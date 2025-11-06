Plan eșuat la Timișoara. Șofer reținut după ce a încercat să mituiască un polițist cu 5.000 de lei
Timis Online, 6 noiembrie 2025 12:20
Un șofer din Timișoara a fost reținut după ce a încercat să dea mită unui polițist pentru a-și recupera permisul de conducere, însă acesta a fost prins în flagrant. Polițistul și-a alertat colegii.
Acum 10 minute
12:40
În anul școlar 2025–2026, numărul elevilor din județul Timiș care primesc burse a scăzut față de anul trecut. Peste 25.000 de elevi vor beneficia de burse în acest an școlar, iar prima tranșă, pentru lunile septembrie și octombrie, va fi plătită până pe 20 noiembrie.
12:40
Primăria Timișoara, împreună cu Asociația Act for Tomorrow și o firmă privată continuă programul de extindere a spațiilor verzi și de combatere a efectelor schimbărilor climatic. Astfel, o nouă acțiune de plantare va avea loc în Zona Industrială Calea Șagului.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
VIDEO. Operațiunea „Jupiter": 22 de percheziții în Timiș la persoane suspectate de trafic de arme neletale # Timis Online
Polițiștii din Timiș au descins la 22 de domicilii în cadrul operațiunii „Jupiter”, ridicând arme și muniții neletale deținute ilegal de mai multe persoane.
11:50
Timișoara marchează un pas important în lupta împotriva violenței din școli. Astăzi, 6 noiembrie, de Ziua Internațională împotriva Violenței și Bullyingului în școli, inclusiv Cyberbullying, este lansată SAFE, prima aplicație mobilă anti-bullying din țară. Inițiativa aparține Societății pentru Copii și Părinți (SCOP) și Asociației Bastion, ambele din Timișoara.
11:50
Conflict în trafic escaladat în Izvin. Doi tineri reținuți după agresiuni și distrugeri # Timis Online
Un conflict izbucnit în trafic a degenerat într-o altercație violentă în fața unei locuințe din Izvin, iar doi tineri au fost reținuți de polițiști pentru lovire, amenințare și distrugere.
Acum 2 ore
11:10
FOTO. Timișorenii pot vedea expoziția „Abbysus”, realizată de doi furnizori ai Casei Regale a României # Timis Online
Până în 16 noiembrie, Galeria Park a Uniunii Artiștilor Plastici din Timișoara găzduiește expoziția „Abbysus”, semnată de artiștii vizuali Oana Munteanu și Eugen Varga. Vernisajul va avea loc vineri, 7 noiembrie, de la ora 18:00, la sediul galeriei din str. George Enescu nr. 1.
11:00
O femeie din Hunedoara a vrut să facă din magie afacere: a promis ritualuri și dezlegări unei localnice. În urma „serviciilor” sale paranormale, aceasta ar fi obținut aproximativ 25.000 de euro, dar a fost reținută de polițiști.
10:50
Joi, la NATO Industry Forum 2025, președintele Nicușor Dan a spus că înarmarea a devenit o necesitate, nu o opțiune, dat fiind contextul actual, care „ne obligă să vorbim tot mai mult despre asta”.
Acum 4 ore
10:40
FOTO. Peste 100 de pietoni amendați într-o singură zi la Timișoara pentru nerespectarea regulilor de circulație # Timis Online
Peste 100 de pietoni și mai mulți șoferi au fost amendați în Timișoara, pe 5 noiembrie, în cadrul unei acțiuni comune a Poliției Rutiere și Poliției Locale, menită să prevină accidentele provocate de nerespectarea regulilor de circulație.
10:30
ADVERTORIAL. Brandul timișorean Cupio, lider pe piața produselor profesionale pentru manichiură și frumusețe, dă startul celui mai așteptat eveniment de shopping al toamnei cu campania Electric Beauty Deals Black Friday. În perioada 7–9 noiembrie, compania anunță reduceri de până la 70% la peste 7.000 de produse din categoriile manichiură, make-up și îngrijire personală, disponibile pe site-ul Cupio și în aplicație, precum și discounturi de până la 50% în magazinele fizice din întreaga țară.
10:30
Profesor de 63 de ani, reținut pentru că a întreținut relații sexuale cu o elevă minoră # Timis Online
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Craiova au reținut un bărbat în vârstă de 63 de ani, cercetat pentru acte sexuale cu un minor și pornografie.
