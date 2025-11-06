Incendiu la Kronospan Brașov. Arde instalația de ventilare a unii siloz
BizBrasov.ro, 6 noiembrie 2025 23:20
Incendiu la Kronospan Brașov . Arde instalația de ventilare a unii siloz
• • •
Acum 30 minute
23:20
Acum 6 ore
17:50
Vești proaste pentru românii care vor credite: Băncile înăspresc condițiile de finanțare la anumite împrumuturi # BizBrasov.ro
Vești proaste pentru românii care vor credite! Cel mai recent sondaj al BNR avertizează că standardele de creditare devin tot mai stricte. Băncile au anticipat o nouă înăsprire a condițiilor pentru creditele de consum, în timp ce împrumuturile pentru locuințe și companii vor stagna. Instituțiile financiare pun măsura pe seama creșterii riscului de credit și a [...]
Acum 8 ore
17:30
„Smart Learning”, workshop gratuit destinat studenților, la Universitatea Transilvania din Brașov # BizBrasov.ro
Studenții care vor să transforme învățarea într-un proces mai plăcut, pot participa la un workshop gratuit ce va avea loc în 11 noiembrie 2025, pe Colina Universității, Corpul A, Sala AVII2, începând cu ora 16:00. „Vrei să-ți descoperi stilul de învățare și totodată să afli de ce unele metode ți se potrivesc mai bine decât [...]
16:50
VIDEO Tânăr de 25 de ani reținut de polițiști, după ce a amenințat o femeie cu moartea și a făcut scandal în fața unui bloc # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Voila au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la faptul un bărbat ar fi făcut scandal în fața unui imobil din localitatea Cincu. „Ca urmare a sesizării primite, polițiștii s-au deplasat în scurt timp la adresa indicată, unde au identificat un bărbat, de 25 de ani, care, [...]
15:50
Ministrul Transporturilor susține că singura salvare pentru autostrada Brașov – Comarnic este încheierea unui parteneriat public – privat # BizBrasov.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a explicat, într-o emisiune DC News, că parteneriatul public-privat reprezintă soluția pentru deblocarea proiectelor de infrastructură din România. Bugetul României, afectat de crize economice succesive, cheltuieli haotice și priorități nealiniate, a dus de-a lungul anilor la blocaje majore în implementarea proiectelor de infrastructură. Numeroase investiții au rămas doar pe hârtie sau [...]
Acum 12 ore
15:30
Brașovenii, invitați în această seară la Teatrul „Sică Alexandrescu”: Ce piesă vor putea urmări # BizBrasov.ro
Brașovenii sunt invitați în această seară la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Vor putea urmări de la ora 19.00 spectacolul „Emigranții” de Sławomir Mrożek, care va avea loc în sala Studio. Spectacolul „Emigranții” de Sławomir Mrożek, în viziunea regizorală a lui Dominic Dembinski, aduce în prim-plan o întrebare fundamentală pentru societatea modernă: Ce înseamnă a fi emigrant [...]
15:00
90% din lucrările de remodelare a vechii gropi de gunoi a Brașovului au fost finalizate. Anul viitor, platforma va fi înierbată și vor fi plantați aproximativ 12.000 de arbori și arbuști. # BizBrasov.ro
Proiectul Primăriei Brașov de transformare a fostelor depozite de deșeuri, menajere și industriale nepericuloase, din zona Timiș -Triaj, într-o zonă de agrement începe să capete contur, cel puțin în zona fostului depozit de deșeuri menajere. În paralel, Municipalitatea a aplicat pentru a obține fondurile necesare pentru lucrările de la depozitul de deșeuri industriale nepericuloase, prin [...]
14:00
Dubii ale Consiliului Concurenței în privința cumpărării magazinelor La Cocoș de către grupul care deține Kaufland și Lidl # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenței anunță că a identificat o serie de îngrijorări concurențiale legate de tranzacția prin care grupul Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl, intenționează să preia magazinele La Cocoș. În urma analizei efectuate, autoritatea de concurență a constatat că operațiunea ridică probleme atât pe piața comerțului cu amănuntul, cât și pe [...]
