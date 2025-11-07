Accident pe Centura Timișoarei, lângă Rudicica. Un șofer a ajuns la spital
Timis Online, 7 noiembrie 2025 14:50
Un autoturism și un microbuz s-au ciocnit vineri, în jurul orei 14, pe Centura Timișoarei, lângă Rudicica. Traficul a fost restricționat, iar doar șoferul autoturismului a avut nevoie de îngrijiri medicale.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
14:50
Un autoturism și un microbuz s-au ciocnit vineri, în jurul orei 14, pe Centura Timișoarei, lângă Rudicica. Traficul a fost restricționat, iar doar șoferul autoturismului a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Acum o oră
14:40
Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță a anunțat că statul român ar putea folosi fonduri neutilizate din Fondul Social European pentru a completa bursele tăiate studenților. Soluția ar urma să fie aplicată, în funcție de aprobările europene, începând din 2026. În paralel, plata primei de carieră didactice pentru profesori, blocată anterior din motive legislative și de finanțare, este programată „probabil în ianuarie 2026”.
14:40
A luat foc un siloz plin cu rumeguș la Sânnicolau Mare. Zeci de angajați s-au autoevacuat # Timis Online
Pompierii din Sânnicolau Mare și Timișoara au intervenit, vineri după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un siloz de rumeguș dintr-o fabrică de prelucrare a lemnului. 62 de persoane s-au autoevacuat, fără a fi înregistrate victime.
14:20
STPT își extinde flota: 30 de autobuze electrice noi vor circula în oraș de anul viitor # Timis Online
Primăria Timișoara a atribuit contractul pentru achiziția a 30 de autobuze electrice de mici dimensiuni companiei KARSAN Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., în urma unei licitații publice.
Acum 2 ore
13:40
Val de violență și abuz în școli. Ministrul Educației: „Noi trebuie să fim model pentru societate, și nu invers!” # Timis Online
Valul de cazuri grave de violență și abuz în unitățile de învățământ din acest an readuce în discuție siguranța elevilor și profesorilor, precum și responsabilitatea instituțiilor școlare și a întregii comunități educaționale. Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a transmis un mesaj public în acest context, subliniind rolul fiecărui actor din sistemul educațional și necesitatea unor măsuri ferme.
Acum 4 ore
13:00
Timișoara se dezvoltă, școlile rămân în urmă. Viceprimarul Ruben Lațcău spune că acestea vor fi reorganizate # Timis Online
Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a anunțat vineri că administrația locală propune Inspectoratului Școlar Județean Timiș o amplă reorganizare a rețelei școlare. Mișcarea vine în contextul unor dezechilibre majore, după cum a explicat viceprimarul: existența unor școli în care copiii stau înghesuiți, clădiri imense aproape goale și programe educaționale depășite.
12:20
Polițiștii din Timișoara au aplicat, joi, 122 de amenzi, majoritatea pietonilor, și au reținut două permise, în cadrul unei acțiuni pentru siguranța rutieră.
12:10
Un tir a rămas blocat de peste o jumătate de oră în fața Universității de Vest din Timișoara, după ce șoferul nu a reușit să întoarcă. Traficul este serios îngreunat, iar poliția a fost chemată să deblocheze zona.
Acum 6 ore
10:50
FOTO. Piața Victoriei prinde culoare. Horticultura a plantat peste 60.000 de flori pentru sezonul rece # Timis Online
Centrul Timișoarei se pregătește să îmbrace haine de toamnă. Horticultura, societatea municipalității, a anunțat că lucrările de plantare din Piața Victoriei, aflată în administrarea sa, se apropie de final.
10:40
CJ Timiș salvează Mausoleul Csávossy din Bobda. Monumentul va fi restaurat și inclus în circuitul turistic # Timis Online
Consiliul Județean Timiș face primul pas pentru salvarea unuia dintre cele mai valoroase monumente istorice din vestul țării. Aleșii județeni au aprobat preluarea în administrare a bisericii romano-catolice din Bobda.
10:30
Auchan dă startul Black Friday 2025: peste 1.500 de produse cu reduceri de până la 50% în magazine și pe auchan.ro # Timis Online
ADVERTORIAL. Auchan România anunță lansarea campaniei Black Friday 2025, care se va desfășura în perioada 5–18 noiembrie, atât în magazinele fizice, cât și online, pe auchan.ro. Cumpărătorii vor avea parte de peste 1.500 de produse cu reduceri semnificative, dintr-o gamă variată de categorii, de la electrocasnice și băuturi premium, la produse de îngrijire personală, jucării, alimente și articole de sezon.