09:40
Persoanele fizice care doresc să achiziționeze o mașină nouă prin programul Rabla 2025 pot depune cereri de finanțare începând de joi, 6 noiembrie, ora 10, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).
09:10
Joi, 6 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:50
Fritz are săptămână viitoare marele „hop” pentru a deveni român: interviul pentru cetățenie # Timis Online
Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR la nivel național, a fost programat, în sfârșit, la cea mai importantă probă din demersul de obținere a cetățeniei: interviul. Useristul a fost invitat săptămâna viitoare.
Acum 6 ore
08:40
Incendiu puternic la o casă din Timișoara. Flăcările au pornit de la un coș de fum neizolat # Timis Online
Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecută la o locuință de pe strada Poneasca din Timișoara. Flăcările au pornit din subsolul casei și s-au extins rapid în interior și la acoperiș, însă, din fericire, nu s-au înregistrat victime.
08:10
Acum 12 ore
00:10
Joi puteți merge la proiecții, spectacole și la un festival de poezie.
Acum 24 ore
22:20
Compozitorul Horia Moculescu se află internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI, potrivit Digi24.ro.
21:20
Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au fost sesizați de doi părinți că fiicele acestora, minore în vârstă de 10 ani, eleve la o unitate de învățământ din Lugoj, ar fi fost agresate fizic în timpul orelor de curs de către învățătorul lor, un bărbat de 51 de ani.
20:40
Concertul intitulat „The Sound of Togetherness” marchează încheierea componentei educaționale @School a proiectului „Musical Crossroads", precum și finalul ediției din acest an. Va aduce pe scenă elevi din mai multe instituții de învățământ din Timișoara.
19:40
FOTO. Firma Supercom, amendată de Garda de Mediu pentru mirosurile de la Stația de Sortare Deșeuri din Timișoara # Timis Online
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș a desfășurat între 17 iunie și 10 septembrie trei controale inopinate la Stația de Sortare Deșeuri Municipale din Timișoara, administrată de firma Supercom S.R.L. Verificările au fost făcute ca urmare a reclamațiilor timișorenilor privind disconfortul olfactiv din zonă.
19:30
„Litografia – lumea în care cerneala întâlnește piatra și imaginația prinde formă” se intitulează expoziția prin care Muzeul Național de Artă Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, continuă seria de evenimente reunite sub titlul Sezon de grafică la MNArT, un amplu program dedicat graficii contemporane, ce reunește nouă proiecte expoziționale menite să sprijine tânăra generație de artiști.
18:10
Reintegrarea deținuților prin muncă și rolul comunității în reducerea recidivei au fost temele unui seminar organizat, miercuri, de reprezentanții Penitenciarului Timișoara la Palatul Administrativ.
17:50
Primăria Timișoara anunță că va desfășura, începând din 12 noiembrie, o acțiune de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Este vorba doar de una împotriva rozătoarelor. Vor fi instalate stații speciale, motiv pentru care au fost emise și avertizări pentru cetățeni.
17:40
Bărbat reținut la Timișoara după ce a întreținut relații sexuale cu minore și a filmat # Timis Online
Polițiștii au reținut un bărbat de 25 de ani, cercetat într-un dosar penal pentru viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă.
17:40
Patru asocieri de firme s-au înscris la licitația Primăriei Timișoara pentru reabilitarea străzii Gării, șantier care va presupune, printre altele, și crearea unei legături cu linie de tramvai între Gara de Nord și Pasajul Solventul. Contractul poate ajunge până la peste 15 milioane de euro, cu TVA.
16:20
Peste 100 de elevi de la șase instituții de învățământ din Timișoara – Liceele Nikolaus Lenau, William Shakespeare, Bartók Béla, Babel, Liceul de Artă „Ion Vidu” și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan” – vor fi protagoniștii festivalului ProForum, prezentând creațiile atelierelor creative desfășurate în această toamnă, anunță Teatrul independent Basca.
16:00
Dobra nu mai vrea să vadă cabluri atârnate de stâlpi în Lugoj. Ce le-a cerut operatorilor # Timis Online
La jumătatea lunii iulie, Călin Dobra, primarul Lugojului, transmitea un mesaj ferm către operatorii de telecomunicații din oraș. Edilul le cerea să lucreze împreună cu primăria pentru modernizarea infrastructurii și eliminarea cablurilor suspendate care afectează aspectul urban și siguranța oamenilor. Iată că miercuri a revenit cu aceeași solicitare.