13:30
Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, românii încep deja să se gândească la mesele festive, iar carnea de porc rămâne vedeta sezonului. Înainte de a cumpăra, mulți compară prețurile din supermarket cu cele oferite de producătorii locali pentru a decide care opțiune este mai convenabilă. Prețurile în supermarketuri Magazinele mari au început să [...]
13:30
Amenzi drastice pentru turiștii care hrănesc urșii: Guvernul impune sancțiuni de până la 30.000 lei/ Executivul a decis și că urșii agresivi pot fi uciși imediat, fără alte metode prealabile # BizBrasov.ro
Potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern, amenzile pentru sancționarea persoanelor neautorizate care hrănesc urși vor fi cuprinse între 10.000 lei și 30.000 lei. Totodată, Executivul a stabilit că urșii care pun în pericol viața persoanelor vor putea fi uciși imediat, fără alte metode prealabile. Amenzile vor intra în vigoare la 10 zile de la [...]
12:20
O decizie a Curții Constituționale l-a scăpat pe manelistul Dani Moanu de o pedeapsă pentru o serie de infracțiuni deosebit de grave # BizBrasov.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Mocanu a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, dar a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția. Potrivit G4Media, în august 2025, Mocanu a primit o „diplomă de [...]
12:20
O nouă platformă electronică de feedback pentru personalul medical şi pacienţi va fi lansată de Ministerul Sănătății # BizBrasov.ro
Ministerul Sănătăţii lucrează la o nouă platformă electronică complexă pentru feedback-ul medicilor, asistenţilor medicali, kinetoterapeuţilor, psihologilor, managerilor, personalului TESA, dar şi al pacienţilor, care va fi lansată în curând, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete, transmite Agerpres. „Uneori luăm decizii fără să ne consultăm suficient cu cei care lucrează efectiv în sistem. De aceea, echipa mea [...]
12:10
Cel mai tânăr instructor pentru viitorii piloţi NATO, detaşat în SUA, a studiat la Brașov la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”: „Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv şi că pot învăţa de la cei mai buni oameni din domeniu” # BizBrasov.ro
Cel mai tânăr instructor de zbor pentru viitorii piloţi de luptă ai NATO, detaşat la baza aeriană Sheppard, din Wichita Falls, SUA, este un român și a studiat la Brașov. La nici 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Vrancea, antrenează, alături de colegii săi, viitori piloţi de luptă ai Alianţei Nord-Atlantice, anunţă Forţele [...]
11:50
FOTO Expoziția „De la coajă la poveste”, deschisă la Brașov până în 12 noiembrie. Publicul, invitat să descopere harta simbolurilor și a tehnicilor de încondeiere a ouălor transmise din generație în generație de meșterii din Transilvania # BizBrasov.ro
Expoziția „De la coajă la poveste” și-a deschis porțile la Brașov, în 29 octombrie, la Centrul Cultural Apollonia, Sala Mișu Popp (intrare din Str. Republicii). Publicul este invitat să descopere harta simbolurilor și a tehnicilor de încondeiere a ouălor transmise din generație în generație de meșterii din Transilvania. Expoziția este realizată în cadrul proiectului cultural [...]
11:30
VIDEO Urmărire în miez de noapte prin Făgăraș. Inculpat: un sătean din Beclean, fără permis și beat mort la volan # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetată în stare de reținere, după ce aceasta a fost depistată, în trafic, conducând un autoturism, fără să deţină permis de conducere şi aflându-se sub influenţa alcoolului. În noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 2:00, polițiștii din cadrul [...]
11:20
Salariații de la Fabrica de Pulberi din Făgăraș continuă și astăzi protestul declanșat ieri dimineață. Aceștia cer conducerii societății să pună capăt tuturor deciziilor care afectează activitatea de producție și să fie respectat contractul colectiv de muncă. „Toată presa a scris despre afacerile care se fac la Fabrica de Pulberi, cu societăți căpușă. În loc să dezvoltăm [...]
