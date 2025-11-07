De Black Friday, inovația ajunge în grădina ta Prinde momentul tău Dreame. Tunde gazonul cu precizie, prin puterea tehnologiei! Oferte Black Friday, la robotii de tuns iarbă Dreame A1 PRO si A2 (P)
G4Media, 8 noiembrie 2025 00:50
© G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum o oră
00:50
Acum 4 ore
23:10
Polonia primeşte sisteme americane anti-dronă Merops pentru a se proteja împotriva incursiunilor aeriene # G4Media
Ministrul apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a confirmat vineri că ţara sa a primit şi a desfăşurat sisteme anti-dronă americane Merops în cadrul cooperării aliate... © G4Media.ro.
23:00
TAROM, vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei Black Friday 2025 # G4Media
TAROM a înregistrat vânzări de peste 500.000 de euro în prima parte a zilei, în cadrul campaniei Black Friday 2025, a informat, vineri, compania, transmite... © G4Media.ro.
22:50
Putin, luat la întrebări, în Piaţa Roşie, de o fată de 11 ani, pe tema tratamentului aplicat unchiului ei rănit în Războiul din Ucraina # G4Media
O fată în vârstă de 11 ani, Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus Vladimir Putin într-o situaţie stânjenitoare, în timpul unei vizite oficiale,... © G4Media.ro.
22:50
Putin, luat la întrebări, în Piaţa Roşie, de o fată de 11 ani, pe tema tratamentului aplicat unchiului său rănit în Războiul din Ucraina # G4Media
O fată în vârstă de 11 ani, Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus Vladimir Putin într-o situaţie stânjenitoare, în timpul unei vizite oficiale,... © G4Media.ro.
22:40
Psihologul Cătălina Constantin: În România, situaţia este destul de proastă în ceea ce priveşte centrele de sănătate mintală # G4Media
Cătălina Constantin, psiholog clinician şi director al Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, afirmă că România nu are suficiente centre de sănătate mintală,... © G4Media.ro.
22:40
Tânăr din Covasna, arestat preventiv după a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani/ Conflictul a avut loc între membrii a două familii din cauza unei datorii # G4Media
Un tânâr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani, evenimentul având loc în... © G4Media.ro.
22:30
Vrei să adopți o pisică cu blană albastră? Vezi care sunt cele mai populare și mai frumoase feline (VIDEO) # G4Media
Pisicile care se încadrează în această categorie se remarcă prin blana lor cu nuanțe gri-albastru care le oferă o frumusețe ieșită din comun. Nu este... © G4Media.ro.
22:30
Cercetătorii au reprogramat celulele stomacului uman pentru a produce insulină, deschizând o nouă direcţie de tratament în diabetul zaharat de tip 1 # G4Media
O nouă metodă ar putea permite organismului să-şi refacă singur celulele beta producătoare de insulină din pancreas. O descoperire recentă deschide o nouă direcţie promiţătoare... © G4Media.ro.
22:30
SUA acuză Iranul că a vrut să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, potrivit unui responsabil american # G4Media
Statele Unite au acuzat vineri Iranul că a complotat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, în ceea ce ar fi cea mai recentă... © G4Media.ro.
22:10
Un nume vechi în industria auto românească se reinventează / DAC se va axa 100% pe vehicule comerciale electrice dezvoltate în România # G4Media
Autovehicule DAC S.A., un nume cu rezonanță în industria auto din România, își redefinește identitatea, renunțând la parteneriatele cu firmele chineze și axându-se pe producție... © G4Media.ro.
22:10
Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe actorul Robert De Niro la Vatican / La finalul întâlnirii, De Niro a primit în dar un rozariu # G4Media
Papa Leon al XIV-lea l-a primit vineri la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA Suveranul pontif, originar din Chicago,... © G4Media.ro.
22:10
Armata israeliană anunţă că a ucis doi adolescenţi palestinieni în Cisiordania, pe care-i acuză că au aruncat cocteiluri Molotov pe un drum folosit de către israelieni, la nord de Ierusalim # G4Media
Armata israelliană a anunţat vineri că a ucis doi adolescenţi, în Cisiordania ocupată, pe care-i acuză că au aruncat cu cocteluri Molotov din satul palestinian... © G4Media.ro.