Acum 8 ore
08:30
Vineri, 7 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
00:10
Vineri puteți merge la mai multe petreceri, proiecții și expoziții.
6 noiembrie 2025
20:10
O poșetă de aur alb decorată cu o coroană de diamante, un ceas de aur roz, cu perle, lingouri de 24 k și monede din a III-a Republică Franceză! Dacă iubiți strălucirea aurului, iar diamantele vă sunt cele mai bune prietene, acum e momentul să vă cadorisiți cu câteva luxoase obiecte de colecție și de investiție.
20:00
Pieton care traversa strada regulamentar, lovit de o șoferiță pe Calea Buziașului din Timișoara # Timis Online
Un pieton care traversa strada regulamentar a fost lovit joi seara de o mașină în Calea Buziașului din Timișoara.
19:30
Cele mai mari reduceri din an la aparatele auditive Philips – doar pe 7 și 14 noiembrie, la Audiogram! # Timis Online
O dată pe an, Temple of Sound prinde viață. Audiogram, recunoscut în soluții auditive premium, anunță cea mai așteptată campanie a anului: Black Friday Audiogram × Philips, care are loc doar în zilele de 7 și 14 noiembrie.
19:30
Iulius Town Timișoara dă startul reducerilor de Black Friday. Bucură-te de oferte de până la 80% și poți câștiga un fotoliu de masaj Komoder # Timis Online
În fiecare weekend din noiembrie, Iulius Town Timișoara devine scena unor reduceri de până la 80% la brandurile tale preferate. Cumpărăturile vor fi recompensate cu vouchere. La finalul campaniei, poți fi câștigătorul marelui premiu: un fotoliu Komoder FOCUS III.
18:10
Concerte de Crăciun și Anul Nou, la Filarmonica Banatul. S-au pus în vânzare biletele # Timis Online
Filarmonica Banatul Timișoara încheie anul 2025 cu două evenimente „dedicate bucuriei, renașterii prin muzică și speranței”: concertul coral de colinde „Christmas Blessings", din 19 decembrie, și concertul simfonic de Anul Nou „New Beginnings", din 30 decembrie.
17:50
Pompierii intervin joi seara pentru stingerea unui incendiu pe Bulevardul Ion Dragalina din Timișoara.
17:10
Caravana Cinema Paradiso ajunge la Timișoara. Trei zile dedicate scurtmetrajelor internaționale # Timis Online
După ediția din Cluj-Napoca, Festivalul Internațional de Scurtmetraje Cinema Paradiso pornește în Caravana Paradiso și ajunge la Timișoara, la Cinema Studio, între 14 și 16 noiembrie. Publicul timișorean va avea ocazia să descopere o selecție de filme scurte care celebrează diversitatea și curajul cinematografiei tinere.
16:20
Alegerea unei perechi de ghete nu ține doar de stil sau tendințe. Pentru ca ele să fie confortabile, durabile și să protejeze sănătatea picioarelor, este esențial să le alegi în funcție de forma piciorului. Un model nepotrivit poate provoca dureri, bătături sau chiar deformări ale tălpii. În acest ghid, îți prezentăm 10 recomandări utile care te vor ajuta să alegi ghetele perfecte pentru tine – potrivite, comode și elegante în același timp.
16:20
VIDEO. Învățătorul din Lugoj care a lovit două eleve, sub control judiciar pentru 60 de zile. Instanța i-a interzis să mai predea # Timis Online
Învățătorul din Lugoj acuzat că ar fi lovit două eleve de 10 ani nu se mai poate întoarce la catedră. Judecătoria Lugoj a dispus control judiciar pentru 60 de zile și a suspendat dreptul bărbatului de a profesa în școli.
16:10
În Banat, fiecare deal are o poveste, dar unele se ridică până la cer. Așa începe și traseul lui Traian Vuia, băiatul din satul Surducu Mic care a privit zborul nu ca pe un vis, ci ca pe o promisiune.
16:10
Iovescu: „Am inițiat discuții cu Ambasada Marii Britanii pentru transfer de know-how în managementul Centrului destinat minorilor cu adicții” # Timis Online
Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, a avut, joi, o întâlnire de lucru cu Rebecca Shah, Adjunctul Șefului Misiunii Diplomatice a Marii Britanii în România. Discuțiile au vizat și înființarea Centrului de recuperare pentru minori cu adicții din orașul Ciacova.
