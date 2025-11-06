Plan eșuat la Timișoara. Șofer reținut după ce a încercat să mituiască un polițist cu 5.000 de lei

08:50

În fiecare lună, Soarele și Luna se privesc față în față, sunt în opoziție perfectă, iar discul selenar se luminează complet. Așa se naște Luna Plină. Acum Luna se află în semnul Taur și Soarele în semnul Scorpion. Este momentul când ceea ce am început acum 6 luni la Lună Nouă în Taur prinde contur, iese la suprafață și ne arată dacă am fost în armonie cu intențiile noastre sau ne-am abătut de la drum.