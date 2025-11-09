De unde provine numele lui Jaqueline Cristian. Sportiva a dezvăluit întreaga poveste: ”E amuzantă”
Fanatik, 9 noiembrie 2025 06:00
Jaqueline Cristian a povestit la un moment dat de unde provine numele său, dar și modul în care părinții săi au ajuns să-l aleagă. Povestea e una hilară.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
07:00
Afacerea cu care Vica Blochina a dat lovitura. Fosta lui Victor Pițurcă are acum o ocupație neobișnuită # Fanatik
Vica Blochina a dat lovitura cu o super afacere. Cu ce a ajuns să se ocupe fosta lui Victor Pițurcă? Și-a fondat chiar și propriul brand în acest domeniu.
Acum 15 minute
06:50
Decizia luată de Novak Djokovic după ce a devenit cel mai bătrân campion din istoria tenisului mondial. De bucurie și-a rupt tricoul de pe el # Fanatik
Sportivul sârb a câștigat turneul de la Atena, unde l-a învins în finală pe italianul Lorenzo Musetti, scor 4-6, 6-3, 7-5, în 2 ore și 59 de minute. obținând trofeul 101 al carierei
Acum 30 minute
06:40
Inter, cu ochii pe fostul elev al lui Cristi Chivu de la Parma! „Nerazzurrii” au trimis un scouter pentru a-l urmări pe fotbalist # Fanatik
Inter a transferat deja un fotbalist cu care Cristi Chivu a colaborat la Parma, Ange-Yoan Bonny, însă „nerazzurrii” au pe listă și un alt jucător, pe care îl urmăresc îndeaproape.
Acum 2 ore
06:00
De unde provine numele lui Jaqueline Cristian. Sportiva a dezvăluit întreaga poveste: ”E amuzantă” # Fanatik
Jaqueline Cristian a povestit la un moment dat de unde provine numele său, dar și modul în care părinții săi au ajuns să-l aleagă. Povestea e una hilară.
Acum 8 ore
00:40
Fratele unui jucător din SuperLiga a marcat un gol incredibil în Premier League! Seria de victorii a lui Arsenal, stopată în prelungiri. Video # Fanatik
Fratele unui fotbalist din SuperLiga României a marcat un gol extrem de important în Premier League, reușind să oprească seria de victorii a liderului Arsenal.
00:20
Bogdan Baratky exultă după victoria Rapidului cu FC Argeş: „Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Rapidu’ e! Rapidu’ e” # Fanatik
Bogdan Baratky a analizat victoria Rapidului în faţa celor de la FC Argeş, scor 2-0, care i-a urcat pe giuleşteni pe primul loc în SuperLiga. Analistul a evidenţiat meritul lui Costel Gâlcă în acest parcurs.
00:10
Victor Angelescu a anunțat ce jucător vrea la Rapid imediat după victoria cu FC Argeș. Ce spune de Mario Tudose, fotbalistul dorit de FCSB și Dinamo # Fanatik
Acționarul minoritar al celor de la Rapid, Victor Angelescu, a vorbit despre echipele cu care formația giuleșteană urmează să se bată pentru titlu, dar a și anunțat ce jucător vrea formația bucureșteană.
00:00
După Gigi Becali, un alt patron din SuperLiga se revoltă împotriva contractului de drepturi TV: “Trebuie reluat votul!”. Cere plecarea lui Gino Iorgulescu de la LPF # Fanatik
Noul contract de drepturi TV din SuperLiga naște un scandal uriaș. Încă un patron s-a arătat nemulțumit de durata înțelegerii și vrea o schimbare la cel mai înalt nivel.
8 noiembrie 2025
23:40
Costel Gâlcă, replică pentru Mircea Lucescu după Rapid – FC Argeș 2-0: „A avut jocul cel mai complet” # Fanatik
Costel Gâlcă a fost extrem de încântat după Rapid - FC Argeș 2-0, mai ales că echipa sa e lider în SuperLiga. Antrenorul a avut însă un mesaj pentru selecționerul Mircea Lucescu
23:30
Alex Dobre a început să cânte în direct după ce Rapid a devenit liderul SuperLigii: „Cine e pe primul loc, cine e pe primul loc…”. Video # Fanatik
Rapid a reușit o nouă victorie în SuperLiga, 2-0, contra celor de la FC Argeș, iar jucătorii formației giuleștene se declară mulțumiți de partida contra piteștenilor.