22:10
Stațiunea Băile Felix va găzdui, în acest weekend, Campionatul Balcanic de Cros 2025, un eveniment sportiv de amploare care readuce aici atmosfera marilor competiții atletice... © G4Media.ro.
22:00
Justiţia turcă a emis mandate de arestare pentru pe numele lui Netanyahu şi al altor responsabili israelieni, pe care-i acuză de genocid # G4Media
Justiţia turcă a emis vineri mandate de arestare pentru ‘genocid’ pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi altor responsabili israelieni, printre care ministrul apărării, Israël... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
21:40
Teheranul riscă să fie evacuat din cauza penuriei de apă, a avertizat preşedintele iranian # G4Media
Capitala Iranului, Teheran, riscă să fie evacuată din cauza penuriei de apă dacă nu plouă până la sfârşitul anului, a avertizat vineri preşedintele iranian Massoud... © G4Media.ro.
21:30
Lando Norris (McLaren) continuă perioadă bună și va pleca din pole position în cursa Sprint din Brazilia. Va fi urmat de Kimi Antonelli (Mercedes), în... © G4Media.ro.
21:30
Un medic pediatru din Cluj a fost găsit mort, pe holul spitalului / Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc decesul # G4Media
Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă... © G4Media.ro.
21:20
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere eliberarea din închisoare a lui Sarkozy, evocând ”contribuţia” acestuia la eliberarea celor cinci infirmiere bulgare în Libia, condamnate la moarte cu privire la infectarea a 450 de copii cu HIV # G4Media
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere vineri eliberarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, din închisoare, evocând ”contribuţia (acestuia) la eliberarea infirmierelor” bulgare încarcerate mult timp în... © G4Media.ro.
21:10
VIDEO Trump, întrebat despre retragerea parțială a trupelor americane din România: „Trupele vor rămâne în România, doar rotația acestora se modifică”/ „Românii, un popor grozav. Relația cu România, una foarte bună” # G4Media
În conferința de presă de la Casa Albă, unde l-a avut invitat pe premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald Trump a fost întrebat dacă... © G4Media.ro.
20:40
MAE, după ce un şofer român a provocat un accident în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi: Până în prezent, la nivelul Ambasadei României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, vineri seară, în legătură cu un accident provocat de un şofer român, în Bulgaria, soldat cu moartea a şase... © G4Media.ro.
20:40
Osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse la Focşani şi depuse în foyerul muzeului # G4Media
Osemintele domnitorului lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse, luni, la Focşani şi depuse pe un catafalc în foyerul Muzeului Vrancei, vrâncenii putând aduce un... © G4Media.ro.
20:30
Viktor Orbán a ajuns la Casa Albă, ieșind alături de Donald Trump într-o conferință de presă / Orbán încearcă să obțină o derogare de la aplicarea sancțiunilor pe care SUA le impune companiilor petroliere rusești # G4Media
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a sosit la Casa Albă în jurul orei 13:30, ora locală. Președintele american Donald Trump l-a întâmpinat personal pe liderul ungar,... © G4Media.ro.
20:30
Pastele de vineri seara. Spaghetti cu bacon, mazăre și smântână. Aproape ca o carbonara dar nu chiar, cu smântână în loc de ouă # G4Media
Combinația bacon și mazăre, unde prin bacon putem înțelege, extinzând ideea, orice preparat din carne de porc, este una dintre cele mai practicate în diferite... © G4Media.ro.
20:20
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, invitat să facă o vizită de stat în România / Ministerul de Externe a transmis invitația oficială din partea președintelui Nicușor Dan # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, i-a transmis, vineri, omologului său turc, Hakan Fidan, o invitaţie oficială din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru preşedintele Recep Tayyip... © G4Media.ro.
20:00
Rapperul Kendrick Lamar a primit vineri cele mai multe nominalizări – nouă – la premiile Grammy 2026, devansând-o pe vedeta pop Lady Gaga, care a... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
19:40
VIDEO Austeritatea nu-i împiedică pe români în goana după reduceri / 155 de comenzi pe secundă, de cum s-a deschis campania de „Black Friday” # G4Media
Unul dintre cele mai mari magazine online din România a înregistrat în primele 4 ore vânzări ale campaniei „Black Friday” câte 155 de comenzi pe... © G4Media.ro.
