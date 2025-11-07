SURPRIZĂ Agroland va prelua magazine în Europa de Vest

Profit.ro, 7 noiembrie 2025 13:20

Compania care operează lanțurile agro-alimentare Agroland vizează extinderea în Europa de Vest, unde ia în calcul să preia magazine.

Acum 10 minute
13:30
Black Friday la bilete de avion. Reducerile anunțate Profit.ro
Trei companii aeriene din România și Republica Moldova pun la dispoziție, de Black Friday, bilete de avion și vouchere la prețuri promoționale pentru zboruri operate către mai multe destinații din Europa, dar și pentru achiziția de servicii.
Acum 30 minute
13:20
eMAG Black Friday: comenzi de 609 milioane de lei și peste 2 milioane de produse vândute, după trei ore Profit.ro
Black Friday este cel mai mare eveniment de shopping, iar achizițiile făcute în primele trei ore de la startul evenimentului confirmă că oamenii au urmărit oferte și profită de cele mai bune reduceri din an, comandând peste 2 milioane de produse, în valoare de 609 de milioane de lei.
13:10
Cursul valutar anunțat de BNR. Euro crește Profit.ro
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0860 lei, de la 5,0845 lei, înregistrat joi.
13:10
Nou pasaj rutier deschis, pas pentru fluența traficului între A2 și DN3 - FOTO Profit.ro
Astăzi a fost deschisă circulația pe pasajul rutier din Brănești, peste calea ferată.
Acum o oră
13:00
FOTO Nou mare jucător la bursă - Contakt, prezent în aproape toate mall-urile din țară, anunță detaliile listării CONFIRMARE Profit.ro
Contakt Express Logistik confirmă că va lansa în perioada imediată derularea ofertei publice pentru o parte din acțiunile sale.
12:40
Google intră în luptă cu Nvidia și lansează cel mai puternic cip AI de până acum Profit.ro
Google a anunțat lansarea pe scară largă a celui mai avansat cip de inteligență artificială al său, Tensor Processing Unit (TPU) de generația a șaptea, denumit Ironwood, într-o mișcare menită să atragă companiile AI care caută alternative la dominația Nvidia, transmite CNBC.
Acum 2 ore
12:30
Veți ști în timp real ce aer respirați. Date prezentate live Profit.ro
Ministerul Mediului va introduce un sistem prin care românii vor ști în timp real ce aer respiră.
12:20
Sorin Grindeanu, singur pentru șefia PSD. Partidul își schimbă ideologia și renunță la progresism Profit.ro
Partidul Social-Democrat își alege astăzi, în Congres, noua conducere. Evenimentul vine după o perioadă grea, legată de conflictele din coaliția de guvernare, dar și de eșecul istoric de la alegerile prezidențiale de anul trecut.
12:10
Va apărea portofelul european digital. Cum va fi folosit Profit.ro
Miniștrii din statele baltice și țările nordice responsabili pentru digitalizare au adoptat o declarație menită să accelereze implementarea Portofelului UE pentru Identitatea Digitală (EUDI Wallet) în regiune.
12:00
Titlurile de stat Fidelis au în noiembrie dobânzi de până la 7,95% la lei și de până la 6,3% la euro Profit.ro
Titlurile de stat Fidelis au în noiembrie dobânzi de până la 7,95% (dobândă specială pentru donatorii de sânge), anunță Ministerul Finanțelor. Lăsând deoparte programul de încurajare a donării de sânge, nivelurile maxime de dobândă sunt de 7,7% pentru titluri pe 6 ani în lei și de 6,3% pentru titluri pe 10 ani în euro.
11:40
Meta își lansează în Europa rețeaua socială cu video făcut de AI Profit.ro
Vibes, o rețea socială cu „video scurt”, creat de inteligența artificială dezvoltată de Meta, este acum disponibilă în Uniunea Europeană.
Acum 4 ore
11:20
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale Profit.ro
Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului.
11:20
Cărțile de Kindle vor fi traduse cu ajutorul AI-ului Profit.ro
Amazon a început să testeze o soluție care traduce automat în alte limbi cărțile de pe dispozitivele Kindle.
11:20
SURPRIZĂ Umbrărescu ridică un minioraș, cu locuințe, școli, parcuri FOTO Profit.ro
Umbrărescu va începe anul viitor construirea unui minioraș, dedicat angajaților societății UMB Spedition.
