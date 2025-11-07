Vizitatorii Zoo Brașov vor putea asista mâine la sesiunile de hrănire ale animalelor marine
BizBrasov.ro, 7 noiembrie 2025 11:20
Mâine, între orele 10:00 – 16:00, Grădina Zoologică Brașov invită iubitorii de animale să participe la activitățile organizate cu ocazia Zilei Dedicate Relației Om – Animal. Această oferă oportunitatea de a reflecta asupra importanței pe care o au animalele în viața oamenilor, nu doar ca animale de companie sau surse de hrană, ci și ca [...]
România „săracă”: Black Friday bate astăzi record după record. Până la ora 11, un singur site online a avut vânzări de peste 600 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Black Friday a ajuns la ediția cu numărul 15 în România, iar ziua de azi este din nou una excepțională – momentul cu cele mai multe cumpărături online din tot anul. Deși economia dă semne de oboseală, inflația rămâne peste media europeană și tot mai multe companii vorbesc despre concedieri, pofta românilor pentru cumpărături rămâne [...]
Sala Mare a Filarmonicii Brașov găzduiește marți, 11 noiembrie 2025, de la ora 19:00, un recital de vioară și pian care promite o seară de rafinament, profunzime și virtuozitate, cu doi muzicieni de excepție: violonistul Valentin Șerban și pianistul Mihai Diaconescu. Programul serii este unul complex și echilibrat, traversând stiluri și epoci diferite. Publicul va [...]
VIDEO Ucrainean periculos, dat în urmărire internațională pentru infracțiuni grave comise cu violență, prins de polițiștii brașoveni # BizBrasov.ro
Polițiștii din Brașov au identificat un bărbat, cetățean ucrainean, de 42 de ani, care era dat în urmărire internațională de autoritățile din țara sa pentru infracțiuni grave comise cu violență. „Acțiunea de identificare a fost desfășurată de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, cu sprijinul Serviciului Județean pentru Imigrări și al Serviciului [...]
Medicii cu care Brașovul se poate mândri. Spitalul Județean își prezintă elitele: „Dacă ceea ce nu ne place ne vine să criticăm, ar trebui totuşi să facem în aşa fel încât şi ceea ce este bun să fie scos în evidenţă” # BizBrasov.ro
Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov au lansat o campanie de promovare a medicilor și echipelor medicale. „Măcar din când în când, numai de bine”, este sloganul unei iniţiativei conducerii unității medocale, prin care se doreşte promovarea personalului medical din unitate. „În ultimul timp, despre personalul medical (cu precădere despre medici) şi spitale s-a [...]
A intrat frica în medici? Numărul concediilor medicale a scăzut cu 200.000 în iulie–septembrie față de aceeași perioadă a anului trecut # BizBrasov.ro
Numărul concediilor medicale acordate în perioada iulie–septembrie 2025 a scăzut cu 200.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina lui de Facebook. Au fost economisiți, spune el, 310 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către pacienți și către funcționarea sistemului medical. Ministrul Sănătății [...]
Aproape 1.600 de mașini parcate neregulamentar în Brașov au fost ridicate de Poliția Locală în primele 10 luni ale anului # BizBrasov.ro
Aproape 1.600 de mașini parcate neregulamentar în municipiul Brașov au fost ridicate de serviciul specializat al primăriei, la sesizarea polițiștilor locali, în primele 10 luni ale acestui an. „Iată câteva valori, înregistrate la Poliția Locală Brașov în perioada ianuarie – octombrie a acestui an: – 12.728 de procese-verbale de constatare a contravenției au fost întocmite [...]
Prețurile carburanților au crescut și azi în benzinării, după ce crescuseră si ieri. Motorina, cel mai vândut carburant, se apropie vertiginos de pragul de 8 lei pe litru. Față de ziua de ieri, în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut prețul benzinei cu 4 bani pe litru și prețul motorinei cu [...]
Polițiștii bulgari, dotați cu POS-uri. Amenzile pentru încălcarea legislației rutiere aplicate șoferilor străini trebuie plătite pe loc, cu cardul # BizBrasov.ro
Polițiștii bulgari, dotați cu POS. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, unde s-au făcut modificări în ceea ce priveşte Legea privind circulaţia pe drumurile publice. Astfel, s-a introdus obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie achitate pe loc, prin card bancar. Potrivit MAE, autorităţile bulgare au modificat legea [...]
Parcările publice cu plată din Făgăraș au reaprins dezbaterile în Consiliul Local, după ce grupul PNL a cerut modificarea regulamentului de funcționare, invocând o petiție online semnată de peste 700 de cetățeni. Oamenii solicită revizuirea tarifelor și a orarului de funcționare, considerând că actualul sistem este prea strict și neadaptat la nevoile reale ale locuitorilor. [...]
