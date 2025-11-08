Cea mai dură reacție la adresa lui Louis Munteanu, care a cerut 60.000 de euro lunar la FCSB. „Bine i-a făcut Gigi Becali!”. Exclusiv

Fanatik, 8 noiembrie 2025 16:50

Louis Munteanu, pus la zid după ce i-a cerut lui Gigi Becali un salariu de 60.000 de euro pe lună la FCSB. Ce sfaturi a primit tânărul atacant de la un fost mare vârf român.

Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:30
Jucătorii convocați de Adrian Iencsi pentru meciurile naționalei U20 a României cu Germania și Portugalia Fanatik
Adrian Iencsi a anunțat lotul României U20 pentru duelurile cu Germania și Portugalia din Elite League. Vezi lista completă a jucătorilor convocați! Misiune complicată pentru tricolori
16:20
Oldies But Goldies, duminică, 9 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție specială în memoria lui Emeric Ienei Fanatik
La ediția de duminică, 9 noiembrie, ora 13:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă prezintă viața marelui Emeric Ienei.
Acum 2 ore
16:10
Cum arată lotul României U21 convocat de Costin Curelea pentru meciurile cu Finlanda și Spania. FCSB nu a dat niciun jucător Fanatik
România U21 mai are de disputat două dueluri importante până la finalul anului 2025. Cum arată lotul convocat de Costin Curelea pentru partidele din preliminariile Campionatului European
15:40
Meme Stoica a anunțat noul director sportiv de la FCSB: ”Îl cunosc de doar 32 de ani. Va avea biroul în avion”. Exclusiv Fanatik
FCSB se pregătește de instalarea noului director sportiv. Meme Stoica a venit cu detalii despre achiziția campioanei României și ce va scrie în fișa postului.
Acum 4 ore
15:10
Daniel Băluţă a recitat în direct versurile care îl inspiră: „Proştii par concepuţi pe cale artificială”. Video Fanatik
În timp ce îşi prezenta planurile pentru Capitală, Daniel Băluţă a surprins recitând câteva versuri care îl insipiră, dintr-o piesă a celor de la Paraziţii.
15:00
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 7. Când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița Fanatik
Spectacolul echipelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 7. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
15:00
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului Fanatik
Adrian Mutu a dezvăluit de abia acum ce mânca pe vremea când era fotbalist în România, dar și cât de mult rău i-au făcut unele alimente, de fapt.
14:40
Mirel Rădoi, analizat de Giovanni Becali după ultimele ieșiri în decor. „E un fel de Special One și el”. Italianul campion cu care l-a comparat! Fanatik
Giovanni Becali a analizat ieșirile din decor ale lui Mirel Rădoi. Cu ce mari antrenori din Europa l-a comparat renumitul impresar pe „principalul” Universității Craiova.
14:30
”Tu și David Beckham vă plimbați împreună pe Copacabana…”. Cristiano Ronaldo, răspuns fabulos la provocarea lui Piers Morgan Fanatik
Cristiano Ronaldo, dezvăluire neașteptată la o întrebare surprinzătoare din partea jurnalistului Piers Morgan. Ce a putut să spună fotbalistul de la Al-Nassr.
14:00
FCSB, colacul de salvare al lui Louis Munteanu?! Cauzele decăderii atacantului, explicate în detaliu Fanatik
Ce se întâmplă, de fapt, cu Louis Munteanu și care ar fi marea șansă ca atacantul de la CFR Cluj să revină la forma care l-a consacrat
14:00
Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor” peste noapte Fanatik
Un celebru sportiv a devenit peste noapte ”regele imobiliarelor”. A făcut o achiziție de sute de milioane de dolari, șocând internetul. Despre cine este vorba?
13:40
Cristi Chivu, fără milă! Îl dă afară pe jucătorul lui Inter care a fost erou cu Barcelona Fanatik
Cristi Chivu nu stă la discuții și a luat o decizie cu privire la viitorul unui jucător care a fost o piesă importantă pentru Inter Milano în sezonul trecut.
