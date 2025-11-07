Organizațiile civile de căutare și salvare din Marea Mediterană au rupt legăturile cu garda de coastă libiană, pe care o acuză de abuzuri asupra miganților

11:40

Washingtonul ar trebui să renunțe la planul de a retrage sute de soldați din România, a declarat pentru POLITICO adjunctul ministrului apărării de la București, argumentând că decizia ar putea alimenta propaganda rusă despre lipsa de unitate din NATO. „Cred că această decizie poate fi revizuită… și ar trebui să fie revizuită”, a spus secretarul […]