Nicușor Dan îi ia apărarea lui Ilie Bolojan în scandalul de corupție
Cotidianul de Hunedoara, 7 noiembrie 2025 11:50
Președintele a comentat implicarea premierului în scandalul care îl vizează pe omul de afaceri din Vaslui reținut de procurori pentru trafic de influență.
Acum 30 minute
11:50
Președintele a comentat implicarea premierului în scandalul care îl vizează pe omul de afaceri din Vaslui reținut de procurori pentru trafic de influență.
Acum o oră
11:30
ANM a anunțat prognoza meteorologică pentru perioada 10 noiembrie - 8 decembrie.
Acum 2 ore
10:50
Ofițerii ruși de poliție spun că ar fi dejucat un atac terorist care ar fi trebuit să aibă loc în regiunea Moscova și in care era implicat un cetâțean ucrainean.
10:50
Viorica Dăncilă n-a mers degeaba la Beijing. Preia șefia Casei Româno-Chineze # Cotidianul de Hunedoara
Dăncilă spune că a acceptat „fără ezitare" propunerea de a prelua frâiele instituției.
10:50
Oana Gheorghiu: ”Adevărul e clar și verificabil. Minciuna are întotdeauna un scop.” # Cotidianul de Hunedoara
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că se încearcă răspândirea unor informații false despre activitatea Asociației „Dăruiește Viață" și a ei personal în cadrul asociației.
10:20
„Oare o fi același cu care ne-am întâlnit noi, acu' 3 săptămâni?", se întreabă un utilizator.
Acum 4 ore
10:00
Trupele SUA din România. Congresul american avertizează: încurajează Kremlinul! # Cotidianul de Hunedoara
Congresul a trimis o scrisoare comună către Hegseth în care cer reconsiderarea deciziei de a retrage trupe americane din România.
10:00
Acest tip de acces ar putea fi, teoretic, folosit în mod abuziv pentru a interfera cu funcționarea autobuzelor.
09:40
Liderul USR susține săptămâna viitoare interviul pentru obținerea cetățeniei.
09:20
Procurorii vorbesc despre externalizarea profitului și evitarea achitării către bugetul de stat a taxelor aferente în urma tranzacțiilor privind certificatele de emisii de gaze,
09:10
Cunoscut influencer, despre Anamaria Gavrilă: „Nimic nu e mai periculos decât prostia sigură pe sine” # Cotidianul de Hunedoara
Maurice Munteanu a reacționat la ieșirea Anamariei Gavrilă, care a râs de Marian Ceaușescu pentru defectul de vorbire al acestuia.
08:40
Algoritmii, interferențele maligne și narațiunile online. Ce reziliență are România? # Cotidianul de Hunedoara
Distrugerea încrederii în justiție pavează cu spini drumul către interferențe maligne care să-și atingă scopul în viitorul apropiat
08:40
Ciucu dezumflă teoria lui Simion despre blocul migranților. Liderul AUR ripostează # Cotidianul de Hunedoara
Ciucu explică de ce postarea lui Simion este o „minciună". Liderul AUR contraatacă.
Acum 6 ore
08:00
„Marioneta lui Putin” – administrația Trump, despre firma ce trebuia să preia rafinăria Lukoil din Ploiești # Cotidianul de Hunedoara
Trader-ul Gunvor urma să preia activele Lukoil din afara Rusiei, însă și-a retras oferta după o declarație a administrației Trump.
07:30
7 noiembrie în istorie. Schimbarea la față a PSD, de ziua loviturii de stat bolșevice # Cotidianul de Hunedoara
Lovitura de stat bolșevică din 1917, ofensiva comuniștilor germani din 1918 sau înăbușirea Revoluției din 1956 sunt trei evenimente cu rezonanță pentru ziua de 7 noiembrie.
07:30
Cine a fost omul meciului în victoria Craiovei de la Viena. „N-a jucat nimeni rău” # Cotidianul de Hunedoara
Universitatea Craiova a obținut prima victorie din faza ligii Conference. Aceștia au câștigat cu 1-0 în fața celor de la Rapid Viena.
07:20
În timp ce majoritatea companiilor aeriene mari afirmă că impactul va fi limitat, primii patru competitori de pe piața americană au anulat preventiv sute de zboruri, scrie CNN, conform News.ro.
