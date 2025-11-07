131 de pistoale, peste 600 kg de tutun și sute de mii de țigări, descoperite într-un autocamion care voia să intre în țară
Digi24.ro, 7 noiembrie 2025 22:30
Polițiștii de frontieră au reușit o captură-record de arme letale și tutun de contrabandă în zona punctului de trecere a Calafat - Vidin, unde au descoperit, într-un autocamion înmatriculat în Turcia, 131 de pistoale, 170.000 de țigarete cu timbru turcesc și 610 kilograme de tutun.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
22:50
Parlamentul sârb a aprobat construirea unui hotel Trump pe ruinele fostului sediu al armatei iugoslave, bombardat de NATO în 1999 # Digi24.ro
Parlamentul sârb a adoptat vineri o lege specială care permite construirea unui hotel de lux marca Trump în Belgrad, pe ruinele fostului sediu al armatei iugoslave bombardat de NATO în 1999. Opoziția acuză puterea că sacrifică memoria istorică „doar pentru a-i face pe plac lui Donald Trump”, în timp ce guvernul susține că proiectul va consolida relațiile cu Washingtonul.
Acum 15 minute
22:40
Un șofer STB a furat 240 de litri de motorină din vehiculul pe care îl conducea. Polițiștii l-au prins în flagrant # Digi24.ro
Un angajat al Societăţii de Transport Bucureşti (STB), şofer de autocisternă, a fost surprins în flagrant în timp ce sustrăgea carburant din vehiculul pe care îşi desfăşura activitatea, acesta fiind în prezent cercetat pentru furt calificat, în baza probelor administrate.
Acum 30 minute
22:30
131 de pistoale, peste 600 kg de tutun și sute de mii de țigări, descoperite într-un autocamion care voia să intre în țară # Digi24.ro
Polițiștii de frontieră au reușit o captură-record de arme letale și tutun de contrabandă în zona punctului de trecere a Calafat - Vidin, unde au descoperit, într-un autocamion înmatriculat în Turcia, 131 de pistoale, 170.000 de țigarete cu timbru turcesc și 610 kilograme de tutun.
Acum o oră
22:20
Un tânăr de 21 de ani a ucis un bărbat în Covasna, din cauza unei datorii. Agresorul a fost arestat # Digi24.ro
Un tânâr de 21 de ani a fost arestat preventiv după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani, evenimentul având loc în judeţul Covasna. Anchetatorii au stabilit că acest conflict a avut loc între membrii a două familii, una din Covasna, iar cealaltă din Harghita, din cauza unei datorii.
22:10
Papa Leon l-a primit pe Robert De Niro la Vatican. Ce cadou i-a oferit actorului american # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea l-a primit, vineri, la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA, potrivit Agerpres.
Acum 2 ore
21:50
Mai multe site-uri web ale serviciului de informații militare belgian, SGRS, au fost joi ținta unui atac cibernetic de tip DDosS, condus de colectivul NoName057. Hackerii au revendicat atacul în aceeași zi prin Telegram. Vineri, Ministerul Apărării a confirmat agenției Belga că atacul a avut loc, precizând că impactul său a fost extrem de limitat, scrie 7sur7.be.
21:30
Finlanda trimite armata în țara lui Moș Crăciun. Mii de soldați se vor antrena pe cel mai mare poligon din Europa # Digi24.ro
Armata finlandeză va începe sâmbătă şase exerciţii militare diferite în diverse zone ale ţării, cu o durată totală de patru săptămâni, pentru a instrui 15.000 de recruţi, la care vor participa, de asemenea, mii de rezervişti şi soldaţi din Regatul Unit, Polonia şi Suedia.
21:30
Trump ia în calcul cererea lui Orban de a scuti Ungaria de la sancţiunile importului de petrol rusesc: „E foarte dificil pentru ei” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, în cadrul conferinței comune cu premierul Viktor Orban de la Casa Albă, că ia în calcul să scutească Ungaria de la sancţiunile importului de petrol rusesc, relatează Reuters.
21:20
Turcia emite mandate de arestare pentru Netanyahu și membri ai guvernului israelian, acuzați de genocid în Gaza # Digi24.ro
Justiția turcă a emis mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al unor oficiali israelieni, acuzați de genocid și crime împotriva umanității în Gaza.
