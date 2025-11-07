De Black Friday, între 7-9 noiembrie, la MedLife ai până la 50% reducere la abonamentele individuale de sănătate
Adevarul.ro, 7 noiembrie 2025 12:00
Investiția în abonamente individuale de sănătate nu este doar „un cost”, ci poate fi şi o economie pe termen mediu, iar de Black Friday poți profita din plin de această ocazie.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
12:00
Șofer român împlicat într-un accident grav, în Bulgaria. Șase migranţi au murit după ce maşina în care se aflau a căzut într-un lac, în timp ce era urmărită de poliţie # Adevarul.ro
Şase migranţi au murit şi alte patru persoane au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut într-un lac în timp ce era urmărită de poliţie, în apropierea oraşului Burgas, la Marea Neagră, a relatat vineri BTA preluată de Reuters.
12:00
Liceele din ţară vor putea testa noi modele de studiu. Daniel David: „Putem să dăm sens real şcolii” # Adevarul.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunțat vineri, 7 noiembrie, că a lansat Programul Naţional pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particulare şi confesionale, prin care directorii acestor licee vor putea propune noi modele de studiu şi inovaţii educaţionale
12:00
Prima condamnare pe viață în Ucraina a unui soldat rus pentru că a executat un prizonier de război ucrainean # Adevarul.ro
Un tribunal ucrainean a condamnat la închisoare pe viaţă un soldat rus care a executat un prizonier de război ucrainean, potrivit unui anunț făcut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), relatează AFP.
12:00
De Black Friday, între 7-9 noiembrie, la MedLife ai până la 50% reducere la abonamentele individuale de sănătate # Adevarul.ro
Investiția în abonamente individuale de sănătate nu este doar „un cost”, ci poate fi şi o economie pe termen mediu, iar de Black Friday poți profita din plin de această ocazie.
12:00
Rugby-ul, scut împotriva bullying-ului și consumului de vicii. Federația sprijină inițiativa Ministerului de Interne, alături de Primăria Sectorului 2 # Adevarul.ro
Federația Română de Rugby promovează stilul de viață sănătos în rândul tinerilor.
Acum 30 minute
11:45
Marele rival al lui Putin avertizează Europa: Pregătiți-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent ce se va întâmpla în Ucraina # Adevarul.ro
Fostul magnat al petrolului și critic al Kremlinului, Mihail Hodorkovski, a avertizat Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va desfășura războiul Moscovei în Ucraina.
11:45
Un infractor ucrainean deosebit de periculos, condamnat la 12 ani de închisoare în ţara sa, prins la Brașov # Adevarul.ro
Un ucrainean care a făcut parte dintr-o grupare organizată, condamnat la 12 ani de închisoare pentru şantaj şi vătămare corporală gravă în ţara sa, a fost prins la Braşov.
11:45
Vladislav Blănuță, primul gol pentru Dinamo Kiev! Reușită de senzație în Conference League # Adevarul.ro
Vladislav Blănuță a făcut show la Dinamo Kiev. A marcat primul gol în Conference League, după un început complicat.
11:45
Cum ajută un HUB Oncologic pacienții: servicii integrate, timp câștigat, tratament eficient # Adevarul.ro
La Interviurile Adevărul specialiștii argumentează rolul unui Hub oncologic, modul cum ajută centralizarea serviciilor în eficientizarea tratamentului. Invitați: dr. Ioana Făgețeanu, medic specialist radioterapie, dr. Irina Strugari, medic specialist medicină nucleară
Acum o oră
11:15
Grupul Maspex preia pachetul majoritar de acțiuni al producătorului de vinuri Purcari. Consiliile Concurenței din trei țări și-au dat acordul # Adevarul.ro
Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova au aprobat preluarea pachetului majoritar de acţiuni al Purcari Wineries Public Company Limited de către Maspex Romania SRL, anunţă producătorul de vinuri într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
11:15
Remontada i se datorează. Andrei Rațiu, ovaționat de spanioli după victoria lui Rayo din Conference League: „Centrare perfectă” # Adevarul.ro
La pauza meciului, Rayo Vallecano era condusă cu 2-0. Soarta formației s-a schimbat odată cu intrarea in teren a fundașului român.
