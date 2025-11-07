Constanța: o contabilă de 63 de ani a furat peste 500.000 euro din fondurile unei instituţii publice
Aktual24, 7 noiembrie 2025 19:20
O contabilă din Constanţa a fost pusă de procurori sub control judiciar, fiind acuzată că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice. „Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada ianuarie – octombrie 2025, o femeie, de 63 de ani, în calitate de contabil al unei instituţii de […]
Acum 5 minute
19:30
Gărzile Revoluționare Islamice ale Iranului (IRGC), entitate militară de elită a statului cu caopitala la Teheran, a plănuit asasinarea ambasadoarei Israelului în Mexic, Einat Kranz-Neiger, însă complotul a fost dejucat vara trecută de serviciile de securitate mexicane, potrivit oficialilor americani și israelieni. Un oficial american a precizat că planul de asasinat a fost activ în […]
Acum 15 minute
19:20
Danemarca, decizie radicală: copiii sub 15 ani nu mai au voie pe TikTok, pe rețelele de socializare. ”Aşa-numitele reţele de socializare prosperă furând timpul, copilăria şi bunăstarea copiilor noştri” # Aktual24
Danemarca va interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga, deşi părinţilor li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme, relatează AFP, citată de Agerpres. Această măsură vine în urma apelului făcut de prim-ministrul Mette Frederiksen, […]
19:20
Constanța: o contabilă de 63 de ani a furat peste 500.000 euro din fondurile unei instituţii publice # Aktual24
O contabilă din Constanţa a fost pusă de procurori sub control judiciar, fiind acuzată că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice. „Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada ianuarie – octombrie 2025, o femeie, de 63 de ani, în calitate de contabil al unei instituţii de […]
Acum 30 minute
19:10
Liderii Serbiei și ai Rusiei au vorbit mereu despre „frăția” dintre popoarele lor. Una cu multiple rădăcini istorice. Dar ceva s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Procesul de îndepărtare a Serbiei de Rusia. Accelerat după invadarea Ucrainei de către Rusia, acest fenomen are rădăcini mult mai adânci. Ele țin de dorința Serbiei de a adera […]
Acum o oră
18:40
”Ospătarul lui Stănescu”, ales vicepreședinte al PSD la congres: „Nu e in stare sa lege trei cuvinte” – VIDEO # Aktual24
Printre noii vicepreședinți ai PSD, aleși vineri pe lista canditatului unic Sorin Grindeanu, se află și un personaj extrem de apropiat de baronul Paul Stănescu. Acesta a reușit să intre în atenția presei nu prin ”realizările” sale, ci prin slugărnicia extremă de care dădea dovadă față Stănescu. Nunele acestuia este Gheorghe Cârciu, iar de vineri […]
Acum 2 ore
18:30
EXCLUSIV Cum a ajuns Alexandrescu candidata AUR. Claudiu Târziu: ”AUR are datorii financiare la patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru”. Cine ar fi trebuit să fie candidatul AUR # Aktual24
Claudiu Târziu, fost co-președinte al AUR alături de George Simion, a dezvăluit într-un interviu pentru aktual24.ro motivele care au stat în spatele deciziei AUR de a o susține la Primăria Capitalei pe Anca Alexandrescu. Târziu a declarat că AUR a decis inițial să îl aibă drept candidat pe europarlamentarul Gheorghe Piperea după care ”ceva s-a […]
18:30
Presshub: Judecătorul CCR Gheorghe Stan, pensionar special la 51 de ani cu 30.000 lei/lună: „Pensia magistraților nu e o favoare” # Aktual24
Gheorghe Stan, judecător al Curții Constituționale, pensionat la 50 de ani și fost procuror, susține într-o opinie concurentă privind neconstituționalitatea legii privind pensiile magistraților că Guvernul nu îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreționar și că pensia magistraților nu mai este specială, ci devine contributivă dacă se majorează vârsta de […]
18:20
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Shmihal, a declarat pe 6 noiembrie că Suedia a ajutat Ucraina să producă 400 de drone cu rază lungă de acțiune, folosite frecvent pentru a lovi ținte precum rafinării de petrol aflate adânc în interiorul Rusiei. „Ucraina și Suedia își consolidează cooperarea în dezvoltarea tehnologiilor de apărare inovatoare”, a scris […]
17:40