Acum 4 ore
20:50
Donald Trump laudă România după anunțul privind trupele americane: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a avut vineri o primă reacție după ce Statele Unite au anunțat că vor reduce numărul de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu din România. Liderul de la Casa Albă a spus că este vorba despre o ajustare și a lăudat poporul român.
20:40
SUA acuză Iranul că a pus la cale asasinarea ambasadoarei Israelului în Mexic. Atac dejucat de autorități # Digi24.ro
SUA acuză Iranul că a încercat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, printr-o operațiune a Forței Quds. Un oficial american spune că atacul a fost dejucat, dar avertizează că Teheranul încearcă să extindă conflictul în America Latină.
20:20
Europa ar trebui să se pregătească de un Război Rece, avertizează un disident rus: „Va dura cel puțin zece ani” # Digi24.ro
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a avertizat Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va desfășura războiul Moscovei împotriva Ucrainei, relatează Politico.
20:20
MAE face precizări după accidentul provocat de un român în Bulgaria, în care au murit șase oameni # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri seară, în legătură cu un accident provocat de un şofer român, în Bulgaria, soldat cu moartea a şase migranţi, că, până în prezent, la Ambasada României la Sofia nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest incident.
20:10
Cele mai frumoase mesaje și felicitări de Sfinții Mihail și Gavriil. Urarea recomandată de preot pentru cei care își serbează numele # Digi24.ro
Astăzi, 8 noiembrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitori ai credinței și patroni spirituali ai Jandarmeriei Române. Cu această ocazie, am pregătit o selecție de cele mai frumoase mesaje și urări pe care le poți transmite sărbătoriților.
20:10
Oana Ţoiu: Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan în vizită oficială de stat în România, anul viitor # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, i-a transmis vineri omologului său turc, Hakan Fidan, o invitaţie oficială din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru preşedintele Recep Tayyip Erdogan de a efectua o vizită oficială de stat în România pe parcursul anului viitor.
20:10
China suspendă mai multe restricții privind exportul de pământuri rare, după înțelegerea dintre Donald Trump și Xi Jinping # Digi24.ro
China a suspendat vineri timp de un an măsurile de control al exporturilor impuse pe 9 octombrie asupra materialelor strategice, precum pământurile rare, componentele pentru baterii litiu şi diamantele sintetice industriale.
20:10
Kendrick Lamar și Lady Gaga, în topul nominalizărilor la Premiile Grammy 2026. Trei albume rap concurează pentru marele premiu # Digi24.ro
Kendrick Lamar și Lady Gaga domină lista nominalizărilor la Premiile Grammy 2026, artistul din Compton având nouă selecții, iar Gaga șapte. Pentru prima dată în istoria galei, trei albume rap intră simultan în cursa pentru marele premiu, albumul anului, alături de nume precum Bad Bunny, Sabrina Carpenter și Tyler, The Creator.
19:50
Premierul ungar, Viktor Orban, primit la Casa Albă de Donald Trump. Care este principalul subiect de discuție # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban se află la Washington, delegația sa fiind primită la Casa Albă de președintele american Donald Trump. Premierul de la Budapesta este însoțit de ministrul de Externe Péter Szijjártó, János Lázár et Balázs Orbán. Întâlnirea se preconizează că se va concentra pe încercările Statelor Unite de a convinge Ungaria să renunțe la dependența de petrolul rusesc.
19:30
O contabilă din Constanţa este acuzată că a delapidat 2,6 milioane lei din banii unei instituţii publice # Digi24.ro
O contabilă din Constanţa a fost pusă sub control judiciar într-un dosar penal în care procurorii o acuză că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice.
19:30
Armata SUA vrea să cumpere un milion de drone în următorii 2-3 ani. „Sunt viitorul războiului” # Digi24.ro
Armata Statelor Unite vrea să achiziţioneze cel puţin un milion de drone în viitorii 2-3 ani, a declarat secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, într-un interviu vineri pentru Reuters. „Dronele sunt viitorul războiului, iar noi trebuie să investim în capacităţi atât ofensive, cât şi defensive împotriva lor”, spune el.
19:20
O țară din Europa interzice reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „Fură timpul, copilăria și vom pune capăt acestui lucru” # Digi24.ro
O țară din Europa interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunţat vineri guvernul, deşi părinţilor li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme, relatează AFP.