07:10
Japonia și Coreea de Sud au lansat informația în spațiul public.
06:20
Guvernul Bolojan, luat la bani mărunți de Bruxelles. Vor să vadă ce măsuri am luat să micșorăm deficitul bugetar # Cotidianul de Hunedoara
România primește evaluarea Comisiei Europene pe deficit excesiv – un pas esențial în consolidarea economiei și continuarea reformelor pentru viitorul său prosper.
06:10
Lupii tineri din echipa lui Sorin Grindeanu. Cine sunt greii PSD din spatele lor # Cotidianul de Hunedoara
Tinerii din PSD care au ajuns în lumina reflectoarelor sunt crescuți la umbra greilor din PSD. Liderii cu greutate se retrag din prim-plan, dar nu renunță la frâiele puterii.
Acum 12 ore
23:10
Un director executiv a leșinat în timpul unei conferințe de presă susținute de administrația Trump.
Acum 24 ore
22:50
Premierul Bolojan a vorbit joi seara despre discuția purtată pe 23 septembrie, în biroul său, cu liderul PNL Vaslui și omul de afaceri Fănel Bogoș.
22:20
Planul lui Bolojan cu TVA și taxele românilor în 2026. Aproape și-a dat cuvântul # Cotidianul de Hunedoara
Totuși, șeful Executivului de la București recunoaște că este necesară îndeplinirea unei condiții, respectiv construirea unui buget "serios", construit pe date și cifre reale. "TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază însă este să construim un buget serios care să se bazeze, nu pe proiecţii care n-au niciun fundament, ci […]
22:10
Bolojan explică ce a vorbit în birou cu afaceristul acuzat de corupție și șeful PNL Vaslui # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Bolojan a vorbit joi seara despre discuția purtată pe 23 septembrie, în biroul său, cu liderul PNL Vaslui și omul de afaceri Fănel Bogoș.
21:10
Credite de nevoi personale de Black Friday. Ce bănci au tăiat dobânzile și comisioanele # Cotidianul de Hunedoara
Black Friday a intrat în sectorul bancar! Oferte de credite de nevoi personale de la marile bănci prezente pe piața autohtonă, dobânzi mai mici și comisioane tăiate.
20:20
Ne paște un impozit pe venit de 16% generalizat. După lovitura pe dividende, alt șoc fiscal # Cotidianul de Hunedoara
Un impozit generalizat de 16% și pe alte tipuri de venituri, nu doar pe dividende. Acesta este pericolul pe care-l vede pentru viitorul apropiat Alex Milcev, liderul departamentului de Asistenţă fiscală şi juridică în cadrul EY România.
19:50
Bolojan explică numirile controversate care i-au pus PSD-ul în cap: Nu i-am pus pe pile # Cotidianul de Hunedoara
Conform premierului, nicio numire făcută în timpul mandatului său nu a fost făcută „pe bază de reţele clientelare". "Vă asigur că, de când sunt premier, nici o numire pe care am făcut-o, care a depins de mine, nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare, numiri sau alte elemente de genul acesta, iar ceea […]
19:10
Un deputat PNL propune castrare chimică pentru abuzurile sexuale asupra copiilor sub 14 ani # Cotidianul de Hunedoara
Un lider PNL din teritoriu propune intituirea pedepsei castrării chimice în cazul persoanelor care săvârșesc abuzuri sexuale asupra minorilor cu vârste mai mici de 14 ani.
19:00
Creditele vor fi tot mai greu de luat în 2026. Băncile înăspresc condițiile pentru împrumuturi # Cotidianul de Hunedoara
BNR: Băncile vor condiții mai stricte pentru creditele de consum, în timp ce firmele rămân active și cer mai multe împrumuturi.
18:50
Cetățenii ruși vor primi vize Schengen pentru o singură intrare pe teritoriul blocului comunitar, cu unele excepții – din motive umanitare sau dacă mai este deținută cetățenia unui stat membru al UE.
18:40
Mihai Barbu este suspendat din toate funcțiile deținute în PNL, inclusiv președinte PNL Vaslui și trezorier, pe durata controlului judiciar, partidul respectând principiile legii și prezumția de nevinovăție.