Liderii Serbiei și ai Rusiei au vorbit mereu despre „frăția” dintre popoarele lor. Una cu multiple rădăcini istorice. Dar ceva s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Procesul de depărtare a Serbiei de Rusia. Accelerat după invadarea Ucrainei de către Rusia, acest fenomen are rădăcini mult mai adânci. Ele țin de dorința Serbiei de a adera […]
Acum 4 ore
17:20
ICCJ (Savonea), mesaj extrem de violent: ”Manipularea societății împotriva justiției subminează statul de drept” # Aktual24
ICCJ a emis, vineri seara, un comunicat extrem de dur ca urmare a reacțiilor ăn societate după eliberarea condiționată a mai mult foști politicieni. ”Campania de denigrare a Instanței supreme și a judecătorilor, fără precedent din aceste zile, reprezintă acțiuni concertate de destabilizare a ordinii de drept în care sunt implicați oameni politici, grupurile de […]
16:30
Grindeanu, candidat unic, a primit 2.787 de voturi la congresul PSD. Nimeni nu a îndrăznit să voteze contra # Aktual24
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, în funcția de președinte al PSD, la Congresul extraordinar al partidului, cu 2.787 de voturi ‘pentru’ și opt abțineri. Congresul, reunit la Romexpo, a adoptat moțiunea ‘Uniți pentru români. Puternici, doar împreună’ cu care a candidat Grindeanu. A fost validată, de asemenea, noua echipă de conducere propusă de acesta. […]
16:30
USR: ”Ionuț Moșteanu, probabil primul politician român care refuză o mită de UN MILION DE EURO!” # Aktual24
USR a anunțat vineri, după reținerea pentru trafic de influență a fostului senator PSD Ovidiu Isăilă, că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este ”probabil primul politician român care refuză o mită de UN MILION DE EURO!”. Ovidiu Isăilă, fost senator PSD de Dâmbovița, a fost reținut vineri de procurorii DNA. El este acuzat de cumpărare de […]
16:20
Firea a venit la congresul PSD să se plângă: ”Am fost timorați de plăcuțe, de calificative, de mediul online” # Aktual24
Gabriela Firea, aleasă vicepreședinte la congresul PSD cu candidat unic (Sorin Grindeanu), s-a plâns că pesediștii s-au speriat de ”plăcuțe” în timpul protestelor de stradă. ”Am fost timorați de plăcuțe, de calificative, de mediul online. De ce dacă liderii PSD au făcut atât de multe lucruri bune, la alegerile prezidențiale și parlamentare scorul nostru nu […]
16:20
Tragedie în Crețești, comuna Vidra: patru persoane au murit după ce trenul a lovit un autoturism # Aktual24
O tragedie cumplită a avut loc astăzi în satul Crețești, comuna Vidra, unde un autoturism a fost lovit de un tren. Impactul a fost extrem de violent, iar autoritățile au mobilizat de urgență forțele de intervenție. La fața locului au fost trimise patru ambulanțe SMURD, o autospecială de stingere, două autospeciale pentru descarcerare și Detașamentul […]
16:10
România a obținut un nou succes diplomatic major: a fost aleasă membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv al UNESCO pentru perioada 2025–2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale desfășurate la Samarkand, Uzbekistan. Anunțul oficial vine la doar câteva săptămâni după încheierea mandatului istoric al ambasadoarei Simona-Mirela Miculescu ca președintă a Conferinței […]
15:50
Armata Germaniei studiază atentă războiul din Ucraina: ”Este ca un profesor pentru Germania” # Aktual24
Inspectorul general al Bundeswehr, Carsten Breuer, a declarat la o conferință a Bundeswehr că experiența acumulată în Ucraina va fi folosită pentru a dezvolta propriile strategii ale Germaniei. El a spus despre războiul din Ucraina că este ”un profesor” pentru Germania, relatează televiziunea germană N-TV. „Pentru că războiul din Ucraina este profesorul nostru”, a spus […]
15:40
Candidatul unic Grindeanu, atacuri la adresa lui Bolojan. Dar nu a avut curaj să-i pomenească numele: ”Se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt” # Aktual24
Sorin Grindeanu a lansat mai multe atacuri la adresa partenerelui de coalitiei Ilie Bolojan, în cadrul congresului PSD, însă fărăr să îi pomenească numele. Candidatul unic Grindeanu a spus că duşmanul statului nu este ţăranul care vinde fructe şi legume la poarta casei sau ospătarii de la Guvern, ci faptul că în vămi au fost […]
Acum 6 ore
15:10