19:10
Kremlinul s-a dezis oficial de cea mai mare sărbătoare din perioada URSS, 7 octombrie - ziua revoluției bolșevice din 1917. Dmitri Peskov a declarat că „7 noiembrie și-a pierdut relevanța”.
19:00
Poprire pe conturile Metrorex. Operatorul de transport subteran confirmă pentru Digi24 măsura impusă de Alstom # Digi24.ro
Metrorex a confirmat oficial pentru Digi24.ro că societatea Alstom Transport S.A. a instituit o poprire în valoare de 34.185.991,46 lei (aprox. 34,19 milioane lei) asupra conturilor companiei, măsură emisă în baza unui dosar de executare și legată de plăți restante pentru serviciile de mentenanță.
19:00
Reacția Rusiei după ce președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat într-un interviu că ar putea vinde muniţie UE # Digi24.ro
MAE Rus a reacționat după ce președintel sârb Aleksandar Vucic a spus că ar putea vinde muniție către Uniunea Europeană.
19:00
REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru Grindeanu. Membrii de prin țară, puși în dificultate de „progresism” # Digi24.ro
Un congres despre foștii președinți ai PSD și un viraj al partidului spre conservatorism, de dragul electoratului de altădată - așa a fost ales Sorin Grindeanu, fără emoții, președinte cu puteri depline. De pe scenă au răsunat atacuri voalate la adresa colegilor de guvernare și discursuri care au părut împrumutate de la AUR, în timp ce noua doctrină a partidului a fost intens discutată înaintea Congresului… la mici.
Acum 6 ore
18:40
După ce preşedinta Claudia Sheinbaum a fost agresată în public, Mexicul propune un plan împotriva hărţuirii sexuale # Digi24.ro
După ce preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost pipăită în public, într-un incident surprins de camerele de filmare, guvernul a dezvăluit vineri un plan de combatere a hărţuirii sexuale, clasificând-o drept infracţiune gravă în toate statele, relatează dpa.
18:20
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „România și Ucraina lucrează la un parteneriat strategic” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit vineri la telefon cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre situaţia de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă şi justă în Ucraina. Șeful statul a anunțat, într-o postare pe X, că au convenit să continue să lucreze pentru stabilirea unui parteneriat strategic.
18:20
Criminalii folosesc AI, dar poliția UE e blocată de GDPR și birocrație: Europol cere proceduri de urgență # Digi24.ro
Criminalii se folosesc tot mai mult de inteligența artificială pentru a-și ascunde identitatea și a comite atacuri digitale, însă polițiile europene se lovesc de proceduri lente și verificări legale care întârzie folosirea tehnologiei. Europol avertizează că birocrația poate bloca investigațiile în situații critice și cere o procedură de urgență pentru acces rapid la AI.
18:10
Agenții austrieci au descoperit la Viena o ascunzătoare de arme care ar avea legătură cu Hamas. Viza ținte evreiești și israeliene # Digi24.ro
Serviciul de informații intern al Austriei a descoperit o ascunzătoare de arme în Viena, despre care se crede că ar avea legături cu gruparea teroristă palestiniană Hamas și că ar fi destinată unor „posibile atacuri teroriste în Europa”, relatează Jerusalem Post și Euronews.
18:10
Haos pe aeroporturile din SUA din cauza blocajului guvernamental: peste 800 de zboruri anulate. „Suntem într-o situaţie fără precedent” # Digi24.ro
Peste 800 de zboruri au fost deja anulate vineri în SUA, în prima zi de reducere „fără precedent” a traficului aerian, din cauza lipsei de controlori de trafic provocată de paralizia bugetară, executivul ameninţând cu reduceri ale operaţiunilor între 4% şi 10% în zilele următoare.
17:50
Încă o doctoriță din România a murit în timpul gărzii. Tragedia are loc la aproape două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo # Digi24.ro
O doctoriță în vârstă de 66 de ani de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsită moartă în timpul gărzii, relatează presa locală. Deși medicii au încercat imediat manevre de resuscitare, acestea nu au avut succes. Tragedia are loc la aproape două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.
17:50
Un ostatic israelian acuză că a fost violat cât timp a fost în detenție. Rom Braslavski a descris tortura oribilă prin care a trecut # Digi24.ro
Un fost ostatic israelian eliberat luna trecută a declarat pentru televiziunea israeliană că a fost agresat sexual în timpul celor doi ani petrecuți în captivitate în Gaza.