11:10
Indicele ROBOR stagnează Profit.ro
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Agroland – majorare substanțială a profitului net Profit.ro
Compania care operează lanțurile agro-alimentare Agroland, care recent a anunțat obținerea de granturi de 1 milion de euro, înregistrează creșteri la aproape toate capitolele din bilanț.
11:00
Huawei intră pe piața smartphone-urilor ultrasubțiri cu Mate 70 Air Profit.ro
Huawei a lansat Mate 70 Air, un smartphone care va concura cu iPhone Air, Galaxy S25 Edge și Motorola Edge 70 pe piața celor mai subțiri smartphone-uri.
10:50
Scrisoare de protest a unor congresmeni împotriva deciziei Pentagonului de retragere a sute de soldați din România Profit.ro
Republicanii și democrații din Congresul SUA au făcut o rară alianță pentru se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând - printr-un demers oficial - că această mișcare ar putea transmite un mesaj de retragere în fața Moscovei, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina continuă, relatează corespondentul „Kyiv Post” la Washington.
10:50
Cum faci fotografii clare în mișcare: timpi scurți, autofocus și rafală Profit.ro
Mișcarea îți cere decizii rapide. Ca să obții imagini clare, stabilești mai întâi timpul minim de expunere care îngheață subiectul.
10:40
Corupția funcționarilor străini: cum schimbă Legea 319/2024 regulile jocului pentru companiile din România Profit.ro
Recenta modificare a Legii nr. 319/2024 marchează un moment semnificativ în consolidarea cadrului legal românesc privind combaterea corupției funcționarilor publici străini.
10:40
Congresul SUA critică Pentagonul pentru retragerea trupelor din România Profit.ro
Republicanii și democrații din Congresul SUA au făcut o rară alianță pentru se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând - printr-un demers oficial - că această mișcare ar putea transmite un mesaj de retragere în fața Moscovei, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina continuă, relatează corespondentul „Kyiv Post” la Washington.
10:30
Cum partajezi ora sosirii și traseul cu prietenii din Messages pe CarPlay Profit.ro
Partajarea ETA le arată celor dragi când ajungi și reduce schimbul de mesaje la volan.
10:20
eMAG Black Friday a început cu un interes uriaș. În primele 30 de minute clienții au comandat 755.000 de produse Profit.ro
Cea de-a 15-a ediție a celui mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început cu un interes la cote maxime.
10:20
Depreciere a acțiunilor Lukoil în urma deciziei Gunvor de a-și retrage oferta Profit.ro
Acțiunile gigantului rus Lukoil, proprietarul rafinăriei Petrotel și al unei rețele de 320 de benzinării în România, s-au depreciat cu 4,2%, în debutul ședinței de tranzacționare de vineri dimineață, în urma deciziei trader-ului Gunvor de a-și retrage oferta de achiziționare a activelor ca urmare a refuzului SUA de a aproba tranzacția.
10:10
Cum se finanțează viitorul — cu viziune, responsabilitate și curaj? Dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News Profit.ro
Săptămâna aceasta, Academia de Guvernanță aduce în prim-plan tema finanțării și a parteneriatului dintre stat și mediul privat — acolo unde riscul, inovația și guvernanța se întâlnesc.
09:50
Urban.ro - Cel mai bun restaurant în 2025 se află în Italia și este creația celui mai tânăr chef din lume cu trei stele Michelin. Cu cine a intrat România a intrat în competiție Profit.ro
Restaurantul La Calandre din Padova a obținut titlul de cel mai bun restaurant din lume (,,World's Best Restaurant") la World Culinary Awards 2025, distincție considerată în industria gastronomică echivalentul premiilor Oscar din cinema.
Acum 6 ore
09:30
Crama LacertA îl numește pe Mircea Matei în poziția de CEO Profit.ro
Mircea Mate a fost numit Director Executiv al companiei Fine Wine Lacerta SRL, cramă din podgoria Dealu Mare.
09:30
Casa-gradina.ro - Perdea de duș versus panou din sticlă. Ce alegem și de ce Profit.ro
Amenajarea băii vine mereu cu mici dileme, iar una dintre cele mai comune este alegerea între perdea de duș și panoul din sticlă.
