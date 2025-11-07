China prelungește programul de acces fără vize. 48 de țări beneficiază de măsura extinsă, printre care și România
PSNews.ro, 7 noiembrie 2025 19:20
China a anunțat extinderea politicii sale unilaterale de acces fără vize pentru cetățenii din 48 de țări, inclusiv România, Polonia, Franța, Germania, Australia și Noua Zeelandă. Măsura, valabilă până la 31 decembrie 2026, permite intrarea fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de
• • •
Acum 30 minute
19:20
ANAF anunță că va declanșa, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, noi controale la firmele care organizează nunți, botezuri și alte evenimente. De luni sunt deja vizați peste 80 de contribuabili, care, potrivit ANAF, nu au înțeles sã se conformeze voluntar și sã respecte prevederile legale. Încasările statului de la firmele specializate în organizarea de nunți,
19:20
China prelungește programul de acces fără vize. 48 de țări beneficiază de măsura extinsă, printre care și România # PSNews.ro
China a anunțat extinderea politicii sale unilaterale de acces fără vize pentru cetățenii din 48 de țări, inclusiv România, Polonia, Franța, Germania, Australia și Noua Zeelandă. Măsura, valabilă până la 31 decembrie 2026, permite intrarea fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de […] Articolul China prelungește programul de acces fără vize. 48 de țări beneficiază de măsura extinsă, printre care și România apare prima dată în PS News.
19:20
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina, el anunţând că au convenit să continue să lucreze, pentru stabilirea unui parteneriat strategic. "Discuţie substanţială telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, astăzi, cu privire la situaţia
19:20
Conceptul de Smart Commuting transcende simpla deplasare de la A la B. Este despre a face alegeri informate, eficiente și sustenabile care îmbunătățesc calitatea vieții urbane. În contextul unui oraș aglomerat precum Bucureștiul, Smart Commuting este, de fapt, upgrade-ul esențial pe care fiecare locuitor ar trebui să și-l facă. Campania „Bucureștiul se mișcă împreună"
19:20
VIDEO Lacrimi și aplauze pe stadionul din Oradea. Cum a fost omagiat Emeric Ienei înainte de înmormântare # PSNews.ro
Fotbalul românesc își ia astăzi rămas-bun de la Emeric Ienei, legendarul antrenor al Stelei București, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Ceremonii de rămas bun au avut loc azi la Oradea, unde sicriul său, acoperit cu drapelul României, a fost depus pe stadionul „Iuliu Bodola", pentru ca suporterii, foștii elevi
19:20
Un magistrat sesizează CSM după ce un viceprimar USR a afirmat că judecătoarele sunt șantajate de interlopi # PSNews.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii după ce viceprimarul USR de Timișoara, Ruben Lațcău, a declarat că în România există o adevărată rețea de judecătoare care se iubesc cu interlopi care mai apoi le șantajează să le dea sentințe favorabile. Iată declarațiile făcute de Lațcău „Se practică șantajul, mai ales în justiție. Este o cultură adevărată
Acum 2 ore
18:20
Guvernul va stabili noi limite până la care pot fi cumpărate țigări din Bulgaria și aduse în țară. Plafonul maxim de 800 de țigări de persoană rămâne, dar nu se va mai putea trece granița cu țigări multe la fel de des ca până acum. După ce Guvernul a scumpit masiv țigările pentru că a
18:20
ÎCCJ: Atacurile la adresa Instanţei Supreme și judecătorilor, acţiuni concertate de destabilizare a ordinii de drept # PSNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) susţine că această campanie fără precedent, din aceste zile, de denigrare a instanţei supreme şi a judecătorilor "reprezintă acţiuni concertate de destabilizare a ordinii de drept în care sunt implicaţi oameni politici, grupurile de presiune şi formatori de opinie afiliaţi acestora". ICCJ consideră că aceste acţiuni produc emoţii
18:20
Cercetătorii au cartografiat pentru prima dată toate drumurile Imperiului Roman – harta care uimește lumea # PSNews.ro
Se spune că toate drumurile duc la Roma — dar câte drumuri romane au existat, de fapt? Potrivit unor cercetări recente, lungimea totală a rețelei rutiere romane ar fi fost cu peste 110.000 de kilometri mai mare decât se credea până acum, relatează Gizmodo. Cercetătorii au lansat Itiner-e, un nou set de date digitale de
18:20
Ministrul Apărării a confirmat că un fost parlamentar PSD a vut să-i cumpere influența cu 1 milion de euro # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost audiat la DNA într-un dosar în care fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă este acuzat de procurorii anticorupție că ar fi încercat să-i cumpere influența cu suma de 1 milion de euro. Ionuț Moșteanu a fost audiat acum două săptămâni. Marius Ovidiu Isăilă a fost arestat pentru 30 de
