CTP, despre mașinile de lux de la PSD: „Izvorul fundamental al plăcerii pentru mahărul pesedist este să poată umili”
HotNews.ro, 8 noiembrie 2025 21:20
Cristian Tudor Popescu a comentat declarațiile deputatului PSD Răzvan Ciortea atunci când a fost întrebat de către site-ul de investigații Snoop privind mașina de lux pe care o conduce, care nu apare în declarația de…
Acum 10 minute
21:40
SuperLiga: Zeljko Kopic, după victoria cu Csikszereda: „Există lucruri unde putem să fim mai buni” # HotNews.ro
Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, s-a declarat mulțumit după ce elevii săi s-au impus categoric în fața celor de la Csikszereda, scor 4-0, în etapa a 16-a din SuperLiga. Tehnicianul „câinilor” a vorbit despre…
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:10
INTERVIU Cum vede un medic român stabilit de 30 de ani în SUA noile prevederi care le permit medicilor să refuze pacienții cu „atitudine ireverențioasă” # HotNews.ro
Medic anestezist și directoarea Departamentului de Terapie Durerii la Spitalul Bellevue din New York, Daiana Voiculescu vorbește, într-un interviu pentru HotNews, despre riscul ca medicii din România să refuze să acorde îngrijiri medicale dacă un…
21:00
Rogobete, despre cei care refuză cardul de sănătate: Se filmează și transmit aceste mesaje pe TikTok, dar cele mai multe cipuri le are telefonul # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, TVR Info, că, „din păcate, există un procent destul de mare de oameni care cred încă în nanoboti” şi care refuză cardurile de sănătate, iar cei care transmit…
Acum 2 ore
20:40
Reacție din PSD la tentativa de mituire a ministrului Moșteanu de către Marius Isăilă: „Lăsați-o mai moale că nu ține. Încercați în altă parte” # HotNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor critică, sâmbătă „prostia asta cu fost senator PSD” în cazul personajului care se străduia să îl compromită pe ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, el precizând că Marius Isăilă a fost dat afară…
20:30
Prin urmare, nu există nicio altă variantă pentru a asigura pacea și relativa prosperitate a continentului european decât definirea unui scop strategic: competiția, de la egal la egal, cu mașinăria de război rusească de un…
20:10
„Pregătiţi-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent de ce se va întâmpla în Ucraina”. Avertismentul unui disident rus pentru Europa # HotNews.ro
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti şi care acum trăieşte în exil, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent…
19:50
Donald Trump vrea ca un stadion din Washington să-i poarte numele. Viitoarea arenă va avea 65.000 de locuri # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump vrea ca viitorul stadion al echipei de fotbal american Washington Commanders să-i poarte numele, informează ESPN, preluată de Reuters. ESPN citează o sursă de la Casa Albă care a spus că…
Acum 4 ore
19:30
VIDEO Robert de Niro l-a vizitat pe Papa Leon la Vatican. Ce i-a dăruit suveranul pontif actorului # HotNews.ro
Actorul american Robert de Niro a petrecut 48 de ore la Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, cu care a avut o scurtă conversaţie. Suveranul…
19:20
Numărul autorizațiilor de construcție s-a redus semnificativ în ultimii ani, chiar la jumătate, mai ales în perioada 2021-2024. Interesul s-a mutat către zonele limitrofe ale Capitalei din județul Ilfov. În București sunt foarte puține proiecte…
19:10
Avertismentul ONU pentru Germania, care vrea să reducă ajutorul umanitar pentru străinătate. „Va exista un noul val de oameni către Europa” # HotNews.ro
Înaltul comisar al ONU pentru refugiaţi, Filippo Grandi, i-a cerut parlamentului german să extindă ajutorul umanitar, în contextul în care Bundestagul se pregăteşte să definitiveze bugetul federal pentru 2026, relatează sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.…
18:50
Trei femei arestate sub acuzația că plănuiau un atentat la Paris. Suspectele, cu vârste între 18 şi 21 de ani, au profiluri surprinzătoare # HotNews.ro
Trei femei radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10…
18:50
