O țară din Europa interzice reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „Fură timpul, copilăria și vom pune capăt acestui lucru”
Digi24.ro, 7 noiembrie 2025 19:20
O țară din Europa interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunţat vineri guvernul, deşi părinţilor li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme, relatează AFP.
Acum 10 minute
19:30
O contabilă din Constanţa este acuzată că a delapidat 2,6 milioane lei din banii unei instituţii publice # Digi24.ro
O contabilă din Constanţa a fost pusă sub control judiciar într-un dosar penal în care procurorii o acuză că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice.
19:30
Armata SUA vrea să cumpere un milion de drone în următorii 2-3 ani. „Sunt viitorul războiului” # Digi24.ro
Armata Statelor Unite vrea să achiziţioneze cel puţin un milion de drone în viitorii 2-3 ani, a declarat secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, într-un interviu vineri pentru Reuters. „Dronele sunt viitorul războiului, iar noi trebuie să investim în capacităţi atât ofensive, cât şi defensive împotriva lor”, spune el.
Acum 30 minute
19:20
O țară din Europa interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunţat vineri guvernul, deşi părinţilor li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme, relatează AFP.
19:10
Kremlinul s-a dezis oficial de cea mai mare sărbătoare din perioada URSS, 7 octombrie - ziua revoluției bolșevice din 1917. Dmitri Peskov a declarat că „7 noiembrie și-a pierdut relevanța”.
Acum o oră
19:00
Poprire pe conturile Metrorex. Operatorul de transport subteran confirmă pentru Digi24 măsura impusă de Alstom # Digi24.ro
Metrorex a confirmat oficial pentru Digi24.ro că societatea Alstom Transport S.A. a instituit o poprire în valoare de 34.185.991,46 lei (aprox. 34,19 milioane lei) asupra conturilor companiei, măsură emisă în baza unui dosar de executare și legată de plăți restante pentru serviciile de mentenanță.
19:00
Reacția Rusiei după ce președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat într-un interviu că ar putea vinde muniţie UE # Digi24.ro
MAE Rus a reacționat după ce președintel sârb Aleksandar Vucic a spus că ar putea vinde muniție către Uniunea Europeană.
19:00
REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru Grindeanu. Membrii de prin țară, puși în dificultate de „progresism” # Digi24.ro
Un congres despre foștii președinți ai PSD și un viraj al partidului spre conservatorism, de dragul electoratului de altădată - așa a fost ales Sorin Grindeanu, fără emoții, președinte cu puteri depline. De pe scenă au răsunat atacuri voalate la adresa colegilor de guvernare și discursuri care au părut împrumutate de la AUR, în timp ce noua doctrină a partidului a fost intens discutată înaintea Congresului… la mici.
18:40
După ce preşedinta Claudia Sheinbaum a fost agresată în public, Mexicul propune un plan împotriva hărţuirii sexuale # Digi24.ro
După ce preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost pipăită în public, într-un incident surprins de camerele de filmare, guvernul a dezvăluit vineri un plan de combatere a hărţuirii sexuale, clasificând-o drept infracţiune gravă în toate statele, relatează dpa.
Acum 2 ore
18:20
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „România și Ucraina lucrează la un parteneriat strategic” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit vineri la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina. Șeful statul a anunțat, într-o postare pe X, că au convenit să continue să lucreze pentru stabilirea unui parteneriat strategic.
18:20
Criminalii folosesc AI, dar poliția UE e blocată de GDPR și birocrație: Europol cere proceduri de urgență # Digi24.ro
Criminalii se folosesc tot mai mult de inteligența artificială pentru a-și ascunde identitatea și a comite atacuri digitale, însă polițiile europene se lovesc de proceduri lente și verificări legale care întârzie folosirea tehnologiei. Europol avertizează că birocrația poate bloca investigațiile în situații critice și cere o procedură de urgență pentru acces rapid la AI.
18:10
Agenții austrieci au descoperit la Viena o ascunzătoare de arme care ar avea legătură cu Hamas. Viza ținte evreiești și israeliene # Digi24.ro
Serviciul de informații intern al Austriei a descoperit o ascunzătoare de arme în Viena, despre care se crede că ar avea legături cu gruparea teroristă palestiniană Hamas și că ar fi destinată unor „posibile atacuri teroriste în Europa”, relatează Jerusalem Post și Euronews.