11:15
Cum se construiește un film românesc de succes: lecțiile lui Anghel Damian din culisele „Cursei” # Adevarul.ro
Industria filmului românesc trece printr-o transformare profundă. Cu ambiția de a atinge standardele internaționale, regizori precum Anghel Damian demonstrează că pasiunea, inovația și adaptabilitatea pot transforma limitele bugetare în filme de top.
11:15
NATO a recuperat decalajul față de Rusia în ceea ce privește producția de muniție, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la București, pe 6 noiembrie, relatează Kyiv Independent.
Acum 2 ore
11:00
Exclusiv: Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României, la Interviurile Adevărul de la ora 11 # Adevarul.ro
Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României, a fost invitată vineri, 7 noiembrie, de la ora 11:00, la Interviurile Adevărul.
11:00
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de ploi importante cantitativ, valabilă până duminică dimineaţa în judeţele Gorj şi Mehedinţi, precum şi o informare de vânt şi precipitaţii mixte, ce vizează arii mai extinse.
11:00
Diana Şoşoacă, chemată pentru audieri la Parchetul General. Eurodeputata este acuzată de propagandă legionară # Adevarul.ro
Eurodeputata Diana Şoşoacă este aşteptată vineri, la ora 12:00, la sediul Parchetului General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară.
10:45
O persoană a decedat, vineri, în urma unui accident rutier produs pe sensul de mers Constanţa -Bucureşti, la kilometrul 68, în care au fost implicate trei autoturisme, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Călăraşi.
10:45
Testul pentru cetățenie, mai greu decât pare. Andrei Caramitru: „Mare parte din alegători nu ar putea trece examenul” # Adevarul.ro
Economistul Andrei Caramitru afirmă că examenul pentru obținerea cetățeniei române ar fi prea dificil chiar pentru mulți dintre românii născuți și educați aici.
10:30
Blocul Național Sindical organizează un protest în Capitală împotriva politicilor fiscale ale guvernului # Adevarul.ro
Blocul Național Sindical (BNS) organizează miercuri, 12 noiembrie 2025, începând cu ora 10.00, un miting de protest în Piața Victoriei din București.
10:30
Operațiunea „Jupiter 4”. Zeci de percheziții în toată țara pentru evaziune, corupție și contrabandă # Adevarul.ro
Zeci de percheziții au loc vineri în mai multe județe în cadrul operațiunii Jupiter 4 vizând fapte de evaziune, corupție, contrabandă și alte infracțiuni grave.
10:15
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale # Adevarul.ro
Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului. Doar astazi, vineri, 7 noiembrie 2025, exclusiv online, pe www.therme.ro și în aplicația MyTherme, poti achiziționa Vouchere One Day Holiday cu reducere de 30%, valabile 3 luni..
10:15
Emeric Ienei va fi înmormântat alături de fosta sa soție. Povestea emoționantă a legendei ce va rămâne veșnic în Oradea # Adevarul.ro
Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
Acum 4 ore
10:00
Garmin Romania anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse. Promoțiile Black Friday încep pe 7 noiembrie, cu discount-uri de până la 2.080 de lei pentru cele mai populare produse Garmin.
10:00
Au fost identificați cei trei piloți care au murit în accidentul aviatic al companiei UPS. O femeie este dată dispărută și acum # Adevarul.ro
Cei trei piloți morți în urma prăbușirii unui avion UPS într-o explozie violentă în Kentucky la începutul acestei săptămâni au fost identificați. O mamă a doi copii, dată dispărută, se crede că se află printre victimele de la sol.
10:00
Black Friday 2025 la eMAG: Cele mai mari reduceri la televizoare, telefoane și laptopuri # Adevarul.ro
eMAG a dat startul celei mai așteptate campanii de reduceri din an – Black Friday 2025, iar ofertele sunt mai spectaculoase ca niciodată. Cu peste 2,2 milioane de produse la promoție, dintre care 1,5 milioane la cel mai mic preț din an.
09:45
Metrorex anunță restricții temporare de circulație la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni # Adevarul.ro
Metrorex a făcut, vineri, precizări cu privire la restricțiile temporare de circulație la Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni.
