Reacția MAE, după ce un şofer român a provocat un accident în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi
Gândul, 7 noiembrie 2025 20:50
Vineri seară, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a făcut precizări în legătură cu un accident provocat de un șofer român în Bulgaria, care s-a soldat cu moartea a șase migranți. MAE spune că, până în prezent, la Ambasada României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident. Acest accident s-a […]
• • •
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:30
Pregătirea mașinii pentru iarnă costă, în medie, între 1900 și 3.500 de lei, bateriile, anvelopelele și consumabilele de sezon fiind cele care generează cheltuieli mai mari. Platformele dedicate întreținerii automobilelor au înregistrat în noiembrie creșteri și de 70% din totalul comenzilor la produsele specifice iernii. Cele mai căutate au fost bateriile auto, anvelopele de iarnă, […]
20:30
Judecătoarea Adriana Stoicescu va sesiza CSM în urma acuzațiilor viceprimarului USR Ruben Lațcău referitoarea la santajul asupra magistratelor # Gândul
Judecătoarea Adriana Stoicescu va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii după ce viceprimarul USR de Timișoara, Ruben Lațcău, a declarat că în România există o adevărată rețea de judecătoare care se iubesc cu interlopi care mai apoi le șantajează să le dea sentințe favorabile. Nu sunteţi capabili nici măcar să înţelegeţi ce vorbeşte Lia Savonea, darămite să îi criticaţi spusele, […]
20:30
Donald Trump despre România: Se întâmplă să îi plac pe oamenii din România. Avem o relație foarte bună cu România # Gândul
În cadrul întâlnirii de la Casa Albă dintre Viktor Orban și Donald Trump, un reporter l-a întrebat pe președintele american care este situația trupelor americane din România. În replică, Donald Trump a dat un răspuns liniștitor pentru România – Relația cu România este foarte bună. Trupele americane nu pleacă nicăieri. Jurnalist: Domnule Prim-ministru, vorbind […]
20:20
România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură # Gândul
Omul de afaceri și politicianul Gigi Nețoiu și-a lansat, vineri, candidatura la Primăria Capitalei, alături de sute de prieteni și apropiați. În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Nețoiu a criticat modul în care autoritățile tratează agricultura, susținând că, deși România are un potențial uriaș de producție, țara continuă […]
Acum 2 ore
20:00
O nouă tragedie în sistemul sanitar românesc. Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca # Gândul
La nici două săptămâni de la moartea fulgerătoare a doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, o nouă tragedie lovește vineri sistemul sanitar românesc. De această dată, incidentul a avut loc la Spitalul de Pediatrie 1 din Cluj-Napoca, unde medicul Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, a fost găsită […]
19:50
Viktor Orban face a doua vizită la Casa Albă după mai bine de 6 ani. Care sunt mizele întâlnirii dintre Orban și Trump? # Gândul
Spre deosebire de prima vizită a lui Viktor Orban la Casa Albă, când a trebuit să aștepte mai bine de trei ani pentru o întâlnire cu Donald Trump, pentru al doilea mandat al președintelui american, lui Orban i-au trebuit doar zece luni pentru o întâlnire cu Donald Trump. Președintele maghiar merge pentru a doua oară […]
19:40
Prezentatorul de televiziune Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre bogăție, afirmând că nu își dorește multe și nici nu a avut vreodată pretenții mari. Într-un interviu pentru click.ro, Dan Negru a fost întrebat dacă este un om bogat. Acesta a afirmat că este bogat pentru că nu își dorește […]
19:40
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Să nu se mai agite atâta lumea” # Gândul
La aflarea veștii că fostul ei soț, Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, a fost internat de urgență la spital, Mariana Moculescu nu s-a alarmat. Ba dimpotrivă, aceasta a declarat: „Stați liniștiți, nu acesta îi este sfârșitul!”. Astfel, potrivit Click!, fosta soție a lui Horia Moculescu este de părere că celebrul compozitor nu […]
19:40
Mobilizare la URNE. Alegătorii din Dobromir și Lumina, Constanța, nevoiți să voteze din nou din cauza deceselor primarilor deja aleși # Gândul
Alegătorii din două localități constanțene sunt puși din nou pe drumuri. Cetățenii vor merge la urne să voteze după ce primarii aflați în funcție au decedat. Vestea morții acestora i-a surprins pe locuitori. Alegerile sunt așteptate cu interes, iar oamenii spun că își doresc stabilitate și continuarea proiectelor începute. Votul va avea loc pe 7 […]