18:10
Haos pe aeroporturile din SUA din cauza blocajului guvernamental: peste 800 de zboruri anulate. „Suntem într-o situaţie fără precedent” # Digi24.ro
Peste 800 de zboruri au fost deja anulate vineri în SUA, în prima zi de reducere „fără precedent” a traficului aerian, din cauza lipsei de controlori de trafic provocată de paralizia bugetară, executivul ameninţând cu reduceri ale operaţiunilor între 4% şi 10% în zilele următoare.
17:50
Încă o doctoriță din România a murit în timpul gărzii. Tragedia are loc la aproape două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo # Digi24.ro
O doctoriță în vârstă de 66 de ani de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsită moartă în timpul gărzii, relatează presa locală. Deși medicii au încercat imediat manevre de resuscitare, acestea nu au avut succes. Tragedia are loc la aproape două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.
17:50
Un ostatic israelian acuză că a fost violat cât timp a fost în detenție. Rom Braslavski a descris tortura oribilă prin care a trecut # Digi24.ro
Un fost ostatic israelian eliberat luna trecută a declarat pentru televiziunea israeliană că a fost agresat sexual în timpul celor doi ani petrecuți în captivitate în Gaza.
17:40
Reacția ministrului Apărării, după ce numele său a apărut într-un dosar de cumpărare de influenţă cu un milion de euro # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a confirmat vineri că o persoană a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu compania naţională Romtehnica, dar spune că a refuzat „categoric” orice întâlnire cu persoana respectivă. Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut vineri de DNA pentru cumpărare de influență, după ce ar fi promis să intervină la ministrul Apărării pentru a facilita semnarea unor contracte între o firmă privată și Romtehnica.
17:40
Sicriul cu rămăşiţele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, a fi depus la Palatul Cotroceni, a decis Nicușor Dan # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a decis ca, în semn de profund respect şi consideraţie pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka să fie depus duminică,în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
17:40
Suedia a finanțat 400 de drone pentru campania Ucrainei de atacarea a rafinăriilor de petrol rusești # Digi24.ro
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmihal, a declarat pe 6 noiembrie că Suedia a ajutat Ucraina să producă 400 de drone cu rază lungă de acțiune, care sunt apoi folosite pentru a lovi ținte precum rafinăriile de petrol din interiorul Rusiei. „Ucraina și Suedia își consolidează cooperarea în dezvoltarea de tehnologii inovatoare de apărare”, a declarat Șmihal într-o postare pe Facebook, în care a anunțat că a semnat o scrisoare de intenție privind un parteneriat de inovare în domeniul apărării cu ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, informează Kyiv Independent.
Acum 4 ore
17:20
Valentin Lazea, BNR: România se îndreaptă spre o economie a serviciilor. „Nu putem spera la o economie bazată pe cunoaştere” # Digi24.ro
România nu are ce îi trebuie pentru a deveni o economie high-tech, pentru că nu a pus bazele pentru aşa ceva, şi se îndreaptă spre o economie a serviciilor, consideră Valentin Lazea, economist şef la Banca Naţională a României.
17:10
Viktor Orban acuză direct Ucraina că se implică în treburile interne ale Ungariei. Exemplul adus de liderul de la Budapesta # Digi24.ro
Ucraina încearcă să obţină o schimbare de guvern în Ungaria, "iar scurgerea de date de la partidul (de opoziţie) Tisza trebuie interpretată şi ea în acest context", a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un interviu difuzat vineri la postul public de radio Kossuth, citat de MTI.
17:10
Dominic Fritz se chinuie cu testele pentru cetățenia română: „Enumerați două zeități dacice. Sunt întrebări foarte grele” # Digi24.ro
Zeitățile dacice, fauna alpină de la noi din țară sau colonizarea grecească la Marea Neagră - sunt doar câteva dintre temele care îi dau bătăi de cap șefului USR, care se pregătește intens să obțină cetățenia română. Unele întrebări sunt foarte grele, spune Dominic Fritz, care este cetățean german și învață pentru acest examen de mai bine de un an. Pe pagina sa de Facebook, primarul Timișoarei le-a prezentat urmăritorilor săi câteva dintre subiectele pe care trebuie să le stăpânească la interviul de săptămâna viitoare.
17:00
China și-a extins politica unilaterală de acceptare a accesului fără vize la cetățenii din 48 de țări, permițându-le acestora să intre în țară fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, relatează polskieradio.pl.