La prima vedere, călătoria prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce căutase la Washington: laude exuberante și o scutire de la sancțiunile asupra aprovizionării cu petrol, gaze și energie nucleară a Rusiei, scrie BBC. Și…
18:30
Israelul reia atacurile împotriva Hezbollah în Liban. Miliția pro-iraniană este acuzată că a încălcat acordul de armistițiu # HotNews.ro
Trei persoane au fost ucise şi alte 11 rănite în atacuri comise de Israel în diferite părţi din Liban, au anunţat sâmbătă autorităţile libaneze, potrivit AFP şi DPA, citate de Agerpres. Doi fraţi şi-au pierdut…
18:20
Maia Sandu a semnat decretul privind noul CSAT. Printre membri se numără şi Anca Dragu, în calitate de guvernator al băncii centrale # HotNews.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care este constituit noul Consiliu Naţional de Securitate (CNS) al ţării, iar fostul ministru român de finanţe Anca Dragu, în prezent guvernatoare a băncii centrale a…
18:00
Președintele francez Emmanuel Macron a reiterat vineri, pe când se afla într-o deplasare în Mexic, că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite și a promis că securitatea muzeului parizian va fi revizuită,…
18:00
Pierderea rafinăriei Lukoil ar pune Bulgaria într-o „situație extrem de dificilă”, avertizează vicepreședintele # HotNews.ro
Iliana Iotova îndeamnă la un consens național, în timp ce parlamentul adoptă în grabă legea pentru preluarea controlului asupra rafinăriei, pe fondul sancțiunilor americane, scrie agenția Anadolu. Bulgaria s-ar confrunta cu o „situație extrem de…
17:50
Ministrul Rogobete, detalii despre noua platformă informatică de sănătate: „Toate documentele practic dispar și se mută în platformă” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus, la TVR Info, că noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va interacţiona cu pacientul şi va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi…
Acum 6 ore
17:40
Emeric Ienei a fost înmormântat la Oradea, cu onoruri militare. Fostul mare antrenor a fost condus pe ultimul drum de sute de oameni # HotNews.ro
Fostul mare antrenor Emeric Ienei a fost înmormântat, sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare, în prezenţa a sute de oameni, relatează News.ro. El a încetat din viaţă, miercuri, la 88 de ani. Ceremonia funerară a…
17:20
„Decidenții nu știu să meargă cu bicicleta”. De ce România pedalează cu frâna apăsată, în timp ce în Spania se investesc miliarde în piste, iar Franța trăiește „revoluția mobilității” # HotNews.ro
„În cultura noastră posesia unei mașini este parte din statutul social, iar deciziile pro auto tocmai de aceea sunt populare și aduc voturi”, spune Oana Turturică, fondatoarea ONG-ului „Hai cu Bicla”, una dintre cele mai…
17:20
Joe Biden, atac dur la adresa lui Trump: „Te comporți într-un mod care ne face de rușine ca națiune” # HotNews.ro
Fostul preşedinte Joe Biden l-a criticat dur, vineri, pe succesorul său la Casa Albă, susţinând, la un eveniment organizat de Partidul Democrat, că Donald Trump a „distrus” democraţia, relatează CNN, preluată de News.ro. „Ştiam că…
17:00
Un număr de 4.692.612 de pensionari era înregistrat în octombrie 2025 în România, cu 198 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.775 de lei, conform datelor centralizate de Casa…
16:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre sistemul pensiilor speciale: „Un fel de Caritas/ Banii îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând” # HotNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, la Digi 24, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, pensiile speciale fiind, în opinia ei, „un fel de Caritas”, transmite Agerpres. Întrebată cum ar rezolva problema…
16:50
Arme ilegale, sex în public: Turiști israelieni arestați în locuri turistice din Thailanda. „Banii mei vă construiesc țara”, a fost replica unui turist # HotNews.ro
Autoritățile thailandeze au efectuat mai multe arestări ale unor cetățeni israelieni care au încălcat legea, inclusiv ale unui cuplu care a comis acte sexuale la o cascadă publică, scrie presa din Thailanda, dar și cea…
16:40
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Bulyga, unul dintre miniştrii adjuncţi ai apărării în guvernul de la Moscova, în funcţia de secretar adjunct al puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, potrivit unui decret…