Fost senator PSD reținut de DNA chiar în timpul congresului PSD. Liderii PSD se laudă cu ”realizări istorice” # Aktual24
Ovidiu Isăilă, fost senator PSD de Dâmbovița, a fost reținut vineri de procurorii DNA. El este acuzat de cumpărare de influență. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de […]
14:40
Cu ce se laudă PSD la congres: ”Năstase ne-a băgat în NATO, Geoană în UE, Ciolacu în Schengen. Alții se pot lăuda doar cu crearea statului paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc și hoția din pandemie, cu majorarea TVA sau cu nimic!” # Aktual24
Discurs delirant al lui Sorin Grindeanu la congresul PSD, candidat unic la șefia partidului. El a susținut că doar PSD are merite pentru victoriile României, în timp ce celelalte formațiuni au făcut doar lucruri negative. ”Îl avem pe Adrian Năstase, în mandatul căruia România a intrat în NATO. Cu Mircea Geoană, România a intrat în […]
14:30
Din nou unanimitate la congresul PSD. Toți au votat să elimine termenul ”progresist” din statutul partidului, ce spune Adrian Năstase # Aktual24
Delegaţii care participă la Congresul PSD au aprobat, vineri, în unanimitate, modificările în statutul partidului, stabilind majorarea numărului membrilor din conducere şi eliminarea menţiunii de ‘partid progresist’. Conform modificării articolului 8 alineatul 1 din statut, „Partidul Social Democrat este un partid modern, de centru-stânga, promotor al echităţii sociale şi al solidarităţii, ataşat valorilor democratice, naţionale, […]
14:10
La congresul PSD, Ciolacu cere ca USR-ul să fie dat afară de la guvernare: ”USR trebuie să plece din această coaliţie” # Aktual24
Deputatul PSD Marcel Ciolacu, fost preşedinte al partidului, a susţinut vineri la congresul PSD că USR trebuie să plece din actuala coaliţie de guvernare. El a fost întrebat de jurnalişti, înainte de a intra la lucrările congresului extraordinar al PSD, cum vede actuala coaliţie de guvernare. „Sunt ferm convins că vă lămureşte preşedintele partidului, domnul […]
14:00
Motivația delirantă a CCR în cazul pensiilor magistraților: ”În primul rând, Guvernul nu demonstrează existenţa unei urgențe în adoptarea măsurilor conținute în legea asupra căreia şi-a angajat răspunderea” # Aktual24
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat, vineri, motivarea deciziei prin care legea privind pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională în ansamblul său. Judecătorii constituționali afirmă că Executivul nu a demonstrat existența unei situații de urgență care să justifice folosirea unei astfel de proceduri excepționale, iar reglementările „nu au nicio legătură cu cerințele formulate de […]
13:40
Armata germană va ajuta Belgia să doboare dronele apărute deasupra instalațiilor militare # Aktual24
Berlinul a anunțat joi că va sprijini Belgia în eforturile sale de contracarare a dronelor, în urma unei creșteri a numărului de zboruri suspecte deasupra teritoriului său în ultimele săptămâni. „La cererea Belgiei, Bundeswehr va oferi sprijin pe termen scurt țării noastre vecine, furnizându-i capabilități de combatere a sistemelor aeriene fără pilot de mici dimensiuni”, […]
Acum 8 ore
13:10
COP30: Donald Trump este aspru criticat de liderii lumii pentru că denumește schimbările climatice drept „cea mai mare escrocherie comisă vreodată” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a fost criticat de liderii mondiali pentru poziția sa față de schimbările climatice, înainte de summitul global COP30. Președintele Trump, care nu participă la întâlnirea din orașul amazonian Belém, a fost numit mincinos de liderii din Columbia și Chile pentru respingerea științei climatice, relatează BBC. Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a recunoscut […]
13:10
Va fi dat afară Lavrov? Primele precizări ale Kremlinului după ce Lavrov a dispărut total din prim-plin ca urmare a eșecului cu summitul de la Budapesta # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins vineri speculațiile conform cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi căzut în dizgrația președintelui Vladimir Putin. Ca răspuns la o întrebare adresată la briefingul său zilnic cu reporterii, Peskov a declarat că astfel de sugestii „nu corespund realității” și că Lavrov își continuă îndatoririle […]
