Vrei să adopți o pisică cu blană albastră? Vezi care sunt cele mai populare și mai frumoase feline (VIDEO)
G4Media, 7 noiembrie 2025 22:30
Pisicile care se încadrează în această categorie se remarcă prin blana lor cu nuanțe gri-albastru care le oferă o frumusețe ieșită din comun. Nu este... © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
22:50
Putin, luat la întrebări, în Piaţa Roşie, de o fată de 11 ani, pe tema tratamentului aplicat unchiului ei rănit în Războiul din Ucraina # G4Media
O fată în vârstă de 11 ani, Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus Vladimir Putin într-o situaţie stânjenitoare, în timpul unei vizite oficiale,... © G4Media.ro.
22:50
Acum 15 minute
22:40
Psihologul Cătălina Constantin: În România, situaţia este destul de proastă în ceea ce priveşte centrele de sănătate mintală # G4Media
Cătălina Constantin, psiholog clinician şi director al Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, afirmă că România nu are suficiente centre de sănătate mintală,... © G4Media.ro.
22:40
Tânăr din Covasna, arestat preventiv după a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani/ Conflictul a avut loc între membrii a două familii din cauza unei datorii # G4Media
Un tânâr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani, evenimentul având loc în... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:30
22:30
Cercetătorii au reprogramat celulele stomacului uman pentru a produce insulină, deschizând o nouă direcţie de tratament în diabetul zaharat de tip 1 # G4Media
O nouă metodă ar putea permite organismului să-şi refacă singur celulele beta producătoare de insulină din pancreas. O descoperire recentă deschide o nouă direcţie promiţătoare... © G4Media.ro.
22:30
SUA acuză Iranul că a vrut să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, potrivit unui responsabil american # G4Media
Statele Unite au acuzat vineri Iranul că a complotat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, în ceea ce ar fi cea mai recentă... © G4Media.ro.
Acum o oră
22:10
Un nume vechi în industria auto românească se reinventează / DAC se va axa 100% pe vehicule comerciale electrice dezvoltate în România # G4Media
Autovehicule DAC S.A., un nume cu rezonanță în industria auto din România, își redefinește identitatea, renunțând la parteneriatele cu firmele chineze și axându-se pe producție... © G4Media.ro.
22:10
Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe actorul Robert De Niro la Vatican / La finalul întâlnirii, De Niro a primit în dar un rozariu # G4Media
Papa Leon al XIV-lea l-a primit vineri la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA Suveranul pontif, originar din Chicago,... © G4Media.ro.
22:10
Armata israeliană anunţă că a ucis doi adolescenţi palestinieni în Cisiordania, pe care-i acuză că au aruncat cocteiluri Molotov pe un drum folosit de către israelieni, la nord de Ierusalim # G4Media
Armata israelliană a anunţat vineri că a ucis doi adolescenţi, în Cisiordania ocupată, pe care-i acuză că au aruncat cu cocteluri Molotov din satul palestinian... © G4Media.ro.
22:10
Stațiunea Băile Felix va găzdui, în acest weekend, Campionatul Balcanic de Cros 2025, un eveniment sportiv de amploare care readuce aici atmosfera marilor competiții atletice... © G4Media.ro.
22:00
Justiţia turcă a emis mandate de arestare pentru pe numele lui Netanyahu şi al altor responsabili israelieni, pe care-i acuză de genocid # G4Media
Justiţia turcă a emis vineri mandate de arestare pentru ‘genocid’ pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi altor responsabili israelieni, printre care ministrul apărării, Israël... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:40
Teheranul riscă să fie evacuat din cauza penuriei de apă, a avertizat preşedintele iranian # G4Media
Capitala Iranului, Teheran, riscă să fie evacuată din cauza penuriei de apă dacă nu plouă până la sfârşitul anului, a avertizat vineri preşedintele iranian Massoud... © G4Media.ro.
21:30
Lando Norris (McLaren) continuă perioadă bună și va pleca din pole position în cursa Sprint din Brazilia. Va fi urmat de Kimi Antonelli (Mercedes), în... © G4Media.ro.
