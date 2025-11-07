PPC vrea să aducă în România „gigafabricile AI”

13:40

Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără ca acestea să conțină codul de identificare fiscală în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și alte informații sub formă de cod QR, vor fi suspendate din nou, până la 1 noiembrie 2026. Sancțiunile, suspendate și anterior, au intrat deja în vigoare la 1 septembrie anul acesta, iar Poliția Economică a dat chiar și sancțiuni.