12:50
Nicușor Dan: ”S-o spunem foarte direct: dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite şi va pierde lupta economică cu China” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite şi va pierde lupta economică cu China, în opinia sa fiind esenţială o relansare a competitivităţii Europei, însă acest lucru înseamnă „curaj”. Preşedintele Nicuşor Dan participă la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare – Summit […]
12:40
Afacerea Lukoil, americanii și-au dat seama că e păcăleală. Compania elvețiană Gunvor, nevoită să se retragă # Aktual24
Compania elvețiană Gunvor a anunțat joi că își retrage oferta de a cumpăra activele internaționale ale celei mai mari companii petroliere private din Rusia, după ce Statele Unite au anunțat că nu vor aproba „niciodată” acordul. În SUA, compania a fost numită marionetă a Kremlinului, relatează Politico. „Președintele Trump a precizat clar că războiul trebuie […]
12:10
Viktor Orbán acuză Ucraina de ingerință în politica ungară: „Vor să schimbe guvernul legitim prin partidul Tisza” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a lansat vineri acuzații grave la adresa Ucrainei, susținând că Kievul încearcă să răstoarne guvernul său naționalist prin susținerea partidului de opoziție Tisza. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Bună dimineața, Ungaria” de la postul public de radio Kossuth, fiind citate de agenția MTI. „Ucraina lucrează activ pentru a schimba guvernul […]
11:40
Fostul magnat rus al petrolului, Mihail Hodorkovski avertizează: „Europa trebuie să se pregătească pentru un nou Război Rece, de cel puțin un deceniu, cu Rusia # Aktual24
Mihail Hodorkovski, fost magnat al petrolului și unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a lansat un avertisment dur la adresa Europei: un conflict prelungit cu Rusia, similar unui „nou Război Rece”, este inevitabil pentru cel puțin un deceniu, indiferent de evoluția războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute joi seară, în cadrul unui […]
11:40
Sorin Moldovan, secretar de stat MApN: Decizia de retragere a militarilor SUA trebuie revizuită # Aktual24
Washingtonul ar trebui să renunțe la planul de a retrage sute de soldați din România, a declarat pentru POLITICO adjunctul ministrului apărării de la București, argumentând că decizia ar putea alimenta propaganda rusă despre lipsa de unitate din NATO. „Cred că această decizie poate fi revizuită… și ar trebui să fie revizuită”, a spus secretarul […]
Acum 12 ore
11:10
Cele mai mari trei companii aeriene americane anulează sute de zboruri din cauza shutdown-ului guvernamental # Aktual24
Cele mai mari trei companii aeriene din SUA – American Airlines, United Airlines și Delta Air Lines – au anunțat anularea a sute de zboruri începând de vineri, ca urmare a restricțiilor de capacitate impuse de Administrația Federală a Aviației (FAA) la 40 de aeroporturi majore. Măsura este direct legată de shutdown-ul guvernamental care durează […]
11:10
Dăncilă are noi funcții: președinte, director general și vicepreședinte. Chinezii au instalat-o în fruntea a două organizații # Aktual24
Fostul premier PSD al României, Viorica Dăncilă, a preluat funcția de președinte și director general al Casei Româno–Chineze, o asociație privată care afirmă că are ca scop „îmbunătățirea dialogului și cooperării dintre cele două țări”, potrivit unui comunicat transmis de grupul de investiții NIRO. Numirea a avut loc pe 23 septembrie, la Nanjing, în cadrul […]
10:50
”Interpretări eronate”. Ce spune IPJ Constanța despre abuzurile de la Poliția Medgidia: ”Pretenaş, nu merge treaba aşa” # Aktual24
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a demarat o anchetă internă după ce Sindicatul Europol a prezentat în mediul online cum şeful Biroului Rutier Medgidia ar fi hărţuit un subaltern, absolvent din vara acestui an al şcolii de poliţie. IPJ a anunţat vineri că, în urma înregistrării apărute în spaţiul public, care ar surprinde o […]
10:50
Acționarii Tesla au aprobat să-i plătească lui Musk un trilion de dolari. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească # Aktual24