23:10
Euforie pe Giuleşti după ce Rapid a ajuns lider în SuperLiga! Costel Gâlcă, cel mai aclamat. Video # Fanatik
Rapid este pe primul loc în SuperLiga după victoria cu FC Argeș, scor 2-0. La finalul meciului, fanii alb-vișinii au fost în delir, numele lui Costel Gâlcă fiind cel mai aclamat pe Giulești
Acum 12 ore
23:00
Mario Tudose rupe tăcerea despre transferul la FCSB! S-a enervat în timpul interviului: „Chiar nu pot!” # Fanatik
Mario Tudose a vorbit la finalul partidei Rapid - FC Argeș 2-0 despre posibilitatea unui transfer la FCSB. Ce întrebare l-a iritat pe tânărul fundaș al piteștenilor.
22:50
Starul lui CFR Cluj e aproape să îşi îndeplinească visul! A fost convocat la naţională şi poate juca la Mondialul din America # Fanatik
Starul lui CFR Cluj a fost convocat la naționala țării sale și visează la participarea la Campionatul Mondial din 2026! Performanță impresionantă pentru atacantul din Gruia.
22:50
Pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cota 5,20 la Hermannstadt – FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 9 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,20 la Hermannstadt - FCSB.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 9 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 304 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League, care ne oferă meciuri extrem de interesante
22:30
Antrenorul de la Alanyaspor, reacție total neașteptată după ce Ianis Hagi a dat un gol de generic cu Trabzonspor: „Nu m-am uitat” # Fanatik
Joao Pereira, antrenor celor de la Alanyaspor, a surprins după golul de generic marcat de Ianis Hagi în remiza cu Trabzonspor, scor 1-1. Lusitanul a ignorat reușita românului
22:10
„Coșmarul lui Vinicius”! Andrei Rațiu, elogiat în Marca înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid # Fanatik
Înainte de partida Rayo Vallecano - Real Madrid, presa iberică a analizat precedentele dueluri dintre Andrei Rațiu și Vinicius Junior, internaționalul român fiind caracterizat drept „coșmarul” starului brazilian.
21:50
Rapidistul, „spion” pe Giuleşti! Şi-a făcut apariţia pe stadion înaintea derby-ului din următoarea etapă. Foto # Fanatik
Un nume important din istoria Rapidului, care activează momentan ca tehnician la o altă formație din Superligă, a fost prezent în Giulești la meciul cu FC Argeș pentru a urmări echipa lui Costel Gâlcă.
21:40
Accidentare incredibilă înainte de Hermannstadt – FCSB! S-a „rupt” pe scara autocarului şi ratează meciul # Fanatik
Accidentare stupidă suferită de un fotbalist chiar înaintea meciului dintre Hermannstadt și FCSB. S-a „rupt” pe scara autocarului și nu va juca în partida de la Sibiu
21:20
Săpunaru a dezvăluit motivul pentru care Cîrjan nu s-a impus la Rapid: „Era jucător de bază!” # Fanatik
Fostul jucător al celor de la Rapid, Cristi Săpunaru,, cel care l-a avut coechipier pe Cătălin Cîrjan la formația giuleșteană, a vorbit despre motivul pentru care mijlocașul lui Dinamo nu s-a impus la formația vișinie.
21:10
Alex Musi i-a dat replica lui Robert Ilyeș după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cîrjan, reacţie după ce a fost lăsat în afara lotului României: „Nu pot spune că sunt supărat” # Fanatik
Dinamo a învins-o cu 4-0 pe Csikszereda, un meci cu mari probleme de arbitraj. Robert Ilyeș a făcut scandal la final și a primit replica de la Alexandru Musi, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren
21:00
Moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei pe stadionul Giulești, înaintea meciului Rapid - FC Argeș. Cum au reacționat suporterii echipei lui Costel Gâlcă.