19:20
Criza locurilor de parcare din marile orașe face ca prețurile pentru astfel de serviciu să crească amețitor. În Galați, de exemplu, un loc de parcare de reședință a fost adjudecat la licitație cu suma record de 10.007 lei, echivalentul a peste 2.000 euro. Este cea mai mare sumă anuală plătită vreodată pentru un loc de […]
19:20
Deși, în general, o regulă simplă spune să folosim ingrediente proaspete, fie că e vorba de legume sau de fructe, în mod surprinzător, există unele care ar trebui cumpărate congelate. Când vrei să pregătești o mâncare delicioasă, unul dintre cele mai importante lucruri care ar trebui făcut este să te asiguri că toate ingredientele sunt […]
Acum 4 ore
18:40
Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit ce greutate are. Artista mai vrea să dea jos câteva kilograme. Cristina Spătar afișează o siluetă de invidiat. Artista a spus ce face pentru a se menține în formă. De asemenea, Cristina Spătar a dezvăluit, pentru click.ro, ce greutate are, dar a mărturisit […]
18:40
Louis Schweitzer, fostul director general și președinte al grupului Renault, a murit joi, 6 noiembrie 2025, la vârsta de 83 de ani, conform lemonde.fr. Figura emblematică a industriei franceze, Schweitzer a condus constructorul auto între 1992 și 2005, perioadă în care a pus bazele alianței Renault–Nissan, una dintre cele mai importante colaborări din istoria de […]
18:40
Casa de Pensii, amendată din cauza unui beneficiar căruia nu i-a depus la timp actele necesare. Cum se apără instituția # Gândul
Casa de Pensii, amendată din cauza unui pensionar căruia nu i-a depus la timp actele necesare. Casa de Pensii se apără și spune că nu are personal îndeajuns. Val de procese pentru că pensionarii s-au adresat instanțelor, după ce o bună parte dintre aceștia ori s-au trezit cu nereguli după recalculare sau mulți dintre ei […]
18:20
Ce a vorbit Nicușor Dan la telefon cu Zelenski: Ucraina are nevoie să câștige războiul. Lucrăm pentru un parteneriat strategic # Gândul
Nicușor Dan a avut în această seară o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în cadrul căreia au discutat despre securitate și sporirea eforturilor pentru a încheia pacea în Ucraina. Convorbirea a avut loc cu puțin timp înainte de întâlnirea bilaterală dintre Viktor Orban și Donald Trump la Casa Albă. La nivel bilateral, cele […]
18:20
Dani Mocanu, sfidare totală la adresa Poliției. Primul mesaj după decizia condamnării definitive este transmis de fratele său # Gândul
Dani Mocanu are o atitudine sfidătoare față de Poliția Română, după ce faimosul manelist a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj al vedetei de la anunțul condamnării cu executare a fost comunicat de fratele lui, Ionuț Nando Mocanu. Dani Mocanu și fratele său Ionuț Nando au fost condamnați la 4, respectiv 7 […]
18:10
O chițimie de o liră sterlină face valuri pe piața imobiliară britanică. Ce venituri fabuloase poate aduce „o debara cu două camere” # Gândul
Un apartament modest dintr-o celebră stațiune de coastă britanică a stârnit vâlvă în lumea imobiliară britanică: este scos la vânzare pentru doar o liră sterlină, dar are potențialul de a aduce proprietarului un venit anual de peste 30.000 de lire din chirii turistice, preia Observator. Chițimia dărăpănată cu două dormitoare l-ar putea îmbogății pe cumpărător, […]
18:10
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a furat bagajele unor pasageri pe Aeroportul Otopeni # Gândul
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce ar fi furat bagaje ale unor pasageri străini de pe Aeroportul Otopeni. Conform IGPR, luni, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă au fost sesizați prin plângere de un cetățean indian cu privire la faptul că, pe când se afla în incinta aeroportului, i-ar fi fost […]
17:40
FOTO. Cornel Palade, despre durerea resimțită după dispariția mamei sale. ”Nu te mai MÂNGÂIE nimeni” # Gândul
Cornel Palade, în vârstă de 72 de ani, și-a amintit de unul dintre cele mai grele momente din viața sa – pierderea mamei. ”Nu te mai mângâie nimeni”, a spus acesta. Cornel Palade este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie de la noi. Romică Țociu și Cornel Palade formează unul dintre cele […]
17:40
Inteligența Artificială terorizează piața muncii. Competențele digitale au devenit indispensabile la angajare # Gândul
