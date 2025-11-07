Epidemie de boli cardiovasculare la tineri. Care sunt cauzele
Cotidianul de Hunedoara, 7 noiembrie 2025 19:20
Medicii vorbesc despre principalii factori de risc asociați bolilor de inimă la tineri. Mulți dintre ei sunt expuși riscurilor.
Nicușor Dan a făcut publice subiectele discuției telefonice pe care a purtat-o cu Volodimir Zelenski.
Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să ajungă după gratii.
Autorii riscă să primească ani grei de închisoare, dacă judecătorii îi vor găsi vinovați.
ICCJ face scut în jurul magistraților și spune că sunt denigrați și atacați. Acuză implicare la vârful politicii
Înalta Curte de Casație și Justiție denunță o campanie fără precedent de denigrare a instanței supreme și a judecătorilor, care ar avea scopul de a destabiliza ordinea de drept.
Președintele Nicușor Dan a discutat astăzi cu Volodimir Zelenski, într-un apel telefonic, o temă de interes general pentru toată Europa.
Liderii PSD și-au centrat discursurile de la congresul în care și-au ales noul lider, în persoana lui Sorin Grindeanu, pe atacul la premierul Ilie Bolojan și USR. Ca și cum PSD nu ar fi la guvernare. Cât privește redefinirea ideologică, inamicul pe buzele tuturor a fost comunitatea LGBT.
Investițiile făcute iresponsabil sunt din nou subiect de dezbatere publică, dar autoritățile trec totul cu vederea.
Edi Iordănescu a renunțat la banca naționalei României anul trecut după Campionatul European de Fotbal din Germania. Astăzi, el și-a anunțat plecarea și de la Legia Varșovia.
Premierul Ungariei își dorește exceptarea de la regimul sancțiunilor SUA măcar până la alegerile din 2026, dar și o altă „mare favoare" din partea lui Donald Trump
Ultimul domn al Moldovei se întoarce în țară. Sicriul, duminică, la Palatul Cotroceni
Domn al Moldovei între anii 1849 și 1856, Grigore Alexandru Ghyka a fost una dintre cele mai vizionare figuri ale secolului XIX.
Moșteanu, șeful Apărării, recunoaște că o persoană a încercat să-i dea șpagă. Scandalul mitei de 1 milion de euro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, confirmă că o persoană ar fi vrut să-i cumpere influența contra șpăgii de 1 milion de euro. Ministrul are calitatea de martor și colaborează cu autoritățile.
Un bărbat de 24 de ani din Florești, condamnat pentru viol asupra unui minor, și care încerca să se sustragă executării pedepsei a fost prins la Budapesta
Implant de barbă – soluția de la Dr. Felix Hair Implant pentru o barbă densă
Apelează o echipă de profesioniști și alege să investești în tine. Programează o consultație la Dr. Felix Hair Implant pentru a afla mai multe despre implantul tău de barbă.
Cine e traseistul politic care ar fi promis o șpagă de un milion de euro la MApN
Marius Isăilă a trecut pe la PDL și PSD. Dacă se dovedește vinovat, nu va fi la prima ședere în spatele gratiilor.
Lia Olguța Vasilescu, mesaj savuros pe scena Congresului PSD: Tu nu scrii miau, ca pisica
Vineri, PSD a avut un congres plin de schimbări și surprize. Pe lângă alegerea noii conduceri, social-democrații au trecut și printr-o schimbare de doctrină. Discursurile din cadrul ședinței au fost electrizante, dar cel al Liei Olguța Vasilescu a captat toată atenția.
Scutiri de taxe pentru firme? Patronii pun piciorul în prag și își fac propriile pachete de măsuri economice pe modelul lui Bolojan
Patronii din cadrul organizației Concordia se declară pesimiști în legătură cu ajustările fiscale și consideră că este necesar un set de măsuri de stimulare fiscală pentru a susține economia.
Prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Poliţiştii continuă cercetările în cadrul dosarului penal deschis sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.
Premierul a fost surprins în autobuzul care te duce de la validarea biletului la avion.
Mircea Lucescu va trebui să găsescă formula optimă pentru abordarea ultimelor două meciuri de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal, care se va juca anul viitor în Canada, SUA și Mexic
Mită de 1 milion de euro la șeful Ministerului Apărării. DNA a intrat pe fir, ce trebuia să facă ministrul în schimb
DNA a reținut o persoană pentru cumpărare de influență, după ce aceasta a oferit 1 milion de euro ministrului Apărării pentru a încheia contracte cu ROMTEHNICA.
Un german a făcut accident pe A2 în timp ce își transporta mama moartă pe bancheta din spate
Polițiștii au găsit o persoană decedată pe bancheta din spate a unei mașini implicate într-un accident de pe A2. Aceasta era murise cu câteva ore înaintea accidentului.
Sorin Grindeanu este candidatul unic la alegerile interne ale social-democraților care au loc astăzi la Congresul PSD.
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a lansat un atac dur la adresa corupției din instituțiile statului, susținând că deficitul bugetar nu provine de la micii producători sau comercianți, ci de la lideri corupți care controlează Vămile și se implică în rețele de crime organizate.
