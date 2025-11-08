Robert Ilyes a făcut praf arbitrajul Iulianei Demetrescu după Dinamo - Csikszereda: ”Era la toaletă!”

Sport.ro, 8 noiembrie 2025 20:10

Dinamo a învins-o pe Csikszereda Miercurea Ciuc cu scorul de 4-0 în etapa a 16-a din Superliga României.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
20:20
Revenire spectaculoasă la Inter Milano! Atac stelar pregătit de Cristi Chivu pentru derby-ul cu Lazio Sport.ro
Inter Milano se pregătește pentru duelul de pe San Siro cu Lazio, programat duminică de la ora 21:45, iar veștile sunt bune pentru fanii nerazzurri. După efortul depus în Champions League, în meciul cu Kairat Almaty, tehnicianul Chivu primește întăriri de calibru.
20:20
Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă Sport.ro
Mijlocașul român a avut o execuție incredibilă prin care l-a transformat pe portarul Onana într-un simplu spectator.
Acum 30 minute
20:10
Robert Ilyes a făcut praf arbitrajul Iulianei Demetrescu după Dinamo - Csikszereda: ”Era la toaletă!” Sport.ro
Dinamo a învins-o pe Csikszereda Miercurea Ciuc cu scorul de 4-0 în etapa a 16-a din Superliga României.
Acum o oră
19:50
"Avem și noi animalele noastre!" Mihai Rotaru e mândru de "monștrii" Universității Craiova Sport.ro
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, este în culmea fericirii după victoria oltenilor din Conference League, 1-0 în deplasarea contra celor de la Rapid Viena.
Acum 2 ore
19:20
Ianis Hagi, coincidență fantastică: ce au descoperit turcii după golul său fabulos Sport.ro
Internaționalul român a înscris golul etapei, în Superliga turcă, reușita sa fiind virală pe rețelele de socializare.
19:20
Vinicius Junior își întâlnește iar „coșmarul”! Andrei Rațiu și cifrele care ii dau fiori brazilianului Sport.ro
Real Madrid are meci greu mâine, de la 17:15 (ora României), pe terenul lui Rayo Vallecano, iar Vinicius Junior are motive serioase de îngrijorare.
18:50
Vestea uriașă din Spania! Ionuț Radu, gata să joace împotriva Barcelonei Sport.ro
Ionuț Radu s-a resimțit după meciul cu Levante din campionat, partidă câștigată de Celta Vigo cu scorul de 2-1.
18:30
Reacția turcilor după eurogolul pe care Ianis Hagi l-a înscris în poarta lui Andre Onana: ”A distrus-o!” Sport.ro
Alanyaspor, echipa la care Ianis Hagi a ajuns în această toamnă, a remizat cu Trabzonspor, scor 1-1, în etapa a 12-a din campionatul Turciei. 
18:30
Rasismul ne arde la buzunar! FIFA a pedepsit dur România după meciul cu Austria Sport.ro
FIFA nu a iertat România pentru incidentele de la meciul cu Austria, disputat în octombrie și câștigat de tricolori cu 1-0.
Acum 4 ore
18:10
Wesley Sneijder pune pariu! Ce a spus despre viitorul lui Cristi Chivu: "Știu sigur! Va antrena naționala" Sport.ro
Cristi Chivu impresionează pe banca lui Inter, unde continuă cu succes munca începută de Simone Inzaghi, însă impactul său nu este o surpriză pentru foștii săi colegi.
18:10
Ianis Hagi, magistral: golul său magnific a salvat Alanyaspor. Nota sa, demn de un star Sport.ro
Internaționalul român va veni la lot, pentru meciurile cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), cu un moral foarte ridicat.
17:40
Jucătorul lui Csikszereda, dezvăluiri în presa din Ungaria: ”Situația e clară, nu suntem cel mai bine tratați!” Sport.ro
Marton Eppel va fi titular pentru Csikszereda Miercurea Ciuc, în meciul cu Dinamo din această seară. 
17:30
Ungurii anunță primul transfer al iernii la FCSB! Fundașul de 1 milion dorit de Becali, scos din lot Sport.ro
Gigi Becali își pregătește campania de achiziții pentru pauza de iarnă, iar presa din Ungaria susține că știe deja care este principala țintă a roș-albaștrilor.