19:40
Locuitorii unui bloc din Titu, Dâmbovița, au fost evacuați după ce în clădire s-a simţit miros de gaze # G4Media
Locuitorii unui bloc din oraşul dâmboviţean Titu au fost evacuaţi, vineri seara, după ce în clădire s-a simţit miros de gaze, informează ISU Dâmboviţa, transmite... © G4Media.ro.
19:20
Contabilă din Constanţa, acuzată că a delapidat 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice / Femeia a fost inițiat reținută 24 de ore, apoi pusă sub control judiciar # G4Media
O contabilă din Constanţa a fost pusă de procurori sub control judiciar, fiind acuzată că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei... © G4Media.ro.
19:20
Antena 3: Unghii în culoarea partidului, ținute de gală și mici pe săturate la Congresul PSD – VIDEO # G4Media
Congresul PSD a fost un prilej pentru doamnele din partid să îşi etaleze pantofii, genţile şi ţinutele epatante. Roşul a fost culoarea aleasă de majoritatea... © G4Media.ro.
19:10
Fundația lui Mark Zuckerberg și a soției sale anunță că se va dedica în principal progreselor medicale cu ajutorul AI, decât pe cauze de justiție sociale # G4Media
Fundaţia miliardarului american Mark Zuckerberg şi a soţiei sale a anunţat joi că se va dedica în principal progreselor medicale obţinute cu ajutorul inteligenţei artificiale... © G4Media.ro.
19:10
Kremlinul neagă zvonurile intense privind demiterea lui Serghei Lavrov: „Este complet neadevărat” / The Moscow Times, un ziar independent cu sediul în Olanda, a relatat joi că Putin l-a îndepărtat pe Lavrov # G4Media
Un aliat de seamă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat vineri că informațiile apărute în presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar... © G4Media.ro.
19:00
A câștigat 109 miliarde de euro datorită creșterii prețului gazului: Mai multe voci cer Norvegiei să garanteze împrumutul european pentru reconstrucția Ucrainei, pentru a nu părea un „profitor de război” # G4Media
Norvegia, cel mai mare producător european de hidrocarburi, a încasat 109 miliarde de euro datorită exploziei prețurilor la gaz legate de războiul din Ucraina. Considerând... © G4Media.ro.
19:00
Eurobarometru: 30% dintre români consideră că nivelul de trai este unul dintre punctele forte al UE. La nivelul blocului comunitar, doar 24% dintre europeni cred același lucru / Românii, mult mai îngrijorați de războiul din Ucraina decât alți europeni # G4Media
Potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash privind „Provocările și prioritățile UE”, publicate vineri, respectarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept... © G4Media.ro.
18:50
Tesla amână încă o dată prezentarea modelului final Roadster / Acesta ar urma să fie prezentat pe 1 aprilie 2026, de Ziua Păcălelilor # G4Media
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a declarat joi că compania va dezvălui versiunea de producție a supermașinii Roadster de a doua generație pe 1 aprilie 2026,... © G4Media.ro.
18:50
O fetiță ucraineană a fost obligată să cânte melodia rusă „Kalinka” în timpul unei ore de muzică în Finlanda # G4Media
O fetiță de 11 ani de origine ucraineană a fost obligată să cânte melodia rusă „Kalinka” în timpul unei ore de muzică la o școală... © G4Media.ro.
18:50
Deputatul Alexandru Muraru va coordona filiala judeţeană PNL Vaslui după suspendarea lui Mihai Barbu / Procurorii DNA l-au pus pe Mihai Barbu sub control judiciar pentru că ar fi făcut trafic de influență # G4Media
Deputatul de Iaşi Alexandru Muraru va coordona activitatea Filialei Teritoriale a PNL Vaslui, rămasă fără preşedinte după ce liderul interimar Mihai Barbu, pus sub control... © G4Media.ro.
