată de Meta, este acum disponibilă în Uniunea Europeană.
Acum o oră
11:20
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale
Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului.
11:20
Amazon a început să testeze o soluție care traduce automat în alte limbi cărțile de pe dispozitivele Kindle.
11:20
Umbrărescu va începe anul viitor construirea unui minioraș, dedicat angajaților societății UMB Spedition.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Compania care operează lanțurile agro-alimentare Agroland, care recent a anunțat obținerea de granturi de 1 milion de euro, înregistrează creșteri la aproape toate capitolele din bilanț.
11:00
Huawei a lansat Mate 70 Air, un smartphone care va concura cu iPhone Air, Galaxy S25 Edge și Motorola Edge 70 pe piața celor mai subțiri smartphone-uri.
Acum 2 ore
10:50
Scrisoare de protest a unor congresmeni împotriva deciziei Pentagonului de retragere a sute de soldați din România
Republicanii și democrații din Congresul SUA au făcut o rară alianță pentru se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând - printr-un demers oficial - că această mișcare ar putea transmite un mesaj de retragere în fața Moscovei, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina continuă, relatează corespondentul „Kyiv Post” la Washington.
10:50
Mișcarea îți cere decizii rapide. Ca să obții imagini clare, stabilești mai întâi timpul minim de expunere care îngheață subiectul.
10:40
Corupția funcționarilor străini: cum schimbă Legea 319/2024 regulile jocului pentru companiile din România
Recenta modificare a Legii nr. 319/2024 marchează un moment semnificativ în consolidarea cadrului legal românesc privind combaterea corupției funcționarilor publici străini.
10:40
Republicanii și democrații din Congresul SUA au făcut o rară alianță pentru se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând - printr-un demers oficial - că această mișcare ar putea transmite un mesaj de retragere în fața Moscovei, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina continuă, relatează corespondentul „Kyiv Post” la Washington.
10:30
Partajarea ETA le arată celor dragi când ajungi și reduce schimbul de mesaje la volan.
10:20
eMAG Black Friday a început cu un interes uriaș. În primele 30 de minute clienții au comandat 755.000 de produse
Cea de-a 15-a ediție a celui mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început cu un interes la cote maxime.
10:20
Acțiunile gigantului rus Lukoil, proprietarul rafinăriei Petrotel și al unei rețele de 320 de benzinării în România, s-au depreciat cu 4,2%, în debutul ședinței de tranzacționare de vineri dimineață, în urma deciziei trader-ului Gunvor de a-și retrage oferta de achiziționare a activelor ca urmare a refuzului SUA de a aproba tranzacția.
10:10
Cum se finanțează viitorul — cu viziune, responsabilitate și curaj? Dezbatere la "Academia de Guvernanță", astăzi de la ora 20:00, pe Prima News
Săptămâna aceasta, Academia de Guvernanță aduce în prim-plan tema finanțării și a parteneriatului dintre stat și mediul privat — acolo unde riscul, inovația și guvernanța se întâlnesc.
Acum 4 ore
09:50
Urban.ro - Cel mai bun restaurant în 2025 se află în Italia și este creația celui mai tânăr chef din lume cu trei stele Michelin. Cu cine a intrat România a intrat în competiție
Restaurantul La Calandre din Padova a obținut titlul de cel mai bun restaurant din lume (,,World's Best Restaurant") la World Culinary Awards 2025, distincție considerată în industria gastronomică echivalentul premiilor Oscar din cinema.
09:30
Mircea Mate a fost numit Director Executiv al companiei Fine Wine Lacerta SRL, cramă din podgoria Dealu Mare.
09:30
Amenajarea băii vine mereu cu mici dileme, iar una dintre cele mai comune este alegerea între perdea de duș și panoul din sticlă.
09:20
Pe cine trimite statul în board-ul Hidroelectrica: Un fost ministru PDL al Economiei, un ex-director al distribuției Electrica SA și un inginer hidro care a condus și Titan Power
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a finalizat procedura de selecție a trei noi membri ai Consiliului de Supraveghere (CS), în baza legislației guvernanței corporative a întreprinderilor publice, astfel că Ministerul Energiei, care deține 80% din acțiunile Hidroelectrica, i-a propus oficial pentru pozițiile de membri în board pe cei trei candidați declarați câștigători.
09:20
Sfaturile noastre ar trebui să te ajute să creezi un mediu confortabil și mai ales funcțional și într-un dormitor mic sau foarte mic.
09:10
Vinul zilei: un vin roșu spectaculos, cotat cu 92 puncte Robert Parker și tot atâtea puncte Guya Penin, un cupaj din Garnacha Tintorera si Monastrell, care rămâne în memorie prin structură, gust și expresia sa aparte
Recomandarea zilei, La Atalaya del Camino 2022, este un vin roșu spaniol memorabil, cu personalitate și structură echilibrată.