18:20
Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka – depus, duminică, la Cotroceni # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a decis ca, în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka, repatriate vineri, să fie depus, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, transmite Administrația Prezidențială. Potrivit șefului statului, parcursul istoric al țării noastre a fost definit de
Acum 4 ore
17:20
Grav accident feroviar lângă București. 4 oameni au murit după ce un tren a lovit o mașină la trecerea de la Vidra # PSNews.ro
Patru persoane au murit, vineri după-amiază, într-un accident grav petrecut la trecerea la nivel dintre halta de mișcare Vidra și stația Jilava, la doar câțiva kilometri de București. Trenul de călători R 9708, care circula pe ruta Giurgiu–București, a lovit violent o mașină aflată pe calea ferată. Impactul a fost devastator, iar traficul feroviar este
17:20
Fost senator PSD, reținut de DNA. Ar fi promis șpagă de 1 milion de € către ministrul USR al Apărării pentru contracte # PSNews.ro
Un fost senator PSD a fost reținut de DNA după ce ar fi promis unui martor denunțător că va da 1 milion de euro mită ministrului USR al Apărării în schimbul unor contracte. Fostul senator a mai fost condamnat o dată pentru corupție. Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost reţinut de DNA pentru săvârşirea infracţiunii de
17:20
Gabriela Firea a explicat la Congresul PSD de ce partidul a pierdut votanți în favoarea AUR # PSNews.ro
Europarlamentarul Gabriela Firea a criticat vineri la congresul PSD rezultatele slabe obținute de partid la alegerile prezidențiale și parlamentare, rezultate pe care le pune pe seama faptul că PSD s-a îndepărtat votanții săi și a început să-și "ascundă credința", "timorat de mediul online care nu este ușor de gestionat". Discursul Gabrielei Firea a venit pe
17:20
VIDEO. EXCLUSIV Adrian Năstase la congresul PSD: Partidul are nevoie de o nouă generație, unitate și strategii clare # PSNews.ro
La încheierea congresului Partidului Social Democrat, fostul președinte al partidului și fost premier al României, Adrian Năstase, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PS News în care a discutat despre structura PSD, provocările actuale și rolul noilor generații în partid. Năstase a descris congresul drept o oportunitate de a face legătura între structura actuală
17:20
Premierul Ilie Bolojan s-a declarat vineri nemulţumit de „pseudo-măsurile" luate de conducerile autorităților de reglementare ANRE, ASF și ANCOM. Despre președintele ANRE, George Niculescu, premierul a spus că este o problemă „când tolerezi în jurul tău să ai situații care nu sunt la locul lor şi nu te deranjează", scrie hotnews.ro. Șefii ANRE (energie), ASF (supraveghere financiară)
17:20
VIDEO Vlad Gheorghe, despre trotinetele electrice: Interzicerea nu e soluția. Avem nevoie de reguli clare și aplicate # PSNews.ro
Candidatul independent la Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, a vorbit în studioul PS News despre una dintre cele mai controversate teme urbane ale momentului — utilizarea trotinetelor electrice. În contextul în care contracandidata sa, Anca Alexandrescu, a declarat că va interzice trotinetele electrice în București dacă va câștiga alegerile, Vlad Gheorghe a venit cu o viziune
17:20
EXCLUSIV / VIDEO Vasile Dîncu: PSD începe un nou capitol, revenind la rădăcini și la comunicarea cu oamenii # PSNews.ro
Congresul Partidului Social Democrat s-a încheiat cu alegerea lui Sorin Grindeanu în fruntea partidului, acesta obținând 2787 de voturi din 2810 exprimate, cu 8 abțineri și 15 voturi împotrivă. Într-un interviu acordat imediat după eveniment, europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a vorbit despre semnificația acestui nou început pentru social-democrați. Dâncu a subliniat importanța prezenței foștilor președinți
16:20
Potrivit Barometrului Național al Sportului Românesc, realizat de Inscop Research la solicitarea Fanatik.ro, aproape 1 din 3 romani cărora le place fotbalul este de părere că echipa care va câștiga Superliga anul acesta va fi FCSB, în timp ce un pic mai mult de o cincime crede că viitoarea campioană va fi Universitatea Craiova. 32.2% dintre cei
16:20
EXCLUSIV. Marius Budăi, la Congresul PSD: „Nu stăm la guvernare oricum. Cuvântul PSD trebuie respectat” # PSNews.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, într-un interviu exclusiv pentru PS News, a transmis un mesaj ferm avertizând partenerii de coaliție că PSD nu va rămâne la guvernare dacă vocea sa nu va fi respectată în luarea deciziilor. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor din coaliția de guvernare, mai ales după anunțurile premierului Ilie Bolojan privind limitările