16:30
SuperLiga: Remiză între Petrolul Ploiești și Oțelul Galați. Dur-Bozoancă, eroul oaspeților # HotNews.ro
Petrolul Ploiești și Oțelul Galați au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat sâmbătă, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 16-a din SuperLiga. Petrolul Ploiești – Oțelul Galați 0-0 Prima ocazie le-a aparținut gazdelor,…
16:10
Forţa navală antipiraterie a Uniunii Europene a securizat vineri un petrolier care fusese atacat în largul coastelor Somaliei, pe fondul îngrijorărilor legate de o recrudescenţă a pirateriei în regiunea Cornului Africii, transmite sâmbătă AFP, preluată…
16:00
Tânără de 23 de ani, blocată în trafic, scoasă cu forța din maşină şi dusă la locuinţa unui bărbat, în Dâmboviţa # HotNews.ro
Un bărbat şi o femeie au fost reţinuţi, fiind acuzaţi că au blocat în trafic o şoferiţă, după care au scos-o din maşină, au lovit-o şi au dus-o cu forţa la locuinţa bărbatului din comuna…
16:00
Inflația îți evaporă salariul pe o lună, fără să simți. Miercuri, BNR va publica noul Raport asupra inflației # HotNews.ro
Faptul că tu scoți mai mulți bani din buzunar sau de pe card pentru fix aceleași produse ca luna trecută, înseamnă că banii tăi cumpără azi mai puțin. La un salariu mediu net de 5.387…
15:50
Hotărâre definitivă a instanței: Ordinul lui Trump de a trimite Garda Naţională în Portland, Oregon, este ilegal / Judecătoarea care a luat decizia, numită chiar de Trump # HotNews.ro
Un judecător federal din Oregon l-a împiedicat vineri pe Donald Trump să trimită trupele Gărzii Naţionale în Portland, hotărând că nu există dovezi privind violenţe extinse care să justifice o intervenţie federală, notează The Guardian.…
15:50
Regizorul neozeelandez Lee Tamahori, care s-a remarcat graţie lungmetrajului ”Once Were Warriors” (1994), cât şi pentru regia unui film din franciza ”James Bond”, a decedat vineri la vârsta de 75 de ani, a anunţat familia…
Acum 8 ore
15:40
Oana Gheorghiu, replică la atacurile PSD: „Să lupte cu mine, pot să fac față, dar să lase spitalul pentru copii în pace” / Ce spune despre salariul său la Dăruiește Viață # HotNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu, cofondatoare a asociaţiei Dăruieşte Viaţă, afirmă că atacurile publice legate de asociaţie, după numirea sa în Guvern sunt, de fapt, atacuri la oamenii care au făcut donații. Gheorghiu a oferit lămuriri şi…
15:20
Autorităţile de la Chişinău plănuiesc să introducă regimul de vize pentru cetăţenii din statele membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), după ce acordul care prevede abolirea acestor vize va fi denunţat, informează sâmbătă portalul Deschide.md,…
15:00
Zelenski, mesaj dur după ce Orban a obținut la Trump o excepție la sancțiunile SUA: „Nu le vom permite ruşilor să vândă petrol acolo” # HotNews.ro
Ucraina va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obţinut în aceeaşi zi o exceptare de la sancţiunile impuse Rusiei…
14:50
Probabil cea mai spectaculoasă transformare din București: Circurile Foamei, devenite adevărate temple ale huzurului. O istorie care începe cu primul nutriționist al țării, Ceaușescu # HotNews.ro
Oficial, se numea “Complex Comercial Agroindustrial”, oamenii îi spuneau Circul Foamei, o clădire imensă care adăpostea, sub domul său de circ fără pâine, piețe publice și un sector cu teoretică mâncare preparată sau semipreparată pentru…
14:40
O asistentă de la Spitalul de Urgenţă Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. Colegii au salvat-o # HotNews.ro
Asistenta medicală, de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, a fost salvată sâmbătă de colegii ei care au intervenit rapid după ce femeia a suferit un infarct, iar în prezent se află sub…
14:30
Unul dintre miniștrii cei mai importanți ai cancelariei Merkel recunoaște că Germania nu a înțeles ce vrea Putin: „A fost una dintre cele mai mari greşeli” # HotNews.ro
Fostul ministru german de externe Sigmar Gabriel, a calificat evaluarea greşită a intenţiilor preşedintelui rus Vladimir Putin drept „una dintre cele mai mari greşeli ale politicii externe germane”, potrivit dpa și Agerpres. Sigmar Gabriel, care…
14:20