20:50
Zeljko Kopic, anunţ trist despre situaţia lui Mazilu la Dinamo! Când poate debuta atacantul transferat din Premier League # Fanatik
Zeljko Kopic a tras concluziile după victoria clară pe care echipa sa a obținut-o în fața celor de la Miercurea Ciuc, 4-0, în etapa cu numărul 16 a SuperLigii. Antrenorul "câinilor" a anunţat şi când va fi apt de joc Mazilu.
20:40
Black Friday pe Giuleşti înainte de Rapid – FC Argeş! Reacţia genială a paznicului: „Au băgat la ce nu se vinde” # Fanatik
Suporterii Rapidului beneficiază de diverse reduceri la magazinul oficial al clubului. Când se va încheia promoția de Black Friday a formației din Superligă.
20:20
Fanatik SuperLiga, duminică, 9 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție incendiară după Rapid – FC Argeș # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, duminică, 9 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială după Rapid - FC Argeș
20:10
Robert Ilyeș a „tunat” la adresa Iulianei Demetrescu după arbitrajul din Dinamo – Csikszereda 4-0: „Penibil! Mi-e ruşine mie” # Fanatik
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Miercurea Ciuc, a avut declarații dure după meciul pierdut de echipa sa, 0-4, cu Dinamo, în etapa cu numărul 16 a SuperLigii.
19:50
Știrea-bombă din fotbalul internațional anunțată la „Giovanni show”: „Clubul va fi vândut pe 2 miliarde de euro!”. Exclusiv # Fanatik
Unul dintre marile cluburi de fotbal din lume va fi vândut. Cine este colosul european despre care Giovanni Becali a aflat că se va tranzacționa pentru 2 miliarde de euro.
19:40
Prima repriză a partidei dintre Dinamo și Csikszereda, din etapa cu numărul 16 a SuperLigii, a dus un gol și mai multe faze controversate, pe care Iuliana Demetrescu le-a avut de judecat.
19:20
Daniel Băluţă susţine că realizările sale concrete - metrou, spitale, staţie de pompieri - îl diferenţiază de ceilalţi candidaţi pentru funcţia de primar general al Capitalei.
19:10
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!” # Fanatik
Louis Munteanu a fost foarte aproape de un transfer senzațional la FCSB. De ce a căzut mutarea și ce au discutat patronii Gigi Becali și Neluțu Varga.
19:00
Cine este Iuliana Demetrescu, arbitrul partidei Dinamo – Csikszereda: ”Înainte de meci ascult Queen în vestiar” # Fanatik
Povestea arbitrului Iuliana Demerescu din meciul Dinamo – Csikszereda, desfășurat pe 8 noiembrie. Ce face tânăra de 35 de ani înainte de a ieși pe teren.
18:50
El e românul care a scris istorie la Borussia Dortmund: „A plătit 500.000 de mărci pentru patru săptămâni de antrenamente!” # Fanatik
Marcel Răducanu este o adevărată legendă la Borussia Dortmund, unde a evoluat timp de șase sezoane. Andrei Vochin, detalii incredibile despre modul în care mijlocașul român a semnat cu gruparea germană.
18:30
Ultimul meci al naționalei României din preliminariile CM 2026, cu Austria, s-a terminat cu victoria „tricolorilor”, scor 1-0. Partida s-a lăsat cu incidente, motiv pentru care FIFA a dat amenzi
18:10
Accident horror în cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei! Mașina a zburat direct în zidul de protecție. Video # Fanatik
Accident teribil în cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei! Gabriel Bortoleto a pierdut controlul monopostului, iar mașina sa a zburat și s-a izbit violent de zidul de protecție.
Acum 24 ore
17:50
Pentru ce echipă a evoluat regretatul compozitor Sergiu Celibidache. Fiul său a oferit detalii # Fanatik
În ce formație a jucat regretatul regizor român Sergiu Celibidache. Băiatul său a povestit că adora acest sport pe care îl practica cu multă dragoste.
17:50
Ianis Hagi a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor la partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor, din runda cu numărul 12 a campionatului Turciei.