18:40
Transgaz, Nova Power & Gas şi Atlantic-See LNG Trade, acord de cooperare pentru achiziţia de gaze naturale lichefiate provenite din SUA # G4Media
Nova Power & Gas, Transgaz şi compania Atlantic – See LNG Trade din Grecia au semnat un Memorandum de Înţelegere, în cadrul Parteneriatului pentru Cooperare... © G4Media.ro.
18:30
După ce preşedinta Claudia Sheinbaum a fost pipăită în public, Mexicul propune un plan împotriva hărţuirii sexuale # G4Media
După ce preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost pipăită în public, într-un incident surprins de camerele de filmare, guvernul a dezvăluit vineri un plan de... © G4Media.ro.
18:20
Parlamentul din Serbia a adoptat o lege vizând fosta clădire a Statului-Major, unde Jared Kushner vrea să construiasă un hotel / Kushner este ginerele lui Trump # G4Media
Parlamentul sârb a adoptat marţi o lege specială care să permită accelerarea demolării fostului sediu al Statului Major al armatei iugoslave, situat în plin centrul... © G4Media.ro.
18:10
Temerile legate de AI îngrijorează investitorii globali, pe fondul semnalelor de avertisment legate de bula tehnologică # G4Media
Fluctuațiile de pe piața de capital din această săptămână, care au dus la un recul al acțiunilor legate de inteligența artificială din SUA, pe fondul... © G4Media.ro.
18:10
Sicriul legendarului Emeric Ienei, depus la Stadionul Municipal „Iuliu Bodola” din Oradea / Gabi Balint, printre sportivii care au venit să-și ia rămas-bun / Înmormântat are loc sâmbătă, la Cimitirul Municipal Oradea # G4Media
Sicriul legendarului Emeric Ienei a fost depus, vineri după amiază, la Stadionul Municipal Iuliu Bodola din Oradea, relatează ebihoreanul.ro Persoanele care l-au cunoscut și apreciat... © G4Media.ro.
18:10
Convorbire Nicușor Dan – Volodimir Zelenski: „Ucraina trebuie să câștige acest război, deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu” / Cei doi președinți au discutat despre realizarea unui parteneriat strategic # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri seara, într-o postare pe X, că a avut o „discuție de fond” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre necesitatea... © G4Media.ro.
18:00
Piloții Ferrari și Verstappen, la coada clasamentului – Norris, cel mai rapid în antrenamentul liber din Brazilia # G4Media
Oscar Piastri dă semne de revenire, pilotul celor de la McLaren reușind al doilea timp în antrenamentul liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1... © G4Media.ro.
17:50
Ionuţ Mosteanu, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro: Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, afirmă, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract... © G4Media.ro.
17:50
În ziua alegerii sale la șefia PSD, Sorin Grindeanu a ținut un discurs aluziv, plin de fraze cu subînțeles. E nevoie de mici explicații, note... © G4Media.ro.
17:50
Peste 800 de zboruri au fost anulate în Statele Unite într-o reducere „fără precedent” a traficului din cauza paraliziei bugetare # G4Media
Peste 800 de zboruri au fost deja anulate vineri în SUA, în prima zi de reducere „fără precedent” a traficului aerian, din cauza lipsei de... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
17:30
Înalta Curte condusă de Lia Savonea acuză o campanie fără precedent de denigrare a judecătorilor, în contextul eliberărilor pe bandă rulantă a infractorilor celebri # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, acuză o campanie “fără precedent” de “denigrare a Instanței supreme și a judecătorilor” și de... © G4Media.ro.
17:30
USR nu susține desființarea Institutului Național al Patrimoniului și solicită o discuție în coaliție pe această temă # G4Media
Desființarea unor instituții de cultură, cum ar fi Institutul Național al Patrimoniului, este o măsură greșită și injustă și există soluții mai bune pentru o... © G4Media.ro.
17:30
Franţa le recomandă cetăţenilor francezi să părăsească Mali cât mai repede , din cauza unei blocade jihadiste în mai multe regiuni şi la Bamako # G4Media
Parisul le cere cetăţenilor francezi să părăsească temporar Mali ”cât mai rapid posibil”, în contextul în care capitala Bamako şi multe regiuni din Mali sunt... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.