17:00
China inaugurează un portavion cu tehnologie pe care doar SUA o dețineau: poate lansa avioane la fiecare 90 de secunde # Digi24.ro
China a prezentat vineri un nou exemplu al modernizării forţelor sale navale anunţând intrarea în serviciu a celui de-al treilea portavion, Fujian, echipat cu tehnologie de care mai dispun doar SUA, într-un context de creştere a rivalităţii militare între cele două mari puteri mondiale.
16:50
Diana Șoșoacă, citată din nou la Parchetul General: „M-au chemat să-mi dau acordul pentru internarea într-un spital de psihiatrie” # Digi24.ro
Eurodeputata SOS, Diana Șoșoacă, a fost citată din nou la Parchetul General. Șoșoacă este pusă sub acuzare pentru 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, ultraj, antisemitism, promovarea cultului legionar și a persoanelor condamnate pentru genocid. În fața jurnaliștilor, întrebată de ce a fost citată, ea a zis că i s-ar fi cerut acordul pentru internarea într-un spital de psihiatrie.
16:40
Lia Olguța Vasilescu: Trebuie să decidem. Suntem ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși în geam când vine factura, mai bine ieșim # Digi24.ro
Liderul PSD de la Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat și ea un atac la premierul Ilie Bolojan, spunând la congresul social-democraților: „Eu cred că PSD va trebui să decidă: Suntem și noi ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși în geam, când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare”.
16:40
Cinci persoane, inclusiv un notar public, reținute în dosarul „Fabrica de moșteniri”. DIICOT cere arestarea preventivă # Digi24.ro
Poliţiştii constănţeni au reţinut încă cinci persoane, inclusiv un notar public, în dosarul denumit „Fabrica de moşteniri”. Alte 13 persoane, între care un alt notar public şi un executor judecătoresc, au fost reţinute în luna iulie. Potrivit anchetatorilor, membrii reţelei sunt acuzaţi că luau cu acte false locuinţele unor vârstnci bolnavi sau singuri, după ce aflau de la administratori de bloc în ce situaţie se găseau aceştia, apartamente pe care le vindeau apoi unor cumpărători de bună credinţă. Presupusele infracţiuni se întind pe durata a 7 ani.
16:20
Acţionarii Tesla au aprobat planul de remunerare al lui Elon Musk cu 878 miliarde de dolari. Reacția celui mai bogat om din lume # Digi24.ro
Directorul general al Tesla, Elon Musk, a obţinut joi o victorie importantă, după ce acţionarii au aprobat planul de remunerare de 878 miliarde de dolari în următorul deceniu, sprijinind viziunea sa de transformare a producătorului american de vehicule electrice (EV) într-un gigant axat pe robotică şi inteligenţă artificială (AI), transmite Reuters.
16:20
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă # Digi24.ro
La solicitarea Digi24.ro, Poliția Română a venit cu un comunicat în care explică situația fraților Mocanu. Conform oficialilor, cei doi maneliști și-au respectat condițiile impuse de către instanța de judecată, înainte de a fi condamnați definitiv și nu „au prezentat semne că s-ar sustrage de la executarea pedepsei”.
16:10
Accident feroviar grav lângă București. Patru oameni au murit după ce un tren a lovit o mașină la trecerea de la Vidra # Digi24.ro
Patru persoane au murit, vineri după-amiază, într-un accident grav petrecut la trecerea la nivel dintre halta de mișcare Vidra și stația Jilava, la doar câțiva kilometri de București. Trenul de călători R 9708, care circula pe ruta Giurgiu–București, a lovit violent o mașină aflată pe calea ferată. Impactul a fost devastator, iar traficul feroviar este blocat.
16:00
Marius Isăilă, reținut de DNA pentru cumpărare de influență. Fostul senator PSD ar fi promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării # Digi24.ro
Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență, după ce ar fi promis să intervină la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a facilita semnarea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.
