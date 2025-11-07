ULTIMA ORĂ Republica Moldova a depus ofertă de cumpărare a depozitului Lukoil de pe Aeroportul Chișinău și cere ajutor României și Bulgariei pentru aprovizionarea cu carburanți a aeronavelor.
Profit.ro, 7 noiembrie 2025 15:50
Republica Moldova a înaintat ofertă de cumpărare a depozitului de carburanți al rușilor de la Lukoil de pe Aeroportul Chișinău și cere ajutor României și Bulgariei pentru aprovizionarea cu carburanți a aeronavelor.
Sam Altman, Directorul general al OpenAI, a declarat că startupul de inteligență artificială este pe cale să atingă un ritm anualizat de venituri de peste 20 miliarde de dolari în acest an, urmărind o expansiune accelerată care ar putea aduce ”sute de miliarde” până la sfârșitul deceniului, relatează CNBC.
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, președinte al Partidului Social Democrat, la Congresul extraordinar desfășurat la Romexpo, cu 2787 de voturi favorabile.
Mai multe poduri peste Dunăre nu reprezintă doar o problemă bilaterală între Bulgaria și România – aceasta este o prioritate strategică pentru prosperitatea întregii UE și pentru securitatea colectivă în cadrul NATO, a declarat viceprim-ministrul bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov.
Partidul Social-Democrat își alege, acum, la Romexpo, în Congres, noua conducere,. Alegerile vin după o perioadă grea legată de conflictele din coaliția de guvernare, dar și de eșecul istoric de la alegerile prezidențiale de anul trecut.
ANAF anunță rezultatul după ce a intrat în nunți și botezuri: Au crescut încasările de la organizatori, după campania prin care li s-a cerut să raporteze suplimentar anumite date # Profit.ro
Încasările statului de la firmele specializate în organizarea de nunți, botezuri și alte evenimente, inclusiv corporate, au crescut semnificativ ca urmare a campaniei ANAF de a solicita acestor firme să raporteze suplimentar date despre beneficiarii rezervărilor, natura evenimentelor, numărul meniurilor, prețuri medii și avansuri.
Într-un fals castel amenajat pe un deal din Los Angeles, o mică echipă de producție filmează o scenă de adulter sub privirile atente ale producătorului său chinez, informează AFP.
România, realitate tristă comparată cu regimul Ceaușescu. Avem o boală cronică - Singura țară din Europa care a regresat în turism, ultimul loc la turiști străini # Profit.ro
România este singura țară din Europa care a regresat în turism: de la 3,4 milioane turiști străini înainte de 1990, a atras acum doar 2 milioane, după 35 de ani de democrație.
Fostul senator Marius Isăilă, reținut de DNA, după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării # Profit.ro
Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost reținut de DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.
CCR motivează decizia de a declara neconstituțională reforma pensiilor speciale prin faptul că guvernul nu a așteptat avizul CSM.
Un reporter italian a fost concediat de către agenția de știri Nova deoarece a adresat unui oficial european, în conferință de presă, o anumită întrebare despre Israel.
Polonia și România amplasează un nou sistem de armament vizând apărarea împotriva dronelor rusești, scrie The Washington Post, citat de Rador.
Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în octombrie, pentru a doua lună consecutiv, pe fondul livrărilor ample pe plan mondial, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.
ACORD cu impact în România, în ajutorul Ucrainei. Încă 2 rute de aprovizionare cu gaze naturale a Ucrainei la iarnă, la tarife cu discount, prin Grecia, Bulgaria, România și Republica Moldova # Profit.ro
Operatorii sistemelor naționale de transport al gazelor naturale din România (Transgaz), Grecia (DESFA), Bulgaria (Bulgartransgaz), Republica Moldova (Vestmoldtransgaz) și Ucraina (GTSOU), plus cel al interconectorului greco-bulgar IGB (ICGB), au semnat astăzi la Atena un acord de lansare a două noi rute de aprovizionare cu gaze a Ucrainei la iarnă, la tarife de rezervare cu discount.
