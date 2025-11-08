Cea mai dură reacție la adresa lui Louis Munteanu, care a cerut 60.000 de euro lunar la FCSB. „Bine i-a făcut Gigi Becali!”. Exclusiv
Fanatik, 8 noiembrie 2025 16:50
Louis Munteanu, pus la zid după ce i-a cerut lui Gigi Becali un salariu de 60.000 de euro pe lună la FCSB. Ce sfaturi a primit tânărul atacant de la un fost mare vârf român.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
16:50
Cea mai dură reacție la adresa lui Louis Munteanu, care a cerut 60.000 de euro lunar la FCSB. „Bine i-a făcut Gigi Becali!”. Exclusiv # Fanatik
Louis Munteanu, pus la zid după ce i-a cerut lui Gigi Becali un salariu de 60.000 de euro pe lună la FCSB. Ce sfaturi a primit tânărul atacant de la un fost mare vârf român.
Acum o oră
16:30
Jucătorii convocați de Adrian Iencsi pentru meciurile naționalei U20 a României cu Germania și Portugalia # Fanatik
Adrian Iencsi a anunțat lotul României U20 pentru duelurile cu Germania și Portugalia din Elite League. Vezi lista completă a jucătorilor convocați! Misiune complicată pentru tricolori
16:20
Oldies But Goldies, duminică, 9 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție specială în memoria lui Emeric Ienei # Fanatik
La ediția de duminică, 9 noiembrie, ora 13:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă prezintă viața marelui Emeric Ienei.
Acum 2 ore
16:10
Cum arată lotul României U21 convocat de Costin Curelea pentru meciurile cu Finlanda și Spania. FCSB nu a dat niciun jucător # Fanatik
România U21 mai are de disputat două dueluri importante până la finalul anului 2025. Cum arată lotul convocat de Costin Curelea pentru partidele din preliminariile Campionatului European
15:40
Meme Stoica a anunțat noul director sportiv de la FCSB: ”Îl cunosc de doar 32 de ani. Va avea biroul în avion”. Exclusiv # Fanatik
FCSB se pregătește de instalarea noului director sportiv. Meme Stoica a venit cu detalii despre achiziția campioanei României și ce va scrie în fișa postului.
Acum 4 ore
15:10
Daniel Băluţă a recitat în direct versurile care îl inspiră: „Proştii par concepuţi pe cale artificială”. Video # Fanatik
În timp ce îşi prezenta planurile pentru Capitală, Daniel Băluţă a surprins recitând câteva versuri care îl insipiră, dintr-o piesă a celor de la Paraziţii.
15:00
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 7. Când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița # Fanatik
Spectacolul echipelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 7. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
15:00
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului # Fanatik
Adrian Mutu a dezvăluit de abia acum ce mânca pe vremea când era fotbalist în România, dar și cât de mult rău i-au făcut unele alimente, de fapt.
14:40
Mirel Rădoi, analizat de Giovanni Becali după ultimele ieșiri în decor. „E un fel de Special One și el”. Italianul campion cu care l-a comparat! # Fanatik
Giovanni Becali a analizat ieșirile din decor ale lui Mirel Rădoi. Cu ce mari antrenori din Europa l-a comparat renumitul impresar pe „principalul” Universității Craiova.
14:30
”Tu și David Beckham vă plimbați împreună pe Copacabana…”. Cristiano Ronaldo, răspuns fabulos la provocarea lui Piers Morgan # Fanatik
Cristiano Ronaldo, dezvăluire neașteptată la o întrebare surprinzătoare din partea jurnalistului Piers Morgan. Ce a putut să spună fotbalistul de la Al-Nassr.
14:00
FCSB, colacul de salvare al lui Louis Munteanu?! Cauzele decăderii atacantului, explicate în detaliu # Fanatik
Ce se întâmplă, de fapt, cu Louis Munteanu și care ar fi marea șansă ca atacantul de la CFR Cluj să revină la forma care l-a consacrat
14:00
Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor” peste noapte # Fanatik
Un celebru sportiv a devenit peste noapte ”regele imobiliarelor”. A făcut o achiziție de sute de milioane de dolari, șocând internetul. Despre cine este vorba?
