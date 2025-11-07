Gigantul de bijuterii Pandora nu reușește să încânte investitorii

13:00

După ce a ieșit din peisaj singurul cumpărător al activelor internaționale ale Lukoi, traderul Gunvor, bulgarii se agită ca să poată prelua in extremis administrarea rafinăriei de la Burgas, care ar putea fi opită peste două săptămâni, dacă nu apare un cumpărator sau SUA nu prelungesc termenul de impunere a sancțiunilor asupra Lukoil. În România niciun oficial nu a spus încă nimic despre ce se va întâmpla cu rafinăria Petrotel Ploiești și cu rețeaua de 320 de benzinării.