17:30
Altă problemă pentru Lucescu: omul său de bază a pierdut echipa de start! Sport.ro
Cu o săptămână înaintea meciului cu Bosnia (15 noiembrie), de la Zenica, se înmulțesc grijile selecționerului.
17:10
Un fost stelist e convins: transferul la FCSB ar fi salvarea pentru Louis Munteanu Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul Superligii sezonul trecut, traversează o perioadă de coșmar la CFR Cluj.
17:00
Becali știe fotbalistul care putea schimba soarta meciului FC Basel – FCSB! Anunț important despre Olaru: ”Se vede!” Sport.ro
FCSB a pierdut în fața lui FC Basel în faza principală Europa League, scor 1-3.
17:00
Sorescu, „oaia negră“ în duelul românilor din Turcia: aproape că și-a ruinat echipa! Sport.ro
Etapa a 12-a din Superliga turcă a programat, astăzi, o partidă în care au fost trei români pe teren.
16:30
OUT înainte de Hermannstadt - FCSB! Un titular s-a accidentat pe scările autocarului: "Are trei copici" Sport.ro
FC Hermannstadt primește o veste proastă chiar înaintea duelului de pe teren propriu cu FCSB.
Acum 6 ore
16:20
„Epava“ luată de Lucescu la națională: „rupe“ banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el Sport.ro
Din păcate, în lotul tricolorilor, pentru meciurile cu Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie), sunt mulți fotbaliști care fac tușa la echipele lor de club.
16:00
Ex-Dinamo, CFR și Petrolul, Jeremy Bokila a semnat într-un campionat puternic din Europa. Becali îl compara cu Thierry Henry Sport.ro
Jeremy Bokila, atacantul congolez care a trecut pe la Petrolul, CFR Cluj și Dinamo, a semnat în această vară cu Livingston FC, echipă din prima ligă a Scoției. 
15:50
MM Stoica, fără dubii despre un jucător de la FCSB: ”Cel mai inteligent fotbalist” Sport.ro
FCSB ocupă locul 9 în clasament cu 19 puncte.
15:20
Fără jucători convocați la naționala lui Mircea Lucescu, Dinamo trimite în schimb 7 fotbaliști la tineret! Sport.ro
Tinerii fotbaliști dinamoviști, apreciați de selecționerii de la Under 21 și Under 20.
15:10
”În cât timp o să ajungă un român la Liverpool sau Manchester City?” Florin Gardoș, răspuns sincer Sport.ro
Moderatorul Cristi Pintea a avut trei invitați la emisiunea de sâmbătă după-amiază Play On Sport de pe VOYO.
14:50
Sicriul lui Emeric Ienei a ajuns la cimitir. Imagini cu puternic impact emoțional Sport.ro
Sicriul lui Emeric Ienei, antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni în România, a fost condus pe ultimul drum.
14:40
Fundașul central titular al naționalei României s-a accidentat și este OUT pentru meciurile din preliminarii din această lună! Sport.ro
Pierdere importantă pentru tricolori.
14:30
Super planul lui Tottenham pentru Radu Drăgușin: românul, din nou în centrul atenției Sport.ro
Tottenham pregătește momentul în care Radu Drăgușin va îmbrăca din nou tricoul alb, la 10 luni după accidentarea gravă la ligamente. 
Acum 8 ore
14:20
Dinamo - Csikszereda, de la 17:30 | Analiza lui Dan Chilom + cotele la pariuri Sport.ro
Dinamo și Csikszereda se întâlnesc în etapa #16 din sezonul regulat al Superligii României.
14:20
Fostul dinamovist Astrit Selmani, show și în 5-1 din ultima etapă din China! Sport.ro
Atacantul kosovar a încheiat un sezon excelent în fotbalul asiatic.
14:10
Costel Pantilimon: ”Nu e în cădere, dar are fluctuații!” Sport.ro
Costel Pantilimon a fost invitat pe VOYO la emisiunea Play On Sport.
14:00
OUT! Oficialul CFR-ului și-a reziliat contractul după 12 ani: „Plec cu inima grea” Sport.ro
CFR Cluj se desparte de unul dintre oamenii care au avut un rol decisiv în ultimul deceniu la club.
13:50
Carmen Herea, de neoprit la Austin! Performanța carierei pentru tânăra din Tulcea Sport.ro
Wild card cu noroc pentru jucătoarea noastră de tenis.