11:00
Stilul care trece testul timpului
10:50
VIDEO Percheziții de amploare, după sesizarea din oficiu a polițiștilor brașoveni, într-un dosar de fraudă cu fonduri „Start-up Nation”: Escrocii au încercat să obțină 2,4 milioane de lei folosind acte false # BizBrasov.ro
În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, la data de 6 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, desfășoară [...]
Acum 24 ore
10:00
Amplă schemă de umflare a prețului energiei pentru a obține mai mulți bani de la stat. Anchetă și percheziții ale procurorilor la mai multe firme din domeniu # BizBrasov.ro
Procurorii Parchetului General au descoperit o amplă schemă de manipulare a pieței energiei electrice, prin care mai multe firme din același grup ar fi tranzacționat artificial energie între ele pentru a umfla prețurile de achiziție și a obține de la stat, în mod necuvenit, zeci de milioane de lei prin mecanismul de compensare instituit de [...]
09:40
Cartierul Avantgarden se extinde. Construcția unui nou ansamblu, în analiză la Circulație # BizBrasov.ro
Potrivit documentației depuse la Primăria Brașov, dezvoltatorul cartierului Avantgarden a solicitat avizul Comisiei de circulație pentru a putea demara lucrările la un nou ansamblu rezidențial ce va fi amplasat la intersecția străzilor Lebedei și Graurului, în cartierul Bartolomeu. Proiectul urmează să fie analizat de comisie în ședința de astăzi, urmând ca, după obținerea avizelor necesare, [...]
09:40
La doar 20 de ani, s-a împrumutat cu 25.000 de euro de la părinți și a deschis o cafenea. Acum are trei și vânzări de 500.000 de euro pe an # BizBrasov.ro
09:30
Senatorul brașovean Marius Dunca: „Este momentul ca PSD să redevină forța echilibrului și a încrederii naționale” # BizBrasov.ro
Congresul Partidului Social Democrat reprezintă un moment de o importanță deosebită nu doar pentru partid, ci și pentru întreaga societate românească. În centrul acestui proces de reașezare doctrinară și organizatorică se află moțiunea „Grindeanu”, un document politic și programatic care își propune să readucă PSD la valorile sale autentice – solidaritate, echitate, demnitate națională și [...]
05:40
Primăria Zărnești face lumină pe drumul spre noua creșă care își va deschide curând porțile # BizBrasov.ro
Prima creșă construită după Revoluție în Zărnești a fost finalizată luna trecută, lucrările, cu o valoare de de 13,98 milioane de lei fără TVA, fiind finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceasta ar urma să fie deschisă pentru copii după ce se vor obține toate avizele și se va angaja personalul necesar, [...]
05:40
O simplă fortificație din lemn, din secolul al XIII-lea, Cetatea Râșnov și-a păstrat faima de unul din cele mai bine păstrate ansambluri fortificate, din Transilvania. De aproape 5 ani însă, doar curtea exterioară a cetății e accesibilă publicului. Totul a pornit de la o lucrare de reabilitare, începută în 2020. Firma selectată a închis cetatea [...]
05:30
Edilii din Făgăraș se pregătesc să-l întâmpine pe Moș Nicolae. Plătesc aproximativ 30.000 de lei pentru dulciuri pe care le vor oferi copiilor din oraș # BizBrasov.ro
La Făgăraș a devenit deja o tradiție ca preșcolarii să primească, de Sfântul Nicolae, dulciuri de la Moș Nicolae. Ajutat și de reprezentanții Primăriei Făgăraș și cei ai Consiliului Local Făgăraș, bătrânelul va împărți dulciuri pentru peste 1.000 de prichindei de la toate grădinițele și creșa din oraș. În vederea furnizării pachetelor cu dulciuri, edilii [...]