Competențele digitale și folosirea instrumentelor de Inteligență Artificială au devenit cerințe tot mai frecvente în anunțurile de angajare și în România. Aceste competențe nu mai sunt cerute doar în domeniul IT, ci și în vânzări, contabilitate, finanțe, HR, inginerie sau dezvoltare de produs. Cert este că Inteligența Artificială schimbă din ce în ce mai mult […]
17:40
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, audiat de DNA. Ce calitate are în dosarul în care un senator ar fi încercat să-i dea șpagă # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, a transmis, după arestarea lui Marius Isăilă, fost senator PSD, care ar fi încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, că este martor în dosar. Fostul senator PSD a devenit celebru în dosarul în care DNA a descoperit că purta discuții conspirate […]
17:30
Perseverență „de milioane”. O americancă a dat lovitura la Loto jucând aceleași numere timp de șase ani # Gândul
O femeie din Carolina de Nord a câștigat o sumă uriașă la Loto după ce a jucat aceleași numere timp de 6 ani. Perseverența a fost „de milioane”. Barbara Munford, din Carolina de Nord, a câștigat 154.168 de dolari după ce timp de 6 ani a jucat cu aceleași numere. Femeia din Hope Mills, Carolina […]
17:30
S-a deschis Târgul de Crăciun de la Viena. Peste 100 de căsuțe cu dulciuri sunt deschise până pe 6 ianuarie # Gândul
Viena a dat deja startul și este gata să întâmpine Crăciunul, renumitul târg din fața Palatului Schonbrunn s-a deschis cu vin fiert, invitați în carusel și pe patinoar, pe fundalul sonor al pieselor celebre de Crăciun. Peste o sută de căsuțe cu dulciuri pentru copii și bunătăți pentru gurmanzi sunt deschise până pe data de […]
17:20
Curtea Supremă de Justiție acuză oameni politici, grupuri de presiune și formatori de opinie afiliați că încearcă să destabilizeze ordinea de drept din România. Ce solicitare de urgență are șefa ÎCCJ, Lia Savonea # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție acuză oameni politici, grupuri de presiune și formatori de opinie afiliați că încearcă să destabilizeze ordinea de drept din România. Un comunicat oficial al instituției spune că cei implicați au orchestrat o campanie de incitare la ură a populației împotriva judecătorilor prin vehicularea mai multor informații false. Într-un comunicat […]
17:10
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile # Gândul
Cum să îngrijești plantele pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile. Cum să îngrijești plantele pe timp de iarnă Iarna, plantele nu mai cresc la fel de repede, deoarece lumina este slabă, aerul din casă este mai uscat din cauza încălzirii, iar diferențele de temperatura vor stresa plantele, scrie b1tv.ro. […]
Acum 6 ore
17:00
Încă un nume pentru Primăria Capitalei. Gigi Nețoiu candidează și el. Anunțul a fost făcut la „Cetatea” lui Dinescu, pe malul Dunării, în compania lui Țociu și Palade, cu lăutari, voie bună și berbecuți la proțap # Gândul
Omul de afaceri Gheorghe (Gigi) Nețoiu și-a lansat, vineri, candidatura la Primăria Capitalei, alături de sute de prieteni și apropiați, la Port Cultural Cetate, acolo unde gazda evenimentului a fost poetul Mircea Dinescu. Într-o atmosferă superbă de toamnă, la malul Dunării, forfota pentru acestă ocazie a început încă de la orele dimineții. Sub directa „baghetă” […]
17:00
Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei # Gândul
Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. În această zi, peste un milion de români își sărbătoresc ziua de nume sau onomastica. Iată cele mai frumoase mesaje și felicitări de Sfinții Mihail și Gavriil. Urări de Sfinții Mihail și Gavriil. Tradiții și obiceiuri Sâmbătă, pe 8 noiembrie, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții […]
16:50
Scenariu sumbru la Metrorex. Operatorul de transport, POPRIRE pe conturi. Risc de blocaj financiar și neplată a salariilor angajaților # Gândul
Situație dificilă la Metrorex, după ce compania Alstom Transport SA a blocat conturile operatorului de transport, pe motiv că au fost acumulate restanțe semnificative la plata facturilor pentru serviciile de mentenanță a trenurilor. Decizia vine în plin conflict privind trenurile noi destinate Magistralei M5 Drumul Taberei – Eroilor. Măsura luată de Alstom survine pe fondul […]
16:40
FOTO. Ramona Olaru e singură de patru ani. ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că am CUNUNIILE legate dintr-o altă viață” # Gândul
Ramona Olaru a mărturisit că nu a mai avut o relație de patru ani. De asemenea, aceasta a afirmat că cineva i-a spus că are cununiile legate. Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu Răzvan […]
16:40