09:45
„Regele asfaltului” din România construiește un oraș pentru angajații săi, pe aproape 200 de hectare, cu locuințe, școli și căi ferate. Autoritățile locale și-au dat acceptul # Adevarul.ro
Firma omului de afaceri Dorinel Umbrărescu va începe în 2026 construirea unui oraș dedicat angajaților societății UMB Spedition, la nord de orașul Adjud, județul Vrancea, pe o suprafață de 192 de hectare.
09:45
Victorie cu scandal la Viena: Rădoi eliminat după doar 19 minute. Oltenii s-au impus într-un meci ce a înregistrat 10 cartonașe galbene # Adevarul.ro
Alb-albaștrii lui Mirel Rădoi au obținut cele trei puncte din confruntarea cu austriecii.
09:30
Congresmenii americani îi cer secretarului Apărării să renunțe la retragerea trupelor din România: „Decizia oferă muniție suplimentară Kremlinului” # Adevarul.ro
Mai mulți congresmeni americani îi cer secretarului Apărării, Pete Hegseth, să renunțe la planul de retragere a celor 700 de militari americani din România.
09:15
Oltenii fac senzație în Europa: victorie cu Rapid Viena, socotit cel mai tare adversar înfruntat în Conference League # Adevarul.ro
Rapid Viena era considerat de antrenorul Mirel Rădoi, 44 de ani, cel mai puternic adversar întâlnit în Europa în acest sezon.
09:15
Atenționare MAE pentru șoferii români care merg în Bulgaria. Eventualele amenzi de circulație se plătesc pe loc, doar cu cardul # Adevarul.ro
Autoritățile de la sud de Dunăre au schimbat regulile de circulație, iar amenzile nu mai pot fi plătite ulterior. Noile prevederi obligă conducătorii auto fără domiciliu în Bulgaria să achite contravențiile pe loc, exclusiv prin card bancar, direct la echipajul de poliție.
09:15
Black Friday 2025. Reduceri uriașe pe 7 noiembrie la milioane de produse și premii speciale # Adevarul.ro
eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediție a Black Friday, ziua în care promite cele mai multe reduceri din an din oferta eMAG și a sellerilor din Marketplace.
09:00
Nancy Pelosi pune capăt unei cariere legendare în Camera Reprezentanților SUA. Anunțul făcut de politiciană # Adevarul.ro
Nancy Pelosi, prima şi singura femeie care a ocupat funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din SUA şi una dintre cele mai puternice figuri din politica democrată a ultimelor decenii, a anunţat joi că nu va mai candida pentru realegere în scrutinul de la jumătatea mandatului prezidenţial.
08:45
Incident în timpul unui conferințe în Biroul Oval: un bărbat s-a prăbușit lângă Donald Trump. Reacția președintelui SUA # Adevarul.ro
În timpul unei conferințe de presă susținute de președintele american Donald Trump, unul dintre invitați s-a prăbușit brusc.
08:45
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Vreme ceva mai caldă toată luna noiembrie # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis estimări pentru intervalul 10 noiembrie - 8 decembrie 2025, indicând temperaturi ușor superioare mediilor multianuale și un regim pluviometric variabil pe regiuni.
08:30
Ce a determinat-o pe Simone Biles să apeleze la bisturiu. Trei intervenții estetice pentru cea mai premiată gimnastă din lume: „N-ai ghici două dintre operații” # Adevarul.ro
Cea mai medaliată gimnastă din istorie la vârsta de doar 28 de ani, și-a șocat comunitatea online.
08:15
Poliția europeană vrea să folosească inteligența artificială pentru a combate criminalitatea # Adevarul.ro
Agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene vrea să accelereze modul în care poate accesa instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a lupta împotriva infracțiunilor grave, a declarat un oficial de rang înalt.
Acum 6 ore
08:00
Black Friday 2025: Cele mai avantajoase oferte la perii, plăci și ondulatoare de păr de la Rowenta sau Esteto cu reduceri de până la 66% # Adevarul.ro
Profită de Black Friday 2025 și descoperă cele mai bune oferte la perii, plăci și ondulatoare de păr de la Rowenta și Esteto. Reduceri de până la 66% pentru păr drept, bucle sau volum, ideale pentru uz personal sau cadou!