18:30
Mihai Barbu este suspendat din toate funcțiile deținute în PNL, inclusiv președinte PNL Vaslui și trezorier, pe durata controlului judiciar, partidul respectând principiile legii și prezumția de nevinovăție.
18:00
Când discursurile liderilor politici despre necesitatea finanțării Ucrainei se lovesc de buzunarul cetățenilor, apar crize în coaliție - în Belgia, în Germania
17:50
Muncești o lună să-ți pregătești mașina de iarnă. Prețurile service-urilor auto au bubuit, 3.500 lei # Cotidianul de Hunedoara
Costul mediu pentru pregătirea completă a unei mașini pentru sezonul rece în România se situează între 1.900 și 3.500 de lei, potrivit unei analize realizate de magazinul online AutoEco, specializat în piese și accesorii auto. Bateriile, anvelopele de iarnă și consumabilele esențiale rămân principalele cheltuieli pentru șoferi, însă tot mai mulți români văd această investiție […]
17:50
Poprire pe conturi la Metrorex. Salariile de lux ale directorilor, în pom chiar înainte de sărbători # Cotidianul de Hunedoara
Metrorex se confruntă cu popriri pe conturi din partea Alstom Transport, în contextul datoriilor la mentenanța trenurilor și al penalităților contestate pentru întârzieri la livrarea Metropolis M5.
17:40
Victorie finală pentru statul român în procesul cu Gabriel Resources. Sechestru, dacă nu plătește 46,7 milioane lei statului # Cotidianul de Hunedoara
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv instituirea sechestrului asigurator asupra acțiunilor Gabriel Resources, ca garanție pentru recuperarea celor peste 46,7 milioane lei cheltuiți de statul român în procesul de arbitraj internațional.
17:30
Ciprian Ecobici, tatăl unui junior al Universității Craiova, a fos bătut la meci de către suporterii Rapidului
17:30
Monedele Avantaj: cum transformi fiecare cumpărătură într-un beneficiu real? # Cotidianul de Hunedoara
Folosește Monedele Avantaj pentru a transforma rutina de cumpărături într-un proces mai avantajos. Începe să valorifici Monedele
17:20
Slovacia a aprobat în aprilie uciderea a 350 de urși. Greenpeace invocă ilegalitatea procedurii.
17:10
Universitatea Craiova joacă, la Viena, un meci ce se poate dovedi decisiv pentru calificare.
17:10
Ministerul Muncii schimbă regulile. Certificatul de handicap, noi evaluări # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit noilor reguli certificatul de handicap poate deveni permanent pentru bolile ireversibile, însă pentru multe cazuri durata va fi limitată în funcție de gravitatea bolii.
17:00
Furtuna se îndreaptă către Vietnam. Autoritățile au luat măsuri de prevenție.
16:30
Fostul patron al Astrei, dezvăluiri incendiare despre austriecii de la OMV # Cotidianul de Hunedoara
Omul de afaceri a explicat amănunțit pentru stirileromânilor.ro care a fost de fapt planul austriecilor și ce au făcut aceștia pentru ca nici un alt investitor român să nu poată obține piesele de acolo.
16:30
Cutremurul a avut loc în Vrancea și s-ar fi resimțit și în Ialomița.
16:10
Bani din Fondul de Rezervă. Guvernul alocă peste 300 milioane lei către DGASPC # Cotidianul de Hunedoara
După ce se epuizează banii alocați acum, autoritățile locale trebuie să își procure singure resursele.
15:50
Sistemele de navigație sau semnalele radio de înaltă frecvență ar putea fi afectate
15:40
Volumul de producție al fabricii Makita din Brănești, localitate de lângă București, ajunsese în 2020 la peste 5,8 milioane de produse,
15:40
Președintele și coproprietar al Miss Universe spune că nu va permite umilirea și jignirea concurentelor.
15:20
Draghi descrie Uniunea Europeană ca pe o confederație „prea lentă și prea fragmentată", tot mai puțin capabilă să facă față provocărilor timpurilor noastre. Modelul de guvernare
15:10
Românul de 33 de ani care conducea spre casă după tura de noapte a murit după ce mașina lui s-a izbit de un autobuz școlar. 20 de elevi au fost răniți ușor.
