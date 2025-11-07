Vizitatorii Zoo Brașov vor putea asista mâine la sesiunile de hrănire ale animalelor marine

15:30

Antal Árpád, primarul orașului Sfântu Gheorghe, susține că nu este nevoie de reducerea numărului de localități, ci de un sistem financiar și administrativ mai echitabil, ca o reacție la raportul Curții de Conturi care a prezentat numărul de UAT-uri care sunt sub pragul minim al numărului de locuitori, anunță WeRadio Sfântu Gheorghe. „Nu este normal ca [...]