17:40
Reacția ministrului Apărării, după ce numele său a apărut într-un dosar de cumpărare de influenţă cu un milion de euro # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a confirmat vineri că o persoană a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu compania naţională Romtehnica, dar spune că a refuzat „categoric” orice întâlnire cu persoana respectivă. Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut vineri de DNA pentru cumpărare de influență, după ce ar fi promis să intervină la ministrul Apărării pentru a facilita semnarea unor contracte între o firmă privată și Romtehnica.
17:40
Sicriul cu rămăşiţele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, a fi depus la Palatul Cotroceni, a decis Nicușor Dan # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a decis ca, în semn de profund respect şi consideraţie pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka să fie depus duminică,în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.
17:40
Suedia a finanțat 400 de drone pentru campania Ucrainei de atacarea a rafinăriilor de petrol rusești # Digi24.ro
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmihal, a declarat pe 6 noiembrie că Suedia a ajutat Ucraina să producă 400 de drone cu rază lungă de acțiune, care sunt apoi folosite pentru a lovi ținte precum rafinăriile de petrol din interiorul Rusiei. „Ucraina și Suedia își consolidează cooperarea în dezvoltarea de tehnologii inovatoare de apărare”, a declarat Șmihal într-o postare pe Facebook, în care a anunțat că a semnat o scrisoare de intenție privind un parteneriat de inovare în domeniul apărării cu ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, informează Kyiv Independent.
17:20
Valentin Lazea, BNR: România se îndreaptă spre o economie a serviciilor. „Nu putem spera la o economie bazată pe cunoaştere” # Digi24.ro
România nu are ce îi trebuie pentru a deveni o economie high-tech, pentru că nu a pus bazele pentru aşa ceva, şi se îndreaptă spre o economie a serviciilor, consideră Valentin Lazea, economist şef la Banca Naţională a României.
17:10
Viktor Orban acuză direct Ucraina că se implică în treburile interne ale Ungariei. Exemplul adus de liderul de la Budapesta # Digi24.ro
Ucraina încearcă să obţină o schimbare de guvern în Ungaria, "iar scurgerea de date de la partidul (de opoziţie) Tisza trebuie interpretată şi ea în acest context", a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un interviu difuzat vineri la postul public de radio Kossuth, citat de MTI.
17:10
Dominic Fritz se chinuie cu testele pentru cetățenia română: „Enumerați două zeități dacice. Sunt întrebări foarte grele” # Digi24.ro
Zeitățile dacice, fauna alpină de la noi din țară sau colonizarea grecească la Marea Neagră - sunt doar câteva dintre temele care îi dau bătăi de cap șefului USR, care se pregătește intens să obțină cetățenia română. Unele întrebări sunt foarte grele, spune Dominic Fritz, care este cetățean german și învață pentru acest examen de mai bine de un an. Pe pagina sa de Facebook, primarul Timișoarei le-a prezentat urmăritorilor săi câteva dintre subiectele pe care trebuie să le stăpânească la interviul de săptămâna viitoare.
17:00
China și-a extins politica unilaterală de acceptare a accesului fără vize la cetățenii din 48 de țări, permițându-le acestora să intre în țară fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, relatează polskieradio.pl.
17:00
China inaugurează un portavion cu tehnologie pe care doar SUA o dețineau: poate lansa avioane la fiecare 90 de secunde # Digi24.ro
China a prezentat vineri un nou exemplu al modernizării forţelor sale navale anunţând intrarea în serviciu a celui de-al treilea portavion, Fujian, echipat cu tehnologie de care mai dispun doar SUA, într-un context de creştere a rivalităţii militare între cele două mari puteri mondiale.
Acum 8 ore
16:50
Diana Șoșoacă, citată din nou la Parchetul General: „M-au chemat să-mi dau acordul pentru internarea într-un spital de psihiatrie” # Digi24.ro
Eurodeputata SOS, Diana Șoșoacă, a fost citată din nou la Parchetul General. Șoșoacă este pusă sub acuzare pentru 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, ultraj, antisemitism, promovarea cultului legionar și a persoanelor condamnate pentru genocid. În fața jurnaliștilor, întrebată de ce a fost citată, ea a zis că i s-ar fi cerut acordul pentru internarea într-un spital de psihiatrie.