17:30
Zi neagră în Turcia pentru Deian Sorescu! A „comis-o” fix înaintea convocării la echipa națională # Fanatik
Deian Sorescu se numără printre „tricolorii” convocați de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino. Înaintea acțiunii de la echipa națională, mijlocașul a avut o zi neagră în Turcia
17:20
Cristi Borcea, surprins alături de o tânără pe străzile din Marsilia: ”A fost o secundă, două, de blocaj” # Fanatik
Cristi Borcea a fost văzut împreună cu o femeie care nu este soția sa, în Marsilia. Dezvăluirea despre omul de afaceri a fost făcută publică abia acum.
16:50
Cea mai dură reacție la adresa lui Louis Munteanu, care a cerut 60.000 de euro lunar la FCSB. „Bine i-a făcut Gigi Becali!”. Exclusiv # Fanatik
Louis Munteanu, pus la zid după ce i-a cerut lui Gigi Becali un salariu de 60.000 de euro pe lună la FCSB. Ce sfaturi a primit tânărul atacant de la un fost mare vârf român.
16:30
Jucătorii convocați de Adrian Iencsi pentru meciurile naționalei U20 a României cu Germania și Portugalia # Fanatik
Adrian Iencsi a anunțat lotul României U20 pentru duelurile cu Germania și Portugalia din Elite League. Vezi lista completă a jucătorilor convocați! Misiune complicată pentru tricolori
16:20
Oldies But Goldies, duminică, 9 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție specială în memoria lui Emeric Ienei # Fanatik
La ediția de duminică, 9 noiembrie, ora 13:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă prezintă viața marelui Emeric Ienei.
16:10
Cum arată lotul României U21 convocat de Costin Curelea pentru meciurile cu Finlanda și Spania. FCSB nu a dat niciun jucător # Fanatik
România U21 mai are de disputat două dueluri importante până la finalul anului 2025. Cum arată lotul convocat de Costin Curelea pentru partidele din preliminariile Campionatului European
15:40
Meme Stoica a anunțat noul director sportiv de la FCSB: ”Îl cunosc de doar 32 de ani. Va avea biroul în avion”. Exclusiv # Fanatik
FCSB se pregătește de instalarea noului director sportiv. Meme Stoica a venit cu detalii despre achiziția campioanei României și ce va scrie în fișa postului.
15:10
Daniel Băluţă a recitat în direct versurile care îl inspiră: „Proştii par concepuţi pe cale artificială”. Video # Fanatik
În timp ce îşi prezenta planurile pentru Capitală, Daniel Băluţă a surprins recitând câteva versuri care îl insipiră, dintr-o piesă a celor de la Paraziţii.
15:00
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 7. Când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița # Fanatik
Spectacolul echipelor din Liga Campionilor la Handbal feminin continuă cu etapa 7. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
15:00
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului # Fanatik
Adrian Mutu a dezvăluit de abia acum ce mânca pe vremea când era fotbalist în România, dar și cât de mult rău i-au făcut unele alimente, de fapt.
14:40
Mirel Rădoi, analizat de Giovanni Becali după ultimele ieșiri în decor. „E un fel de Special One și el”. Italianul campion cu care l-a comparat! # Fanatik
Giovanni Becali a analizat ieșirile din decor ale lui Mirel Rădoi. Cu ce mari antrenori din Europa l-a comparat renumitul impresar pe „principalul” Universității Craiova.
14:30
”Tu și David Beckham vă plimbați împreună pe Copacabana…”. Cristiano Ronaldo, răspuns fabulos la provocarea lui Piers Morgan # Fanatik
Cristiano Ronaldo, dezvăluire neașteptată la o întrebare surprinzătoare din partea jurnalistului Piers Morgan. Ce a putut să spună fotbalistul de la Al-Nassr.
14:00
FCSB, colacul de salvare al lui Louis Munteanu?! Cauzele decăderii atacantului, explicate în detaliu # Fanatik
Ce se întâmplă, de fapt, cu Louis Munteanu și care ar fi marea șansă ca atacantul de la CFR Cluj să revină la forma care l-a consacrat
14:00
Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor” peste noapte # Fanatik
Un celebru sportiv a devenit peste noapte ”regele imobiliarelor”. A făcut o achiziție de sute de milioane de dolari, șocând internetul. Despre cine este vorba?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.