Românii care vând constant pe net, trebuie să se înregistreze la ANAF. Altfel, Fiscul îi va înregistra din oficiu cu tot cu „nota de plată” # BizBrasov.ro
Orice persoană fizică sau juridică care desfășoară activități economice trebuie, potrivit Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, să se înregistreze la ANAF – adică să obțină un cod de identificare fiscală (CIF) sau un CUI (cod unic de înregistrare, pentru firme). Dacă nu o face, înseamnă că există activitate economică reală (venituri, livrări, servicii), [...]
Comuna Tărlungeni se apucă de repararea străzilor, o activitate mult-așteptată de unii localnici ținând cont că degradarea carosabilului de pe anumite străzi le dădea bătăi de cap. În plan, sunt reabilitări pe o suprafață totală de 350 mp, costul fiind de 202,75 lei fără TVA pe metrul pătrat de asfalt pus. În vederea realizării lucrărilor, [...]
Trei afaceri din județul Brașov, închise de Mediu, fiindcă nu îndeplineau condițiile de autorizare și de reducere a efectelor negative asupra mediului # BizBrasov.ro
Direcția Județeană de Mediu Brașov a analizat săptămâna aceasta mai multe solicitări ale unor societăți din județ în vederea revizuirii autorizației de mediu. Membrii comisiei tehnice de analiză au decis să respingă solicitările a trei societăți, după ce au constatat că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în legislația privind protecția mediului. Astfel, vor trebui să [...]
Predealul se pregătește de iarna „artificială” pe pârtiile din stațiune și își pune la punct echipamentele de producere a zăpezii # BizBrasov.ro
Ținând cont că în ultimii ani iernile sunt tot mai secetoase, zăpada artificială devine un element de bază pentru buna funcționare a domeniilor schiabile. Astfel, edilii din Predeal vor să fie pregătiți când temperaturile vor deveni negative și au început lucrările de revizie a instalațiilor de producere a zăpezii artificiale, astfel ca echipamentele să intre [...]
Poarta Ecaterinei, singurul edificiu din Brașov care și-a păstrat aspectul original. Stema orașului poate fi văzută chiar deasupra intrării # BizBrasov.ro
Poarta Ecaterinei este unul dintre cele mai frumoase puncte turistice din oraș, fiind o poartă către vechiul Brașov. Aceasta a fost construită în anul 1559 pentru a permite accesul șcheilor în cetate. Astăzi, turnul porții renovat adăpostește expoziții periodice de artă și istorie. Cunoscută în decursul veacurilor sub denumirea de „Porta Superior” , „Porta Corpus [...]
Orice închiriere trebuie să fie acoperită de un contract scris, iar închirierea locuinței nu face excepție. În calitate de proprietar, legea te ajută să îți recuperezi pierderile dacă chiriașul refuză să își respecte obligațiile. Uite ce poți să faci dacă chiriașul nu plătește chiria. Există soluții legale, dar nu mai dacă există un contract valabil. [...]
Incendiu la Kronospan Brașov . Arde instalația de ventilare a unii siloz
Vești proaste pentru românii care vor credite: Băncile înăspresc condițiile de finanțare la anumite împrumuturi # BizBrasov.ro
Vești proaste pentru românii care vor credite! Cel mai recent sondaj al BNR avertizează că standardele de creditare devin tot mai stricte. Băncile au anticipat o nouă înăsprire a condițiilor pentru creditele de consum, în timp ce împrumuturile pentru locuințe și companii vor stagna. Instituțiile financiare pun măsura pe seama creșterii riscului de credit și a [...]
„Smart Learning”, workshop gratuit destinat studenților, la Universitatea Transilvania din Brașov # BizBrasov.ro
Studenții care vor să transforme învățarea într-un proces mai plăcut, pot participa la un workshop gratuit ce va avea loc în 11 noiembrie 2025, pe Colina Universității, Corpul A, Sala AVII2, începând cu ora 16:00. „Vrei să-ți descoperi stilul de învățare și totodată să afli de ce unele metode ți se potrivesc mai bine decât [...]
VIDEO Tânăr de 25 de ani reținut de polițiști, după ce a amenințat o femeie cu moartea și a făcut scandal în fața unui bloc # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Voila au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la faptul un bărbat ar fi făcut scandal în fața unui imobil din localitatea Cincu. „Ca urmare a sesizării primite, polițiștii s-au deplasat în scurt timp la adresa indicată, unde au identificat un bărbat, de 25 de ani, care, [...]