15:40
Marea Britanie, acuzată că a respins planurile de prevenire a unui genocid în Sudan. „Atrocitățile sunt o alegere politică” # Digi24.ro
Guvernul Marii Britanii a respins planurile de prevenire a atrocităților în Sudan, deși serviciile de informații avertizaseră asupra riscului unui posibil genocid la El Fasher, potrivit unui raport obținut de The Guardian. Oficialii de la Londra au ales cea mai puțin ambițioasă variantă dintre cele patru propuse, invocând constrângeri bugetare, la câteva luni înainte ca forțele paramilitare Rapid Support Forces (RSF) să cucerească orașul și să declanșeze masacre motivate etnic. Decizia, criticată de organizațiile pentru drepturile omului, ridică semne de întrebare asupra angajamentului Regatului Unit față de prevenirea crimelor împotriva umanității în Darfur.
15:40
Suntem în 2025, într-o lume în care inovațiile tehnologice se succed cu o viteză amețitoare, remodelând profund modul în care trăim, comunicăm și guvernăm. În calitate de europarlamentar implicat în transformarea digitală a societății, am fost martor direct al decalajului care se mărește între ritmul tehnologiei și ritmul instituțiilor noastre democratice.
15:40
Deputatul PSD Marcel Ciolacu, fost preşedinte al partidului, a susţinut că USR trebuie să plece din actuala coaliţie de guvernare.
15:40
Sorin Grindeanu, atac la Ilie Bolojan în discursul de la Congres: „Se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu nu a pierdut prilejul de a-l ataca pe Ilie Bolojan, fără a-i rosti numele, cu prilejul discursului ținut la Congresul PSD. El a făcut referire la o „șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”
15:40
Bogdan Ivan, atac la Traian Băsescu și Emil Boc: „Acum se îmbracă în alte haine și încep să dea lecţii despre cum se conduce România” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, unul dintre membrii viitoarei echipe de conducere a PSD, a lansat un atac la adresa unor „foști PDL-iști”, acuzând că au lăsat în urma lor dezastru. Viitorul prim-vicepreședinte al PSD l-a menționat pe fostul președinte Traian Băsescu, dar și pe fostul premier Emil Boc, în prezent membru PNL.
Acum 6 ore
15:30
Grindeanu, mesaj pentru Coaliție: Nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a transmis vineri, în Congres, că nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică, el precizând că „duşmanul statului nu este ţăranul care vinde fructe şi legume la poarta casei, nu mamele, nu pensionarii, nu veteranii de război şi nici măcar ospătarii şi apa minerală de la Guvern, ci faptul că în vămi au fost puşi şefi, chiar capii unor carteluri ai crimei organizate, sau că se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt”. Grindeanu a mai afirmat că TVA-ul creşte, în timp ce soluţiile corecte şi europene precum impozitarea progresivă sunt amânate.
15:30
„Acționăm asimetric pentru a contracara inamicul”. Ucraina a atacat depozite de petrol în Crimeea. Imagini cu operațiunea # Digi24.ro
Forțele ucrainene de operațiuni speciale (SSO) au anunțat, vineri, că dronele lor de lungă distanță au lovit un depozit de petrol și facilități logistice în peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, relatează Kyiv Independent.
15:30
Finlanda trimite armata în țara lui Moș Crăciun. Mii de soldați se vor antrena pe cel mai mare poligon din Europa # Digi24.ro
Armata finlandeză va începe sâmbătă şase exerciţii militare diferite în diverse zone ale ţării, cu o durată totală de patru săptămâni, pentru a instrui 15.000 de recruţi, la care vor participa, de asemenea, mii de rezervişti şi soldaţi din Regatul Unit, Polonia şi Suedia.
15:20
Momentul în care un soldat ucrainean doboară cu ajutorul unei arme de asalt o dronă rusă Shahed # Digi24.ro
Într-un act extraordinar de precizie și calm, și poate și cu puțin noroc, un soldat ucrainean a distrus o dronă rusă Shahed în zbor folosind o pușcă de asalt standard, în timpul unui atac nocturn în regiunea Donețk.
15:10
Grindeanu le-a mulțumit, la congres, foștilor președinți ai PSD și a atacat AUR, dar și pe colegii de Coaliție # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, candidat unic la şefia PSD, a mulţumit în Congres foştilor lideri ai formaţiunii, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta şi Marcel Ciolacu, el arătând că alţii, liberali, progresişti sau aurişti se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc şi hoţia din pandemie, cu majorarea TVA sau cu nimic. Grindeanu a cerut şi un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu.