VIDEO Grindeanu: Nu vreau să fiu un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza acestui partid # Profit.ro
Sorin Grindeanu, candidatul la șefia PSD, a declarat, în Congres, că nu vrea să fie un președinte care fuge de istorie, ci unul care își asumă geneza acestui partid, cu bune și cu rele iar pentru greșeli își cere el, în numele tuturor, iertare românilor. Vreau să invit astăzi la reconciliere toate generațiile partidului, a mai spus Grindeanu.
Compania de transport subetarn Metrorex reacționează după ce grupul francez Alstom a pus poprire pe conturile sale.
Uniunea Europeană a adoptat reguli mai stricte în privința vizelor acordate cetățenilor ruși.
PPC Energie lansează o ofertă specială, de Black Friday, la un preț de 0.450 lei/kWh.
Construcții Erbașu avansează pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania.
Aerostar își majorează cu o cincime profitul net. Compania raportează schimbări în piața europeană pe fodnul creșterii bugetelor de apărare ale țărilor NATO # Profit.ro
Compania din domeniul aviatic Aerostar afișează o creștere substanțială a câștigului net după primele 3 trimestre, în pofida unor afaceri în relativă stagnare.
Reprezentanții Liberty Galați au reacționat după ce procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție judiciară au declanșat percheziții domiciliare pe raza județelor Galați, Ilfov și în București, la sediul social al combinatului, precum și la membri din Consiliul de Administrație al societății, într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală.
LISTA tuturor ofertelor de Black Friday ''made in Romania''. Campania prețurilor mici care nu e doar într-o vineri # Profit.ro
Telefoane mobile, gadgeturi, computere și laptopuri, nopți de cazare în România, aur, mașini, dar și abonamente la energie electrică, bilete la festivaluri de muzică, vouchere pentru bilete de avion și locuri de parcare, cărți și vacanțe sunt prezentate ca urmând să fie vândute în acest an, de Black Friday, la prețuri reduse, conform promoțiilor centralizate de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ Numărul de țigări cu care o persoană poate intra în țară va fi restricționat semnificativ. Vor fi limite și la tutunul pentru inhalat. Se introduce acciză la tutun pentru mestecat și tutun pentru prizat # Profit.ro
Micul trafic cu țigări din zonele de graniță va fi restricționat semnificativ, prevede un proiect analizat de Profit.ro. Astfel, dacă acum o persoană fizică poate intra în țară ocazional cu până la 800 de țigări, fără ca termenul "ocazional" să fie definit, va fi introdusă o restricționare amplă a acestui tranzit, cu argumentul că a condus la un comeț ilicit cu astfel de produse din tutun, mai ales în zonele de graniță cu Bulgaria.
Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu, foștii președinți ai PSD, sunt prezenți în sală. Viorica Dăncilă a declinat invitația # Profit.ro
Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu sunt prezenți, în calitate de foști președinți ai PSD la congresul în care Sorin Grindeanu va deveni președinte ales al formațiunii.
Compania românească de închirieri auto Firma Klass Wagen SRL, fondată în 2009 la Timișoara și prezentă și în Ungaria și Portugalia, a fost sancționată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu amendă în valoare de 7.000 EUR, în baza Regulamentului GDPR.
ULTIMA ORĂ Amenzi din nou oprite. Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără cod QR, suspendate din nou, după ce au intrat deja în vigoare de la 1 septembrie. Profit.ro a semnalat că Poliția Economică începuse să dea amenzi # Profit.ro
Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără ca acestea să conțină codul de identificare fiscală în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și alte informații sub formă de cod QR, vor fi suspendate din nou, până la 1 noiembrie 2026. Sancțiunile, suspendate și anterior, au intrat deja în vigoare la 1 septembrie anul acesta, iar Poliția Economică a dat chiar și sancțiuni.
Lidl anunță în România - extinde disponibilitatea la raft a unui produs căutat și în extrasezon FOTO # Profit.ro
Retailerul german Lidl anunță în România că extinde disponibilitatea cartofilor românești la raft și în extrasezon, ca parte a strategiei companiei de a scurta lanțul de aprovizionare.
