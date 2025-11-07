Acord pentru importul de LNG din Statele Unite. Semnatari: Nova Power & Gas, Transgaz și Atlantic – See LNG Trade
Economica.net, 7 noiembrie 2025 17:50
În cadrul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei 2025 (P-TEC 2025), eveniment desfășurat la Atena care reunește țările din Europa Centrală și de Est, Statele Unite și parteneri instituționali europeni, cu scopul de a consolida securitatea energetică, Nova Power & Gas, Transgaz și compania Atlantic - See LNG Trade din Grecia au semnat un Memorandum de Înțelegere, arată un comunicat de presă.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
17:50
Soluționarea disputelor în zona prețurilor de transfer. Aspecte practice în România și alte state ECE # Economica.net
Aspectele fiscale legate de prețurile de transfer sunt extrem de complexe, astfel că autoritățile fiscale din Europa Centrală și de Est, inclusiv cele din România, derulează controale frecvente și, deseori, prelungite la companiile care derulează operațiuni transfrontaliere. Însă procedurile de control diferă de la țară la țară, la fel și mecanismele pe care le au la dispoziție contribuabilii pentru a se proteja de potențiale interpretări nefavorabile ale autorităților fiscale. În privința soluționării disputelor, în cele mai multe țări, inclusiv în România, cazurile ajung în instanță.
17:50
Pe fondul schimbării trendurilor, evoluției gusturilor consumatorilor și incertitudinii pieței, industria bijuteriilor se confruntă cu un mediu din ce în ce mai exigent. Pandora, gigantul danez al bijuteriilor, simte aceste presiuni. Deși talismanele de pe brățările Pandora încă atrag clienții în magazine, investitorii nu par să fie cuceriți de strălucirea lor în acest moment. Dar, cu sezonul de cumpărături de sărbători de iarnă la ușă, acest lucru s-ar putea schimba.
17:50
Acord pentru importul de LNG din Statele Unite. Semnatari: Nova Power & Gas, Transgaz și Atlantic – See LNG Trade # Economica.net
În cadrul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei 2025 (P-TEC 2025), eveniment desfășurat la Atena care reunește țările din Europa Centrală și de Est, Statele Unite și parteneri instituționali europeni, cu scopul de a consolida securitatea energetică, Nova Power & Gas, Transgaz și compania Atlantic - See LNG Trade din Grecia au semnat un Memorandum de Înțelegere, arată un comunicat de presă.
17:50
ANAF anunță că începând de luni va efectua controale la peste 80 de companii din domeniul organizării de evenimente. Din ce motiv au fost luate la ochi # Economica.net
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va continua controalele în domeniul serviciilor pentru evenimente, începând de luni, fiind vizaţi peste 80 de contribuabili care nu au înţeles să se conformeze voluntar şi să respecte prevederile legale, informează instituţia printr-un comunicat, transmite Agerpres.
17:50
Salrom a depus un proiect nou pentru accesarea de fonduri europene pentru explotarea grafitului din Baia de Fier, județul Gorj # Economica.net
Societatea Națională a Sării S.A. (Salrom) anunță că a depus în data de 07.11.2025, o nouă Cerere de finanțare referitoare la procesarea prin metode moderne a șisturilor grafitoase extrase din zona Baia de Fier, jud. Gorj. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte a fost stabilită de Comisia Europeană pentru 15.01.2026, compania românească reușind să depună cererea de finanțare cu mai bine de două luni înainte de acest termen. Valoarea proiectului este de 250 de milioane de euro.
17:50
S&P Global îl avertizează pe Viktor Orban să aibă grijă cu cheltuielile, pentru că asta amenință ratingul de creditare al Ungariei # Economica.net
O creştere semnificativă a deficitului bugetar al Ungariei, dacă este cuplată cu o inflaţie mai ridicată şi presiuni pe piaţa valutară, ar putea ameninţa ratingul de credit al ţării, a avertizat vineri agenţia de evaluare financiară S&P Global, pe fondul promisiunilor legate de majorarea cheltuielilor publice, în perspectiva unor alegeri dificile în 2026, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:50
Mandat de arestare de 30 de zile pe numele fostului senator Marius Isăilă. Acesta ar fi încercat să-l mituiască pe ministrul Apărării Ionuț Moșteanu cu un milion de euro # Economica.net
Tribunalul Bucureşti a admis vineri cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului senator Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de cumpărare de influenţă, după ce ar fi promis intervenţii la ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională Romtehnica.