09:10
ULTIMA ORĂ Percheziții la combinatul Liberty Galați. 300 milioane euro, delapidați cu ajutorul Gazprom Rusia
Procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție judiciară efectuează șapte percheziții domiciliare pe raza județelor Galați, Ilfov și în București, la sediul social al combinatului Liberty Galați, precum și la membri din Consiliul de Administrație al societății, într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală.
08:50
Mulți oameni au obiceiul de a ține pâinea în frigider, crezând că astfel îi prelungesc prospețimea.
08:30
Cum reușesc pisicile să aterizeze mereu în picioare?
08:20
Dacă te gândești să vizitezi Bucureștiul și te întrebi cât de precaut ar trebui să fii, pe străzile acestuia, avem o veste bună: nu te stresa!
08:00
Asocierea formată din Daimler Truck & Bus Romania (lider) și Raiffeisen Leasing IFN a depus singura ofertă în cadrul unei licitații organizate de Societatea de Transport București pentru achiziționarea în leasing financiar a 30 autobuze urbane diesel hibrid de 18 metri.
08:00
EGGER Romania, bornă majoră privind economia circulară: 1 milion de tone de lemn colectat prin rețeaua Timberpak
Economia circulară nu mai este un concept de viitor, ci o realitate tot mai prezentă în viața comunităților, o realitate construită pas cu pas de companii care privesc sustenabilitatea ca parte din ADN-ul lor.
Acum 6 ore
07:50
Colectarea separată de deșeuri. Patru oferte în Sectorul 6. Bugetul depășește un miliard de lei
Supercom, RER Ecologic Service Bucureșiti REBU și asocierile BIN GO Solutions (lider) și Blue Planet Services, respectiv Urban Grup Enviroment (lider), MUD Recycling și Compania Rrompres Service s-au înscris la licitația organizată de Primăria Sector 6 pentru furnizarea de servicii de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate.
07:40
FOTO Renault face curat în colecția de mașini: 100 de mașini istorice și din motorsport, scoase la licitație pentru public
Fanii Renault vor avea ocazia să cumpere unele dintre cele mai frumoase și valoroase automobile Renault din istoria acestei mărci, în urma unei acțiuni demarate împreună cu o companie de licitații.
07:30
DOCUMENT Reorganizare la Vamă: Se taie la jumătate posturile de conducere și se revine la normal după ce a crescut anul trecut numărul de șefi. Va fi redistribuit personal din structura centrală în teritoriu
Numărul funcțiilor de conducere din cadrul Autorității Vamale Române (AVR) se va reduce la jumătate, prevede un document oficial analizat de Profit.ro. Măsura de acum, luată cu scopul de a mai diminua cheltuielile bugetare, inversează în mare excesele introduse anul trecut tot de AVR.
07:30
VIDEO Chișinăul nu exclude naționalizarea. Toate drumurile duc la Litasco. Aeroportul din Chișinău și o cincime din stațiile din Republica Moldova puternic afectate de sancțiunile impuse Lukoil
Republica Moldova și, în principal, Aeroportul Chișinău, a cărui infrastructură este deținută de Lukoil, ar putea fi puternic afectate de sancțiunile impuse de SUA și Marea Britanie gigantului rus, oficialitățile de la Chișinău neexcluzând, potrivit agenției Tass, posibilitatea naționalizării activelor deținute de acesta peste Prut.
07:20
Autoritățile române, în ceață pe tema Lukoil. Gunvor ar putea revinde din activele Lukoil dacă tranzacția va fi aprobată de SUA. În România, rușii condiționau înstrăinarea stațiilor de cea a rafinăriei
Gunvor, care are un acord semnat cu gigantul Lukoil în vederea preluării companiei care deține activele internaționale ale rușilor, inclusiv rafinăria Petrotel Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării din România, nu exclude posibilitatea vânzării unora din business-urile pe care ar urma să le preia dacă va găsi cumpărători interesați și mai potriviți pentru administrarea acestora.
07:10
DOCUMENT Trei mari furnizori se bat să vândă statului sute de mii de MWh de energie, pentru 1.000 de structuri publice
Trei mari furnizori au depus oferte la licitația prin care statul român vrea să cumpere ″la grămadă″, în mod centralizat, energie electrică pentru alimentarea locurilor de consum a 1.000 de structuri ale sale, reprezentând sedii de instituții publice centrale, județene, regionale și locale, primării, școli, spitale, unități militare, penitenciare și altele.
07:10
ULTIMA ORĂ Gunvor își retrage oferta făcută Lukoil, inclusiv pentru Petrotel și benzinăriile din România, în urma refuzului SUA de a aproba tranzacția. Trezoreria SUA: Gunvor - marioneta Kremlinului
Rafinăria Petrotel și rețeaua de 320 de benzinării din România ale Lukoil vor rămâne, cel puțin deocamdată, în proprietatea gigantului rus, trader-ul Gunvor anunțând că își retrage oferta în urma refuzului Departamentului Trezoreriei SUA de a refuza acordarea unei licențe în acest sens.