Ministrul Transporturilor susține că singura salvare pentru autostrada Brașov – Comarnic este încheierea unui parteneriat public – privat # BizBrasov.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a explicat, într-o emisiune DC News, că parteneriatul public-privat reprezintă soluția pentru deblocarea proiectelor de infrastructură din România. Bugetul României, afectat de crize economice succesive, cheltuieli haotice și priorități nealiniate, a dus de-a lungul anilor la blocaje majore în implementarea proiectelor de infrastructură. Numeroase investiții au rămas doar pe hârtie sau [...]
Brașovenii, invitați în această seară la Teatrul „Sică Alexandrescu”: Ce piesă vor putea urmări # BizBrasov.ro
Brașovenii sunt invitați în această seară la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Vor putea urmări de la ora 19.00 spectacolul „Emigranții” de Sławomir Mrożek, care va avea loc în sala Studio. Spectacolul „Emigranții” de Sławomir Mrożek, în viziunea regizorală a lui Dominic Dembinski, aduce în prim-plan o întrebare fundamentală pentru societatea modernă: Ce înseamnă a fi emigrant [...]
90% din lucrările de remodelare a vechii gropi de gunoi a Brașovului au fost finalizate. Anul viitor, platforma va fi înierbată și vor fi plantați aproximativ 12.000 de arbori și arbuști. # BizBrasov.ro
Proiectul Primăriei Brașov de transformare a fostelor depozite de deșeuri, menajere și industriale nepericuloase, din zona Timiș -Triaj, într-o zonă de agrement începe să capete contur, cel puțin în zona fostului depozit de deșeuri menajere. În paralel, Municipalitatea a aplicat pentru a obține fondurile necesare pentru lucrările de la depozitul de deșeuri industriale nepericuloase, prin [...]
Dubii ale Consiliului Concurenței în privința cumpărării magazinelor La Cocoș de către grupul care deține Kaufland și Lidl # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenței anunță că a identificat o serie de îngrijorări concurențiale legate de tranzacția prin care grupul Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl, intenționează să preia magazinele La Cocoș. În urma analizei efectuate, autoritatea de concurență a constatat că operațiunea ridică probleme atât pe piața comerțului cu amănuntul, cât și pe [...]
Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, românii încep deja să se gândească la mesele festive, iar carnea de porc rămâne vedeta sezonului. Înainte de a cumpăra, mulți compară prețurile din supermarket cu cele oferite de producătorii locali pentru a decide care opțiune este mai convenabilă. Prețurile în supermarketuri Magazinele mari au început să [...]
Amenzi drastice pentru turiștii care hrănesc urșii: Guvernul impune sancțiuni de până la 30.000 lei/ Executivul a decis și că urșii agresivi pot fi uciși imediat, fără alte metode prealabile # BizBrasov.ro
Potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern, amenzile pentru sancționarea persoanelor neautorizate care hrănesc urși vor fi cuprinse între 10.000 lei și 30.000 lei. Totodată, Executivul a stabilit că urșii care pun în pericol viața persoanelor vor putea fi uciși imediat, fără alte metode prealabile. Amenzile vor intra în vigoare la 10 zile de la [...]
O decizie a Curții Constituționale l-a scăpat pe manelistul Dani Moanu de o pedeapsă pentru o serie de infracțiuni deosebit de grave # BizBrasov.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Mocanu a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, dar a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția. Potrivit G4Media, în august 2025, Mocanu a primit o „diplomă de [...]
O nouă platformă electronică de feedback pentru personalul medical şi pacienţi va fi lansată de Ministerul Sănătății # BizBrasov.ro
Ministerul Sănătăţii lucrează la o nouă platformă electronică complexă pentru feedback-ul medicilor, asistenţilor medicali, kinetoterapeuţilor, psihologilor, managerilor, personalului TESA, dar şi al pacienţilor, care va fi lansată în curând, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete, transmite Agerpres. „Uneori luăm decizii fără să ne consultăm suficient cu cei care lucrează efectiv în sistem. De aceea, echipa mea [...]
Cel mai tânăr instructor pentru viitorii piloţi NATO, detaşat în SUA, a studiat la Brașov la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”: „Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv şi că pot învăţa de la cei mai buni oameni din domeniu” # BizBrasov.ro
Cel mai tânăr instructor de zbor pentru viitorii piloţi de luptă ai NATO, detaşat la baza aeriană Sheppard, din Wichita Falls, SUA, este un român și a studiat la Brașov. La nici 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Vrancea, antrenează, alături de colegii săi, viitori piloţi de luptă ai Alianţei Nord-Atlantice, anunţă Forţele [...]