Acum 6 ore
13:10
Țara spectaculoasă care a uimit-o pe Teodora Stoica. I se mai spune „Țara eternei primăveri”, e plină de bogății naturale fascinante și a ajuns una dintre cele mai apreciate destinații turistice din lume Fanatik
Teodora Stoica a plecat în vacanță într-o țară de-a dreptul spectaculoasă. Este supranumită și "Țara eternei primăveri", iar peisajul taie răsuflarea oricui.
13:10
Giovanni Becali, dezvăluiri dure despre relaţia personală cu preşedintele Traian Băsescu: „A dat ordin: Tocaţi-i!” Fanatik
Ioan Becali a făcut, în direct la "Giovanni Show", dezvăluiri incendiare, spunând că a ajuns la închisoare din ordinul fostului preşedinte Traian Băsescu.
12:50
FCSB, top uluitor în Europa! E depășită doar de Real Madrid și alte două echipe uriașe! Fanatik
FCSB, campioana României, a avut un sezon maraton cu 65 de meciuri în toate competițiile, fiind depășită de doar trei echipe din Europa. Despre cine e vorba.
12:50
Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare sâmbătă, ora 14:00, la Oradea. Imagini de la tristul eveniment Fanatik
Emeric Ienei s-a stins la vârsta de 88 de ani în dimineața zilei de 5 noiembrie. El va fi înmormântat în ziua de sâmbătă, la ora 14:00, la Oradea, oraș în care și-a petrecut ultimele clipe ale vieții
12:30
Revenirea lui Bocciu în peluză, salutată de președintele Rapidului: “Suntem mult mai puternici cu el pe stadion! Ne-a lovit foarte tare acea problemă” Fanatik
Șeful galeriei Rapidului, Liviu Ungurean ”Bocciu”, s-a întors în fruntea Peluzei Nord. Cum a comentat președintele Victor Angelescu revenirea acestuia la conducerea suporterilor.
12:10
Bijuteria care se construiește într-un mare oraș din România! E cel mai mare proiect de acest tip din țară și a costat peste 70 de milioane de euro Fanatik
Într-un mare oraș din România va lua naștere un proiect unic, fabulos. Este vorba despre o adevărată ”bijuterie” care era deja așteptată de o bună perioadă de timp.
12:00
Cel mai vechi jucător de la Liverpool, gata de plecare! Ar putea să ajungă la echipa unde a crescut Fanatik
Cel mai vechi jucător din lotul lui Liverpool ar fi gata să plece de la echipă la finalul sezonului, iar acesta ar putea să ajungă tot la o echipă importantă din Marea Britanie.
12:00
Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Și-a reziliat contractul cu CFR Cluj. Exclusiv Fanatik
CFR Cluj a mai pierdut un om chiar înaintea meciului cu Unirea Slobozia din SuperLiga României. Și-a reziliat contractul, deși Iuliu Mureșan nu și-ar fi dorit acest lucru
11:40
Dragostea pătimașă pentru Universitatea Craiova nu ține cont de timp! A petrecut 22 de ore în tren cu copiii ca să-și vadă la treabă echipa iubită: „Nu ratăm niciun meci!“ Fanatik
O familie din București a călătorit nu mai puțin de 22 de ore pentru a vedea Universitatea Craiova la treabă pe Allianz Arena din Viena. Cum au văzut meciul din tribune și care este jucătorul lor preferat.
11:40
Edi Iordănescu, înlocuit de un antrenor din Liga 2? Ce sumă ar putea plăti Legia pentru tehnician Fanatik
Edi Iordănescu a demisionat de la Legia Varșovia, iar gruparea din capitala Poloniei caută un înlocuitor. Conducerea clubului negociază în aceste zile cu tehnicianul unei echipe de Liga 2.
11:20
Jucătorul de la FCSB, convocat în premieră la națională după ce și-a luat cetățenia! Va fi cel mai valoros din lotul noii sale reprezentative Fanatik
Fotbalistul de la FCSB a fost convocat pentru prima dată la echipa națională! Pentru ce echipa va evolua și contra cărui grand ar putea să debuteze în tricoul reprezentativei sale
Acum 8 ore
11:10
Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului patron de la Chelsea Fanatik
Roman Abramovich este și el vizat de o investigație demarată de englezi. Aceștia au vrut să afle mai multe despre casele oligarhilor ruși. Detalii surprinzătoare ies la suprafață.
