Bolojan explică numirile controversate care i-au pus PSD-ul în cap: Nu i-am pus pe pile
Cotidianul de Hunedoara, 6 noiembrie 2025 19:50
Conform premierului, nicio numire făcută în timpul mandatului său nu a fost făcută „pe bază de reţele clientelare”. ”Vă asigur că, de când sunt premier, nici o numire pe care am făcut-o, care a depins de mine, nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare, numiri sau alte elemente de genul acesta, iar ceea […] The post Bolojan explică numirile controversate care i-au pus PSD-ul în cap: Nu i-am pus pe pile appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
20:20
Ne paște un impozit pe venit de 16% generalizat. După lovitura pe dividende, alt șoc fiscal # Cotidianul de Hunedoara
Un impozit generalizat de 16% și pe alte tipuri de venituri, nu doar pe dividende. Acesta este pericolul pe care-l vede pentru viitorul apropiat Alex Milcev, liderul departamentului de Asistenţă fiscală şi juridică în cadrul EY România. The post Ne paște un impozit pe venit de 16% generalizat. După lovitura pe dividende, alt șoc fiscal appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:10
Un deputat PNL propune castrare chimică pentru abuzurile sexuale asupra copiilor sub 14 ani # Cotidianul de Hunedoara
Un lider PNL din teritoriu propune intituirea pedepsei castrării chimice în cazul persoanelor care săvârșesc abuzuri sexuale asupra minorilor cu vârste mai mici de 14 ani. The post Un deputat PNL propune castrare chimică pentru abuzurile sexuale asupra copiilor sub 14 ani appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Creditele vor fi tot mai greu de luat în 2026. Băncile înăspresc condițiile pentru împrumuturi # Cotidianul de Hunedoara
BNR: Băncile vor condiții mai stricte pentru creditele de consum, în timp ce firmele rămân active și cer mai multe împrumuturi. The post Creditele vor fi tot mai greu de luat în 2026. Băncile înăspresc condițiile pentru împrumuturi appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Cetățenii ruși vor primi vize Schengen pentru o singură intrare pe teritoriul blocului comunitar, cu unele excepții – din motive umanitare sau dacă mai este deținută cetățenia unui stat membru al UE. The post Republica Moldova: Propagandă, Lukoil și vizite strategice appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Mihai Barbu este suspendat din toate funcțiile deținute în PNL, inclusiv președinte PNL Vaslui și trezorier, pe durata controlului judiciar, partidul respectând principiile legii și prezumția de nevinovăție. The post Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, suspendat din PNL appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Mihai Barbu este suspendat din toate funcțiile deținute în PNL, inclusiv președinte PNL Vaslui și trezorier, pe durata controlului judiciar, partidul respectând principiile legii și prezumția de nevinovăție. The post Mihai Barbu, suspendat din PNL appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
18:00
Când discursurile liderilor politici despre necesitatea finanțării Ucrainei se lovesc de buzunarul cetățenilor, apar crize în coaliție - în Belgia, în Germania The post UE trebuie să ajute Ucraina. Care UE? Care guverne? appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Muncești o lună să-ți pregătești mașina de iarnă. Prețurile service-urilor auto au bubuit, 3.500 lei # Cotidianul de Hunedoara
Costul mediu pentru pregătirea completă a unei mașini pentru sezonul rece în România se situează între 1.900 și 3.500 de lei, potrivit unei analize realizate de magazinul online AutoEco, specializat în piese și accesorii auto. Bateriile, anvelopele de iarnă și consumabilele esențiale rămân principalele cheltuieli pentru șoferi, însă tot mai mulți români văd această investiție […] The post Muncești o lună să-ți pregătești mașina de iarnă. Prețurile service-urilor auto au bubuit, 3.500 lei appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Poprire pe conturi la Metrorex. Salariile de lux ale directorilor, în pom chiar înainte de sărbători # Cotidianul de Hunedoara
Metrorex se confruntă cu popriri pe conturi din partea Alstom Transport, în contextul datoriilor la mentenanța trenurilor și al penalităților contestate pentru întârzieri la livrarea Metropolis M5. The post Poprire pe conturi la Metrorex. Salariile de lux ale directorilor, în pom chiar înainte de sărbători appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Victorie finală pentru statul român în procesul cu Gabriel Resources. Sechestru, dacă nu plătește 46,7 milioane lei statului # Cotidianul de Hunedoara
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv instituirea sechestrului asigurator asupra acțiunilor Gabriel Resources, ca garanție pentru recuperarea celor peste 46,7 milioane lei cheltuiți de statul român în procesul de arbitraj internațional. The post Victorie finală pentru statul român în procesul cu Gabriel Resources. Sechestru, dacă nu plătește 46,7 milioane lei statului appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Ciprian Ecobici, tatăl unui junior al Universității Craiova, a fos bătut la meci de către suporterii Rapidului The post Șcene șocante la Craiova – Rapid U17 appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Monedele Avantaj: cum transformi fiecare cumpărătură într-un beneficiu real? # Cotidianul de Hunedoara