Primul trailer al filmului biografic despre Michael Jackson a fost lansat. Când va ajunge în cinematografele din lumea întreagă # Gândul
Fanii lui Michael Jackson sunt în extaz. După luni întregi de amânări, Lionsgate a lansat, în sfârșit, primul trailer pentru filmul biografic „Michael”, dedicat vieții și carierei megastarului. Filmul, regizat de Antoine Fuqua, va ajunge pe marile ecrane pe 24 aprilie și îl are in rolul principal chiar pe Jaafar Jackson, fiul lui Jermaine Jackson […]
16:30
Accident feroviar cu patru morți între stațiile Vidra şi Jilava. Trenul R 9708 a lovit în plin o mașină # Gândul
Patru persoane au murit, vineri, după ce un tren de călători a lovit o maşină, la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava, în judeţul Ilfov. Traficul feroviar este complet blocat. Echipajele de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin cu mai multe autospeciale, o a cincea victimă fiind conştientă. „Intervenim în sat Crețești, […]
16:30
Descoperire cutremurătoare după un accident pe A2: un bărbat își transporta mama moartă pe bancheta din spate, până în Germania # Gândul
Polițiștii chemați la un accident rutier pe autostrada A2, în județul Călărași, au făcut o descoperire macabră. Într-una dintre mașinile implicate au găsit trupul neînsuflețit al unei femei în vârstă de 83 de ani, mama șoferului, pe care bărbatul o transporta în Germania. Accidentul s-a produs vineri, pe sensul Constanța–București al autostrăzii A2, la kilometrul […]
16:20
Accident la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava. Patru persoane au murit, după ce un tren a lovit o maşină # Gândul
Vineri, patru persoane au murit, după ce un tren de călători a lovit o maşină, la trecerea la nivel dintre halta de mişcare Vidra şi staţia Jilava, în judeţul Ilfov. Traficul feroviar este complet blocat. Echipajele de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin cu mai multe autospeciale, o a cincea victimă fiind conştientă. „Intervenim în sat Crețești, […]
16:10
Caramitru, delir pe Facebook. Postează o imagine cu diavolul Bael din secolul 19 și găsește asemănări: „Seamănă fix, dar fix, cu Putin. Bael avea sub comandă 66 de legiuni, Rusia are 65 de oblasturi” # Gândul
Andrei Caramitru a revenit cu o nouă postare controversată pe Facebook. Analistul a publicat o imagine cu diavolul Bael despre care a scris că: seamănă fix dar fix cu Putin”. Analistul susține că a găsit o imagine în care Bael seamănă izbitor cu președintele rus Vladimir Putin, ba mai mult, a găsit și câteva coincidențe […]
16:00
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!” # Gândul
Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 19:00, un nou episod al podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene aduce în prim-plan o temă profundă și tulburătoare: vindecarea sufletului prin credință, energie și Cuvânt. Invitată este Titiana Popa, cea care vorbește despre legătura tainică dintre trup, spirit și divinitate, și despre miracolele care se nasc acolo unde […]
15:50
Compania de știri Nova a concediat un reporter italian după ce a adresat unui oficial european, în conferința de presă, o anumită întrebare despre Israel. „Dacă Rusia trebuie să plătească pentru reconstrucția Ucrainei, va trebui și Israelul să plătească pentru Gaza?” Aceasta a fost întrebarea pe care jurnalistul a adresat-o purtătoarei de cuvânt a Comisiei […]
15:50
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate” # Gândul
În întreaga Europă, accesul la medicamente inovatoare rămâne inegal, pacienții din unele țări așteptând luni sau chiar ani mai mult decât cei din alte state. Frank Loeffler, General Manager al Roche România, a subliniat această problemă presantă: necesitatea echității între statele membre, în cadrul evenimentului Europa Connect – Health EU Summit, raportat de Gândul și […]
15:50
Trump întinde o mână de ajutor României neintenționat. Tarifele aplicate de SUA mută o fabrică uriașă în România # Gândul
Compania japoneză Makita, unul dintre cei mai mari producători de scule electrice din lume, își mută o parte din producția destinată pieței americane din China către România și Thailanda, potrivit potrivit Profit.ro. Decizia japonezilor vine pe fondul tarifelor imprevizibile impuse Chinei de președintele Donald Trump. Producătorul japonez este prezent și pe piața din România cu […]
15:50
Gabriela Firea, atac la adresa USR-iștilor „ipocriți” care au mers la Catedrală doar pentru „oportunități foto” # Gândul