11:00
Încă o performanță uluitoare pentru șahul românesc! Trei medalii la Campionatul European de Tineret Fanatik
Șahul românesc continuă să progreseze! După argintul istoric obținut de Irina Bulmaga la Rhodos și titlul european câștigat de Super Chess, micii șahiști strălucesc și ei.
10:50
Daniele De Rossi, mesaj direct pentru Dan Șucu în prima conferință de presă ca antrenor la Genoa! Ce a declarat campionul mondial din 2006 Fanatik
Daniele De Rossi va debuta în rolul de „principal” al lui Genoa în meciul cu Fiorentina. Prezent la conferința de presă, fostul mare fotbalist a prefațat duelul și i-a transmis un mesaj patronului Dan Șucu.
10:20
A fost Emeric Ienei cel mai mare antrenor român? Giovanni Becali a pronunțat un nume surprinzător Fanatik
Giovanni Becali îl compară pe Emeric Ienei cu un tehnician de legendă și explică cine merită titlul de cel mai mare antrenor român. Cum a ajuns Anghel Iordănescu „Antrenorul Secolului”.
10:10
La 34 de ani, Simona Halep a făcut marele anunț, după ce a revenit la Turneul Campioanelor Fanatik
Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, a oferit dezvăluirea momentului. S-a întâmplat la scurtă vreme după ce s-a întors la competiția care se desfășoară la Riad.
09:50
Starul lui Cristi Chivu, jefuit în timpul meciului! Ce s-a întâmplat Fanatik
Casa unui jucător important de la Inter a fost jefuită în timpul meciului pe care „nerazzurrii” l-au disputat pe teren propriu contra lui Kairat în UEFA Champions League.
09:40
Analiștii FANATIK au ”luat la puricat” lotul convocat de Mircea Lucescu pentru Bosnia. ”Lui Stanciu i s-a făcut o nedreptate. Cu Ianis cum a fost?”. Primul 11 e aproape decis! Fanatik
Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Bosnia și San Marino. Analiștii FANATIK au analizat alegerile selecționerului și au făcut echipa de start pentru jocul de la Zenica.
09:20
Adi Mutu a analizat la sânge FCSB și Craiova după meciurile europene. „Mi-a plăcut atitudinea” / „E cea mai bună echipă. Fotbal șampanie!”. Ce jucători au intrat în vizor Fanatik
Adrian Mutu a intrat în direct și a analizat din toate punctele de vedere meciurile celor de la FCSB și Universitatea Craiova din cupele europene. Ce remarcați și ce „clienți” a avut.
Acum 12 ore
09:10
Ce face Florin Tănase pentru a-și promova afacerea imobiliară: ”Iubesc liniștea și luxul, în același timp” Fanatik
Cum își promovează Florin Tănase business-ul din domeniul imobiliar. Fotbalistul de la FCSB a ținut cont de un aspect major, gândindu-se la viitorii proprietari.
08:50
Meme Stoica a caracterizat într-un singur cuvânt prestația lui Flavius Daniliuc, românul de la Basel. Ce l-a impresionat la el Fanatik
Meme Stoica a caracterizat doar cu un cuvânt jocul prestat de Flavius Daniliuc în Basel - FCSB. Ce a spus oficialul roș-albaștrilor despre fundașul elvețienilor
08:40
Video. Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura într-o atmosferă autentică: berbecuți la proțap, pâine coaptă și lăutari: „Politicienii au promis multe, nu s-au ținut de cuvânt” Fanatik
Înconjurat de sute de prieteni și aflat în comuna Cetate, la un pas de locul în care s-a născut, Gigi Nețoiu și-a anunțat oficial candidatura pentru Primăria Capitalei, într-un cadru de basm.
08:20
Legenda lui Inter a dat verdictul despre Cristi Chivu! Cum l-a caracterizat pe antrenorul român Fanatik
Un nume uriaș din istoria clubului Inter a vorbit în presa din Italia despre calitățile lui Cristi Chivu, tehnician care i-a preluat pe „nerazzurri” în vara acestui an.