13:40
Cristi Chivu nu stă la discuții și a luat o decizie cu privire la viitorul unui jucător care a fost o piesă importantă pentru Inter Milano în sezonul trecut.
Acum 6 ore
13:10
Țara spectaculoasă care a uimit-o pe Teodora Stoica. I se mai spune „Țara eternei primăveri”, e plină de bogății naturale fascinante și a ajuns una dintre cele mai apreciate destinații turistice din lume # Fanatik
Teodora Stoica a plecat în vacanță într-o țară de-a dreptul spectaculoasă. Este supranumită și "Țara eternei primăveri", iar peisajul taie răsuflarea oricui.
13:10
Giovanni Becali, dezvăluiri dure despre relaţia personală cu preşedintele Traian Băsescu: „A dat ordin: Tocaţi-i!” # Fanatik
Ioan Becali a făcut, în direct la "Giovanni Show", dezvăluiri incendiare, spunând că a ajuns la închisoare din ordinul fostului preşedinte Traian Băsescu.
12:50
FCSB, campioana României, a avut un sezon maraton cu 65 de meciuri în toate competițiile, fiind depășită de doar trei echipe din Europa. Despre cine e vorba.
12:50
Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare sâmbătă, ora 14:00, la Oradea. Imagini de la tristul eveniment # Fanatik
Emeric Ienei s-a stins la vârsta de 88 de ani în dimineața zilei de 5 noiembrie. El va fi înmormântat în ziua de sâmbătă, la ora 14:00, la Oradea, oraș în care și-a petrecut ultimele clipe ale vieții
12:30
Revenirea lui Bocciu în peluză, salutată de președintele Rapidului: “Suntem mult mai puternici cu el pe stadion! Ne-a lovit foarte tare acea problemă” # Fanatik
Șeful galeriei Rapidului, Liviu Ungurean ”Bocciu”, s-a întors în fruntea Peluzei Nord. Cum a comentat președintele Victor Angelescu revenirea acestuia la conducerea suporterilor.
12:10
Bijuteria care se construiește într-un mare oraș din România! E cel mai mare proiect de acest tip din țară și a costat peste 70 de milioane de euro # Fanatik
Într-un mare oraș din România va lua naștere un proiect unic, fabulos. Este vorba despre o adevărată ”bijuterie” care era deja așteptată de o bună perioadă de timp.
12:00
Cel mai vechi jucător de la Liverpool, gata de plecare! Ar putea să ajungă la echipa unde a crescut # Fanatik
Cel mai vechi jucător din lotul lui Liverpool ar fi gata să plece de la echipă la finalul sezonului, iar acesta ar putea să ajungă tot la o echipă importantă din Marea Britanie.
12:00
CFR Cluj a mai pierdut un om chiar înaintea meciului cu Unirea Slobozia din SuperLiga României. Și-a reziliat contractul, deși Iuliu Mureșan nu și-ar fi dorit acest lucru
11:40
Dragostea pătimașă pentru Universitatea Craiova nu ține cont de timp! A petrecut 22 de ore în tren cu copiii ca să-și vadă la treabă echipa iubită: „Nu ratăm niciun meci!“ # Fanatik
O familie din București a călătorit nu mai puțin de 22 de ore pentru a vedea Universitatea Craiova la treabă pe Allianz Arena din Viena. Cum au văzut meciul din tribune și care este jucătorul lor preferat.
11:40
Edi Iordănescu, înlocuit de un antrenor din Liga 2? Ce sumă ar putea plăti Legia pentru tehnician # Fanatik
Edi Iordănescu a demisionat de la Legia Varșovia, iar gruparea din capitala Poloniei caută un înlocuitor. Conducerea clubului negociază în aceste zile cu tehnicianul unei echipe de Liga 2.