04:30
Secretele castelului Bran, locul de refugiu al domnitorului Mircea cel Bătrân: Edificiul era apărat de mercenari englezi, mari băutori de vin # BizBrasov.ro
Castelul Bran a fost o cetate de „trecătoare” cu scop militar, cu o formă patrulateră neregulată. În timp, cetatea a suferit numeroase modificări, cum ar fi adăugarea turnului de sud (în 1622 după planurile principelui Gabriel Bethlen), construcţia unui turn dreptunghiular la est, iar între 1883 şi 1886 acoperişul a fost îmbrăcat cu ţiglă. Cine a [...]
04:30
Carieră în SRI: Până când se fac înscrieri în programele de studii/ Condițiile și etapele admiterii # BizBrasov.ro
Tinerii care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații se pot înscrie în programele de studii universitare de licență, master și postliceal tehnic. Astfel, pentru concursul de admitere aferent anului universitar 2026-2027 candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție până la data de 31.12.2025 prin completarea formularului disponibil AICI. Toate programele vizează [...]
04:00
RAR atrage atenția șoferilor: Au apărut știri false privind modificarea Codului Rutier # BizBrasov.ro
Registrul Auto Român trage un semnal de alarmă privind existența în spațiul public a unor postări false, care se referă la modificări ale Codului Rutier și ale obligațiilor proprietarilor de mașini, în timpul sezonului rece. „Voi ați auzit că se modifică, din nou (!!!), Codul Rutier? Și că trebuie să dați click AICI ca să [...]
Ieri
19:00
Cinci victime în urma unui accident petrecut între o mașină și o căruță, la ieșirea din Măieruș # BizBrasov.ro
Accident rutier între o mașină și o căruță, la ieșirea din Măieruș spre Apața. „În urma impactului au rezultat cinci victime: un adult și patru copii, toate conștiente. La fața locului s-au deplasat 3 echipaje SMURD si 2 ambulante SAJ. Se intervine pentru acordarea asistentei medicale victimelor”, a transmis Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al [...]
17:50
Banca Națională a României avertizează că un document fals, intitulat „Procură cu autoritate totală” și datat 3 noiembrie 2025, circulă online folosind ilegal sigla și datele instituției. BNR transmite că nu a emis și nu are atribuții legale în legătură cu astfel de acte și recomandă publicului să-l ignore, să nu-l semneze și să nu-l [...]
17:30
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov, împreună cu Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, au recepționat un lot de ambulanțe achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021 – 2027, finanțat din fonduri europene nerambursabile. La Brașov au intrat în dotare: 3 ambulanțe de tip B și 1 ambulanță de tip C [...]
16:30
VIDEO Lucrările la Sala Polivalentă din Brașov avansează: se asfaltează zonele exterioare și se montează panourile de policarbonat pe clădire, astfel încât iarna să se poată lucra la interior # BizBrasov.ro
Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a fost prezent astăzi pe șantierul Sălii Polivalente pentru a verifica stadiul lucrărilor la una dintre cele mai importante investiții ale orașului. În această perioadă, echipele de muncitori lucrează intens la asfaltarea zonelor exterioare, pregătind infrastructura rutieră și pietonală din jurul complexului. În paralel, se montează panourile din policarbonat care [...]
15:50
1.726 de cazuri de infecții respiratorii au fost raportate în județul Brașov, în perioada 27 octombrie- 2 noiembrie 2025, potrivit datelor oferite de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Brașov. În săptămâna anterioară specialiștii au raportat 2.061 de cazuri. Astfel, în ultimele 7 zile au fost raportate: • 4 cazuri de gripă clinică, comparativ cu [...]
15:30
Mai multă autonomie locală, cerința primarului din Sfântu Gheorghe: locuitorii din comunele considerate sărace finanțează de fapt metroul din capitală # BizBrasov.ro
Antal Árpád, primarul orașului Sfântu Gheorghe, susține că nu este nevoie de reducerea numărului de localități, ci de un sistem financiar și administrativ mai echitabil, ca o reacție la raportul Curții de Conturi care a prezentat numărul de UAT-uri care sunt sub pragul minim al numărului de locuitori, anunță WeRadio Sfântu Gheorghe. „Nu este normal ca [...]
