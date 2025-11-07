Mercur Retrograd din 9 noiembrie 2025 tulbură toate zodiile. Astrolog: „Vor ieși la lumină minciunile”

15:40

După ce presa din Franța l-a ironizat spunând că nu mai are loc în celulă din cauza scrisorilor primite de la susținătorii săi, Nicolas Sarkozy vine cu dovezi clare care arată că poporul nu l-a uitat. Echipa fostului președinte al Franței a publicat, pe pagina de Instagram a acestuia, imagini cu sacii de scrisori pe […]