11:20
Jucătorul de la FCSB, convocat în premieră la națională după ce și-a luat cetățenia! Va fi cel mai valoros din lotul noii sale reprezentative # Fanatik
Fotbalistul de la FCSB a fost convocat pentru prima dată la echipa națională! Pentru ce echipa va evolua și contra cărui grand ar putea să debuteze în tricoul reprezentativei sale
Acum 8 ore
11:10
Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului patron de la Chelsea # Fanatik
Roman Abramovich este și el vizat de o investigație demarată de englezi. Aceștia au vrut să afle mai multe despre casele oligarhilor ruși. Detalii surprinzătoare ies la suprafață.
11:00
Încă o performanță uluitoare pentru șahul românesc! Trei medalii la Campionatul European de Tineret # Fanatik
Șahul românesc continuă să progreseze! După argintul istoric obținut de Irina Bulmaga la Rhodos și titlul european câștigat de Super Chess, micii șahiști strălucesc și ei.
10:50
Daniele De Rossi, mesaj direct pentru Dan Șucu în prima conferință de presă ca antrenor la Genoa! Ce a declarat campionul mondial din 2006 # Fanatik
Daniele De Rossi va debuta în rolul de „principal” al lui Genoa în meciul cu Fiorentina. Prezent la conferința de presă, fostul mare fotbalist a prefațat duelul și i-a transmis un mesaj patronului Dan Șucu.
10:20
A fost Emeric Ienei cel mai mare antrenor român? Giovanni Becali a pronunțat un nume surprinzător # Fanatik
Giovanni Becali îl compară pe Emeric Ienei cu un tehnician de legendă și explică cine merită titlul de cel mai mare antrenor român. Cum a ajuns Anghel Iordănescu „Antrenorul Secolului”.
10:10
La 34 de ani, Simona Halep a făcut marele anunț, după ce a revenit la Turneul Campioanelor # Fanatik
Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, a oferit dezvăluirea momentului. S-a întâmplat la scurtă vreme după ce s-a întors la competiția care se desfășoară la Riad.
09:50
Casa unui jucător important de la Inter a fost jefuită în timpul meciului pe care „nerazzurrii” l-au disputat pe teren propriu contra lui Kairat în UEFA Champions League.
09:40
Analiștii FANATIK au ”luat la puricat” lotul convocat de Mircea Lucescu pentru Bosnia. ”Lui Stanciu i s-a făcut o nedreptate. Cu Ianis cum a fost?”. Primul 11 e aproape decis! # Fanatik
Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Bosnia și San Marino. Analiștii FANATIK au analizat alegerile selecționerului și au făcut echipa de start pentru jocul de la Zenica.
09:20
Adi Mutu a analizat la sânge FCSB și Craiova după meciurile europene. „Mi-a plăcut atitudinea” / „E cea mai bună echipă. Fotbal șampanie!”. Ce jucători au intrat în vizor # Fanatik
Adrian Mutu a intrat în direct și a analizat din toate punctele de vedere meciurile celor de la FCSB și Universitatea Craiova din cupele europene. Ce remarcați și ce „clienți” a avut.
Acum 12 ore
09:10
Ce face Florin Tănase pentru a-și promova afacerea imobiliară: ”Iubesc liniștea și luxul, în același timp” # Fanatik
Cum își promovează Florin Tănase business-ul din domeniul imobiliar. Fotbalistul de la FCSB a ținut cont de un aspect major, gândindu-se la viitorii proprietari.
08:50
Meme Stoica a caracterizat într-un singur cuvânt prestația lui Flavius Daniliuc, românul de la Basel. Ce l-a impresionat la el # Fanatik
Meme Stoica a caracterizat doar cu un cuvânt jocul prestat de Flavius Daniliuc în Basel - FCSB. Ce a spus oficialul roș-albaștrilor despre fundașul elvețienilor
08:40
Video. Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura într-o atmosferă autentică: berbecuți la proțap, pâine coaptă și lăutari: „Politicienii au promis multe, nu s-au ținut de cuvânt” # Fanatik
Înconjurat de sute de prieteni și aflat în comuna Cetate, la un pas de locul în care s-a născut, Gigi Nețoiu și-a anunțat oficial candidatura pentru Primăria Capitalei, într-un cadru de basm.
08:20
Legenda lui Inter a dat verdictul despre Cristi Chivu! Cum l-a caracterizat pe antrenorul român # Fanatik
Un nume uriaș din istoria clubului Inter a vorbit în presa din Italia despre calitățile lui Cristi Chivu, tehnician care i-a preluat pe „nerazzurri” în vara acestui an.