16:20
Invitat la congresul PSD, Victor Ponta a avut o intervenție în care a mulțumit conducerii pentru invitație și a vorbit despre schimbările politice pe care PSD ar trebui să le înțeleagă și să le urmeze. „Mulțumesc pentru invitație, de 10 ani așteptam invitația. N-am venit să dau sfaturi, că nu mi-a cerut nimeni sfaturile, am
16:20
VIDEO. EXCLUSIV Victor Negrescu: „Cetățenii au așteptări mari. PSD trebuie să fie vioara întâi a guvernării” # PSNews.ro
La Congresul Partidului Social Democrat desfășurat la Romexpo, europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și noul prim-vicepreședinte al PSD, a vorbit despre direcția în care partidul trebuie să se îndrepte după acest moment-cheie. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Ps News, Negrescu a subliniat că nu este un moment de sărbătoare, ci unul al
16:20
Lia Olguța Vasilescu: Dacă suntem buni doar când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare # PSNews.ro
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că PSD va trebui să decidă, dacă sunt ascultaţi, rămân la guvernare iar dacă sunt puşi doar în geam, atunci când vine factura, mai bine ies de la guvernare. "Haideţi să vedem câţi bani a primit judeţul Bihor de la Guvernul României în ultimii ani de zile,
16:20
EXCLUSIV Ionuț Pucheanu: Partidul trebuie să revină la valorile care l-au construit și să aducă echilibru în guvernare # PSNews.ro
La Congresul Partidului Social Democrat desfășurat la Romexpo, primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, unul dintre cei cinci noi prim-vicepreședinți ai PSD, a vorbit – în exclusivitate pentru Ps News – despre schimbările pe care le aduce noua conducere și despre rolul partidului în coaliția de guvernare. „Revenirea la valorile tradiționale ale PSD, esențială pentru electorat"
Acum 6 ore
15:10
CCR a publicat motivarea deciziei privind neconstituționalitatea legii pensiilor magistraților # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat, vineri, motivarea deciziei prin care legea privind pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională în ansamblul său. Decizia de neconstituționalitate a fost luată pe 20 octombrie, însă CCR a avut nevoie de peste două săptămâni pentru a redacta motivarea în acest caz. Legea privind reforma pensiilor private a fost
15:10
Radu Georgescu, analist financiar: Guvernul ne-a înfrânt. A făcut un miracol economic, dar în sens opus # PSNews.ro
Antreprenorul și analistul financiar Radu Georgescu a lansat un mesaj dur la adresa Guvernului, după publicarea datelor economice pentru luna septembrie 2025. Într-o postare virală pe rețelele sociale, acesta afirmă că efectele așa-numitului „Pachet 1" de măsuri economice, introdus în august, se dovedesc a fi contrare promisiunilor oficiale. „Guvernul ne-a înfrânt. Au început să se
15:10
Victor Negrescu: Acest congres nu este un moment de sărbătoare, este însă momentul ideal pentru a ne trezi # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, vineri, că acest congres al formaţiunii nu este un moment de sărbătoare, este însă momentul ideal pentru a se trezi, el precizând că, pentru prima dată în istoria sa, PSD este ameninţat atât de o dreaptă de o austeritate, cât şi de populismul extremiştilor. "Acest congres nu este un
15:10
La Congresul PSD, desfășurat vineri la Romexpo, Sorin Grindeanu a propus un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al formaţiunii Ion Iliescu. „Dragi colegi, dragi prieteni, nu am venit să țin un discus triumfalist, nici să fiu populist", a început Sorin Grindeanu discursul. „PSD trebuie să refuze categoric complicitățile toxice și să stea departe
15:10
Grindeanu: Nu vreau să fiu un preşedinte care fuge de istorie, ci unul care îşi asumă geneza acestui partid # PSNews.ro
Sorin Grindeanu, candidatul la şefia PSD, a declarat vineri, în Congres, că nu vrea să fie un preşedinte care fuge de istorie, ci unul care îşi asumă geneza acestui partid, cu bune şi cu rele iar pentru greşeli îşi cere el, în numele tuturor, iertare românilor
15:10
Invitat în studioul PS News, Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei, a continuat seria sa de critici la adresa modului în care este administrat Bucureștiul, propunând măsuri radicale de eficientizare: desființarea sectoarelor, redirecționarea bugetelor către investiții utile și un sistem de transport public integrat cu județul Ilfov. „Desființăm sectoarele, nu mai plantăm panseluțe, punem […] Articolul VIDEO Vlad Gheorghe: „Oamenii au panseluțe pe stradă și frig în casă. Eu vreau invers” apare prima dată în PS News.
