Reacția MAE, după ce un şofer român a provocat un accident în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi

Acum este momentul să te gândești la orientarea ta profesională. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 8 noiembrie 2025. Berbec Astăzi va fi probabil o zi puțin mohorâtă. Nu vei reuși să vezi cum poți ieși din situația actuală. Este posibil să ai unele probleme financiare sau fizice în acest moment. Dacă […]