15:10
„Le va tempera entuziasmul radioactiv”: apelul unui parlamentar rus pentru simulări de atacuri nucleare # Digi24.ro
Un parlamentar rus a cerut Ministerului Apărării să organizeze simulări de atacuri nucleare asupra unor replici ale unor repere occidentale celebre – printre care Pentagonul, Big Ben și Turnul Eiffel – pentru a „speria Occidentul” și a demonstra disponibilitatea Moscovei de a escalada conflictul, relatează Kyiv Post.
14:50
Claudiu Manda, viitor secretar general al PSD: Nu e prima dată când ne-ar fi fost mai comod să stăm în opoziţie şi să adunăm voturi # Digi24.ro
Europarlamentarul Claudiu Manda, viitor secretar general al Partidului Social Democrat, susţine că este „un adevăr esenţial”, demonstrat, că „fără PSD, România nu poate fi guvernată stabil, responsabil şi echitabil”.
14:50
Ionuț Pucheanu, atac la AUR în Congresul PSD: O bulă de săpun nu poate constitui temelie sau construcţie # Digi24.ro
Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a afirmat, vineri, într-un discurs susținut la Congresul PSD, că AUR este un partid „făcut din vorbe mari, din iluzii, promisiuni fără acoperire”, dar a precizat că o „bulă de săpun nu poate constitui temelie sau construcţie”. El a explicat că cei de la AUR au început în pandemie şi au profitat de frică, neîncredere şi de haos şi au păcălit mulţi români pentru că au ştiut să gestioneze momentele de criză.
14:50
Sorin Grindeanu: Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei. Nu dăm socoteală celor care ne vor dispăruți # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, în discursul său de la Congresul PSD de vineri, că nu mai dorește „un PSD reactiv, plăpând și care doar răspunde la atacuri”. „Vreau un PSD care dă tonul, care are soluții și care oferă speranță reală. Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei”, mai susține acesta.
14:50
Reacția ironică a Mariei Zaharova după ce UE a înăsprit regulile privind acordarea de vize rușilor # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a venit cu o reacție ironică după ce Comisia Europeană a interzis eliberarea vizelor care permit intrări multiple în spațiul comunitar. Astfel, prin decizia CE, rușii vor trebui să obțină viză pentru fiecare intrare în parte în UE.
14:40
Fratele lui Dani Mocanu sfidează poliția română după ce el și manelistul au fost condamnați la ani grei de închisoare. Primul mesaj # Digi24.ro
Dani Mocanu și fratele sau au fost condamnați la patru, respectiv șapte ani de închisoare fiind acuzați pentru tentativă de omor, printre altele. Când polițiștii au mers la adresa acestora, cei doi nu au fost găsiți, poliția i-a dat în căutare națională și internațională. După ce decizia a fost publicată, Romario Mocanu, fratele lui Dani Mocanu, a venit cu un mesaj pe TikTok.
14:30
Victor Negrescu, la Congresul PSD: Noi cu autostrăzi, ei cu ranga. Noi cu descentralizarea, ei cu lideri care se cred Mesia # Digi24.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, vineri, că acest congres al formaţiunii nu este un moment de sărbătoare, este însă momentul ideal pentru ca formațiunea să se trezească, el precizând că, pentru prima dată în istoria sa, PSD este ameninţat atât de o dreaptă, de o austeritate, dar și de populismul extremiştilor. El a atacat USR, dar și pe premierul Ilie Bolojan, fără să-i rostească însă numele.
14:30
Curtea Constituțională a publicat motivarea prin care argumentează de ce a respins reforma pensiilor magistraților # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțional Legea adoptată de Guvern care urmărea reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR argumentează, astfel, de ce a considerat că Guvernul trebuia să obțină un aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii, înainte să adopte proiectul.
14:20
Prosumatorii, afectați de mecanismul actual de compensare. Ce se întâmplă cu banii pentru energia pe care o dau în rețea # Digi24.ro
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) a avertizat că România aplică un mecanism de compensare a energiei produse de prosumatori care nu există nicăieri în Europa și care, în practică, favorizează furnizorii de energie în detrimentul prosumatorilor.
14:20
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru persoanele care se întorc din străinătate # Digi24.ro
Federația Rusă intenționează să blocheze comunicațiile timp de 24 de ore pentru cetățenii care se întorc din străinătate.
14:10
Europa ar trebui să se pregătească de un Război Rece, avertizează un disident rus: „Va dura cel puțin zece ani” # Digi24.ro
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a avertizat Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va desfășura războiul Moscovei împotriva Ucrainei, relatează Politico.