21:30
Un medic pediatru din Cluj a fost găsit mort, pe holul spitalului / Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc decesul # G4Media
Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă... © G4Media.ro.
21:20
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere eliberarea din închisoare a lui Sarkozy, evocând ”contribuţia” acestuia la eliberarea celor cinci infirmiere bulgare în Libia, condamnate la moarte cu privire la infectarea a 450 de copii cu HIV # G4Media
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere vineri eliberarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, din închisoare, evocând ”contribuţia (acestuia) la eliberarea infirmierelor” bulgare încarcerate mult timp în... © G4Media.ro.
21:10
VIDEO Trump, întrebat despre retragerea parțială a trupelor americane din România: „Trupele vor rămâne în România, doar rotația acestora se modifică”/ „Românii, un popor grozav. Relația cu România, una foarte bună” # G4Media
În conferința de presă de la Casa Albă, unde l-a avut invitat pe premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald Trump a fost întrebat dacă... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:40
MAE, după ce un şofer român a provocat un accident în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi: Până în prezent, la nivelul Ambasadei României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, vineri seară, în legătură cu un accident provocat de un şofer român, în Bulgaria, soldat cu moartea a şase... © G4Media.ro.
20:40
Osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse la Focşani şi depuse în foyerul muzeului # G4Media
Osemintele domnitorului lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse, luni, la Focşani şi depuse pe un catafalc în foyerul Muzeului Vrancei, vrâncenii putând aduce un... © G4Media.ro.
20:30
Viktor Orbán a ajuns la Casa Albă, ieșind alături de Donald Trump într-o conferință de presă / Orbán încearcă să obțină o derogare de la aplicarea sancțiunilor pe care SUA le impune companiilor petroliere rusești # G4Media
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a sosit la Casa Albă în jurul orei 13:30, ora locală. Președintele american Donald Trump l-a întâmpinat personal pe liderul ungar,... © G4Media.ro.
20:30
Pastele de vineri seara. Spaghetti cu bacon, mazăre și smântână. Aproape ca o carbonara dar nu chiar, cu smântână în loc de ouă # G4Media
Combinația bacon și mazăre, unde prin bacon putem înțelege, extinzând ideea, orice preparat din carne de porc, este una dintre cele mai practicate în diferite... © G4Media.ro.
20:20
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, invitat să facă o vizită de stat în România / Ministerul de Externe a transmis invitația oficială din partea președintelui Nicușor Dan # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, i-a transmis, vineri, omologului său turc, Hakan Fidan, o invitaţie oficială din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru preşedintele Recep Tayyip... © G4Media.ro.
20:00
Rapperul Kendrick Lamar a primit vineri cele mai multe nominalizări – nouă – la premiile Grammy 2026, devansând-o pe vedeta pop Lady Gaga, care a... © G4Media.ro.
19:40
VIDEO Austeritatea nu-i împiedică pe români în goana după reduceri / 155 de comenzi pe secundă, de cum s-a deschis campania de „Black Friday” # G4Media
Unul dintre cele mai mari magazine online din România a înregistrat în primele 4 ore vânzări ale campaniei „Black Friday” câte 155 de comenzi pe... © G4Media.ro.
19:40
Locuitorii unui bloc din Titu, Dâmbovița, au fost evacuați după ce în clădire s-a simţit miros de gaze # G4Media
Locuitorii unui bloc din oraşul dâmboviţean Titu au fost evacuaţi, vineri seara, după ce în clădire s-a simţit miros de gaze, informează ISU Dâmboviţa, transmite... © G4Media.ro.
19:20
Contabilă din Constanţa, acuzată că a delapidat 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice / Femeia a fost inițiat reținută 24 de ore, apoi pusă sub control judiciar # G4Media
O contabilă din Constanţa a fost pusă de procurori sub control judiciar, fiind acuzată că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei... © G4Media.ro.
19:20
Antena 3: Unghii în culoarea partidului, ținute de gală și mici pe săturate la Congresul PSD – VIDEO # G4Media
Congresul PSD a fost un prilej pentru doamnele din partid să îşi etaleze pantofii, genţile şi ţinutele epatante. Roşul a fost culoarea aleasă de majoritatea... © G4Media.ro.