Acum 2 ore
16:30
Patronii din România pregătesc un set de măsuri pentru repornirea economiei – Şucu, Concordia # Economica.net
Fiecare federaţie membră a Confederaţiei Patronale Concordia va propune, în viitorul foarte apropiat, măsuri care să poată fi implementate, astfel încât economia să repornească, a afirmat, vineri, preşedintele organizaţiei, Dan Şucu.
16:30
Legi pentru Inteligenţa Artificială – UE pregăteşte modificări la legislaţia AI Act adoptată anul trecut # Economica.net
Uniunea Europeană are în vedere ajustări la legislaţia sa privind inteligenţa artificială (AI Act), adoptată anul trecut, la cererea companiilor din sector şi a unor state membre, relatează AFP.
16:30
Ce s-a întâmplat cu preţurile alimentelor – Indicele scumpirilor şi ieftinilor (date oficiale FAO pentru octombrie 2025) # Economica.net
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a scăzut în octombrie, pentru a doua lună consecutiv, pe fondul livrărilor ample pe plan mondial, a anunţat vineri Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), transmite Reuters.
16:30
21 de companii aeriene europene îşi modifică practicile privind afirmaţiile legate de mediu în urma dialogului cu CE # Economica.net
Un număr de 21 de companii aeriene s-au angajat să îşi modifice practicile în ceea ce priveşte afirmaţiile legate de mediu, care au fost considerate înşelătoare de către Reţeaua de cooperare pentru protecţia consumatorilor (CPC), a anunţat vineri Comisia Europeană.
16:30
Pensii speciale – Ce spune CCR în motivarea cu privire la proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor # Economica.net
Guvernul Bolojan trebuia să solicite un aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cu privire la proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor după data de 28 august, când s-a încheiat procedura consultării interministeriale iar proiectul a căpătat o formă consolidată, şi nu la data de 22 august, când actul normativ se afla în consultare publică.
16:30
Programul LIFE – UE investeşte peste 358 de milioane euro în 132 de proiecte noi pentru a sprijini tranziţia curată # Economica.net
Comisia Europeană a acordat vineri peste 358 de milioane euro pentru 132 de proiecte noi în întreaga Europă, în cadrul programului LIFE pentru mediu şi politici climatice, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Acum 4 ore
15:10
Contakt vine la Bursă. Distribuitorul de accesorii pentru telefoane vrea să atragă până la 19 milioane lei # Economica.net
Compania Contakt Express Logistik S.A., distribuitorul de accesorii pentru telefoane și tablete, prezent în toate mall-urile din România, anunță aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și derularea ofertei publice inițiale, iar ulterior, după închiderea cu succes a ofertei, listarea la Bursa de Valori București, pe Piața AeRO, sub simbolul CTK.
15:10
Peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de peste trei ori mai mult decât în 2024 # Economica.net
- În perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2025, autoritățile române au confiscat peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 172 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro. - Valoarea capturilor este de peste trei ori mai mare față de totalul înregistrat în anul 2024. - Piața neagră a țigaretelor a atins în luna octombrie un nivel de 9,6% din totalul consumului, după un vârf de 12% în august 2025 – cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, potrivit Novel Research. România rămâne în luna octombrie peste nivelul mediei UE de 9,2%.
15:10
În cadrul celei de-a șasea reuniuni P-TEC, organizată de Departamentul Energiei al SUA și Ministerul Mediului și Energiei din Grecia, Subsecretarul de Stat Jacob Helberg a apreciat eforturile Grupului PPC de a integra energia curată și tehnologia digitală în proiecte care anticipează cerințele erei inteligenței artificial.
15:10
Cine va mai putea trece granița cu țigări cumpărate din Bulgaria. Guvernul pune limite # Economica.net
Guvernul va stabili noi limite până la care pot fi cumpărate țigări din Bulgaria și aduse în țară. Plafonul maxim de 800 de țigări de persoană rămâne, dar nu se va mai putea trece granița cu țigări multe la fel de des ca până acum.
14:30
Ce spune Carrefour despre plecarea din România – Poziţia oficială a retailerului francez # Economica.net
Articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacție nu reflectă un anunț oficial din partea companiei, iar strategia Carrefour de prezență și investiții în România este cea comunicată către angajați, parteneri, investitori și în spațiul public, anunţă oficialii Carrefour într-un comunicat.
