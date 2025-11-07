Sorin Grindeanu: Nu vreau să fiu un președinte care fuge de istorie

22:20

Totuși, șeful Executivului de la București recunoaște că este necesară îndeplinirea unei condiții, respectiv construirea unui buget ”serios”, construit pe date și cifre reale. ”TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază însă este să construim un buget serios care să se bazeze, nu pe proiecţii care n-au niciun fundament, ci […] The post Planul lui Bolojan cu TVA și taxele românilor în 2026. Aproape și-a dat cuvântul appeared first on Cotidianul RO.