Acționarii Tesla au aprobat un pachet de compensații pentru CEO-ul Elon Musk, care l-ar putea face prima persoană din istorie cu o avere netă de un trilion de dolari. Potrivit companiei, peste 75% dintre cei prezenți la adunarea anuală a acționarilor au votat în favoarea pachetului, care prevede distribuirea a până la 423,7 milioane de […]
10:40
Percheziții de amploare la Combinatul Liberty Galați: Procurorii anchetează o schemă de delapidare de 300 de milioane de euro prin tranzacții fictive cu certificate CO₂ – este implicată și compania rusească Gazprom # Aktual24
O operațiune de amploare a autorităților judiciare române a vizat, joi dimineață, sediul Combinatului Siderurgic Liberty Galați și locuințele unor directori implicați, dezvăluind o rețea complexă de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Potrivit Digi24, acțiunea face parte din „Operațiunea Jupiter 4”, coordonată de Parchetul de pe […]
10:40
Vizită la Casa Albă: Orban va încerca să îl convingă pe Trump să se întâlnească cu Putin în Ungaria, el speră că așa va câștiga alegerile # Aktual24
În timpul vizitei sale la Washington, prim-ministrul ungar Viktor Orban va încerca să-l convingă pe președintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, la Budapesta, așa cum a propus liderul american luna trecută. Potrivit surselor The Guardian din interior, prioritatea lui Orban în timpul vizitei sale la Washington este de a-l […]
10:10
Faimoasa influenceriță Kim Kardashian susține că a picat examenele la drept din cauza răspunsurilor greșite furnizate de ChatGPT # Aktual24
Influencerița Kim Kardashian, antreprenoare, vedetă de televiziune și aspirantă la cariera de avocat, a dezvăluit într-un interviu acordat revistei Vanity Fair o experiență neașteptată cu inteligența artificială: utilizarea frecventă a ChatGPT în pregătirea examenelor de drept i-a cauzat eșecuri repetate din cauza răspunsurilor incorecte furnizate de chatbot. Declarațiile sale ridică întrebări serioase despre limitele tehnologiei […]
09:40
„Eminența cenușie” a mișcării MAGA, Steve Bannon, recunoaște: „Dacă pierdem alegerile din 2026 și 2028, unii din această sală vor merge la închisoare, inclusiv eu” – VIDEO # Aktual24
Pe 6 noiembrie 2025, la Bellator Awards din Washington D.C., „eminența cenușie” a mișcării MAGA și unul dintre cei mai fideli aliați ai lui Donald Trump, Steve Bannon, a lansat o avertizare explozivă: „Dacă pierdem alegerile de la jumătatea mandatului și cele din 2028, unii din această sală vor ajunge la închisoare – inclusiv eu.” […]
09:10
Congresul PSD, pe model PCR: Sorin Grindeanu este candidat unic, partidul renunță la „progresism” pentru a mai lua ceva din electoratul suveraniștilor # Aktual24
Partidul Social-Democrat își alege, vineri, la Romexpo, noua conducere, după o perioadă marcată de tensiuni în coaliția de guvernare și de eșecul istoric de la alegerile prezidențiale din 2024, când pentru prima dată candidatul PSD nu a ajuns în turul doi. Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat pentru funcția de președinte, după ce senatorul Titus Corlățean […]
08:50
În Scoția au fost descoperite sute de structuri subterane, vechi de peste 2.000 de ani, create de o populație necunoscută # Aktual24
Arheologii britanici au făcut o descoperire impresionantă în apropierea orașului scoțian Perth, unde au scos la iveală o așezare din Epoca Fierului, veche de peste două milenii. Situl, cunoscut sub numele de Broxy Kennels Fort, a fost identificat pentru prima dată în anii 1960, prin fotografii aeriene, însă doar în 2022 au început săpături sistematice […]
08:20
Scene de „Cascadorii râsului” la Casa Albă: Celebrul Dr. Oz vorbește despre legătura dintre obezitate și demență, în vreme ce Donald Trump a ațipit la birou – VIDEO # Aktual24
Pe 6 noiembrie 2025, Biroul Oval a găzduit o scenă desprinsă parcă din „Cascadorii râsului”: Dr. Mehmet Oz, proaspăt numit administrator al Centrelor pentru Medicare & Medicaid Services (CMS) de către președintele Donald Trump, a ținut un discurs despre reducerea prețurilor la medicamentele anti-obezitate – Ozempic, Wegovy și altele – în cadrul programelor federale. În […]
08:10
Crime de război: Un videoclip șocant arată cum o dronă dirijată de militari ruși îi ucide pe doi civili ucraineni care fluturau steagul alb și pe câinele lor – VIDEO # Aktual24