15:10
Carrefour, interesat să deschidă magazine în Serbia. Retailerul francez vrea să creeze un hub regional la Belgrad # PSNews.ro
„În sfârșit! A convins oare Serbia pe cei de la Carrefour să deschidă supermarketuri aici? Ministerul a emis un comunicat. Este planificată continuarea discuțiilor cu reprezentanții Carrefour până la sfârșitul anului”, scrie presa locală sârbă, potrivit Mediafax. Carrefour este cunoscut pentru gama largă de produse și sprijinul acordat producătorilor locali, afirmă aceeași publicație, confirmând că Ministrul […] Articolul Carrefour, interesat să deschidă magazine în Serbia. Retailerul francez vrea să creeze un hub regional la Belgrad apare prima dată în PS News.
14:00
Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un prejudiciu de 300 milioane de euro. Gazprom, implicat # PSNews.ro
Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, inclusiv la sediul social al companiei Sidex, Liberty în prezent, într-un dosar de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Sunt, de asemenea, vizate și […] Articolul Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un prejudiciu de 300 milioane de euro. Gazprom, implicat apare prima dată în PS News.
14:00
Îngrijorări concurențiale după intenția Grupului Schwarz de a prelua magazinele La Cocoș # PSNews.ro
Grupul Schwarz, care și-a exprimat intenția să preia magazinele La Cocoș, a transmis, la solicitarea Mediafax, convingerea că această tranzacție va consolida retailerul autohton. Declarația vine ca răspuns la îngrijorările exprimate joi de autoritatea națională de concurență privind posibilul impact al acestei vânzări asupra profilului, implicit asupra diversității opțiunilor consumatorilor români. Reprezentanții autorității au identificat […] Articolul Îngrijorări concurențiale după intenția Grupului Schwarz de a prelua magazinele La Cocoș apare prima dată în PS News.
14:00
Black Friday 2025 la eMAG are loc vineri, 7 noiembrie 2025. Startul campaniei era inițial programat în jurul orei 7 dimineața, însă a întâmpinat o întârziere de aproape o oră. eMAG, retailerul care a adus în România conceptul de Black Friday în 2011, promite și anul acesta reduceri record, produse inedite și premii valoroase pentru […] Articolul eMAG dă startul la Black Friday 2025: peste 2,2 milioane de oferte și reduceri record apare prima dată în PS News.
14:00
Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va merge în Parlament pentru a oferi explicațiile cerute de parlamentari. PSD și AUR au solicitat prezența prim-ministrului după anunțul americanilor privind retragerea unor trupe din România. Invitația nu a fost încă onorată din cauza programului încărcat. Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri în cadrul unui interviu acordat HotNews că […] Articolul Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României apare prima dată în PS News.
14:00
Peste 186 de milioane țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025, de peste trei ori mai mult decât în 2024 # PSNews.ro
În perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2025, autoritățile române au confiscat peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 172 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro. Valoarea capturilor este de peste trei ori mai mare față de totalul înregistrat în anul 2024. Piața neagră a țigaretelor a […] Articolul Peste 186 de milioane țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025, de peste trei ori mai mult decât în 2024 apare prima dată în PS News.
