Ce spune Daniel Băluţă despre relația cu noul președinte al PSD. „Spre surprinderea multor oameni din afara partidului”
HotNews.ro, 8 noiembrie 2025 13:50
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a vorbit sâmbătă, la Prima TV, despre relaţia sa cu preşedintele nou ales al formaţiunii, Sorin Grindeanu, despre care spune că e una bazată pe încredere „mazimă”. Primarul…
Acum 15 minute
13:50
13:50
Organizatorii unei conferințe care promovează teorii precum „explozia de cancere post vaccinare” l-au invitat la eveniment pe ministrul Sănătății. Rogobete a trimis invitația la Parchet și DNA # HotNews.ro
Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitală”, care a stârnit controverse după ce a avut loc și în luna septembrie, la Brașov, pregătesc o nouă ediție a conferinței pseudoștiințifice la București. Pentru evenimentul din Capitală, i-au…
Acum 30 minute
13:40
Mărturii obținute în direct la radio de Cătălin Striblea despre obiceiul bătăii copiilor în public. „Părinții nu spun «pâs»” # HotNews.ro
O realitate de proporții a ieșit la iveală în momentul în care siteul de sport GOLAZO.ro a dezvăluit violențele împotriva gimnastelor. Invitați de realizatorul Cătălin Striblea, mai mulți părinți sau victime au povestit în direct…
13:40
Șase oameni au murit și cinci au fost răniți, unul dintre ei în stare critică, într-un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață într-un depozit de parfumuri din Dilovasi, în nord-vestul țării, au anunțat autoritățile turce, potrivit AFP.…
Acum o oră
13:20
Ne apropiem de nivelul de trai din Vest, doar că am redus viteza. Economistul șef al BNR explică de ce # HotNews.ro
Convergența economiei României la UE se referă despre cât de repede recuperează economia noastră decalajele față de media Uniunii Europene – la salarii, prețuri, putere de cumpărare sau infrastructură. E ca un fel de cursă…
13:10
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a recitat sâmbătă, într-o emisiune de la Prima TV, versuri ale trupei „Paraziţii”, despre care spune că îl „inspiră”. Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a fost pus să…
Acum 2 ore
13:00
Cum se duce bătălia pentru Pokrovsk: Casă cu casă / Rușii au început să facă ceva ce nu au mai reușit până acum # HotNews.ro
Rusia a afirmat sâmbătă că forțele sale continuă să avanseze în bătăliile aprinse din jurul orașelor cheie Pokrovsk și Kupiansk, Moscova anunțând și că a cucerit un sat minuscul din estul Ucrainei, transmite Reuters. Ministerul…
12:50
Paul Pintea, senatorul care a mințit în CV, prins iar conducând fără permis. În iunie primise o condamnare # HotNews.ro
Senatorul Paul Pintea, condamnat în iunie la închisoare cu suspendare, după ce a condus o mașină având permisul suspendat, a fost prins vineri seară din nou la volan, deși are dreptul de a conduce suspendat, au…
12:20
Pe Giulești va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, un duel foarte interesant între două echipe care au impresionat în turul sezonului regulat: Rapid – FC Argeș. După ce liderul Botoșani a pierdut la…
12:20
Dinamo și Csikszereda joacă sâmbătă în SuperLiga de la ora 17.30, cu obiective diferite: În timp ce bucureștenii, aflați pe locul patru, nu vor să piardă contactul cu echipele de pe podium, ciucanii au nevoie…
Acum 4 ore
12:00
Șoferul român care a provocat moartea a şase migranţi în Bulgaria, reţinut pentru omor calificat. Procurorii cer să fie arestat # HotNews.ro
Procurorii din Burgas cer arestarea preventivă pentru românul care joi seara a făcut accidentul soldat cu moartea a şase migranţi, în timp ce era urmărit de poliţie, acesta fiind acuzat de omor calificat, relatează Novinite,…
11:50
JD Vance urma să participe la summitul G20, dar Trump a anunțat că nu mai trimite pe nimeni: „Este o rușine totală!” # HotNews.ro
Donald Trump a anunțat vineri pe rețeaua sa Truth Social că niciun oficial american nu va participa la următorul summit G20 de luna aceasta din Africa de Sud, unde Statele Unite urmau să fie reprezentate…
11:30
Confruntat cu costuri de trai tot mai mari, un britanic din Manchester s-a refugiat în Sicilia, unde a reușit să-și cumpere o vilă pentru doar 21.500 de euro, mult sub bugetul pe care voia să-l…