Folosește Monedele Avantaj pentru a transforma rutina de cumpărături într-un proces mai avantajos. Începe să valorifici Monedele The post Monedele Avantaj: cum transformi fiecare cumpărătură într-un beneficiu real? appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Slovacia a aprobat în aprilie uciderea a 350 de urși. Greenpeace invocă ilegalitatea procedurii. The post Proces împotriva Slovaciei pentru uciderea urșilor appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Universitatea Craiova joacă, la Viena, un meci ce se poate dovedi decisiv pentru calificare. The post Universitatea Craiova caută la Viena prima victorie în Conference League appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Ministerul Muncii schimbă regulile. Certificatul de handicap, noi evaluări # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit noilor reguli certificatul de handicap poate deveni permanent pentru bolile ireversibile, însă pentru multe cazuri durata va fi limitată în funcție de gravitatea bolii. The post Ministerul Muncii schimbă regulile. Certificatul de handicap, noi evaluări appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Furtuna se îndreaptă către Vietnam. Autoritățile au luat măsuri de prevenție. The post Tragedie în Filipine. Peste 100 de morți appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Fostul patron al Astrei, dezvăluiri incendiare despre austriecii de la OMV # Cotidianul de Hunedoara
Omul de afaceri a explicat amănunțit pentru stirileromânilor.ro care a fost de fapt planul austriecilor și ce au făcut aceștia pentru ca nici un alt investitor român să nu poată obține piesele de acolo. The post Fostul patron al Astrei, dezvăluiri incendiare despre austriecii de la OMV appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Cutremurul a avut loc în Vrancea și s-ar fi resimțit și în Ialomița. The post Cutremur în urmă cu puțin timp în România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
16:10
Bani din Fondul de Rezervă. Guvernul alocă peste 300 milioane lei către DGASPC # Cotidianul de Hunedoara
După ce se epuizează banii alocați acum, autoritățile locale trebuie să își procure singure resursele. The post Bani din Fondul de Rezervă. Guvernul alocă peste 300 milioane lei către DGASPC appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Sistemele de navigație sau semnalele radio de înaltă frecvență ar putea fi afectate The post O puternică furtună geomagnetică lovește Pământul appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Volumul de producție al fabricii Makita din Brănești, localitate de lângă București, ajunsese în 2020 la peste 5,8 milioane de produse, The post Cum ajută Trump România. Gigant japonez mută producția în România appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Președintele și coproprietar al Miss Universe spune că nu va permite umilirea și jignirea concurentelor. The post Scandal uriaș la Miss Univers. Candidată jignită în văzul tuturor appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Draghi descrie Uniunea Europeană ca pe o confederație „prea lentă și prea fragmentată”, tot mai puțin capabilă să facă față provocărilor timpurilor noastre. Modelul de guvernare The post Europa cu viteze. Să ne pregătim. appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Românul de 33 de ani care conducea spre casă după tura de noapte a murit după ce mașina lui s-a izbit de un autobuz școlar. 20 de elevi au fost răniți ușor. The post Alt român mort în Italia appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Te gândești la un implant dentar? Ce trebuie să știi înainte de a spune da # Cotidianul de Hunedoara
Un implant dentar nu este doar o lucrare estetică. Este o intervenție chirurgicală, o investiție financiară și o responsabilitate medicală pe termen lung. The post Te gândești la un implant dentar? Ce trebuie să știi înainte de a spune da appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Programul militar va instrui până la 400.000 de cetățeni până în 2026. The post Instrucție militară pentru tinerii dintr-un stat UE appeared first on Cotidianul RO.
15:00
În această perioadă, preţurile cresc, stocurile se reduc, iar service-urile sunt aglomerate. În plus, temperaturile scăzute cresc riscul de defecţiuni. The post Analiză. Cât mai costă pregătirea maşinii pentru iarnă appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Noul Arhiepiscop Major a obținut confirmarea alegerii din partea Sfântului Părinte Leon al XIV-lea, în conformitate cu prevederile canonice. The post Român numit în funcție cu acceptul Papei appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice are un buget total de 200 de milioane de lei. The post A început programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
14:20
Augustin Oancea controlează piața energetică din România prin intermediul mai multor firme The post Cine este Augustin Oancea, patronul Tinmar appeared first on Cotidianul RO.
14:20
O anulare în justiție a taxelor vamale impuse de Donald Trump nu va aduce vreun beneficiu Europei, care menține bariere interne care produc pagube mult mai mari The post Trump câștigă și când pierde, iar UE își fură singură căciula appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Știa premierul că vine și Bogos la întâlnirea cu liderul PNL Vaslui? Răspunsul Ioanei Dogioiu # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre Ilie Bolojan, Mihai Barbu și Fănel Bogos a avut loc pe 23 septembrie, la Palatul Victoria. The post Știa premierul că vine și Bogos la întâlnirea cu liderul PNL Vaslui? Răspunsul Ioanei Dogioiu appeared first on Cotidianul RO.