14:00
Liderii PSD din toată țara au început să sosească la Romexpo la congresul social-democraâilor. Printre cei care au ajuns se numără și Adrian Năstase, figură marcantă a istoriei PSD, care declara recent: „Simt că trăim un moment important pentru partid și, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forța și claritatea […] Articolul VIDEO Imagini în premieră cu Adrian Năstase la Congresul PSD apare prima dată în PS News.
14:00
Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul partidului: „USR trebuie să plece din această coaliție”. Întrebat cum i se pare Coaliția de guvernare, Marcel Ciolacu a răspuns scurt: ”Sunt ferm convins că vă lămurește președintele partidului, Sorin Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece din această Coaliție.” Aseară […] Articolul Marcel Ciolacu, înaintea congresului PSD: „USR trebuie să plece din această coaliție” apare prima dată în PS News.
14:00
Parlamentul Bulgariei înființează o comisie de anchetă privind influența lui George Soros # PSNews.ro
Parlamentul Bulgariei a înfiinţat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă în ţară a milionarului şi filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancţionat pentru corupţie şi susţinută de guvern şi de opoziţia ultranaţionalistă şi prorusă, conform Digi24. Înființarea acestei comisii sa a fost impulsionată de partidul DPS-Nou Început, condus de Delian […] Articolul Parlamentul Bulgariei înființează o comisie de anchetă privind influența lui George Soros apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:00
Diana Șoșoacă, chemată la Parchet pentru propagandă legionară. „Trăiască Legiunea și Căpitanul. Rușine tuturor” # PSNews.ro
Eurodeputata Diana Şoşoacă este aşteptată vineri, la ora 12:00, la sediul Parchetului General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Lidera S.O.S. România a mai fost chemată la Parchet în urmă cu o lună, atunci când a fost informată de procurori că are calitatea de inculpată. Totuşi, ea a […] Articolul Diana Șoșoacă, chemată la Parchet pentru propagandă legionară. „Trăiască Legiunea și Căpitanul. Rușine tuturor” apare prima dată în PS News.
13:00
Nicușor Dan: Mărirea salariului minim poate să scoată de pe piață o mulțime de firme și să ducă oamenii în șomaj # PSNews.ro
Întrebat despre majorarea salariului minim de la 1 ianuarie, președintele Nicușor Dan, a precizat că este nevoie de discuții. Un prim argument al președintelui a fost acela că competitivitatea creată pe piață poate aduce, după sine, șomajul, pentru mai mulți dintre muncitori. „Evident că mi-ar plăcea ca, în România, salariile minime să fie bani, dar […] Articolul Nicușor Dan: Mărirea salariului minim poate să scoată de pe piață o mulțime de firme și să ducă oamenii în șomaj apare prima dată în PS News.
13:00
Ilie Bolojan, mesaj pentru PSD, înaintea Congresului pentru alegerea conducerii partidului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, le-a transmis un mesaj social-democraţilor înaintea Congresului PSD de vineri, când își vor alege noul președinte al partidului. Într-o intervenție joi seara, la Digi24, acesta le-a urat social-democraților „succes și responsabilitate”. „Fiecare dintre partidele din coaliţie are o responsabilitate în ceea ce priveşte guvernarea ţării noastre. Cu cât noi ne […] Articolul Ilie Bolojan, mesaj pentru PSD, înaintea Congresului pentru alegerea conducerii partidului apare prima dată în PS News.
13:00
Sindicatele ies din nou în stradă împotriva măsurilor lui Bolojan. Opt ministere vizate. Principalele revendicări # PSNews.ro
Blocul Național Sindical (BNS) anunță că organizează miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 10.00, un miting de protest în Piața Victoriei din București, urmat de un marș până la Piața Constituției. Sindicaliștii vor avea opriri simbolice în fața principalelor instituții responsabile pentru politicile economice și sociale ale țării: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul […] Articolul Sindicatele ies din nou în stradă împotriva măsurilor lui Bolojan. Opt ministere vizate. Principalele revendicări apare prima dată în PS News.