11:10
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului # HotNews.ro
Sorin Grindeanu a fost ales președinte cu 99% dintre voturi. HotNews a discutat, la Congresul PSD, cu membri din cei 3.000 de oameni prezenți, social-democrați necunoscuți pe plan național, dar care reprezintă partidul în teritoriu.…
11:00
„Este mult prea crud”. Viața din interiorul închisorii subterane din Israel, unde palestinienii închiși fără acuzații nu văd lumina zilei # HotNews.ro
Israelul ține închiși zeci de palestinieni din Gaza într-o închisoare subterană, unde nu văd niciodată lumina zilei, sunt privați de hrană adecvată și nu au voie să primească vești despre familiile lor sau despre lumea…
11:00
România și Bulgaria, într-o cursă contracronometru pentru a-și proteja rafinăriile deținute de ruși înainte ca sancțiunile SUA să intre în vigoare / Există și o „ultimă opțiune” # HotNews.ro
România și Bulgaria se află într-o cursă contra cronometru pentru a împiedica închiderea rafinăriilor lor înainte ca sancțiunile SUA împotriva Lukoil, compania rusă care le deține, să intre în vigoare luna aceasta, scrie Politico.eu. Decizia…
10:20
Superiahtul confiscat de la un oligarh rus a ajuns la un miliardar din Dubai, apropiat de Trump. SUA abia așteptau să scape de el # HotNews.ro
O companie legată de un miliardar din Dubai, apropiat de președintele american Donald Trump, a cumpărat superiahtul Amadea, confiscat în 2022 de către Washington de la oligarhul rus Suleiman Kerimov, transmite Business Insider. Vânzarea iahtului…
10:10
Femeie de serviciu, împușcată mortal prin ușă după ce s-a dus la o adresă greșită. Cazul este complicat de „doctrina castelului” din Indiana # HotNews.ro
Detectivii din Indiana au finalizat ancheta inițială privind uciderea unei femei de serviciu care a ajuns din greșeală la o adresă greșită și a fost împușcată prin ușă de un locatar care se temea că…
Acum 6 ore
09:50
Stâlp de iluminat prăbușit pe un bulevard din București, după ce o șoferiță l-a lovit în plin cu mașina, iar apoi s-a răsturnat # HotNews.ro
O mașină condusă de o femeie de 66 de ani a lovit sâmbătă dimineață un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, din Bucureşti, anunță Brigada Rutieră…
09:30
VIDEO Cum a lovit o tornadă un sat din Brazilia. Cel puțin cinci oameni au murit și 130 sunt răniți # HotNews.ro
Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste 130 au fost rănite de o tornadă care a devastat vineri o parte dintr-un sat din sudul Braziliei, în statul Parana, au anunțat autoritățile locale, potrivit…
09:20
Studenți americani au creat un robot care rezistă la peste 600 de grade Celsius și care ar putea revoluționa viitorul pompierilor # HotNews.ro
Când izbucnește un incendiu, fiecare secundă contează, iar pentru pompieri, intrarea într-o clădire în flăcări înseamnă a înfrunta căldura intensă, fumul și necunoscutul. Însă un grup de studenți și proaspăt absolvenți din Texas au dezvoltat…
09:00
Statele Unite au anunțat o excepție pentru Ungaria la sancțiunile contra energiei rusești / Ce a răspuns Orban când Trump l-a întrebat dacă Ucraina poate câștiga războiul # HotNews.ro
Statele Unite au acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile americane pentru utilizarea petrolului și gazelor rusești, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, după ce premierul ungar Viktor Orban a…
08:50
România schimbă graficul de închidere a termocentralelor pe cărbune. Renegocierea restructurării Complexului Energetic Oltenia # HotNews.ro
Legislația decarbonării producției de energie a României va fi modificată, după negocierile cu Comisia Europeană privind amânarea închiderii unor termocentrale pe cărbune, relevă actul pregătit acum și analizat de Profit.ro. Citește mai mult pe Profit.ro
08:40
Mesaje de Sfinții Mihail și Gavriil. Cele mai frumoase urări de „La mulți ani” pentru cei care își sărbătoresc astăzi onomastica # HotNews.ro
Pe 8 noiembrie, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri şi călăuze ale sufletelor spre Rai. Este un prilej de a transmite gânduri bune celor care poartă…