FOTO Expoziția „De la coajă la poveste”, deschisă la Brașov până în 12 noiembrie. Publicul, invitat să descopere harta simbolurilor și a tehnicilor de încondeiere a ouălor transmise din generație în generație de meșterii din Transilvania # BizBrasov.ro
Expoziția „De la coajă la poveste” și-a deschis porțile la Brașov, în 29 octombrie, la Centrul Cultural Apollonia, Sala Mișu Popp (intrare din Str. Republicii). Publicul este invitat să descopere harta simbolurilor și a tehnicilor de încondeiere a ouălor transmise din generație în generație de meșterii din Transilvania. Expoziția este realizată în cadrul proiectului cultural [...]
VIDEO Urmărire în miez de noapte prin Făgăraș. Inculpat: un sătean din Beclean, fără permis și beat mort la volan # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetată în stare de reținere, după ce aceasta a fost depistată, în trafic, conducând un autoturism, fără să deţină permis de conducere şi aflându-se sub influenţa alcoolului. În noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 2:00, polițiștii din cadrul [...]
Salariații de la Fabrica de Pulberi din Făgăraș continuă și astăzi protestul declanșat ieri dimineață. Aceștia cer conducerii societății să pună capăt tuturor deciziilor care afectează activitatea de producție și să fie respectat contractul colectiv de muncă. „Toată presa a scris despre afacerile care se fac la Fabrica de Pulberi, cu societăți căpușă. În loc să dezvoltăm [...]
VIDEO Percheziții de amploare, după sesizarea din oficiu a polițiștilor brașoveni, într-un dosar de fraudă cu fonduri „Start-up Nation”: Escrocii au încercat să obțină 2,4 milioane de lei folosind acte false # BizBrasov.ro
În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, la data de 6 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, desfășoară [...]
Amplă schemă de umflare a prețului energiei pentru a obține mai mulți bani de la stat. Anchetă și percheziții ale procurorilor la mai multe firme din domeniu # BizBrasov.ro
Procurorii Parchetului General au descoperit o amplă schemă de manipulare a pieței energiei electrice, prin care mai multe firme din același grup ar fi tranzacționat artificial energie între ele pentru a umfla prețurile de achiziție și a obține de la stat, în mod necuvenit, zeci de milioane de lei prin mecanismul de compensare instituit de [...]
Cartierul Avantgarden se extinde. Construcția unui nou ansamblu, în analiză la Circulație # BizBrasov.ro
Potrivit documentației depuse la Primăria Brașov, dezvoltatorul cartierului Avantgarden a solicitat avizul Comisiei de circulație pentru a putea demara lucrările la un nou ansamblu rezidențial ce va fi amplasat la intersecția străzilor Lebedei și Graurului, în cartierul Bartolomeu. Proiectul urmează să fie analizat de comisie în ședința de astăzi, urmând ca, după obținerea avizelor necesare, [...]
La doar 20 de ani, s-a împrumutat cu 25.000 de euro de la părinți și a deschis o cafenea. Acum are trei și vânzări de 500.000 de euro pe an # BizBrasov.ro
Senatorul brașovean Marius Dunca: „Este momentul ca PSD să redevină forța echilibrului și a încrederii naționale” # BizBrasov.ro
Congresul Partidului Social Democrat reprezintă un moment de o importanță deosebită nu doar pentru partid, ci și pentru întreaga societate românească. În centrul acestui proces de reașezare doctrinară și organizatorică se află moțiunea „Grindeanu”, un document politic și programatic care își propune să readucă PSD la valorile sale autentice – solidaritate, echitate, demnitate națională și [...]
Primăria Zărnești face lumină pe drumul spre noua creșă care își va deschide curând porțile # BizBrasov.ro
Prima creșă construită după Revoluție în Zărnești a fost finalizată luna trecută, lucrările, cu o valoare de de 13,98 milioane de lei fără TVA, fiind finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceasta ar urma să fie deschisă pentru copii după ce se vor obține toate avizele și se va angaja personalul necesar, [...]
O simplă fortificație din lemn, din secolul al XIII-lea, Cetatea Râșnov și-a păstrat faima de unul din cele mai bine păstrate ansambluri fortificate, din Transilvania. De aproape 5 ani însă, doar curtea exterioară a cetății e accesibilă publicului. Totul a pornit de la o lucrare de reabilitare, începută în 2020. Firma selectată a închis cetatea [...]