Autoritățile ucrainene au deschis o anchetă pentru crime de război, după apariția unui videoclip care arată momentul în care o dronă rusească FPV lovește mortal doi civili neînarmați și câinele acestora, în timp ce fluturau un steag alb, lângă satul Kruhliakivka, în regiunea Harkov. Potrivit Kyiv Independent, ncidentul s-a produs pe 3 noiembrie 2025, într-o […]
07:50
„România va investi până la 5% din PIB în apărare până în 2035”, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu # Aktual24
România își propune să majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare în următorul deceniu, ajungând până la 5% din Produsul Intern Brut (PIB) până în anul 2035, a anunțat joi ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Într-un interviu acordat postului Digi24 el a afirmat că decizia a fost luată în contextul tensiunilor tot mai mari dintre NATO și Rusia, […]
07:40
Un adolescent american denunță teroarea exercitată de agenții ICE: „Ne tratează ca pe niște câini din cauza culorii pielii noastre” – VIDEO # Aktual24
Un videoclip postat de un adolescent american a devenit rapid pe rețelele sociale, stârnind un val de indignare fără precedent împotriva regimului Trump. Cu o voce tremurândă, băiatul de 16 ani mărturisește că trăiește cu o teamă constantă pentru siguranța familiei sale. „Sunt speriat ca părinții mei să iasă din casă. Ne tratează ca pe […]
07:20
Coreea de Nord a lansat o nouă rachetă balistică în largul coastelor sale estice, acuză armata sud-coreeană # Aktual24
Tensiunile din Peninsula Coreeană s-au amplificat din nou vineri, după ce Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastelor sale estice, au anunţat forţele armate din Coreea de Sud. Informaţia a fost confirmată şi de Guvernul Japoniei, care a precizat că proiectilul a căzut, cel mai probabil, în afara zonei […]
07:10
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, arestat preventiv pentru cumpărare de influenţă şi şantaj în dosarul „fermei cu salmoneloză” # Aktual24
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, administratorul unor ferme avicole din judeţul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de cumpărare de influenţă, instigare la şantaj şi complicitate la folosirea influenţei. Decizia a fost luată joi seară de Tribunalul Vaslui, la propunerea procurorilor DNA Iaşi, după ce anchetatorii au stabilit că […]
Acum 24 ore
23:50
Val de lovituri aeriene israeliene în sudul Libanului pentru „a împiedica reînarmarea Hezbollah” # Aktual24
Armata israeliană a efectuat un val de atacuri aeriene în sudul Libanului, în ceea ce a descris ca o încercare de a împiedica reînarmarea Hezbollah. Avioanele de război israeliene au lovit, joi, orașele Kfar Dounine, Tayr Debba și Zawtar al-Sharqiya, la aproximativ o oră după ce a emis avertismente de evacuare pentru locuitori. Deocamdată nu […]
23:40
Român arestat în Germania după ce a fi desenat cu propriul sânge svastici pe mașini, cutii poștale și ziduri # Aktual24
Poliția din Hanau, Germania, care, în urmă cu cinci ani a fost scena unui atac armat comis de un extremist de dreapta, a arestat un român suspectat că a desenat cu propriul sânge svastici pe automobile, cutii poștale și ziduri. Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost arestat în stare de ebrietate în […]
23:30
Kazahstanul se va alătura Acordurilor Abraham cu Israelul, într-o mișcare simbolică de a sprijini inițiativa lui Trump # Aktual24
Kazahstanul se va alătura țărilor care au semnat Acordul Abraham încheiat între Israel și țările cu majoritate arabă și musulmană, într-o mișcare simbolică menită să impulsioneze inițiativa care a fost o caracteristică a primei administrații a președintelui Donald Trump, au declarat joi trei oficiali americani. Acțiunea este în mare parte simbolică, deoarece Kazahstanul are relații […]
23:20
SUA: Fosta învățătoare care a fost împușcată de un elev în vârstă de 6 ani, a câștigat 10 milioane de dolari # Aktual24
Un juriu din statul american Virginia a acordat joi 10 milioane de dolari unei foste învățătoare care a fost împușcată de un elev de 6 ani, susținând afirmațiile acesteia într-un proces conform căruia fosta directoare adjunctă a ignorat avertismentele repetate că elevul avea o armă. Ea solicitase 40 de milioane de dolari. Juriul și-a schimbat […]