Gabriela Firea, aflată la Congresul PSD, nu iartă pe nimeni. Face un atac la adresa membrilor USR, care în trecut blamau finanțarea construirii Catedralei Mântuirii Neamului. “Fără bani publici pentru Catedrală!” Acesta a fost unul din sloganurile prin care USR s-a poziționat împotriva cheltuirii banilor publici pe un „delir grandoman”, așa cum a fost denumit […]
15:40
Cântăreața Theo Rose a vorbit despre relația sa cu Anghel Damian. De asemenea, artista a făcut declarații și despre eventualitatea de a deveni din nou mămică. Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și Anghel Damian au împreună un copil, […]
15:40
Echipa lui Sarkozy este copleșită. Fostul președinte al Franței primește și 1.000 de scrisori pe zi la închisoare. Oficialul vrea să răspundă la toate # Gândul
După ce presa din Franța l-a ironizat spunând că nu mai are loc în celulă din cauza scrisorilor primite de la susținătorii săi, Nicolas Sarkozy vine cu dovezi clare care arată că poporul nu l-a uitat. Echipa fostului președinte al Franței a publicat, pe pagina de Instagram a acestuia, imagini cu sacii de scrisori pe […]
15:20
Colaborarea public – privată, soluția pentru dezvoltarea României și pentru continuarea proiectelor mari # Gândul
Proiectele de anvergură, fie că vorbim de infrastructură, energie, apă și educație au nevoie de finanțare, expertiză și know-how atât public, cât și privat. Context în care colaborarea dintre autoritățile publice și mediul privat în România devine mai mult decât necesară. Pe plan național, cea mai importantă discuție din spațiul public, din ultimele luni, este […]
15:20
Potrivit unor cercetări făcute recent, lungimea totală a drumurilor romane ar fi cu peste 110.000 de kilometri mai mult decât se credea anterior. Cercetătorii au prezentat Itiner-e, un nou site de date digitale de înaltă rezoluție și o hartă a drumurilor Imperiului Roman din jurul anului 150 d. Hr. O echipă de cercetători a folosit […]
15:10
Acum este momentul să te gândești la orientarea ta profesională. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 8 noiembrie 2025. Berbec Astăzi va fi probabil o zi puțin mohorâtă. Nu vei reuși să vezi cum poți ieși din situația actuală. Este posibil să ai unele probleme financiare sau fizice în acest moment. Dacă […]
15:10
Alt an, aceleași promisiuni. Bolojan: „TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția însă e să construim un buget serios” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan spune că nu vor mai exista majorări de TVA sau alte taxe în 2026, dar cu o condiție. Oficialul a transmis că prioritatea Guvernului trebuie să fie realizarea unui buget „serios”, care să contribuie la reducere deficitului bugetar. Cu toate acestea, același premier, dar care nu își preluase mandatul în momentul respectiv, […]
15:10
Unde poate fi văzut cel mai mic PONEI din lume. Simpaticul animal are doar 50 de centimetri înălțime și 35 de kilograme # Gândul
Cel mai mic ponei din lume are doar 50 de centimetri înălțime și poate fi văzut într-o fermă din vestul Germaniei, el având și un nume: Pumuckl. Față de ceilalți ponei din rasa Shetland, care cântăresc în jur de 120 de kilograme, micuțul căluț a ajuns doar la 35 de kilograme. A ajuns rapid în […]
Acum 8 ore
15:00
În România, pensia minimă garantată reprezintă un sprijin esențial pentru pensionarii care au venituri mici, completând sumele obținute din contribuțiile proprii. Statul asigură un venit minim lunar, potrivit legii, pentru toți cei care îndeplinesc stagiul minim de cotizare. Cum se calculează pensia minimă după 23 de ani de activitate. Care este pensia minimă și cine […]
14:50
UE înăsprește regulile privind vizele pentru cetățenii ruși. „Nu poți începe un război și să te aștepți să te miști liber în Europa“ # Gândul
Comisia Europeană (CE) a adoptat, vineri, reguli mai stricte pentru eliberarea vizelor cetățenilor ruși care doresc să intre în Uniunea Europeană. Potrivit datelor transmise de The Guardian, miscarea este un răspuns la „riscurile sporite de securitate, generate de războiul neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei”. Rușii vor trebui să solicite o nouă viză de […]
14:50
Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență la MApN. Promitea 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu # Gândul
Fostul parlamentar PSD, condamnat și în alt dosar DNA, Marius Isăilă a fost reținut de structura centrală a DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. „În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul Marius Isăilă ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru […]