09:20
Pe cine trimite statul în board-ul Hidroelectrica: Un fost ministru PDL al Economiei, un ex-director al distribuției Electrica SA și un inginer hidro care a condus și Titan Power Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a finalizat procedura de selecție a trei noi membri ai Consiliului de Supraveghere (CS), în baza legislației guvernanței corporative a întreprinderilor publice, astfel că Ministerul Energiei, care deține 80% din acțiunile Hidroelectrica, i-a propus oficial pentru pozițiile de membri în board pe cei trei candidați declarați câștigători.
09:20
Casalux.ro - Cum mobilezi un dormitor mic ca să ai spațiu pentru tot ce-ți trebuie Profit.ro
Sfaturile noastre ar trebui să te ajute să creezi un mediu confortabil și mai ales funcțional și într-un dormitor mic sau foarte mic.
09:10
Vinul zilei: un vin roșu spectaculos, cotat cu 92 puncte Robert Parker și tot atâtea puncte Guya Penin, un cupaj din Garnacha Tintorera si Monastrell, care rămâne în memorie prin structură, gust și expresia sa aparte Profit.ro
Recomandarea zilei, La Atalaya del Camino 2022, este un vin roșu spaniol memorabil, cu personalitate și structură echilibrată.
09:10
ULTIMA ORĂ Percheziții la combinatul Liberty Galați. 300 milioane euro, delapidați cu ajutorul Gazprom Rusia Profit.ro
Procurorii Parchetului General și ofițeri de poliție judiciară efectuează șapte percheziții domiciliare pe raza județelor Galați, Ilfov și în București, la sediul social al combinatului Liberty Galați, precum și la membri din Consiliul de Administrație al societății, într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală.
08:50
Caloria.ro - Păstrezi pâinea în frigider? Iată de ce să nu o mai faci Profit.ro
Mulți oameni au obiceiul de a ține pâinea în frigider, crezând că astfel îi prelungesc prospețimea.
08:30
Zooland.ro - Cum reușesc pisicile să aterizeze mereu în picioare Profit.ro
Cum reușesc pisicile să aterizeze mereu în picioare?
08:20
Bucuresti.ro - Este Bucureștiul un oraș sigur? Ce trebuie să știi Profit.ro
Dacă te gândești să vizitezi Bucureștiul și te întrebi cât de precaut ar trebui să fii, pe străzile acestuia, avem o veste bună: nu te stresa!
08:00
STB vrea să achiziționeze 30 autobuze în leasing operațional. O singură ofertă Profit.ro
Asocierea formată din Daimler Truck & Bus Romania (lider) și Raiffeisen Leasing IFN a depus singura ofertă în cadrul unei licitații organizate de Societatea de Transport București pentru achiziționarea în leasing financiar a 30 autobuze urbane diesel hibrid de 18 metri.
08:00
EGGER Romania, bornă majoră privind economia circulară: 1 milion de tone de lemn colectat prin rețeaua Timberpak Profit.ro
Economia circulară nu mai este un concept de viitor, ci o realitate tot mai prezentă în viața comunităților, o realitate construită pas cu pas de companii care privesc sustenabilitatea ca parte din ADN-ul lor.
07:50
Colectarea separată de deșeuri. Patru oferte în Sectorul 6. Bugetul depășește un miliard de lei Profit.ro
Supercom, RER Ecologic Service Bucureșiti REBU și asocierile BIN GO Solutions (lider) și Blue Planet Services, respectiv Urban Grup Enviroment (lider), MUD Recycling și Compania Rrompres Service s-au înscris la licitația organizată de Primăria Sector 6 pentru furnizarea de servicii de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate.
07:40
FOTO Renault face curat în colecția de mașini: 100 de mașini istorice și din motorsport, scoase la licitație pentru public Profit.ro
Fanii Renault vor avea ocazia să cumpere unele dintre cele mai frumoase și valoroase automobile Renault din istoria acestei mărci, în urma unei acțiuni demarate împreună cu o companie de licitații.