15:00
Trenul metropolitan al Brașovului, la faza ridicărilor topografice și a studiilor geotehnice în zona viitoarelor peroane de pe cele trei magistrale # BizBrasov.ro
Una dintre soluțiile primăriei de a reduce traficul auto, în special cel generat de autoturismele proprii, din oraș și din zona metropolitană către oraș este introducerea unei rețele de trenuri metropolitane, una dintre cele mai bune soluții de mobilitate sustenabilă. Astfel, în parteneriat cu Consiliul Județean și Asociația de Transport Brașov, Primăria Brașov își propune [...]
14:30
Peste 5.000 de câini eutanasiați în ultimii 5 ani, la adăpostul privat din Codlea, finanțat din bani publici. 14 primării din Brașov nu știu unde se duc fondurile date adăpostului, condus de un medic veterinar sancținat pentru cruzime # BizBrasov.ro
19 primării din județul Brașov plătesc anual peste două milioane de lei din bugetul local unui adăpost privat de câini din Codlea care umflă cheltuielile, în vreme ce mii de animale sunt eutanasiate sau mor de foame. Clinica veterinară care se ocupă de câinii din adăpost este a președintelui asociației, un medic veterinar sancționat în [...]
14:00
Protest spontan la Fabrica de Pulberi din Făgăraș. Oamenii sunt nemulțumiți că li s-au tăiat salariile și nu se recpectă nici alte prevederi ale contractului de muncă # BizBrasov.ro
Salariații de la Fabrica de Pulberi din Făgăraș au declanșat în această dimineață un protest spontan. Aceștia cer conducerii societății să pună capăt tuturor deciziilor care afectează activitatea de producție și să fie respectat contractul colectiv de muncă. ,Toată presa a scris despre afacerile care se fac la Fabrica de Pulberi, cu societăți căpușă. În [...]
13:50
Cinci echipe concurează la Brașov pentru selecția națională la cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume # BizBrasov.ro
Pentru prima dată în istorie, România intră în circuitul mondial Bocuse d’Or, simbolul excelenței gastronomice internaționale. Cinci echipe de bucătari profesioniști vor concura pe 27 noiembrie, la Brașov, în cadrul Selecției Naționale Bocuse d’Or România, competiția care va desemna o singură echipă ce va reprezenta țara noastră la Bocuse d’Or Europe 2026, la Marsilia. Finaliștii [...]
13:30
Un vârstnic beat s-a crezut „meșter”: A încercat să-și repare mașina, iar când a pornit-o a făcut accident # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, pe o stradă din Făgăraș. „Verificările efectuate de polițiștii care s-au deplasat la fața locului au dus la identificarea unui conducător auto, de 72 de ani, din municipiul Făgăraș, iar din cercetări s-a stabilit faptul [...]
12:50
Bătaie între surori într-un magazin din Bartolomeu Nord. Polițiștii au vrut să-i dea „cadou” femeii agresive o brățară de monitorizare # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție au fost sesizați, ieri dimineață, printr-un apel de urgență, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost implicată într-un conflict cu sora ei. Față de sesizarea primită, polițiștii au efectuat verificări și au stabilit că, între două femei, surori, de 50, respectiv 52 [...]
12:30
Emeric Ienei, singurul antrenor care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu o echipă românească, a murit # BizBrasov.ro
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor de fotbal a murit la Spitalul Județean Bihor, după mai multe zile de spitalizare. Decesul a fost confirmat de Federația Română de Fotbal și de mai multe cluburi de fotbal pe care Emeric Ienei le-a antrenat. Este singurul antrenor care a câștigat [...]