13:00
VIDEO Vlad Gheorghe: „Bucureștenii nu pot aștepta încă 20 de ani apă caldă. Trebuie să trecem la centrale de bloc” # PSNews.ro
Invitat în studioul PS News, Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Municipiului București, a vorbit despre una dintre cele mai grave și persistente probleme ale Capitalei: termoficarea. Politicianul a criticat lipsa unei viziuni realiste și a subliniat că sistemul actual este, practic, „decedat”. „De 30 de ani auzim aceleași promisiuni. Conductele cedează zilnic, sunt sectoare […] Articolul VIDEO Vlad Gheorghe: „Bucureștenii nu pot aștepta încă 20 de ani apă caldă. Trebuie să trecem la centrale de bloc” apare prima dată în PS News.
12:10
De ce este sigla PSD aproape invizibilă pe afișele lui Daniel Băluță. Explicațiile candidatului la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a explicat joi seară, la Antena 3, decizia de a intra în cursa pentru București, vorbind despre stilul de campanie electorală pe care şi-l doreşte, despre relația cu președintele Nicușor Dan, dar și despre motivul pentru care sigla partidului este aproape invizibilă pe afișele […] Articolul De ce este sigla PSD aproape invizibilă pe afișele lui Daniel Băluță. Explicațiile candidatului la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
12:00
George Simion îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu că reabilitează blocuri pentru migranți # PSNews.ro
George Simion reacționează după ce Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, l-a acuzat că minte „cu bună știință și fără jenă” când susține că un bloc din zonă ar fi fost reabilitat special pentru migranți, în timp ce românii ar locui în clădiri neîngrijite, potrivit Adevărul. Liderul AUR îl cheamă pe edil la fața locului. Joi […] Articolul George Simion îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu că reabilitează blocuri pentru migranți apare prima dată în PS News.
12:00
Val de concedieri în marile companii din România: Bosch, Amazon, Oracle și OMV Petrom reduc personalul # PSNews.ro
În ultimele săptămâni, mai multe companii mari din România au anunțat valuri de concedieri. Bosh, Amazon, Aptiv, Oracle, iar recent și OMV Petrom, au început disponibilizări pe bandă rulantă, potrivit Adevărul. Analiștii spun că totul pleacă de la instabilitatea legislativă din România și în special despre creșterea taxelor. Iar cel mai mare risc pentru România […] Articolul Val de concedieri în marile companii din România: Bosch, Amazon, Oracle și OMV Petrom reduc personalul apare prima dată în PS News.
12:00
TAROM solicită o nouă tranșă de 114 milioane de lei de la Guvern pentru continuarea restructurării # PSNews.ro
Compania TAROM, prin Ministrul Transportului, a cerut Guvernului o nouă tranșă din ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană, pentru a-și continua restructurarea, precizează Adevărul. Deși România se confruntă cu un deficit bugetar ridicat, companiile de stat continuă să primească sprijin financiar din bani publici. Cea mai recentă solicitare vine din partea TAROM, care cere […] Articolul TAROM solicită o nouă tranșă de 114 milioane de lei de la Guvern pentru continuarea restructurării apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
10:40
Secretarul de stat român pentru Apărare: „Decizia retragerii soldaților americani poate fi și ar trebui anulată” # PSNews.ro
Washingtonul ar trebui să renunțe la planul său de retragere a sutelor de soldați din România, a declarat Secretarul de Stat al Departamentului pentru Politica de Apărare pentru POLITICO. „Cred că această decizie poate fi anulată.. și ar trebui anulată”, a declarat Secretarul de stat român pentru Apărare, Sorin Moldovan. Declarația a foost făcută în contextul […] Articolul Secretarul de stat român pentru Apărare: „Decizia retragerii soldaților americani poate fi și ar trebui anulată” apare prima dată în PS News.
10:40
Ciprian Ciucu: „Nu mă văd președinte, îmi plac funcțiile executive. Să devii primarul Capitalei – cea mai mare onoare ” # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, intrat în cursa pentru Primăria Capitalei, a exclus categoric o eventuală candidatură la Președinția României, precizând că preferă funcțiile executive și că nu are de gând să stea în politică mai mult de 10-12 ani. „Cea mai mare onoare pe care pot să o am este să fiu primarul Bucureștiului. Și […] Articolul Ciprian Ciucu: „Nu mă văd președinte, îmi plac funcțiile executive. Să devii primarul Capitalei – cea mai mare onoare ” apare prima dată în PS News.