07:45
Anul retragerilor din tenisul românesc. Sportul alb nu are asigurate prezentul și viitorul # Adevarul.ro
După Simona Halep în februarie, Marius Copil a decis să-și pună racheta-n cui, la vârsta de 35 de ani, iar sportul alb pare fără prezent și fără viitor în România.
07:30
Percheziții la combinatul siderurgic Liberty Galați, în urma unor acuzații de delapidare. Ar fi dispărut 300 de milioane de euro de la Eximbank # Adevarul.ro
Autoritățile au descins, vineri dimineață, la combinatul siderurgic Liberty Galați, unde mai multe credite Eximbank au fost delapidate. Este vorba despre o sumă de aproximativ 292 milioane de euro.
07:00
Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud, fără a oferi alte detalii.
06:45
Schema piramidală de pe Telegram care păcălește tot mai mulți români. Cum funcționează noile țepe online # Adevarul.ro
Că internetul e plin de capcane și metode de înșelăciune știm cu toții. Acum, pe rețeaua Telegram apar tot mai multe grupuri în care ești adăugat și ți se promit recompense financiare în schimbul unor sarcini cât se poate de simple.
06:45
Austeritate cu mănuși. Un celebru economist critică dur reforma menită să nu supere primarii: „E o glumă” # Adevarul.ro
Acordul la care ar fi ajuns coaliția de guvernare privind reforma administrației publice arată că nota de plată a austerității o va plăti tot mediul privat, susține economistul Radu Nechita. Dilema reformei fără a supăra primarii este o problemă a alegătorului român, care preferă să fie mințit.
06:15
La Vancouver, locuitorii se pregătesc pentru „Big One” — cutremurul major care ar putea lovi oricând coasta Pacificului # Adevarul.ro
Pe coasta de vest a Americii de Nord, amenințarea unui cutremur uriaș este cât se poate de reală. În Columbia Britanică, locuitorii din Vancouver trăiesc de ani buni cu ideea că „Big One”, un seism devastator de magnitudine aproape 9, ar putea lovi oricând.
Acum 8 ore
05:45
Portret de candidat. Cine este Cătălin Drulă, fostul ministru care vrea fotoliul de primar al Capitalei # Adevarul.ro
Cătălin Drulă este între primii care și-au anunțat intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. Candidatura sa a fost oficializată pe 2 noiembrie, în cadrul unui eveniment USR la care a participat și președintele Nicușor Dan.
05:15
Schema din energie care a păcălit statul, explicată pe înțelesul tuturor. Cum se umflă artificial costurile pentru a lua bani de la buget # Adevarul.ro
Experții în energie au explicat modalitatea prin care grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie, a reușit să crească ilegal prețurile energiei electrice de patru ori, în perioada în care statul implementase schema de plafonare și compensare.
05:00
Tot mai mulți români își instalează centrale termice, operațiune care presupune, pe lângă prețul aparatului și alte costuri care privesc manopera și instalația.
04:45
Fără surprize la Congresul PSD de astăzi: Grindeanu candidează singur. Cum se modifică statutul partidului # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, va candida singur la șefia partidului în Congresul de astăzi Cu această ocazie, social-democrații vor vota și noua echipă de conducere, dar și modificarea statutului.
04:15
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie # Adevarul.ro
Securitatea, organismul de represiune care a declanșat, mai ales în anii 50, un adevărat genocid împotriva poporului român, se baza, așa cum arată studiile de specialitate, pe mulți indivizi fără școală, necalificați, din familii sărace, dar care dovedeau lipsă de empatie și cruzime.
Acum 12 ore
03:15
Suplimentele de melatonină, periculoase pentru sănătate? Studiul controversat care circulă pe internet # Adevarul.ro
O analiză desfășurată pe o perioadă de cinci ani, care a inclus peste 130.000 de adulți cu insomnie, a constatat că utilizarea pe termen lung a melatoninei a fost asociată cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă și deces.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.