Psihologul Cătălina Constantin: În România, ”situaţia este destul de proastă” în ceea ce priveşte centrele de sănătate mintală

Directorul Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, Cătălina Constantin, afirmă că părinţii au un rol ”vital” în a-i ţine departe pe tineri de consumul de substanţe stupefiante, ea subliniind că şi familia extinsă, comunitatea şi şcoala joacă un rol în acest sens. Constantin, de profesie psiholog clinician, a explicat că stima de sine insuflată de rude şi de cei din jur îi ajută pe tineri să stea departe de orice comportament care le-ar face rău.