Trump cere UE să respecte Ungaria şi pe Orban. ”Uitaţi-vă la ceea ce i s-a întîmplat Europei cu imigraţia. Ei au oameni care inundă Europa de peste tot, iar asta dăunează”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă că ”un număr important” de firme din domeniul organizării de evenimente au început să declare venituri în urma mesajului public transmis de ANAF prin campania naţională de colectare. Instituţia arată că, în perioada următoare, va face noi controale la astfel de companii. ANAF informează că, în perioada iunie-septembrie 2025, la bugetul de stat, sumele declarate au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit declarat a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA declarată a înregistrat o creştere de 20,32% comparativ cu anul precedent.