16:00
Polițiștii Secției 3 Rurale Sânandrei au descoperit, într-o parcare din localitatea Orțișoara, două autoutilitare încărcate cu lemne transportate ilegal. Unul dintre documentele de însoțire era expirat, iar celălalt nu corespundea cu încărcătura, motiv pentru care șoferul a fost amendat și întreaga cantitate de lemn a fost confiscată.
15:40
DevHub, companie românească de software, și-a extins prezența în Palas Iași și Iulius Town Timișoara și continuă procesul de recrutare # Timis Online
ADVERTORIAL. DevHub, companie românească de software development, și-a consolidat prezența pe piața din România prin inaugurarea a două noi sedii, cu o suprafață totală de peste 1.000 mp, în clădirile de birouri din proiectele mixed-use Iulius Town Timișoara și Palas Iași, dezvoltate de IULIUS. Compania este în proces de recrutare în ambele orașe, vizând roluri cheie în dezvoltarea soluțiilor de software.
15:00
Un motociclist a fost rănit într-un accident pe strada Tapiei din Lugoj și a fost transportat la spital, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. Pompierii și echipajele medicale au intervenit pentru a acorda primul ajutor.
14:40
Atac intenționat în Franța: mai multe persoane rănite după ce un șofer a intrat cu mașina într-un grup de pietoni și bicicliști # Timis Online
Cel puțin cinci persoane au fost rănite miercuri dimineață, în comuna Saint-Pierre-d’Oléron, din sud-vestul Franței, după ce un autoturism a lovit un grup de pietoni și bicicliști. Potrivit autorităților, incidentul a fost unul intenționat. În momentul arestării, suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”, au transmis oficiali francezi citați de Le Figaro și The Guardian.
14:20
VIDEO. Mark Rutte, în prima vizită oficială în România în calitate de Secretar General al NATO # Timis Online
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a sosit miercuri în România, în prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei Nord-Atlantice, potrivit News.ro.
14:10
Crimă șocantă în Franța: o cardioloagă româncă a fost găsită carbonizată în propria casă. Principalul suspect este fiul ei # Timis Online
O doctoriță cardiolog româncă a fost găsită carbonizată în locuința sa din comuna Molsheim, Franța. Ancheta a confirmat că este vorba despre o crimă, iar principalul suspect este fiul ei. Tânărul ar avea antecedente psihiatrice.
13:50
Expo Timișoara Internațional, în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, readuce în atenția publicului Ezoteric Fest – un eveniment dedicat armoniei dintre minte, trup și suflet.
13:00
Premieră medicală națională la Spitalul Regina Maria Timișoara: rezecția completă a unei tumori intramedulare cu monitorizare neurofiziologică multimodală # Timis Online
ADVERTORIAL. Echipa condusă de Prof. Dr. Horia Pleș, medic primar neurochirurg, a reușit rezecția completă a unei tumori intramedulare, o intervenție extrem de dificilă, realizată cu monitorizare neurofiziologică intraoperatorie multimodală, la o pacientă de 52 de ani.
Ieri
12:40
ISHO lansează o nouă clădire rezidențială. Va duce mai departe conceptul locuinței contemporane în Timișoara # Timis Online
ADVERTORIAL. Mulberry Development anunță demararea unei noi clădiri în cadrul ansamblului ISHO, marcând o etapă cheie în evoluția cartierului urban care a redefinit zona estică a orașului și malurile Begăi.
12:00
Spitalul CFR Timișoara oferă pacienților posibilitatea de a beneficia gratuit de blefaroplastie, procedura chirurgicală prin care este îndepărtat excesul de piele, grăsime sau mușchi de la nivelul pleoapelor.
11:40
CJT dă bani pentru Arena Eroii Timișoarei. Simonis: „E frustrant că cei pe care îi ajut să finanțeze stadionul te acuză că nu ai bani să faci alt stadion” # Timis Online
Consilierii județeni au alocat, miercuri, în cadrul unei ședințe, suma de 20 de milioane de lei în sprijinul Primăriei Timișoara pentru finalizarea lucrărilor la Arena Eroii Timișoarei din Calea Buziașului. Alfred Simonis, liderul Consiliului Județean Timiș, le-a bătut obrazul partenerilor săi de la primărie, supărat că aceștia spun mereu că instituția pe care o conduce nu are bani pentru realizarea noului stadion „Dan Păltinișanu”.