Acum 8 ore
07:30
DOCUMENT Reorganizare la Vamă: Se taie la jumătate posturile de conducere și se revine la normal după ce a crescut anul trecut numărul de șefi. Va fi redistribuit personal din structura centrală în teritoriu Profit.ro
Numărul funcțiilor de conducere din cadrul Autorității Vamale Române (AVR) se va reduce la jumătate, prevede un document oficial analizat de Profit.ro. Măsura de acum, luată cu scopul de a mai diminua cheltuielile bugetare, inversează în mare excesele introduse anul trecut tot de AVR.
07:30
VIDEO Chișinăul nu exclude naționalizarea. Toate drumurile duc la Litasco. Aeroportul din Chișinău și o cincime din stațiile din Republica Moldova puternic afectate de sancțiunile impuse Lukoil Profit.ro
Republica Moldova și, în principal, Aeroportul Chișinău, a cărui infrastructură este deținută de Lukoil, ar putea fi puternic afectate de sancțiunile impuse de SUA și Marea Britanie gigantului rus, oficialitățile de la Chișinău neexcluzând, potrivit agenției Tass, posibilitatea naționalizării activelor deținute de acesta peste Prut.
07:20
Autoritățile române, în ceață pe tema Lukoil. Gunvor ar putea revinde din activele Lukoil dacă tranzacția va fi aprobată de SUA. În România, rușii condiționau înstrăinarea stațiilor de cea a rafinăriei Profit.ro
Gunvor, care are un acord semnat cu gigantul Lukoil în vederea preluării companiei care deține activele internaționale ale rușilor, inclusiv rafinăria Petrotel Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării din România, nu exclude posibilitatea vânzării unora din business-urile pe care ar urma să le preia dacă va găsi cumpărători interesați și mai potriviți pentru administrarea acestora.
07:10
DOCUMENT Trei mari furnizori se bat să vândă statului sute de mii de MWh de energie, pentru 1.000 de structuri publice Profit.ro
Trei mari furnizori au depus oferte la licitația prin care statul român vrea să cumpere ″la grămadă″, în mod centralizat, energie electrică pentru alimentarea locurilor de consum a 1.000 de structuri ale sale, reprezentând sedii de instituții publice centrale, județene, regionale și locale, primării, școli, spitale, unități militare, penitenciare și altele.
07:10
ULTIMA ORĂ Gunvor își retrage oferta făcută Lukoil, inclusiv pentru Petrotel și benzinăriile din România, în urma refuzului SUA de a aproba tranzacția. Trezoreria SUA: Gunvor - marioneta Kremlinului Profit.ro
Rafinăria Petrotel și rețeaua de 320 de benzinării din România ale Lukoil vor rămâne, cel puțin deocamdată, în proprietatea gigantului rus, trader-ul Gunvor anunțând că își retrage oferta în urma refuzului Departamentului Trezoreriei SUA de a refuza acordarea unei licențe în acest sens.
07:00
O nouă ediție FIDELIS lansată astăzi. Dobânzile oferite Profit.ro
A zecea ediție FIDELIS din 2025 începe astăzi, fiind programată pentru intervalul 7-14 noiembrie.
06:10
Pe Profit Insider: Vodafone digitalizează Profit.ro
Vodafone digitalizează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:40
ULTIMA ORĂ OMV Petrom și Romgaz au dat statul în judecată. Judecătorii spun că nu au ce face Profit.ro
OMV Petrom și Romgaz, doi dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, operatori de centrale de generare de curent electric pe bază de gaze naturale, au dat statul în judecată pentru a-l obliga să le plătească în total peste 494 milioane lei, relevă date analizate de Profit.ro.
00:40
ULTIMA ORĂ GRAFICE România nu a intrat în sezonul rece cu depozitele pline 100% cu gaze. A început deja să extragă Profit.ro
Companiile din România au început de la 1 noiembrie să extragă gaze înmagazinate din depozitele interne, care au intrat în această iarnă pline în capacitate de 98,6%, relevă date analizate de Profit.ro.
00:40
Afacerile Samsung în România au crescut cu aproape 80% în ultimii 10 ani Profit.ro
Samsung Electronics Romania, subsidiară locală a grupului sud-coreean Samsung, a consemnat în intervalul 2015 - 2024 un avans al cifrei de afaceri de 78,4%, de la 3,31 miliarde de lei la 5,9 miliarde de lei. De asemenea, profitul net a urcat de aproape două ori, la 108,91 milioane de lei.
