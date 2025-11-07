Un ostatic israelian acuză că a fost violat cât timp a fost în detenție. Rom Braslavski a descris tortura oribilă prin care a trecut

15:30

Sorin Grindeanu a transmis vineri, în Congres, că nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică, el precizând că „duşmanul statului nu este ţăranul care vinde fructe şi legume la poarta casei, nu mamele, nu pensionarii, nu veteranii de război şi nici măcar ospătarii şi apa minerală de la Guvern, ci faptul că în vămi au fost puşi şefi, chiar capii unor carteluri ai crimei organizate, sau că se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt”. Grindeanu a mai afirmat că TVA-ul creşte, în timp ce soluţiile corecte şi europene precum impozitarea progresivă sunt amânate.