08:30
„Să nu-i facem și această ultimă nedreptate!”. Apel pentru unul dintre cei mai respectați români din întreaga lume # HotNews.ro
Astăzi ne despărțim de Emeric Ienei, antrenorul din fotbalul românesc care a inspirat și pregătit echipa care a mers până la capăt, scrie Cătălin Tolontan într-un material pe care îl puteți citi integral pe GOLAZO.ro
08:30
Biologul James Watson, care a descoperit structura dublă a ADN, a murit la 97 de an. Exclus de o parte din comunitatea științifică, el și-a vândut la licitație medalia Nobel # HotNews.ro
Biologul american James Watson, care a contribuit la descoperirea structurii duble a ADN, a murit la vârsta de 97 de an. Exclus de o parte din comunitatea științifică, el și-a vândut la licitație medalia Nobel…
08:10
Australia are atât de multă energie solară încât vrea să le ofere tuturor electricitate gratuită # HotNews.ro
Guvernul australian lansează un program care ar împărți beneficiile energiei solare, oferind electricitate complet gratuită plătitorilor de tarife în mijlocul zilei, când soarele strălucește cel mai puternic. Australia este un loc însorit. Este oarecum cunoscută…
08:10
Miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 16.00, WEBINAR pe StartupCafe: Fondurile UE pentru firme, prin Programul Tranziție Justă. LIVE VIDEO cu Răzvan Gălățan, consultant pentru atragere de finanțări # HotNews.ro
Firmele românești pot obține granturi IMM de până la 8 milioane EUR pe proiect, prin Programul Tranziție Justă, unele apeluri fiind deschise în prezent, iar altele în implementare. Antreprenorii IMM au ocazia să primească informații…
Acum 8 ore
07:40
Nou atac masiv asupra sistemului energetic ucrainean, energia electrică a fost oprită în mai multe regiuni # HotNews.ro
Ucraina a fost peste noapte ținta unui nou atac rus asupra infrastructurii sale energetice, soldat cu un mort și cu întreruperi de curent în mai multe regiuni, transmite France Presse. Pe cale să cucerească importantul…
07:30
Aproape două treimi (64%) dintre milionarii americani nu se consideră „bogați”, potrivit unui nou raport al firmei de asigurări Northwestern Mutual. Procentul milionarilor care evită termenul este ușor mai mic decât anul trecut – prima…
07:20
Ar trebui să facem case de îngrijire a bătrânilor pentru clienții bogați din Europa. Să vină nemțoaicele la noi, în loc să meargă în Thailanda, consideră economistul șef al BNR # HotNews.ro
„Eu, personal, nu cred că avem ce ne trebuie pentru a deveni o economie high-tech, pentru că nu am pus bazele pentru a avea așa ceva, atât în ceea ce privește sistemul educațional, cât și…
07:10
„Moartea lui Marat”, pictură din 1793 a lui Jacques-Louis David care îl redă pe jurnalistul și revoluționarul francez înjunghiat letal, conține numeroase mesaje politice. Tabloul este, aparent, o imagine simplă a unei crime reale, dar…
07:00
Weekend trending în București, 8-9 noiembrie: Iron Maiden, Loredana, Predator, MTV Party și Nostalgia # HotNews.ro
Săptămâna aceasta, am avut un București mai friguros, iar weekendul va fi la fel, cu ploi, nori și haine groase. Deși orașul poate să pară ceva mai tăcut, nu a intrat în hibernare. Din Băneasa…
07:00
Ceva ce cu adevărat ne unește: După ce a străbătut zeci de mii de kilometri pe jos, o nemțoaică fost manager a făcut o descoperire în România. „Via Transilvanica este cel mai incitant traseu lung din Europa. Înainte decideam cine va fi concediat, acum decid ce baton de ciocolată să mănânc pe drum” # HotNews.ro
Într-un moment de polarizare politică și socială, avem în România ceva „care unește”. Așa a fost numită Via Transilvanica: „drumul care unește”. Via Transilvanica este un traseu de lungă distanță, de 1.400 de kilometri, care…
Acum 24 ore
00:40
Traian Băsescu cataloghează în trei cuvinte congresul PSD în care unicul candidat a fost ales cu 99% # HotNews.ro
„Deci, ce Congres, ce alegeri? De asta nu am vrut să-l comentez”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, după ce social-democrații l-au ales președinte pe singurul candidat, Sorin Grindeanu.