14:00
DNA a reținut omul de afaceri Fănel Bogos, acuzat că a încercat să retragă sancțiuni pentru ferma sa de pui și să influențeze schimbarea directorului DSVSA Vaslui. The post Fănel Bogos, reținut de DNA appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Proiect finalizat care poate dubla cantitatea de GNL ce ajunge până în România # Cotidianul de Hunedoara
Dezvoltarea infrastructurii energetice în Europa de Sud-Est este crucială pentru diversificarea surselor, în special după criza energetică exacerbată de războiul din Ucraina. The post Proiect finalizat care poate dubla cantitatea de GNL ce ajunge până în România appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Cum ar putea continua Mircea Lucescu la echipa națională și după turneul final al CM 2026 # Cotidianul de Hunedoara
România joacă sâmbătă, 15 noiembrie, la Zenica, împotriva Bosniei și Herțegovinei meciul care, dacă îl va câștiga, s-ar dovedi decisiv în proporție de 99 la sută pentru clasarea tricolorilor pe locul 2 în grupa preliminară de calificare la CM 2026. The post Cum ar putea continua Mircea Lucescu la echipa națională și după turneul final al CM 2026 appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Gigi Becali s-a sucit și nu mai vrea jucători de pe continentul negru. Care este motivul # Cotidianul de Hunedoara
În vara anului 2023 Gigi Becali era în culmea fericirii, declarând că a reușit să aducă cel mai bun fundaș din SuperLigă, după ce a plătit sud-africanilor de la Kaizer Chiefs suma de 650.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana. The post Gigi Becali s-a sucit și nu mai vrea jucători de pe continentul negru. Care este motivul appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Explozia din Rahova. Judecătorii motivează arestarea angajaților Distrigaz # Cotidianul de Hunedoara
Instalatorii firmei private au părăsit zona înainte, deși gazele nu erau eliminate The post Explozia din Rahova. Judecătorii motivează arestarea angajaților Distrigaz appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Ronnie O'Sullivan a comis o eroare rară în timpul unui turneu care se desfășoară în China The post Greșeală de începător a lui Ronnie O’Sullivan appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Un camion a rupt un cablu de tramvai pe Calea Dudești, iar acesta a lovit o femeie pe trotuar. Tramvaiele din zonă sunt blocate. The post Rănită de un cablu de tramvai appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Procesul în cazul circumstanțelor morții lui Diego Maradona se va relua începând de anul viitor The post Un nou proces în cazul morții lui Maradona appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Vizita Angelinei Jolie a inclus orașele Herson și Nikolaev, aflate aproape de linia frontului cu Rusia. Evenimentul a atras atenția nu doar prin prezența vedetei, ci și printr-un incident neașteptat. The post Șoferul Angelinei Jolie, recrutat de armata ucraineană appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Gândurile noastre sunt alături de voi toți. Sperăm ca aceste amintiri și cuvinte de sprijin să aducă puțină alinare și pace în aceste momente dificile”. The post Șeful UEFA, scrisoare emoționată despre Emerich Ienei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Manelistul nu este la primul dosar penal care se lasă cu o condamnare. The post Dani Mocanu merge la închisoare alături de fratele său appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
12:20
Gruia Stoica, încă o decizie favorabilă în conflictul cu STB pe achiziția a 40 de tramvaie pentru București # Cotidianul de Hunedoara
Bucureștiul are în circulație tramvaie Imperio produse la Astra Arad, tramvaie producție proprie produse la URAC și câteva vechi tramvaie Skoda. The post Gruia Stoica, încă o decizie favorabilă în conflictul cu STB pe achiziția a 40 de tramvaie pentru București appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Bărbatul a cheltuit toţi banii, însă nu pe bunuri luate pe numele său. El nu are locuinţă proprie, ci stă cu chirie The post A furat banii școlilor și i-a cheltuit fără reținere. Prejudiciu uriaș appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Tinerii arădeni au profanat morminte dintr-un cimitir evreiesc. Aceștia au desenat mai multe simboluri fasciste. The post Doi minori au desenat svastici pe morminte evreiești appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Bănuit că a devalizat timp de şase ani conturile a două şcoli, un contabil dă ochii cu poliția # Cotidianul de Hunedoara
Joi, poliţiştii au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, contabilul bănuit de delapidare fiind dus la audieri, urmând să fie luate măsurile legale care se impun în cazul său. The post Bănuit că a devalizat timp de şase ani conturile a două şcoli, un contabil dă ochii cu poliția appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Șmecheria românească în acțiune. Ca să mai facă rost de un ban, trei persoane au fraudat echipamentelor automate de colectare a ambalajelor. The post Rețea de fraudă SGR în Mehedinți appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Una din deciziile lui Istvan Kovacs din meciul dintre Liverpool și Real Madrid a stârnit controverse The post Decizia lui Istvan Kovacs care face înconjurul planetei appeared first on Cotidianul RO.