08:10
Ce meserie are soția lui Mihai Popescu de la FCSB. Larisa câștigă mulți bani de pe urma muncii sale Fanatik
Cu ce se ocupă partenera lui Mihai Popescu care evoluează pentru FCSB. Larisa are venituri destul de mari datorită eforturilor pe care le depune la serviciu.
07:50
LIVE BLOG Liga 2, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet Fanatik
Rezultate Liga 2, etapa 13. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
07:20
Lovitură de teatru pe piața transferurilor! Robert Lewandowski e dorit de un gigant al Europei Fanatik
Robert Lewandowski, atacantul Barcelonei, ar putea să fie protagonistul unui transfer surprinzător în viitorul apropiat, asta după ce echipa catalană pare că s-a decis cu privire la plecarea sa.
07:10
Recunoști băiețelul din imagine? Astăzi e cunoscut și apreciat în toată România Fanatik
Îți dai seama cine este, de fapt, băiețelul din fotografie? În momentul de față este în vizorul oamenilor și lăudat pentru performanțele sale, mai ales în țara noastră.
06:40
Șocant! Fostul coleg al lui Lebron James din NBA, găsit inconștient pe stradă Fanatik
Fostul star din NBA, care a câștigat peste 10 milioane de dolari, trece printre niște momente extrem de dificile, după ce a fost arestat, fiind găsit inconștient pe stradă.
Acum 24 ore
00:30
Marius Șumudică a numit cele două echipe care se vor bate la titlu în acest sezon de SuperLiga. Ce va spune Gigi Becali când va citi? Fanatik
Marius Șumudică s-a pronunțat cu privire la principalele favorite pentru titlul de campioană în sezonul 2025-2026 din SuperLiga, după ce Gigi Becali a afirmat că va investi o sumă importantă în transferuri.
00:10
Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții Fanatik
Rayo Vallecano s-a impus dramatic contra lui Lech Poznan în Conference League, însă atât în timpul jocului, cât și la final, au existat momente extrem de tensionate. Andrei Rațiu a fost implicat direct.
00:00
Emerich Ienei, omagiat de Gică Popescu: „O eleganță incredibilă” Fanatik
Emerich Ienei va fi înmormântat la Oradea, sâmbătă, 8 noiembrie. Înaintea durerosului eveniment, legendarul antrenor a fost omagiat de unul dintre cei mai buni elevi ai săi: Gică Popescu!
7 noiembrie 2025
23:40
David Popovici, întâlnire de cinci stele cu Selly la bazin! „A venit omu’ la o lecție”. Video Fanatik
Multiplul medaliat european, mondial și olimpic David Popovici, se antrenează și când nu are competiții. Recent, „Rechinul” a făcut o sesiune de pregătire cu celebrul influencer Selly
23:30
Câți bani i-a oferit Steaua gimnastei Ana Bărbosu. Sportiva a refuzat și a semnat cu Dinamo Fanatik
Ana Bărbosu a primit o propunere tentantă de la Steaua, însă a preferat să o refuze. Astfel, gimnasta a ajuns să semneze într-un final cu Dinamo.
23:20
Ionuț Vînă a avut o execuţie fabuloasă şi apoi a intrat în conflict cu Leo Grozavu: „A vrut să mă destabilizeze!” Fanatik
Ionuț Vînă și Ionuț Larie, marcatorii Farului din meciul cu FC Botoșani, au reacționat după victoria obținută de „marinari”, 2-0. Ce a declarat mijlocașul după execuția fantastică prin care a deschis scorul.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7,50 la Superbet pentru Rapid – FC Argeș Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 7,50 la meciul Rapid - FC Argeș
23:00
Leo Grozavu, supărat pe jucători după eșecul cu Farul: „Depășește sfera înțelegerii mele!”. Bordeianu o amenință pe Dinamo: „Să se pregătească bine” Fanatik
Cei de la Botoșani au fost frustrați de eșecul suferit cu Farul, 0-2, iar Leo Grozavu spune că echipa sa putea să scoată un rezultat pozitiv dacă nu era eliminarea din prima parte.
22:50
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el” Fanatik
Gigi Becali a povestit cum a ajuns să fie aproape de a-l transfera și pe Lindon Emerllahu de la CFR Cluj, la pachet cu Louis Munteanu, pentru 4,5 milioane de euro.