Votul din Senatul SUA este ultimul pas dintr-o strategie de slăbire sistematică a regimului anti-american din Venezuela, începută în urmă cu mai bine de 20 de ani
Primul ministru Ilie Bolojan a declarat că se va prezenta în fața Parlamentului și va răspunde la toate întrebările
Ultimul Domn al Moldovei și una dintre personalitățile esențiale ale procesului de modernizare a Principatelor Române se întoarce acasă
Cum au motivat judecătorii CCR menținerea pensiilor speciale pentru magistrați
Curtea Constituțională a invocat probleme de formă pentru respingerea legii ce modifica regimul de pensii ale magistraților.
Scandalul de la Spitalul Armonia din Constanța continuă. Șefa DSP, demisă, vrea iar în funcție. Plângere împotriva ministrului Sănătății
Fosta șefă DSP Constanța, Cristina Mihaela Schipor, contestă demiterea în scandalul spitalului privat Armonia și cere repunerea în funcție.
Actorul Robert de Niro i-a adus un omagiu românului mort la Roma, cu ocazia primirii Lupa Capitolina, cea mai înaltă distincție oferită de Cetatea Eternă
Avem favoritele la titlu în Superliga. Cine va fi campioana din fotbalul românesc – sondaj microbiști
FCSB și Craiova sunt favorite la câștigarea Superligii. Află ce spun statisticile și cine sunt principalii rivali pentru titlu!
Românul conducea o dubiță în care transporta nouă migranți. Cele șase persoane au murit la fața locului.
Un paznic de la CEC Bank ar fi furat banii din agenție ca să joace la păcănele. Lupul paznic la oi
Un jaf din interiorul CEC Bank a șocat autoritățile: ofițerul de securitate, dependent de jocuri de noroc, a sustras 68.000 de lei și 9.750 de euro. Vezi ce s-a întâmplat.
Președintele maghiar Viktor Orban se află în vizită oficială în Statele Unite ale Americii. El va fi primit la Casa Albă de către președintele american Donald Trump
Primarul acuzat că a abuzat sexual o angajată nu participă la Congresul Extraordinar al PSD.
Ionuț Moșteanu atrage atenția asupra un fals propagat în presă de mai multe publicații.
Statul continuă să se împrumute de la populație, lei și euro. Dobânzi istorice la titlurile de stat, de astăzi
Titluri de stat FIDELIS cu dobânzi de până la 7,95% pentru donatori de sânge! Începe-ți investiția astăzi și profită de cele mai bune oferte pentru economiile tale!
Accidentul a avut loc cu puțin timp înainte de ora 11. Tramvaiul 41 a lovit în spate o mașină care îi tăiase fața.
Manchester City vs Liverpool, Inter vs Lazio, Lyon vs PSG: avancronici și cote pariuri
Duminică, 9 noiembrie, se joacă unele dintre cele mai interesante partide. În Anglia, Manchester City primește vizita lui Liverpool (ora 18:30), în Italia, avem duelul fotbalistic Inter Milano - Lazio Roma
Or fi turcii niște proști comercianți sau în primăria condusă de Dominic Fritz se folosește același truc aplicat la Reșița și se pregătește de o prea cinstită și nevinovată șmecherie?
Sechestrul a fost aplicat asupra a 111 imobile, inclusiv 105 apartamente, o casă cu teren, trei terenuri.
Familia Nunweiller în război cu Dinamo! Fiica legendei dă lovitura și cere despăgubiri în instanță
Fiica legendei Dinamo, Lică Nunweiller, cere daune pentru folosirea neautorizată a numelui familiei sale pe tricouri, într-un proces ce ar putea schimba regulile jocului în protecția imaginii fotbaliștilor legendari.
Ilie Bolojan a fost întrebat dacă apariția sa în dosarul lui Fănel Bogos ar putea fi o mutare politică, într-un interviu pentru Hotnews.
BNS mobilizează oamenii pentru un protest în Piața Victoriei, urmat de un marș pe la principalele instituții ale statului. Au publicat o listă de dol
UPDATE Congres PSD. Grindeanu, candidat unic. Ce foști președinți participă # Cotidianul de Hunedoara
3.700 de delegați sunt așteptați să-l voteze pe Sorin Grindeanu ca președinte cu puteri depline al PSD. The post UPDATE Congres PSD. Grindeanu, candidat unic. Ce foști președinți participă appeared first on Cotidianul RO.
Dan Șucu a avut un discurs dur la adresa clasei politice la Summitul „Dialog pentru dezvoltare – 2025”. The post Dan Șucu se răfuiește cu guvernanții de față cu Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
Președintele a comentat implicarea premierului în scandalul care îl vizează pe omul de afaceri din Vaslui reținut de procurori pentru trafic de influență. The post Nicușor Dan îi ia apărarea lui Ilie Bolojan în scandalul de corupție appeared first on Cotidianul RO.
ANM a anunțat prognoza meteorologică pentru perioada 10 noiembrie - 8 decembrie. The post O iarnă întârziată. Vreme caldă și ploi moderate până în decembrie appeared first on Cotidianul RO.
Ofițerii ruși de poliție spun că ar fi dejucat un atac terorist care ar fi trebuit să aibă loc în regiunea Moscova și in care era implicat un cetâțean ucrainean. The post Atac terorist dejucat în regiunea Moscovei appeared first on Cotidianul RO.