13:30
Trădare! Ana Maria Bărbosu a lăsat Steaua și a semnat cu Dinamo Sport.ro
Ana Maria Bărbosu, gimnasta care a cucerit bronzul la sol la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a ales să semneze cu Dinamo, după ce Steaua o dorise în această toamnă. 
13:20
Valeriu Iftime a găsit vinovatul din al doilea meci pierdut de FC Botoșani în campionat: ”Nu ne băteau dacă nu greșea” Sport.ro
Vineri seară, FC Botoșani a pierdut în deplasare cu Farul, scor 0-2.
13:10
Fotbalistul de la FCSB și-a schimbat cetățenia și a fost convocat în premieră la națională! Sport.ro
Fotbalistul campioanei va bifa prima prezență internațională din carieră!
12:50
Ce s-a întâmplat cu Florinel Coman în derby-ul din Qatar, Al-Gharafa - Qatar SC, decis în minutul 90! Sport.ro
Sezonul de coșmar continuă pentru internaționalul român.
12:30
Fost milionar în euro, acum cerșește pe străzi! Imagini șocante cu fosta vedeta din NBA Sport.ro
Delonte West, fost jucător NBA cu peste 16 milioane de dolari câștigate în carieră, trece prin clipe grele.
Acum 12 ore
12:20
Olympique Marseille - Brest pentru locul 1 în Ligue 1, Le Havre - Nantes și Monaco - Lens, LIVE pe VOYO începând cu 18:00! Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
12:20
Sare în apărarea lui Lamine Yamal: ”Toți am avut 18 ani” Sport.ro
Agentul lui Lamine Yamal, portughezul Jorge Mendes, face apel la evitarea mediatizării excesive a spaniolului în vârstă de 18 ani. El asigură că protejatul său se descurcă foarte bine până în prezent.
12:10
Pep Guardiola își va înfrunta cel mai mare coșmar! Statistica din Manchester City – Liverpool, live pe VOYO (duminică, 18:30) Sport.ro
Manchester City – Liverpool se vede exclusiv pe VOYO, duminică, de la 18:30. Istoria confruntării din „era” Pep Guardiola. 
11:40
Dan Șucu, pe cale să dea lovitura! Doi giganți pun banii pe masă Sport.ro
Dan Șucu se pregătește de una dintre cele mai importante tranzacții de când a intrat în fotbalul italian. 
11:40
Rapid - FC Argeș, derby de play-off în Giulești de la ora 20:30! Sport.ro
Meciul contează pentru etapa cu numărul 16 din Superligă.
11:30
Dinamo - FK Csikszereda, de la 17:30! ”Câinii”, numărul 1 în Superligă în trei topuri diferite Sport.ro
Partida de pe ”Arena Națională” contează pentru etapa cu numărul 16 din Superliga României.
11:20
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, primul meci al zilei, de la 14:30! Sărbătoare pentru Sergiu Hanca Sport.ro
Partida dintre Petrolul și Oțelul contează pentru etapa cu numărul 16.
11:20
”One-man show” în Superliga, dar nu și pentru Mircea Lucescu! Sport.ro
România încheie în această lună campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026.
11:00
Florentino Perez, gata să vândă Real Madrid! Toate detaliile Sport.ro
Real Madrid se apropie de un moment istoric. 
10:40
În sfârșit, prima victorie în Serie A pentru Pisa și Marius Marin! Ce notă a primit românul Sport.ro
A venit și succesul mult așteptat de pisani în acest sezon din campionatul Italiei.
10:40
Basarab Panduru, stupefiat de decizia lui Mircea Lucescu: ”Nu mai înțelege nimic omul” Sport.ro
Bosnia - România este de totul sau nimic pentru selecționata lui Mircea Lucescu.
10:20
Fostul oficial de la FCSB a spus-o tare și răspicat: „Este incredibil!” Sport.ro
Fostul internațional a fost oficial la campioana României în două rânduri.
10:10
Meci din La Liga cu 12 schimbări! Cum a fost posibil Sport.ro
Rezultatul din Elche - Real Sociedad, decis de un penalty în minutul 89.
09:50
Chivu și-a făcut lista de transferuri la Inter! Anunțul venit din Italia Sport.ro
Cristi Chivu pregătește o mutare importantă la Inter. 
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.