12:20
Brașovenii și turiștii sunt invitați astăzi, de la ora 19.00, în Sala Studio a Teatrului „Sică Alexandrescu” la piesa de teatru „Viața mea din flori”, după un text de Cristian Popescu. Ultima premieră a Teatrului „Sică Alexandrescu”, „Viața mea din flori” este un spectacol de teatru bazat pe opera lui Cristian Popescu ce propune o incursiune tulburătoare într-un univers [...]
12:00
Atenție, șoferi! Sunt restricții de circulație, astăzi, pe mai multe drumuri din județul Brașov # BizBrasov.ro
Drumarii brașoveni anunță că, astăzi, se fac lucrări care necesită restricții de circulație pe mai multe șosele din județul Brașov. „Pe DN73, între Brașov și Câmpulung, se execută lucrări de modernizare pe toată lungimea sectorului, iar circulația este restricționată pe mai multe sectoare, traficul fiind dirijat de semafoare sau piloți; Pe DN13, în zona Pădurea [...]
11:40
FACIAS solicită Parchetului General să demareze o anchetă la Spitalul Sinaia, unde o tânără de 34 de ani a murit, în urma unei infecții # BizBrasov.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a solicitat o anchetă la Spitalul Orășenesc Sinaia pentru posibila săvârșire a infracțiunii de ucidere din culpă. Demersul vine în continuarea acțiunilor inițiate de FACIAS, după decesul tragic al Claudiei Georgiana Secăreanu, o tânără [...]
11:20
Vacanță mai scumpă la schi: Cât costă o cartelă pentru întreg sezonul de schi în Poiana Braşov # BizBrasov.ro
Telescaunul și teleschiul costă mai mult iarna aceasta! O cartelă pentru tot sezonul de schi ajunge la 5.500 de lei în Poiana Braşov, iar surprize ar putea apărea şi la Predeal. Faţă de anul trecut, tariful instalaţiilor de transport pe cablu a crescut cu 9% în Poiana Braşov. Cel mai puţin costă o urcare şi [...]
11:10
Jandarm montan cu rezultate remarcabile în competiții de culturism și fitness: Plutonierul Vasile Serețan a obținut, printre altele, locul 1 la un concurs internațional desfășurat la Budapesta # BizBrasov.ro
Pasionat de culturism încă din copilărie, plutonierul Vasile Serețan, jandarm în cadrul Postului Montan Șugaș Băi, continuă să aducă prestigiu Jandarmeriei Covasna prin rezultatele sale remarcabile în competițiile de culturism și fitness. În acest sezon competițional, Vasile a obținut rezultate deosebite: Locul I – categoria Men’s Physique Open Class B, concurs internațional desfășurat la Budapesta; Locul [...]
10:50
Brașovul a atras peste un milion de turiști în primele nouă luni ale lui 2025
10:40
Experiență „diplomatică” cu trenul. Ambasadorul Indiei a ajuns cu o întârziere de două ore și jumătate la Brașov # BizBrasov.ro
Ambasadorul Indiei la Bucureşti, a vrut să facă o vizită la Brașov, unde avea programată o întâlnire la Camera de Comerț, însă trenul a întârziat două ore și jumătate, scrie Bună Ziua Brașov. Toate trenurile din dimineaţa zilei de marţi, care au circulat pe această rută, au avut întârziere, iar cel cu care a venit ambasadorul [...]
10:40
Restricții de acces în zona poligonului de la Măgurele din Brașov, în noiembrie și decembrie. Vor fi și exerciții de distrugere cu explozivi reali # BizBrasov.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță restricții temporare de acces în zona poligonului Măgurele din Brașov, în lunile noiembrie și decembrie 2025, pe durata desfășurării unor exerciții militare cu muniție reală. Măsura are scop preventiv și urmărește protejarea populației aflate în proximitatea zonei de instrucție. Activități militare planificate Potrivit notificării oficiale transmise de Unitatea Militară 01119 [...]
10:30
Grupul Sika, coordonat, în România, de la Brașov, are un nou director general. Ileana Nicolae rămâne Head of Eastern Europe # BizBrasov.ro