14:20
VIDEO Autostrada Transilvania: Construcții Erbașu are 550 de muncitori mobilizați pe lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș, realizat 63% # Economica.net
Avans bun pe șantierul secțiunii Suplacu de Barcău - Chiribiș din Autostrada Transilvania (A3), anunță vineri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
14:20
Cel mai mic preț la energie electrică din România. PPC a dat drumul ofertei limitate care e mai bună decât a Hidroelectrica. Cât timp e valabilă # Economica.net
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică pentru populație, a activat azi o ofertă de energie electrică cu cel mai mic preț din piață, mai bună, chiar marginal, și decât prețul Hidroelectrica, tradițional cel mai ieftin furnizor pentru populație. Oferta este însă limitată în timp – este de Black Friday - și se adresează doar clienților noi, adică cei pe care PPC vrea să îi atragă de la alți furnizori.
Acum 6 ore
14:10
Rusia cere explicaţii Serbiei, după ce Vucic a afirmat într-un interviu că ar putea vinde muniţie UE # Economica.net
Ministerul rus al Afacerilor Externe a cerut vineri Belgradului să clarifice afirmaţiile preşedintelui sârb Aleksandar Vucic privind o posibilă vânzare de muniţie către Uniunea Europeană, în contextul preocupărilor Moscovei că aceasta ar putea ajunge în Ucraina, relatează Reuters.
14:10
eMAG Black Friday, după trei ore: comenzi de 609 milioane de lei. Biletele la Beach Please! la 10 lei, epuizate în primele 30 de secunde # Economica.net
După trei ore de la startul evenimentului de Black Friday, eMAG anunță că a înregistrat comenzi de 609 milioane de lei și că peste 2 milioane de produse au fost vândute pe platformă.
14:10
O nouă escaladare a crizei migranţilor. Dispute în UE privind distribuţia între ţări a 30.000 de azilanţi (comentariu AFP) # Economica.net
Pactul privind migraţia şi azilul, adoptat de Uniunea Europeană în 2024, urmează să fie pus în aplicare în iunie anul viitor, dar până atunci cele 27 de state membre sunt angajate în dispute intense privind distribuţia pe ţări a cel puţin 30.000 de azilanţi, înainte de sfârşitul lui 2025, observă vineri AFP.
14:10
Majorarea salariului minim poate scoate din piaţa competitivă o mulţime de firme şi să ducă oamenii în şomaj, de aceea este nevoie de o discuţie între membrii Executivului, patronate şi sindicate, a declarat, vineri, preşedintele României, Nicuşor Dan.
14:10
Viktor Orban acuză Ucraina că vrea o schimbare de guvern în Ungaria pentru a obţine ajutoare din partea viitorului executiv # Economica.net
Ucraina încearcă să obţină o schimbare de guvern în Ungaria, "iar scurgerea de date de la partidul (de opoziţie) Tisza trebuie interpretată şi ea în acest context", a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un interviu difuzat vineri la postul public de radio Kossuth, citat de MTI.
13:00
Bulgaria se mobilizează rapid după ce afacerea Gunvor-Lukoil a fost trântită de SUA, ca să-și salveze unica rafinărie. În România, unde Lukoil are o rafinărie și 320 de benizinării, e o liniște asurzitoare # Economica.net
După ce a ieșit din peisaj singurul cumpărător al activelor internaționale ale Lukoi, traderul Gunvor, bulgarii se agită ca să poată prelua in extremis administrarea rafinăriei de la Burgas, care ar putea fi opită peste două săptămâni, dacă nu apare un cumpărator sau SUA nu prelungesc termenul de impunere a sancțiunilor asupra Lukoil. În România niciun oficial nu a spus încă nimic despre ce se va întâmpla cu rafinăria Petrotel Ploiești și cu rețeaua de 320 de benzinării.
12:50
Black Friday aduce anul acesta, până pe 16 noiembrie, potriveala perfectă dintre clienții Vodafone și Telekom și telefoane, gadget-uri și accesorii cu reduceri de până la 70%. Mai mult, aceștia pot beneficia de discounturi suplimentare pentru smartphone-uri prin programul de BuyBack, disponibil în întreaga rețea de magazine Vodafone prin parteneriatul cu Flip.