19:10
Fundația lui Mark Zuckerberg și a soției sale anunță că se va dedica în principal progreselor medicale cu ajutorul AI, decât pe cauze de justiție sociale # G4Media
Fundaţia miliardarului american Mark Zuckerberg şi a soţiei sale a anunţat joi că se va dedica în principal progreselor medicale obţinute cu ajutorul inteligenţei artificiale... © G4Media.ro.
19:10
Kremlinul neagă zvonurile intense privind demiterea lui Serghei Lavrov: „Este complet neadevărat” / The Moscow Times, un ziar independent cu sediul în Olanda, a relatat joi că Putin l-a îndepărtat pe Lavrov # G4Media
Un aliat de seamă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat vineri că informațiile apărute în presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar... © G4Media.ro.
19:00
A câștigat 109 miliarde de euro datorită creșterii prețului gazului: Mai multe voci cer Norvegiei să garanteze împrumutul european pentru reconstrucția Ucrainei, pentru a nu părea un „profitor de război” # G4Media
Norvegia, cel mai mare producător european de hidrocarburi, a încasat 109 miliarde de euro datorită exploziei prețurilor la gaz legate de războiul din Ucraina. Considerând... © G4Media.ro.
19:00
Eurobarometru: 30% dintre români consideră că nivelul de trai este unul dintre punctele forte al UE. La nivelul blocului comunitar, doar 24% dintre europeni cred același lucru / Românii, mult mai îngrijorați de războiul din Ucraina decât alți europeni # G4Media
Potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash privind „Provocările și prioritățile UE”, publicate vineri, respectarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:50
Tesla amână încă o dată prezentarea modelului final Roadster / Acesta ar urma să fie prezentat pe 1 aprilie 2026, de Ziua Păcălelilor # G4Media
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a declarat joi că compania va dezvălui versiunea de producție a supermașinii Roadster de a doua generație pe 1 aprilie 2026,... © G4Media.ro.
18:50
O fetiță ucraineană a fost obligată să cânte melodia rusă „Kalinka” în timpul unei ore de muzică în Finlanda # G4Media
O fetiță de 11 ani de origine ucraineană a fost obligată să cânte melodia rusă „Kalinka” în timpul unei ore de muzică la o școală... © G4Media.ro.
18:50
Deputatul Alexandru Muraru va coordona filiala judeţeană PNL Vaslui după suspendarea lui Mihai Barbu / Procurorii DNA l-au pus pe Mihai Barbu sub control judiciar pentru că ar fi făcut trafic de influență # G4Media
Deputatul de Iaşi Alexandru Muraru va coordona activitatea Filialei Teritoriale a PNL Vaslui, rămasă fără preşedinte după ce liderul interimar Mihai Barbu, pus sub control... © G4Media.ro.
18:40
Transgaz, Nova Power & Gas şi Atlantic-See LNG Trade, acord de cooperare pentru achiziţia de gaze naturale lichefiate provenite din SUA # G4Media
Nova Power & Gas, Transgaz şi compania Atlantic – See LNG Trade din Grecia au semnat un Memorandum de Înţelegere, în cadrul Parteneriatului pentru Cooperare... © G4Media.ro.
18:30
După ce preşedinta Claudia Sheinbaum a fost pipăită în public, Mexicul propune un plan împotriva hărţuirii sexuale # G4Media
După ce preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost pipăită în public, într-un incident surprins de camerele de filmare, guvernul a dezvăluit vineri un plan de... © G4Media.ro.
18:20
Parlamentul din Serbia a adoptat o lege vizând fosta clădire a Statului-Major, unde Jared Kushner vrea să construiasă un hotel / Kushner este ginerele lui Trump # G4Media
Parlamentul sârb a adoptat marţi o lege specială care să permită accelerarea demolării fostului sediu al Statului Major al armatei iugoslave, situat în plin centrul... © G4Media.ro.