15:50
Exercițiu de simulare a riscului de inundații pe râul Bârzava, în Timiș și Caraș-Severin # Timis Online
Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) va organiza, în perioada 10–14 noiembrie, un amplu exercițiu de simulare pe râul Bârzava. Motivul este testarea fluxului informațional și a reacției instituțiilor în situații de urgență generate de inundații. Activitățile se vor desfășura în județele Caraș-Severin și Timiș.
15:50
Comunitatea Kairos Timișoara, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, a lansat o campanie de solidaritate dedicată persoanelor vulnerabile din oraș și din centrele de îngrijire. Inițiativa se desfășoară până pe noiembrie și are ca scop colectarea de produse esențiale pentru cei aflați în nevoie.
15:30
Timișoara devine, în 12–13 noiembrie, punctul de întâlnire al specialiștilor în ginecologie modernă, odată cu desfășurarea celei de-a patra ediții a Congresului Național de Chirurgie Minim Invazivă în Ginecologie. Evenimentul va avea loc la Hotel Lido și este organizat de Societatea Română de Chirurgie Minim Invazivă în Ginecologie (SRCMIG), în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara și Spitalul Județean „Pius Brînzeu” Timișoara.
15:20
Primăria Timișoara lansează consultarea publică pentru Planul Urbanistic al cartierului Fabric # Timis Online
Municipalitatea a publicat propunerea preliminară a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Zona Construită Protejată Fabric și invită locuitorii să participe la procesul de consultare publică.
Ieri
14:40
Viceprimarul Lațcău, după eliminarea parcărilor de pe Take Ionescu pentru culoarul verde: „Mașina trebuie să fie o alegere, nu o necesitate” # Timis Online
Viceprimarul Ruben Lațcău a transmis, joi, că timpul câștigat de timișorenii care circulă cu transportul public pe Take Ionescu e real. Potrivit edilului, cel mai bun a fost de 2 minute și 44 de secunde. Municipalitatea va extinde culoarul verde desființând mai multe locuri de parcare.
14:40
Concediile medicale fictive, în declin: peste 200.000 mai puține după noile măsuri ale Ministerului Sănătății # Timis Online
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că măsurile adoptate în această vară pentru reducerea abuzurilor legate de concediile medicale dau deja rezultate vizibile.
14:10
Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv pe cântărețul de manele Dani Mocanu la 4 ani de închisoare cu executare, în dosarul deschis după o bătaie petrecută în august 2022 într-o benzinărie din Pitești. Decizia este definitivă, potrivit HotNews.ro.
13:40
Un an de la accidentul de pe Calea Buziașului în care o fetiță de 10 ani a murit. Șoferița vinovată e în libertate # Timis Online
La un an de la accidentul în urma căruia Naty, o fetiță de 10 ani, a murit pe Calea Buziașului din Timișoara, dreptatea încă se lasă așteptată. Șoferița care a trecut pe roșu și a provocat accidentul este în continuare în libertate.
13:10
Black Friday aduce frumusețea la Timișoara! Reduceri spectaculoase la Clinica Dr. Butta # Timis Online
ADVERTORIAL. Anul acesta, luna noiembrie vine cu o veste excelentă pentru toți cei care își doresc să investească în frumusețea și sănătatea pielii. Între 1 și 14 noiembrie, Clinica Dr. Butta dă startul unei campanii Black Friday spectaculoase, cu reduceri la toate tratamentele estetice și procedurile premium din portofoliu.
12:40
În anul școlar 2025–2026, numărul elevilor din județul Timiș care primesc burse a scăzut față de anul trecut. Peste 25.000 de elevi vor beneficia de burse în acest an școlar, iar prima tranșă, pentru lunile septembrie și octombrie, va fi plătită până pe 20 noiembrie.
12:40
Primăria Timișoara, împreună cu Asociația Act for Tomorrow și o firmă privată continuă programul de extindere a spațiilor verzi și de combatere a efectelor schimbărilor climatic. Astfel, o nouă acțiune de plantare va avea loc în Zona Industrială Calea Șagului.
12:20
Plan eșuat la Timișoara. Șofer reținut după ce a încercat să mituiască un polițist cu 5.000 de lei # Timis Online
Un șofer din Timișoara a fost reținut după ce a încercat să dea mită unui polițist pentru a-și recupera permisul de conducere, însă acesta a fost prins în flagrant. Polițistul și-a alertat colegii.