12:50
Portofelul european digital – Mai multe ţări din UE cer accelerarea implementării proiectului. Ce înseamnă EUDI Wallet # Economica.net
Miniştrii din statele baltice şi ţările nordice responsabili pentru digitalizare au adoptat o declaraţie menită să accelereze implementarea Portofelului UE pentru Identitatea Digitală (EUDI Wallet) în regiune, obiectivul fiind crearea unei zone nordice deschise şi interoperabile pentru cetăţeni şi companii, transmite Xinhua.
12:50
„O situaţie profund dezechilibrată şi imorală” – Mecanismul de compensare a energiei produse de prosumatori favorizează furnizorii de energie,în detrimentul producătorilor mici şi al consumatorilor finali, spune APCE # Economica.net
Mecanismul actual de compensare a energiei produse de prosumatori nu are echivalent în nicio ţară din Europa şi favorizează în mod evident furnizorii de energie, în detrimentul producătorilor mici şi al consumatorilor finali, susţin reprezentanţii Asociaţiei Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE).
12:50
Diferenţele de preţ la motorină dintre România şi statele vecine afectează marja de profit a transportatorilor – UNTRR # Economica.net
Diferenţele de preţ la motorină dintre România şi statele vecine afectează considerabil marja de profit a transportatorilor, iar fără un mecanism real de rambursare a accizei, România îşi pierde competivitatea şi veniturile la bugetul public, susţin reprezentanţii Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).
12:50
Platforma de participare online la AGA eVote se extinde către sectorul medical, ONG-uri și asociații # Economica.net
eVOTE, platformă de participare și vot electronic din România folosită de companiile listate sau în curs de listare la Bursa de Valori București, precum și de alte entități din piața de capital, se extinde către sectorul medical, dar și către o gamă diversă de organizații.
12:50
Black Friday la TAROM, Hisky, Animawings și Dan Air – cu ce reduceri la bilete vin companiile românești # Economica.net
Este Black Friday și la companiile aeriene românești. În timp ce clienții pot cumpăra vouchere la TAROM și Dan Air de pe eMAG, companiile HiSky și AnimaWings au venit cu propriile reduceri.
12:50
Pe măsură ce inteligența artificială continuă să redefinească peisajul digital, Cognizant România, una dintre cele mai mari companii IT din țară, publică 10 descoperiri și idei despre modul în care AI transformă dezvoltarea de software.
12:50
Program Fidelis - Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie titlurile de stat Fidelis denominate în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere, începând de vineri, 7 noiembrie, până vineri, 14 noiembrie, a anunţat Ministerul Finanţelor.
12:50
România e frumoasă, dar „nimeni” nu o vede – Suntem singura ţară din Europa care atrage mai puţini turişti străini decât în perioada comunistă # Economica.net
România este singura ţară din Europa care atrage mai puţini turişti internaţionali astăzi decât în perioada comunistă, în condiţiile în care, în 1980, ţara era vizitată de peste 3,4 milioane de turişti străini, iar în prezent numărul turiştilor străini este puţin peste 2 milioane, susţine Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT).
12:50
Vineri, 7 noiembrie 2025, începând cu ora 13:00, se deschide circulația rutieră pe Pasajul Brănești, amplasat peste linia de cale ferată București – Constanța și care face legătura între DN3 și DJ100 (Str. Slt. Petre Ionel), anunță primăria comunei Brănești. Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu arată că de noua infrastructură rutieră va beneficia inclusiv un mare investitor japonez, care mută în România și producția din China.
Acum 8 ore
10:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Kazahstanul se alătură aşa-numitelor Acorduri Abraham, un cadru pentru normalizarea relaţiilor diplomatice dintre Israel şi mai multe state arabe, informează dpa.
10:50
Elon Musk scrie istorie. Poate deveni primul „trilionar adevărat” după ce acţionarii Tesla au aprobat un plan de remunerare pentru fondatorul companiei # Economica.net
Directorul general al Tesla, Elon Musk, a obţinut joi o victorie importantă, după ce acţionarii au aprobat planul de remunerare de 878 miliarde de dolari în următorul deceniu, sprijinind viziunea sa de transformare a producătorului american de vehicule electrice (EV) într-un gigant axat pe robotică şi inteligenţă artificială (AI), transmite Reuters.