18:10
Temerile legate de AI îngrijorează investitorii globali, pe fondul semnalelor de avertisment legate de bula tehnologică # G4Media
Fluctuațiile de pe piața de capital din această săptămână, care au dus la un recul al acțiunilor legate de inteligența artificială din SUA, pe fondul... © G4Media.ro.
18:10
Sicriul legendarului Emeric Ienei, depus la Stadionul Municipal „Iuliu Bodola” din Oradea / Gabi Balint, printre sportivii care au venit să-și ia rămas-bun / Înmormântat are loc sâmbătă, la Cimitirul Municipal Oradea # G4Media
Sicriul legendarului Emeric Ienei a fost depus, vineri după amiază, la Stadionul Municipal Iuliu Bodola din Oradea, relatează ebihoreanul.ro Persoanele care l-au cunoscut și apreciat... © G4Media.ro.
18:10
Convorbire Nicușor Dan – Volodimir Zelenski: „Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu” / Cei doi președinți au discutat despre realizarea unui parteneriat strategic # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri seara, într-o postare pe X, că a avut o „discuție de fond” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre necesitatea... © G4Media.ro.
18:00
Piloții Ferrari și Verstappen, la coada clasamentului – Norris, cel mai rapid în antrenamentul liber din Brazilia # G4Media
Oscar Piastri dă semne de revenire, pilotul celor de la McLaren reușind al doilea timp în antrenamentul liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1... © G4Media.ro.
17:50
Ionuţ Mosteanu, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro: Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, afirmă, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract... © G4Media.ro.
17:50
În ziua alegerii sale la șefia PSD, Sorin Grindeanu a ținut un discurs aluziv, plin de fraze cu subînțeles. E nevoie de mici explicații, note... © G4Media.ro.
17:50
Peste 800 de zboruri au fost anulate în Statele Unite într-o reducere „fără precedent” a traficului din cauza paraliziei bugetare # G4Media
Peste 800 de zboruri au fost deja anulate vineri în SUA, în prima zi de reducere „fără precedent” a traficului aerian, din cauza lipsei de... © G4Media.ro.
17:30
Înalta Curte condusă de Lia Savonea acuză o campanie fără precedent de denigrare a judecătorilor, în contextul eliberărilor pe bandă rulantă a infractorilor celebri # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, acuză o campanie “fără precedent” de “denigrare a Instanței supreme și a judecătorilor” și de... © G4Media.ro.
17:30
USR nu susține desființarea Institutului Național al Patrimoniului și solicită o discuție în coaliție pe această temă # G4Media
Desființarea unor instituții de cultură, cum ar fi Institutul Național al Patrimoniului, este o măsură greșită și injustă și există soluții mai bune pentru o... © G4Media.ro.
17:30
Franţa le recomandă cetăţenilor francezi să părăsească Mali cât mai repede , din cauza unei blocade jihadiste în mai multe regiuni şi la Bamako # G4Media
Parisul le cere cetăţenilor francezi să părăsească temporar Mali ”cât mai rapid posibil”, în contextul în care capitala Bamako şi multe regiuni din Mali sunt... © G4Media.ro.
17:20
Uniunea Europeană ia în considerare ajustări la legislaţia privind inteligenţa artificială / Acestea vin la cererea giganților tech și a unor state membre # G4Media
Uniunea Europeană are în vedere ajustări la legislaţia sa privind inteligenţa artificială (AI Act), adoptată anul trecut, la cererea companiilor din sector şi a unor... © G4Media.ro.
17:20
Fratele prim-ministrului socialist spaniol Pedro Sanchez, David Sanchez, va fi judecat în februarie într-un proces în care este acuzat de trafic de influenţă pentru a... © G4Media.ro.
17:10
UPDATE Rămășițele pământești ale Domnitorului Ghyka vor fi aduse din Franța și depuse duminică la Cotroceni. Participă președintele Nicușor Dan. Publicul are acces / Inițial a fost anunțată depunerea la Opera Națională București / De ce a fost important ultimul domn al Moldovei în procesul de modernizare a Principatelor # G4Media
UPDATE Ora 16.55: Președintele României, Nicușor Dan, a decis ca, în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămășițele... © G4Media.ro.
