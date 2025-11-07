131 de pistoale, peste 600 kg de tutun și sute de mii de țigări, descoperite într-un autocamion care voia să intre în țară

17:10

Zeitățile dacice, fauna alpină de la noi din țară sau colonizarea grecească la Marea Neagră - sunt doar câteva dintre temele care îi dau bătăi de cap șefului USR, care se pregătește intens să obțină cetățenia română. Unele întrebări sunt foarte grele, spune Dominic Fritz, care este cetățean german și învață pentru acest examen de mai bine de un an. Pe pagina sa de Facebook, primarul Timișoarei le-a prezentat urmăritorilor săi câteva dintre subiectele pe care trebuie să le stăpânească la interviul de săptămâna viitoare.