Edilii din Făgăraș se pregătesc să-l întâmpine pe Moș Nicolae. Plătesc aproximativ 30.000 de lei pentru dulciuri pe care le vor oferi copiilor din oraș # BizBrasov.ro
La Făgăraș a devenit deja o tradiție ca preșcolarii să primească, de Sfântul Nicolae, dulciuri de la Moș Nicolae. Ajutat și de reprezentanții Primăriei Făgăraș și cei ai Consiliului Local Făgăraș, bătrânelul va împărți dulciuri pentru peste 1.000 de prichindei de la toate grădinițele și creșa din oraș. În vederea furnizării pachetelor cu dulciuri, edilii [...]
Secretele castelului Bran, locul de refugiu al domnitorului Mircea cel Bătrân: Edificiul era apărat de mercenari englezi, mari băutori de vin # BizBrasov.ro
Castelul Bran a fost o cetate de „trecătoare” cu scop militar, cu o formă patrulateră neregulată. În timp, cetatea a suferit numeroase modificări, cum ar fi adăugarea turnului de sud (în 1622 după planurile principelui Gabriel Bethlen), construcţia unui turn dreptunghiular la est, iar între 1883 şi 1886 acoperişul a fost îmbrăcat cu ţiglă. Cine a [...]
Carieră în SRI: Până când se fac înscrieri în programele de studii/ Condițiile și etapele admiterii # BizBrasov.ro
Tinerii care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații se pot înscrie în programele de studii universitare de licență, master și postliceal tehnic. Astfel, pentru concursul de admitere aferent anului universitar 2026-2027 candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție până la data de 31.12.2025 prin completarea formularului disponibil AICI. Toate programele vizează [...]
RAR atrage atenția șoferilor: Au apărut știri false privind modificarea Codului Rutier # BizBrasov.ro
Registrul Auto Român trage un semnal de alarmă privind existența în spațiul public a unor postări false, care se referă la modificări ale Codului Rutier și ale obligațiilor proprietarilor de mașini, în timpul sezonului rece. „Voi ați auzit că se modifică, din nou (!!!), Codul Rutier? Și că trebuie să dați click AICI ca să [...]
Cinci victime în urma unui accident petrecut între o mașină și o căruță, la ieșirea din Măieruș # BizBrasov.ro
Accident rutier între o mașină și o căruță, la ieșirea din Măieruș spre Apața. „În urma impactului au rezultat cinci victime: un adult și patru copii, toate conștiente. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje SMURD si 2 ambulante SAJ. Se intervine pentru acordarea asistentei medicale victimelor”, a transmis Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al [...]
Banca Națională a României avertizează că un document fals, intitulat „Procură cu autoritate totală” și datat 3 noiembrie 2025, circulă online folosind ilegal sigla și datele instituției. BNR transmite că nu a emis și nu are atribuții legale în legătură cu astfel de acte și recomandă publicului să-l ignore, să nu-l semneze și să nu-l [...]
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov, împreună cu Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, au recepționat un lot de ambulanțe achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027, finanțat din fonduri europene nerambursabile. La Brașov au intrat în dotare: 3 ambulanțe de tip B și 1 ambulanță de tip C [...]
VIDEO Lucrările la Sala Polivalentă din Brașov avansează: se asfaltează zonele exterioare și se montează panourile de policarbonat pe clădire, astfel încât iarna să se poată lucra la interior # BizBrasov.ro
Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a fost prezent astăzi pe șantierul Sălii Polivalente pentru a verifica stadiul lucrărilor la una dintre cele mai importante investiții ale orașului. În această perioadă, echipele de muncitori lucrează intens la asfaltarea zonelor exterioare, pregătind infrastructura rutieră și pietonală din jurul complexului. În paralel, se montează panourile din policarbonat care [...]
1.726 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate în județul Brașov, în perioada 27 octombrie- 2 noiembrie 2025, potrivit datelor oferite de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Brașov. În săptămâna anterioară specialiștii au raportat 2.061 de cazuri. Astfel, în ultimele 7 zile au fost raportate: • 4 cazuri de gripă clinică, comparativ cu [...]
Mai multă autonomie locală, cerința primarului din Sfântu Gheorghe: locuitorii din comunele considerate sărace finanțează de fapt metroul din capitală # BizBrasov.ro
Antal Árpád, primarul orașului Sfântu Gheorghe, susține că nu este nevoie de reducerea numărului de localități, ci de un sistem financiar și administrativ mai echitabil, ca o reacție la raportul Curții de Conturi care a prezentat numărul de UAT-uri care sunt sub pragul minim al numărului de locuitori, anunță WeRadio Sfântu Gheorghe. „Nu este normal ca [...]