10:50
Agroland țintește afaceri de 1 miliard de lei și vrea să vină pe piața principală a Bursei de Valori București # Economica.net
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, vrea ca până în 2030 să devină lider pe piață, cu afaceri consolidate de aproximativ un miliard de lei și o marjă de EBITDA de 12%, potrivit strategiei Agroland Vision 2030, prin care au fost anunțate planurile companiei.
10:50
eMAG Black Friday a început cu un interes uriaș la start: în primele 30 de minute, clienții au comandat 755.000 de produse, cu 31% peste anul trecut # Economica.net
Cea de-a 15-a ediție a celui mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început la eMAG la ora 08:07 cu un interes la cote maxime. Încă din primele secunde oamenii s-au grăbit să comande experiențe, lingouri de aur, carne de porc dar și un număr uriaș de produse electrocasnice, electronice, auto și pentru întreținerea casei, în valoare de 227 de milioane lei. În prima jumătate de oră de la startul evenimentului, clienții au comandat 755.000 de produse, în creștere cu 31% față de anul trecut, anunță compania.
10:50
Germania îşi actualizează reglementările de sănătate publică cu scopul de a îmbunătăţi pregătirea pentru viitoare pandemii, având în vedere învăţămintele desprinse din epidemia de coronavirus, relatează vineri dpa.
10:50
Garmin Romania anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse. Promoțiile Black Friday încep pe 7 noiembrie, cu discount-uri de până la 2.080 de lei pentru cele mai populare produse Garmin. Prețurile speciale continuă până la finalul lunii decembrie, în campania Reduceri de Sărbători, cu noi discounturi pentru ceasuri, dar și gadget-uri pentru ciclism, navigație, pescuit, scufundări, hiking, golf și produse pentru copii.
10:50
Rusia poate lansa un atac rapid, limitat, asupra teritoriului NATO chiar mâine, anunţă un general german # Economica.net
Rusia are capacitatea de a lansa un atac limitat asupra teritoriului NATO în orice moment, dar o decizie de acţiune ar depinde de postura aliaţilor occidentali, a avertizat un înalt oficial militar german, transmite vineri Reuters.
Acum 12 ore
09:10
Percheziţii la combinatul Liberty Galaţi. 300 milioane euro – delapidaţi cu ajutorul Gazprom Rusia # Economica.net
Procurorii Parchetului General şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează şapte percheziţii domiciliare, vineri dimineaţă, pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi în Bucureşti, la sediul social al combinatului Liberty Galaţi, precum şi la membri din Consiliul de Administraţie al societăţii, într-un dosar de delapidare şi evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
09:00
Intesa Sanpaolo Bank România informează că migrarea clienților First Bank către infrastructura sa operațională a fost finalizată integral la data de 3 noiembrie 2025. Toate conturile și produsele First Bank au fost transferate, conform calendarului de migrare publicat anterior publicului.
09:00
Traderul Gunvor își retrage oferta pentru Lukoil, după ce SUA au numit compania „păpușa Kremlinului”. Compania urma să cumpere și rafinăria și cele 320 de benzinării din România # Economica.net
Compania de trading Gunvor, cu sediul în Elveția, a anunțat că își retrage oferta de a cumpăra activele internaționale ale celei mai mari companii petroliere private din Rusia, după ce Statele Unite au declarat că nu vor „aproba niciodată” tranzacția.
08:40
Scumpire agresivă a carburanților în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 7 noiembrie # Economica.net
Prețurile carburanților au crescut și azi în benzinării, după ce crescuseră si ieri. Motorina, cel mai vândut carburant, se apropie vertiginos de pragul de 8 lei pe litru.
08:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că o forţă internaţională va fi desfăşurată "foarte curând" în Gaza, la o zi după ce Statele Unite au anunţat un proiect de rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU menit să sprijine planul de pace al preşedintelui american, informează AFP.
08:20
Cea de-a 15-a ediție de Black Friday a început cu probleme tehnice pentru eMAG, cel mai mare retailer online din România. În momentul lansării ofertelor, numeroși utilizatori au reclamat că nu pot accesa site-ul sau aplicația. Compania a transmis că interesul din acest an a depășit toate așteptările, ceea ce a dus la o cerere uriașă în primele minute de la start:
08:20
Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că Iranul a solicitat ridicarea sancţiunilor americane şi s-a declarat "deschis" la discuţii, informează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.