Trei companii aeriene din România și Republica Moldova pun la dispoziție, de Black Friday, bilete de avion și vouchere la prețuri promoționale pentru zboruri operate către mai multe destinații din Europa, dar și pentru achiziția de servicii.
eMAG Black Friday: comenzi de 609 milioane de lei și peste 2 milioane de produse vândute, după trei ore # Profit.ro
Black Friday este cel mai mare eveniment de shopping, iar achizițiile făcute în primele trei ore de la startul evenimentului confirmă că oamenii au urmărit oferte și profită de cele mai bune reduceri din an, comandând peste 2 milioane de produse, în valoare de 609 de milioane de lei.
Compania care operează lanțurile agro-alimentare Agroland vizează extinderea în Europa de Vest, unde ia în calcul să preia magazine.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0860 lei, de la 5,0845 lei, înregistrat joi.
Astăzi a fost deschisă circulația pe pasajul rutier din Brănești, peste calea ferată.
FOTO Nou mare jucător la bursă - Contakt, prezent în aproape toate mall-urile din țară, anunță detaliile listării CONFIRMARE # Profit.ro
Contakt Express Logistik confirmă că va lansa în perioada imediată derularea ofertei publice pentru o parte din acțiunile sale.
Google a anunțat lansarea pe scară largă a celui mai avansat cip de inteligență artificială al său, Tensor Processing Unit (TPU) de generația a șaptea, denumit Ironwood, într-o mișcare menită să atragă companiile AI care caută alternative la dominația Nvidia, transmite CNBC.
Ministerul Mediului va introduce un sistem prin care românii vor ști în timp real ce aer respiră.
Sorin Grindeanu, singur pentru șefia PSD. Partidul își schimbă ideologia și renunță la progresism # Profit.ro
Partidul Social-Democrat își alege astăzi, în Congres, noua conducere. Evenimentul vine după o perioadă grea, legată de conflictele din coaliția de guvernare, dar și de eșecul istoric de la alegerile prezidențiale de anul trecut.
Miniștrii din statele baltice și țările nordice responsabili pentru digitalizare au adoptat o declarație menită să accelereze implementarea Portofelului UE pentru Identitatea Digitală (EUDI Wallet) în regiune.
Titlurile de stat Fidelis au în noiembrie dobânzi de până la 7,95% la lei și de până la 6,3% la euro # Profit.ro
Titlurile de stat Fidelis au în noiembrie dobânzi de până la 7,95% (dobândă specială pentru donatorii de sânge), anunță Ministerul Finanțelor. Lăsând deoparte programul de încurajare a donării de sânge, nivelurile maxime de dobândă sunt de 7,7% pentru titluri pe 6 ani în lei și de 6,3% pentru titluri pe 10 ani în euro.
Vibes, o rețea socială cu „video scurt”, creat de inteligența artificială dezvoltată de Meta, este acum disponibilă în Uniunea Europeană.
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale # Profit.ro
Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului.
Amazon a început să testeze o soluție care traduce automat în alte limbi cărțile de pe dispozitivele Kindle.
Umbrărescu va începe anul viitor construirea unui minioraș, dedicat angajaților societății UMB Spedition.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Compania care operează lanțurile agro-alimentare Agroland, care recent a anunțat obținerea de granturi de 1 milion de euro, înregistrează creșteri la aproape toate capitolele din bilanț.
Huawei a lansat Mate 70 Air, un smartphone care va concura cu iPhone Air, Galaxy S25 Edge și Motorola Edge 70 pe piața celor mai subțiri smartphone-uri.
Scrisoare de protest a unor congresmeni împotriva deciziei Pentagonului de retragere a sute de soldați din România # Profit.ro
Republicanii și democrații din Congresul SUA au făcut o rară alianță pentru se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând - printr-un demers oficial - că această mișcare ar putea transmite un mesaj de retragere în fața Moscovei, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina continuă, relatează corespondentul „Kyiv Post” la Washington.
Mișcarea îți cere decizii rapide. Ca să obții imagini clare, stabilești mai întâi timpul minim de expunere care îngheață subiectul.
Corupția funcționarilor străini: cum schimbă Legea 319/2024 regulile jocului pentru companiile din România # Profit.ro
Recenta modificare a Legii nr. 319/2024 marchează un moment semnificativ în consolidarea cadrului legal românesc privind combaterea corupției funcționarilor publici străini.
Partajarea ETA le arată celor dragi când ajungi și reduce schimbul de mesaje la volan.