08:10
Ce meserie are soția lui Mihai Popescu de la FCSB. Larisa câștigă mulți bani de pe urma muncii sale # Fanatik
Cu ce se ocupă partenera lui Mihai Popescu care evoluează pentru FCSB. Larisa are venituri destul de mari datorită eforturilor pe care le depune la serviciu.
07:50
LIVE BLOG Liga 2, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Liga 2, etapa 13. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
07:20
Lovitură de teatru pe piața transferurilor! Robert Lewandowski e dorit de un gigant al Europei # Fanatik
Robert Lewandowski, atacantul Barcelonei, ar putea să fie protagonistul unui transfer surprinzător în viitorul apropiat, asta după ce echipa catalană pare că s-a decis cu privire la plecarea sa.
07:10
Îți dai seama cine este, de fapt, băiețelul din fotografie? În momentul de față este în vizorul oamenilor și lăudat pentru performanțele sale, mai ales în țara noastră.
06:40
Fostul star din NBA, care a câștigat peste 10 milioane de dolari, trece printre niște momente extrem de dificile, după ce a fost arestat, fiind găsit inconștient pe stradă.
Acum 24 ore
00:30
Marius Șumudică a numit cele două echipe care se vor bate la titlu în acest sezon de SuperLiga. Ce va spune Gigi Becali când va citi? # Fanatik
Marius Șumudică s-a pronunțat cu privire la principalele favorite pentru titlul de campioană în sezonul 2025-2026 din SuperLiga, după ce Gigi Becali a afirmat că va investi o sumă importantă în transferuri.
00:10
Rayo Vallecano s-a impus dramatic contra lui Lech Poznan în Conference League, însă atât în timpul jocului, cât și la final, au existat momente extrem de tensionate. Andrei Rațiu a fost implicat direct.
00:00
Emerich Ienei va fi înmormântat la Oradea, sâmbătă, 8 noiembrie. Înaintea durerosului eveniment, legendarul antrenor a fost omagiat de unul dintre cei mai buni elevi ai săi: Gică Popescu!
7 noiembrie 2025
23:40
David Popovici, întâlnire de cinci stele cu Selly la bazin! „A venit omu’ la o lecție”. Video # Fanatik
Multiplul medaliat european, mondial și olimpic David Popovici, se antrenează și când nu are competiții. Recent, „Rechinul” a făcut o sesiune de pregătire cu celebrul influencer Selly
23:30
Câți bani i-a oferit Steaua gimnastei Ana Bărbosu. Sportiva a refuzat și a semnat cu Dinamo # Fanatik
Ana Bărbosu a primit o propunere tentantă de la Steaua, însă a preferat să o refuze. Astfel, gimnasta a ajuns să semneze într-un final cu Dinamo.
23:20
Ionuț Vînă a avut o execuţie fabuloasă şi apoi a intrat în conflict cu Leo Grozavu: „A vrut să mă destabilizeze!” # Fanatik
Ionuț Vînă și Ionuț Larie, marcatorii Farului din meciul cu FC Botoșani, au reacționat după victoria obținută de „marinari”, 2-0. Ce a declarat mijlocașul după execuția fantastică prin care a deschis scorul.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7,50 la Superbet pentru Rapid – FC Argeș # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 7,50 la meciul Rapid - FC Argeș
23:00
Leo Grozavu, supărat pe jucători după eșecul cu Farul: „Depășește sfera înțelegerii mele!”. Bordeianu o amenință pe Dinamo: „Să se pregătească bine” # Fanatik
Cei de la Botoșani au fost frustrați de eșecul suferit cu Farul, 0-2, iar Leo Grozavu spune că echipa sa putea să scoată un rezultat pozitiv dacă nu era eliminarea din prima parte.
22:50
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el” # Fanatik
Gigi Becali a povestit cum a ajuns să fie aproape de a-l transfera și pe Lindon Emerllahu de la CFR Cluj, la pachet cu Louis Munteanu, pentru 4,5 milioane de euro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.