11:40
Podul de la ISHO, în „ultimele etape de avizare” și cu lucrări poate chiar de anul viitor # Timis Online
Dezvoltatorul proiectului imobilair ISHO s-a angajat, atunci când a primit aprobările pentru impresionantul proiect de pe Take Ionescu, să facă pentru domeniul public atât o stradă, cât și un pod peste Bega. Bulevardul cu două benzi pe sens este gata de ceva timp, însă încă nu a fost deschis, în timp ce podul ar fi în „ultimele etape de avizare”, iar execuția ar putea începe chiar de anul viitor.
11:20
Când distracția devine capcană: impactul jocurilor online, aplicațiilor și trendurilor digitale asupra minții și emoțiilor copiilor și adolescenților # Timis Online
„Doar încă un nivel și apoi mă opresc!” pare o promisiune simplă, dar care poate marca începutul unei dependențe. În lumea digitală de astăzi, jocurile și trendurile virale pot transforma distracția în obsesie, lăsând realitatea pe locul doi.
11:20
InfoCons lansează primul Dicționar de Protecția Consumatorilor în domeniul asigurărilor # Timis Online
Consumatorii din România au acum o platformă dedicată înțelegerii limbajului din polițele de asigurare. InfoCons a lansat Primul Dicționar de Protecția Consumatorilor de Asigurări, parte a campaniei naționale „InfoCons, Te Asigură!”, inițiativă ce are ca obiectiv creșterea nivelului de educație financiară și protejarea celor care achiziționează produse de asigurare.
11:00
Pastorul și consilierul județean Laurențiu Timiș, audiat ca martor într-un dosar DIICOT: „Mi s-au cerut mii de euro” # Timis Online
Pastor neoprotestant și consilier județean din partea PNL, Laurențiu Grigore Timiș, este cercetat de DIICOT fiind acuzat că ar fi folosit banii din sponsorizările primite de asociaţia pe care o conduce în scopuri personale. Astfel, în loc ca banii să ajungă la copii nevoiași, i-ar fi deturnat și ar fi construit apartamente pe care le-a închiriat apoi.
10:30
Societatea Aquatim anunță că, în perioada 6–7 noiembrie, vor avea loc lucrări de dezinfectare și spălare a fântânilor publice din mai multe zone ale municipiului Lugoj.
10:30
Numărul oamenilor străzii și al cerșetorilor din Timișoara, în scădere ușoară. „Doar” 110 depistați în octombrie # Timis Online
Polițiștii locali din Timișoara continuă acțiunile zilnice de descurajare a cerșetoriei și de preluare a persoanelor fără adăpost de pe străzi. Luna trecută, au fost identificate 110 persoane care apelau la mila publică sau trăiau pe domeniul public. Acestea au fost transportate de 294 de ori la centrul Direcției de Asistență Socială Timișoara.
10:20
100 de amenzi într-o zi. În țintă: pietonii care nu au respectat regulile de circulație, la Timișoara și Lugoj # Timis Online
Polițiștii au ieșit pe teren și au împărțit 100 de amenzi într-o singură zi, majoritatea celor care au traversat neregulamentar.
09:30
Victorie istorică pentru democrați în alegerile regionale: Zohran Mamdani, primul primar musulman al New Yorkului # Timis Online
Zohran Mamdani, socialist democrat de 34 de ani, a câștigat primăria New Yorkului, devenind primul primar musulman al orașului. Abigail Spanberger și Mikie Sherrill au obținut guvernoratele din Virginia și New Jersey, oferind democraților un impuls înaintea alegerilor din 2026.
08:50
În fiecare lună, Soarele și Luna se privesc față în față, sunt în opoziție perfectă, iar discul selenar se luminează complet. Așa se naște Luna Plină. Acum Luna se află în semnul Taur și Soarele în semnul Scorpion. Este momentul când ceea ce am început acum 6 luni la Lună Nouă în Taur prinde contur, iese la suprafață și ne arată dacă am fost în armonie cu intențiile noastre sau ne-am abătut de la drum.
08:40
Miercuri, 5 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