VIDEO Imagini rare cu pești-ventuză care fac surf pe spatele balenelor, într-o aventură sălbatică din ocean # HotNews.ro
Oamenii de știință care urmăresc balenele de pe coasta Australiei au surprins imagini rare cu grupuri de pești-ventuză care călătoresc pe spatele balenelor cu cocoașă, în timpul migrației lor anuale din Antarctica spre apele mai…
14:10
Cel mai vârstnic cuplu căsătorit din lume a dezvăluit care este secretul unei relații de durată # HotNews.ro
Un cuplu din Miami, care a obținut recent titlul de cel mai longeviv cuplu din lume, spune că a reușit această performanță doar iubindu-se unul pe altul scrie The Guardian. „Ne iubim”, a declarat Eleanor…
13:50
Ce spune Daniel Băluţă despre relația cu noul președinte al PSD. „Spre surprinderea multor oameni din afara partidului” # HotNews.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a vorbit sâmbătă, la Prima TV, despre relaţia sa cu preşedintele nou ales al formaţiunii, Sorin Grindeanu, despre care spune că e una bazată pe încredere „mazimă”. Primarul…
13:50
Organizatorii unei conferințe care promovează teorii precum „explozia de cancere post vaccinare” l-au invitat la eveniment pe ministrul Sănătății. Rogobete a trimis invitația la Parchet și DNA # HotNews.ro
Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitală”, care a stârnit controverse după ce a avut loc și în luna septembrie, la Brașov, pregătesc o nouă ediție a conferinței pseudoștiințifice la București. Pentru evenimentul din Capitală, i-au…
Acum 12 ore
13:40
Mărturii obținute în direct la radio de Cătălin Striblea despre obiceiul bătăii copiilor în public. „Părinții nu spun «pâs»” # HotNews.ro
O realitate de proporții a ieșit la iveală în momentul în care siteul de sport GOLAZO.ro a dezvăluit violențele împotriva gimnastelor. Invitați de realizatorul Cătălin Striblea, mai mulți părinți sau victime au povestit în direct…
13:40
Șase oameni au murit și cinci au fost răniți, unul dintre ei în stare critică, într-un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață într-un depozit de parfumuri din Dilovasi, în nord-vestul țării, au anunțat autoritățile turce, potrivit AFP.…
13:20
Ne apropiem de nivelul de trai din Vest, doar că am redus viteza. Economistul șef al BNR explică de ce # HotNews.ro
Convergența economiei României la UE se referă despre cât de repede recuperează economia noastră decalajele față de media Uniunii Europene – la salarii, prețuri, putere de cumpărare sau infrastructură. E ca un fel de cursă…
13:10
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a recitat sâmbătă, într-o emisiune de la Prima TV, versuri ale trupei „Paraziţii”, despre care spune că îl „inspiră”. Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a fost pus să…
13:00
Cum se duce bătălia pentru Pokrovsk: Casă cu casă / Rușii au început să facă ceva ce nu au mai reușit până acum # HotNews.ro
Rusia a afirmat sâmbătă că forțele sale continuă să avanseze în bătăliile aprinse din jurul orașelor cheie Pokrovsk și Kupiansk, Moscova anunțând și că a cucerit un sat minuscul din estul Ucrainei, transmite Reuters. Ministerul…
12:50
Paul Pintea, senatorul care a mințit în CV, prins iar conducând fără permis. În iunie primise o condamnare # HotNews.ro
Senatorul Paul Pintea, condamnat în iunie la închisoare cu suspendare, după ce a condus o mașină având permisul suspendat, a fost prins vineri seară din nou la volan, deși are dreptul de a conduce suspendat, au…
12:20
Pe Giulești va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, un duel foarte interesant între două echipe care au impresionat în turul sezonului regulat: Rapid – FC Argeș. După ce liderul Botoșani a pierdut la…
12:20
Dinamo și Csikszereda joacă sâmbătă în SuperLiga de la ora 17.30, cu obiective diferite: În timp ce bucureștenii, aflați pe locul patru, nu vor să piardă contactul cu echipele de pe podium, ciucanii au nevoie…
12:00
Șoferul român care a provocat moartea a şase migranţi în Bulgaria, reţinut pentru omor calificat. Procurorii cer să fie arestat # HotNews.ro
Procurorii din Burgas cer arestarea preventivă pentru românul care joi seara a făcut accidentul soldat cu moartea a şase migranţi, în timp ce era urmărit de poliţie, acesta fiind acuzat de omor calificat, relatează Novinite,…