07:00
A zecea ediție FIDELIS din 2025 începe astăzi, fiind programată pentru intervalul 7-14 noiembrie.
06:10
Vodafone digitalizează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:40
ULTIMA ORĂ OMV Petrom și Romgaz au dat statul în judecată. Judecătorii spun că nu au ce face
OMV Petrom și Romgaz, doi dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, operatori de centrale de generare de curent electric pe bază de gaze naturale, au dat statul în judecată pentru a-l obliga să le plătească în total peste 494 milioane lei, relevă date analizate de Profit.ro.
00:40
ULTIMA ORĂ GRAFICE România nu a intrat în sezonul rece cu depozitele pline 100% cu gaze. A început deja să extragă
Companiile din România au început de la 1 noiembrie să extragă gaze înmagazinate din depozitele interne, care au intrat în această iarnă pline în capacitate de 98,6%, relevă date analizate de Profit.ro.
00:40
Samsung Electronics Romania, subsidiară locală a grupului sud-coreean Samsung, a consemnat în intervalul 2015 - 2024 un avans al cifrei de afaceri de 78,4%, de la 3,31 miliarde de lei la 5,9 miliarde de lei. De asemenea, profitul net a urcat de aproape două ori, la 108,91 milioane de lei.
00:40
Noul șef Renault Group, impresionat de fabrica în care se produce Dacia Sandero: „Maroc este cheia pentru viitorul companiei."
Uzina Renault Group din Maroc, care asamblează cel mai vândut model al mărcii Dacia, se bucură de o atenție specială din partea noii conduceri a companiei francezi, ca urmare a sprijinului consistent pe care îl primește din partea statului marocan.
00:20
Victorie pentru Elon Musk, cel mai bine plătit CEO din lume. A primit pachetul salarial uriaș pe care l-a dorit
Acționarii Tesla au votat în favoarea uriașului pachet de compensații destinat CEO-ului Elon Musk
Acum 24 ore
22:20
Administrația Străzilor București (ASB) a primit câte două oferte pentru realizarea lucrărilor necesare consolidării și reabilitării pasajelor Bucur-Obor și Lujerului din Capitală.
22:00
China va învinge Statele Unite în cursa inteligenței artificiale, a avertizat directorul general al Nvidia, Jensen Huang.
21:20
Deși piețele externe au fost „pe roșu”, investitorii de la BVB au reușit să împingă indicele celor mai lichide acțiuni pe noi culmi.
21:10
Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru Bulgaria, anunțând că sunt modificări privind circulația pe drumurile publice.
20:50
Charlie Ottley, care a promovat România, a primit cetățenia română: O mare onoare; România e acum și casa mea legală
Jurnalistul britanic Charlie Ottley, producător al documentarelor care au promovat România în lume, 'Flavours of Romania' și 'Wild Carpathia,' a depus, la București, jurământul în calitate de cetățean român, după o așteptare de 2 ani.
20:50
ULTIMA ORĂ Creșterile de taxe, înapoi la Parlament. Bolojan confirmă Profit.ro: Majorările de impozit pe locuințe, mașini, câștiguri la bursă și din criptomonede vor fi readoptate în Parlament. Reforma administrației, prin asumare
Premierul Bolojan a confirmat informația transmisă anterior de Profit.ro conform căreia majorarea impozitelor pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede, ca și schimbările pregătite la plafonul CASS pentru activități independente, modificările la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul se vor întoarce în Parlament, pentru a reintra pe circuitul pentru vot, după decizia Curții Constituționale a României (CCR). În schimb, reforma administrației centrale ar urma să fie legiferată tot prin angajarea răspunderii Guvernului pe legea respectivă.
20:30
Bolojan: TVA sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția este să construim un buget serios. Jumătate din deficit, 3% din PIB, se va duce la anul pe dobânzi
Premierul Bolojan a declarat că TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția de bază, însă, este construirea unui buget serios, în condițiile în care deficitul bugetar va trebuie să se apropie de 6% din PIB, iar jumătate din acesta - 3% din PIB - va fi cheltuit pe dobânzile la împrumuturi.
20:20
Bolojan povestește cum a ajuns în biroul său un om de afaceri pentru care ar fi intervenit trezorierul PNL. "Mi-a fost prezentat ca posibil candidat în Vaslui."
Premierul Ilie Bolojan a povestit că președintele PNL Vaslui și trezorier al partidului, suspendat între timp din aceste funcții, i-a solicita o întâlnire pentru a-i prezenta pe mul de afaceri vasluian Fănel Bogos drept un posibil candidat liberal.
20:00
Comisia Europeană a lansat o anchetă privind importurile de anvelope pentru autoturisme, camioane ușoare și autobuze din China, argumentând că a primit dovezi suficiente că producătorii chinezi primesc beneficii neechitabile din partea guvernului.