12:00
VIDEO. Operațiunea „Jupiter": 22 de percheziții în Timiș la persoane suspectate de trafic de arme neletale # Timis Online
Polițiștii din Timiș au descins la 22 de domicilii în cadrul operațiunii „Jupiter”, ridicând arme și muniții neletale deținute ilegal de mai multe persoane.
11:50
Timișoara marchează un pas important în lupta împotriva violenței din școli. Astăzi, 6 noiembrie, de Ziua Internațională împotriva Violenței și Bullyingului în școli, inclusiv Cyberbullying, este lansată SAFE, prima aplicație mobilă anti-bullying din țară. Inițiativa aparține Societății pentru Copii și Părinți (SCOP) și Asociației Bastion, ambele din Timișoara.
11:50
Conflict în trafic escaladat în Izvin. Doi tineri reținuți după agresiuni și distrugeri # Timis Online
Un conflict izbucnit în trafic a degenerat într-o altercație violentă în fața unei locuințe din Izvin, iar doi tineri au fost reținuți de polițiști pentru lovire, amenințare și distrugere.
11:10
FOTO. Timișorenii pot vedea expoziția „Abbysus”, realizată de doi furnizori ai Casei Regale a României # Timis Online
Până în 16 noiembrie, Galeria Park a Uniunii Artiștilor Plastici din Timișoara găzduiește expoziția „Abbysus”, semnată de artiștii vizuali Oana Munteanu și Eugen Varga. Vernisajul va avea loc vineri, 7 noiembrie, de la ora 18:00, la sediul galeriei din str. George Enescu nr. 1.
11:00
O femeie din Hunedoara a vrut să facă din magie afacere: a promis ritualuri și dezlegări unei localnice. În urma „serviciilor” sale paranormale, aceasta ar fi obținut aproximativ 25.000 de euro, dar a fost reținută de polițiști.
10:50
Joi, la NATO Industry Forum 2025, președintele Nicușor Dan a spus că înarmarea a devenit o necesitate, nu o opțiune, dat fiind contextul actual, care „ne obligă să vorbim tot mai mult despre asta”.
10:40
FOTO. Peste 100 de pietoni amendați într-o singură zi la Timișoara pentru nerespectarea regulilor de circulație # Timis Online
Peste 100 de pietoni și mai mulți șoferi au fost amendați în Timișoara, pe 5 noiembrie, în cadrul unei acțiuni comune a Poliției Rutiere și Poliției Locale, menită să prevină accidentele provocate de nerespectarea regulilor de circulație.
10:30
ADVERTORIAL. Brandul timișorean Cupio, lider pe piața produselor profesionale pentru manichiură și frumusețe, dă startul celui mai așteptat eveniment de shopping al toamnei cu campania Electric Beauty Deals Black Friday. În perioada 7–9 noiembrie, compania anunță reduceri de până la 70% la peste 7.000 de produse din categoriile manichiură, make-up și îngrijire personală, disponibile pe site-ul Cupio și în aplicație, precum și discounturi de până la 50% în magazinele fizice din întreaga țară.
10:30
Profesor de 63 de ani, reținut pentru că a întreținut relații sexuale cu o elevă minoră # Timis Online
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Craiova au reținut un bărbat în vârstă de 63 de ani, cercetat pentru acte sexuale cu un minor și pornografie.
09:40
Persoanele fizice care doresc să achiziționeze o mașină nouă prin programul Rabla 2025 pot depune cereri de finanțare începând de joi, 6 noiembrie, ora 10, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).
09:10
Joi, 6 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:50
Fritz are săptămână viitoare marele „hop” pentru a deveni român: interviul pentru cetățenie # Timis Online
Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR la nivel național, a fost programat, în sfârșit, la cea mai importantă probă din demersul de obținere a cetățeniei: interviul. Useristul a fost invitat săptămâna viitoare.
08:40
Incendiu puternic la o casă din Timișoara. Flăcările au pornit de la un coș de fum neizolat # Timis Online
Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută la o locuință de pe strada Poneasca din Timișoara. Flăcările au pornit din subsolul casei și s-au extins rapid în interior și la acoperiș, însă, din fericire, nu s-au înregistrat victime.
08:10
Fritz are săptămână viitoare marele „hop” pentru a devenit român: interviul pentru cetățenie # Timis Online
Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR la nivel național, a fost programat, în sfârșit, la cea mai importantă probă din demersul de obținere a cetățeniei: interviul. Useristul a fost invitat săptămâna viitoare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.