16:40
Lia Olguța Vasilescu: Trebuie să decidem. Suntem ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși în geam când vine factura, mai bine ieșim # Digi24.ro
Liderul PSD de la Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat și ea un atac la premierul Ilie Bolojan, spunând la congresul social-democraților: „Eu cred că PSD va trebui să decidă: Suntem și noi ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși în geam, când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare”.
16:40
Cinci persoane, inclusiv un notar public, reținute în dosarul „Fabrica de moșteniri”. DIICOT cere arestarea preventivă # Digi24.ro
Poliţiştii constănţeni au reţinut încă cinci persoane, inclusiv un notar public, în dosarul denumit „Fabrica de moşteniri”. Alte 13 persoane, între care un alt notar public şi un executor judecătoresc, au fost reţinute în luna iulie. Potrivit anchetatorilor, membrii reţelei sunt acuzaţi că luau cu acte false locuinţele unor vârstnci bolnavi sau singuri, după ce aflau de la administratori de bloc în ce situaţie se găseau aceştia, apartamente pe care le vindeau apoi unor cumpărători de bună credinţă. Presupusele infracţiuni se întind pe durata a 7 ani.
16:20
Acţionarii Tesla au aprobat planul de remunerare al lui Elon Musk cu 878 miliarde de dolari. Reacția celui mai bogat om din lume # Digi24.ro
Directorul general al Tesla, Elon Musk, a obţinut joi o victorie importantă, după ce acţionarii au aprobat planul de remunerare de 878 miliarde de dolari în următorul deceniu, sprijinind viziunea sa de transformare a producătorului american de vehicule electrice (EV) într-un gigant axat pe robotică şi inteligenţă artificială (AI), transmite Reuters.
16:20
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă # Digi24.ro
La solicitarea Digi24.ro, Poliția Română a venit cu un comunicat în care explică situația fraților Mocanu. Conform oficialilor, cei doi maneliști și-au respectat condițiile impuse de către instanța de judecată, înainte de a fi condamnați definitiv și nu „au prezentat semne că s-ar sustrage de la executarea pedepsei”.
16:10
Accident feroviar grav lângă București. Patru oameni au murit după ce un tren a lovit o mașină la trecerea de la Vidra # Digi24.ro
Patru persoane au murit, vineri după-amiază, într-un accident grav petrecut la trecerea la nivel dintre halta de mișcare Vidra și stația Jilava, la doar câțiva kilometri de București. Trenul de călători R 9708, care circula pe ruta Giurgiu–București, a lovit violent o mașină aflată pe calea ferată. Impactul a fost devastator, iar traficul feroviar este blocat.
16:00
Marius Isăilă, reținut de DNA pentru cumpărare de influență. Fostul senator PSD ar fi promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării # Digi24.ro
Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență, după ce ar fi promis să intervină la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a facilita semnarea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica.
15:40
Marea Britanie, acuzată că a respins planurile de prevenire a unui genocid în Sudan. „Atrocitățile sunt o alegere politică” # Digi24.ro
Guvernul Marii Britanii a respins planurile de prevenire a atrocităților în Sudan, deși serviciile de informații avertizaseră asupra riscului unui posibil genocid la El Fasher, potrivit unui raport obținut de The Guardian. Oficialii de la Londra au ales cea mai puțin ambițioasă variantă dintre cele patru propuse, invocând constrângeri bugetare, la câteva luni înainte ca forțele paramilitare Rapid Support Forces (RSF) să cucerească orașul și să declanșeze masacre motivate etnic. Decizia, criticată de organizațiile pentru drepturile omului, ridică semne de întrebare asupra angajamentului Regatului Unit față de prevenirea crimelor împotriva umanității în Darfur.
15:40
Suntem în 2025, într-o lume în care inovațiile tehnologice se succed cu o viteză amețitoare, remodelând profund modul în care trăim, comunicăm și guvernăm. În calitate de europarlamentar implicat în transformarea digitală a societății, am fost martor direct al decalajului care se mărește între ritmul tehnologiei și ritmul instituțiilor noastre democratice.
15:40
Deputatul PSD Marcel Ciolacu, fost preşedinte al partidului, a susţinut că USR trebuie să plece din actuala coaliţie de guvernare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.