00:10
Pronosticul lui Traian Băsescu privind alegerile din Capitală. „Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, la B1 TV, că Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, ar trebui să se pregătească pentru un eșec în competiția electorală, întrucât social-democrații au un istoric în sabotarea…
00:00
SuperLiga: Farul Constanța a pus capăt seriei de 13 meciuri fără înfrângere reușite de liderul campionatului # HotNews.ro
Farul Constanța a învins liderul Superligii de fotbal, FC Botoșani, cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seară, pe teren propriu, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 16-a, prima a returului. Constănțenii au deschis scorul…
7 noiembrie 2025
23:50
Violențele coloniștilor israelieni în Cisiordania, la un maxim istoric. O victimă din cinci este un copil # HotNews.ro
Coloniștii israelieni au lansat cel puțin 264 de atacuri împotriva palestinienilor din Cisiordania în timpul lunii octombrie, ceea ce reprezintă cel mai mare număr înregistrat într-o singură lună din 2006 încoace, de când ONU monitorizează…
23:40
„Seriale pe cocaină”: Industria de la Hollywood, bulversată de noile „drame verticale”, filmate în timp record # HotNews.ro
Într-un fals castel amenajat pe un deal din Los Angeles, o mică echipă de producție filmează o scenă de adulter sub privirile atente ale producătorului său chinez, scrie vineri AFP. Bine ați venit în lumea…
23:20
Iranul, acuzat că plănuia asasinarea unei ambasadoare a Israelului. SUA arată cu degetul către Gardienii Revoluției # HotNews.ro
Statele Unite au acuzat vineri Iranul că a complotat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, în ceea ce ar fi cea mai recentă încercare a Teheranului de a exporta conflictul dintre cele două…
23:20
SuperLiga: Antrenorul lui Dinamo spune de ce meciul împotriva Csikszereda este unul greu. „Știm că nu am început bine în tur cu ei” # HotNews.ro
Antrenorul lui Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că FK Csikszereda Miercurea Ciuc a arătat momente bune de joc în anumite partide, așa că formația sa trebuie să fie pregătită…
23:10
Justiția turcă a emis vineri mandate de arestare pentru „genocid” pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și altor responsabili israelieni, printre care ministrul apărării, Israël Katz, și ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, informează AFP.…
23:00
Universitatea Cluj a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 3-1 (3-0), vineri seară, pe Cluj Arena, în meciul de debut al etapei a 16-a a Superligii de fotbal, prima a returului. „U” Cluj a făcut…
22:50
Recep Tayyip Erdogan, invitat în România de Nicușor Dan. Subiectele de interes în relația cu Turcia # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, i-a transmis, vineri, omologului său turc, Hakan Fidan, o invitaţie oficială din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru preşedintele Recep Tayyip Erdogan de a efectua o vizită oficială de stat în…
22:40
Cristian Tudor Popescu, despre întâlnirea lui Bolojan cu afaceristul vasluian: Nici Grindeanu nu visa să dea o asemenea lovitură # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat după întâlnirea de 15 minute de la Palatul Victoria dintre premierul Ilie Bolojan și omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, afirmând că episodul „îl pune și mai…
22:20
Replică dură din PNL după Congresul PSD: „Un partid în plină dezintegrare morală și politică” # HotNews.ro
Deputatul Alexandru Muraru, președintele organizației județene a PNL Iași, susține că PSD a ales calea iresponsabilității și a trădării interesului public, lucru arătat de congresul în care Sorin Grindeanu a fost confirmat președinte al PSD.…
22:10
Un șofer STB a sustras 240 de litri de motorină din vehiculul pe care îl conducea. Polițiștii l-au prins în flagrant în timp ce fura # HotNews.ro
Un angajat din cadrul Societății de Transport București (STB), șofer de autocisternă, a fost prins în flagrant în timp ce sustrăgea combustibil din vehiculul pe care își desfășura activitatea, acesta fiind în prezent cercetat pentru…
21:50
Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă vineri dimineaţă, când a fost descoperită în stop cardio-respirator, pe…
21:30
Trump explică de ce a anulat summitul cu Putin, dar lasă deschisă posibilitatea unei întâlniri la Budapesta: „Există o șansă foarte bună” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri, în momentul în care l-a întâmpinat pe premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, că „întotdeauna rămâne o șansă” să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin în…
21:20
Polonia primește arme anti-dronă din SUA. Sistemul Merops este desfășurat și în România # HotNews.ro
Ministrul apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a confirmat vineri că ţara sa a primit şi a desfăşurat sisteme anti-dronă americane Merops în cadrul cooperării aliate pentru protejarea flancului estic al NATO, informează EFE, preluată de…
